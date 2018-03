Bangkok: Stor guide till bästa maten

Att utforska Bangkoks kulinariska utbud är en dröm men också en utmaning. Vagabonds Bangkokexpert Jonas Henningsson tipsar om sina favoritställen i staden – historiska och moderna, dyra och tokbilliga, svala och heta.

Skimrande guldknoppstipset hittar du som nummer 5 på denna lista. Ingen inbördes rangordning. Låt dina smakpreferenser guida dig genom storstadsdjungeln! Rubrikbild: Fotolia. Foto: Jonas Gratzer

1. Lek & Rut Seafood

Bästa fisk- och skaldjurstället

I Bangkok behöver man absolut inte gå på någon fine dining-restaurang för att hitta bra fisk och skaldjur. Minsta gatustånd kan visa sig leverera gastronomiska kickar. Som Lek & Rut i hörnet av Phadung Dao och Yaowarat Road i Chinatown. Här ska du prova räkorna som är gudomliga, eller musslorna, eller pilgrimsmusslorna. Skölj ner maten med en stor immig flaska Singha eller Chang och spana in folklivet runt bordet. Bättre än så kan man inte uppleva den här staden.

• Phadung Dao Road, Chinatown, facebook.com/lekrut.seafood

2. Bua Loy Goldfinger Durian of Yaowaraj

Durian med sticky rice

Den som hävdar att hen inte tycker om Durian har sällan ens provat den egendomligt doftande frukten. Bua Loy Goldfinger Durian of Yaowaraj har inte bara ett långt och elegant namn, utan även färska fina durianfrukter. Bästa rätt är Golden Finger Sticky Rice med Durian. Prova! Men för den som ändå tycker att det är något skumt med frukten säljer man också milt doftande och fantastiskt färsk mango.

• Yaowarat Road, durianyaowaraj.com

3. Mikkeller bar

Hantverksöl och wagyuburgare

Den gränstänjande danske fantombryggaren Mikkel Borg Bjergsö har slagit klorna i Bangkoks ölvärld. Den långa väggen med trettio glänsande kranar döljer massor av spännande öl. Vill du köpa med dig några flaskor hem till hotellet finns dessutom en butik. Men missa heller inte att knata upp en våning, Upstairs har bra rätter som tryffel-pasta och vår favorit, burgare av wagyukött. Maten matchar du med någon passande brygd. Mikkeler Bar Bangkok ligger lite undangömt i ett kvarter som mest består av bostäder men är väl värd att leta upp.

• 26 Ekkamai 10, Soi 2, Watthana, mikkellerbangkok.com

4. Granatäpplevagnen i Chinatown

Smakrik energikick

Längs den blodfyllda artären Yaowarat Road i Chinatown står mängder av matvagnar. En del är enorma, rullande kök, andra utgörs bara av en liten kyl. Som granatäpplevagnen nära korsningen till Phadung Dao Road och Yaowarat. Den har inget namn, men för den skull är den inte svår att hitta. Kantharet Siwawirojkul himlar med ögonen och säger:

– Du kan kalla mig Apple, det blir enklare.

Apple ler sedan sitt största leende och skrider till verket. Stora lysande granatäpplen ligger snart i mixern och blir till Bangkoks bästa energikick. Apple är liksom resten av familjen entreprenör ut i fingerspetsarna, hon har varit igång sedan barnsben med att försörja sig och familjen.

– Här och på marknaden har jag sålt allt mellan himmel och jord, men nu satsar jag på granatäpplen, just de här ljusa som är lokala, ni ska inte köpa de mörkare, de är från Indien och inte lika goda.

• Yaowarat Road, Chinatown

5. Sirocco, Mezzaluna och The Dome at Lebua

Fancy takbar och restaurang

Den thailändska huvudstaden excellerar verkligen i takbarer. Här når man verkligen en annan dimension när man trycker på hissknappen och drar iväg 50–60 våningar rakt upp i den fuktiga asiatiska himlen. Sirocco på hotell Lebua känns mer James Bond än de andra takbarerna, inte minst entrén där hissdörrarna skjuts åt sidan och man leds nerför en upplyst balustrad till tonerna av sval jazz och utsikten med Bangkoks miljoner ljus långt där nedanför 63:e våningen är maffig och filmisk. Här lockar världens högst belägna al Fresco-restaurang, vill man sitta inne med nästan samma fantastiska utsikt är det Mezzaluna som gäller. Men jag drar lika gärna hit bara för drinkarna på 64:e våningen – enligt egen utsago världens högst belägna whiskybar.

• 1055 Silom Road, Silom, lebua.com

Foto: IBL

6. Mini Scoopp

Bästa hemgjorda glassen

Mini Scoopp är så självlysande att man blir på gott humör bara av att kliva in i lokalen som med sin guldgula färgskala och svala thaipop i högtalarna fungerar som en vitamininjektion.

Glassen är gjord i lokalen och är den bästa i staden. Ett trettiotal smaker fyller den långa disken. Koy bakom disken skrattar fram sin rekommendation.

– Hokkaido Milk förstås!

Och självklart lyder jag hennes råd.

7. Rosa Sweetine

Kinesiska desserter

Rosa Sweetine på Yaowarat Road är stället att bege sig till om sötsuget blir för svårt. Rosa serverar olika kinesiska desserter, bland annat ginkgo, ingefära och grass jelly, rätter som är goda, väldigt läskande men också sägs ha medicinska fördelar för kroppen. I stekhettan brukar jag ta en grass jelly som ska inverka nedkylande på kroppen. Kanske hjälper det, kanske inte, men vi blir i alla fall alltid på lite bättre humör efter stoppet hos Rosa.

• Yaowarat Road, Chinatown

8. Maggie Choo's

Sval jazzbar

Det är enkelt att missa Maggie Choo's. Det är synd om du gör just det, den här pärlan i Silom liknar ingenting annat i stan. Trendmedvetna Bangkokbor lystrar till namnet Ashley Sutton. Sutton ligger bakom barsuccéer som Iron Fairies, Bookshop och nu också Maggie Choo's, en trettiotalsdoftande bar och restaurang som känns som tagen ur en film som utspelar sig i Shanghai 1932. När man kommer in i restaurangen förstår man kanske inte riktigt men baren gömmer sig där bakom en dörr. Maggie Choo's är en sval dröm som kör klubbar flera kvällar i veckan, ofta jazz dessutom. Bästa cocktail? Old Fashioned.

• 320 Silom Road, Silom, facebook.com/maggiechoos

9. Bed & Brews

Hantverksöl och kaffe

– Allt hantverksöl är bryggt i Thailand, ja, det mesta här i eller kring Bangkok förstås, proklamerar John stolt. Sex skinande kranar med Nitro Coffee är den andra dragningskraften för stadens unga klientel. Cold drip, kallt kaffe, är hett helt enkelt.

– Kolsyra, vatten och bönor, det är allt vi använder, fortsätter John som kommer från Nya Zeeland men som nu langar fram öl och kaffe rakt över disk. Bed & Brews har som det dubbeltydiga namnet antyder också rum att hyra. Dessutom har man den goda vanan att spela Kevin Morby och annan bra musik vilket bara gör att jag trivs än mer.

• 103 Thanon Rama IV, Ratanakosin (Old Town), 103bkk.com

10. Yeowarad Street Food

Nudlar och wontonknyten

Från den överdimensionerade bergsprängaren pumpas, och jag menar verkligen pumpas, kinesisk schlager stenhögt ut över gatan. Det är liksom ingen ide att försöka småprata med ägaren utan man beställer sin mat och njuter av den. Och spanar på inramningen som gör mig lycklig. Rislampor i klarrött och gult skickar reflexer ner i vattenpölarna, den nattsvarta himlen fångar upp flyende rök från öppna eldar, neonskyltar dränker gatan i ljus. Gatuslamret här i Bangkoks mest livfulla kvarter har inte en chans mot musiken. Schlagern överröstar allt och vi får skrika till varandra mellan tuggorna. Ja, vad tuggar vi på då? Nudlar med fläskkött och wontonknyten fyllda med krabba – och det är så himmelskt gott. Det är den här typen av ambulerande gatukök som regimen har funderingar på att förbjuda. Det vore så synd för den här staden är bäst i världen på street food.

• Yaowarat Road, Chinatown

11. WTF Cafe & Gallery

Coola cocktails

Sval jazz sveper runt i lokalen, bartendern Somkit blandar en Sazerac de Justine, undrar om jag vill ha bourbon eller rye, samtidigt som han skjutsar fram en tallrik hemgjorda chips på taro och rödbeta och förbereder sig för sitt lilla skådespel när han tänder eld på vår cocktail. WTF Cafe & Gallery är också ett trendigt galleri, de två övervåningarna i detta traditionella kinesiska chophouse visar spännande ny konst från både lokala och internationella namn, missa inte den delen av den här sköna oasen. Svalt, urbant och nyfiket, precis som jag vill ha det. Och så gör han en väldigt bra Sazerac, Somkit, bara en sån sak. Inte billig, långt ifrån. Men bra.

• 51 Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, wtfbangkok.com

12. Kope Hya Tai Ke

Kaffe i klassisk miljö

Kope Hya Tai Ke är stället man ska ta sig till om man vill dricka riktigt gott kaffe, i riktigt skön miljö. Hya Tai Ke finns på två ställen i stan men vi väljer helst det på Prachathipatai Road. Hya Tai Ke har hållit ställningarna i snart sjuttio år och ser ut precis som ett gammalt coffee house ska se ut. Bäst är att beställa en prydlig bricka med starkt bra kaffe, för säkerhets skull får du också en liten skål som du kan fylla på med te ur den stora samovaren. Man öppnar redan klockan 5 på morgonen, då är det mest arbetande Bangkokbor här som laddar för dagen. Hela området där Hya Tai Ke ligger tas nu om hand, restaureras varsamt, jag är glad för att de underbara husen i kvarteren här nu verkar få finnas kvar.

• 78/4 Prachathipatai Road, Ratchathewi

13. Kha Moo Sai Toa

Fläskrätter

Parwin Tsongman sörplar förtjust i sig ännu en sked av sin fläsk-soppa där vid sitt stambord i den mjukt upplysta gränden med nummer 25. Parwin vevar bort en insekt från armen och berättar.

– Hit kommer jag varje vecka, de gör ju bara mat från ett djur men rätterna de lagar är helt fenomenala.

Familjen som driver Kha Moo Sai Toa har stått här i Soi 25, gränd 25, i två generationer nu. Ett head-to-tail-etablissemang som skulle få trendiga västerländska restauratörer att nicka instämmande. Precis så här tar man hand om hela djuret förstås!

• Soi 25, i närheten av Chinatown

14. Wanderlust Rooftop Bar

Avslappnad takbar

Tycker man att många andra takbarer är för snofsiga och kräver en dresscode (för det är de och det gör de) – något man helst vill undvika i den tryckande Bangkokvärmen, är det bara att dra till Wanderlust. Här är stämningen betydligt mer avslappnad, drinkarna billigare, brisen lika svalkande och Bangkoksnatten lika förförisk nedanför fötterna. Prova BBQ Pork Ribs eller Fish&Chips. Mat som skulle fungera på vilket garden party som helst.

• Thong Lor Soi 13, Watthana, wanderlustrooftop.com

15. House on Sathorn

Afternoon Tea

House on Sathorn hukar under de höga skyskraporna i Silom. Suger åt sig det lilla solljus som tränger ner mellan glas- och stålkonstruktionerna. House on Sathorn uppfördes som bostad av en förmögen kinesisk affärsman som också grävde ut Sathorn-kanalen för att underlätta transporterna genom staden. På 1920-talet blev huset det fashionabla Hotel Royal, och mellan 1948 och 1999 fungerade byggnaden som Sovjets och sedermera Ryska federationens ambassad. Dessutom gillar vi teet här!

106 North Sathorn Road, Silom, thehouseonsathorn.com

16. To Salapao

Stans bästa dim sum

Ibland är det lätt att missa den här stadens allra bästa skatter. De är undangömda i gränder, under tältdukstak, under trädkronor, bakom bråte och betong. Eller är de bara så små och oansenliga att ingen tillfällig besökare lägger större vikt vid dem. Ännu en av den här stadens tusentals ambulerande vagnar är det lätt att tänka när man spankulerar fram längs gatan och ser skylten To Salapao. Salapao, de här läckra små knytena fyllda med fläsk eller annat, dim sum.

– Mina stammisar kommer hit för att käka Salapao till frukost, berättar May Matthanei bakom vagnen, samtidigt som hon laddar upp med ett tiotal nya vackra degknyten och lägger på locket för att få önskad effekt. Detta är kanske det bästa streetfood-ståndet i staden, de här knytena är magiska.

• Mahachai Road, Rattanakosin (Old Town)

17. Cabochon Hotel

Kolonialromantik

Ingenting, och då menar vi verkligen ingenting, skvallrar om att vi inte är i Indokina på 1920-talet. De bedagat slitna och enormt tjocka golvplankorna, vintagetapeten och de av tiden medfarna höga listerna. Den fuktiga tunga cigarrdoftande luften som transporteras av långsamt svepande fläktar genom bibliotek med handbundna volymer och in i den maghognymättade baren The Joy Luck Club där vi sippar på signaturdrinken Emerald (vodka, juicen från ananas, äpple och citron, sockerlag och basilika) som bartendern Kook elegant blandar. Cabochon är en av centrala Bangkoks bäst bevarade hemligheter, kolonialromantik när den är som bäst.

• 14/29 Sukhumvit Soi 45, cabochonhotel.com

Crying Thaiger

18. Perfekta burgare

För lokalbor är Daniel Thaigers foodtruck med perfekt anrättade burgare en anledning att trotsa värmen och rada upp sig i kön som brukar bli brutalt lång vid vissa tider. Vill man kan man slippa kön och ta sig inomhus istället. Långt in i en härlig gränd mitt i stimmiga Sukhumvit hittar man den senaste tigern i matimperiet – Crying Thaiger. En trappa upp, när du ser den kaxiga stora väggmålningen utanför har du hittat rätt. Prova lammburgaren Magnificent Merguez som rider på sin dijonsenapssmak eller Magical Mushroom, ostfylld stekt portobello serverad med karamelliserad lök, het jalapeños och färsk tomat.

27/1 Sukhumvit soi 51, facebook.com/cryingthaigerbkk