20 måsten i trendiga Tel Aviv

Den vita staden, Mellanösterns Miami, The Big Orange eller för de riktigt inbitna – Tellan. Kärt barn har många namn. När du en gång fått smak på den sprudlande staden är det lätt att vilja vända åter.

Foto: Istock.

Hedonistisk och helig. Ömsom hypertrendig och liberal ömsom ultratraditionell. Tel Aviv lämnar ingen oberörd. Israels coola glamourhuvudstad attraherar ett internationellt klientel som lockas av kilometerlånga stränder, chica designhotell och restauranger samt ett smått legendariskt nattliv. Här guidar Vagabonds webbredaktör Johanna Jackson till sina bästa tips i staden.

6 x saker att se och göra

1. Konstnärliga måsten

Att gå omkring i Tel Aviv är i många fall som att vandra omkring i ett urbant friluftsmuseum. Förutom grafiskt intressanta Bahaus-hus som staden är känd för finns här en rad arkitektoniska stilar och vackra husfasader att spana in. Men för den som är ute efter mer traditionell konst är Tel Aviv Museum of Art (Shaul Hamelech Blvd 27) ett måste. Gustav Klimt, Joan Miró, Marc Chagall och Picasso är några av namnen som finns att beskåda. Vill du inte bara se på konsten utan även köpa hem den? Bege dig till till konstgalleriet Under 1000 (Rehov Abarbanel 60), här säljer samtida konstnärer sina verk för rimliga priser. Ett annat hett tips är att besöka det scharlakansröda designmuseet i Holon, som ligger strax utanför Tel Avivs stadskärna. Den futuristiska byggnaden i sig är värt ett besök.

Grafiska byggnader utanför Tel Aviv Museum of Art. Foto: Johanna Jackson.

En av Yayoi Kusamas berömda pumpor går att skåda på TAM. Foto: Johanna Jackson

2. Gnugga geniknölarna med en omgång backgammon

Eller shesh besh som lokalinvånarna också kallar det omtyckta tidsfördivet. Det svart-röda strategispelet verkar finnas på vart och annat café och bar. Slå dig ner någonstans i solen, beställ in en kall öl eller ett glas mintdoftande limonana. Matcha gärna med en skål malabi – en populär dessert från Mellanöstern som till konsistensen påminner om panna cotta. Puddingen görs på mjölk och toppas med sirap och nötter. Mitt favoritcafé hetter HaMalabya (Allenby Street 60) och ligger nära Carmel-marknaden. Här finns en liten men mysig uteservering och veganska varianter på Malabi.

Shesh besh – populärt tidsfördriv. Foto: Johanna Jackson

3. Cykla längs med Yarkonfloden

En riktigt mysig grej att göra under en förmiddag är att upptäcka Tel Aviv från sadeln. På flera håll i staden finns cykelstationer där man kan checka ut en hoj i ett par timmar för en dryg hundralapp. Vid det nyligen renoverade hamnområdet Namal Tel Aviv, som gränsas av Yarkon, finns lummiga cykelslingor, trevliga restauranger, en park och roliga lekplatser för småttingar.

Vid Yarkonfloden finns grönområden, cykelbanor och promenadstråk.

4. Smakrik matmarknad i hamnen

I samma område hittar vi även Tel Aviv nyaste matmarknad – trendiga Shuk Hanamal. Marknaden öppnade 2010 och är den första i staden under tak. Här kan ni köpa allt från färsk frukt i små picknick-förpackningar, färskpressad juice och ostar till nutellaplättar, proppfulla empanadas, nötter, oliver och street food. Det mesta är organiskt och från lokala producenter – missa inte.

5. Upptäck Jaffa

Från en hamn till en annan. Urgamla Jaffa omnämndes redan i bibeln och ligger söder om Tel Avivs stadskärna. Vandra runt bland de solblekta gränderna, blicka ut över det glittrande Medelhavet och spana på gamla antikviteter och diverse rariteter bland de många second hand-shopparna. Här finns också många tjusiga restauranger som specialiserar sig på fisk och skaldjur samt en fenomenal arab-grek vid namn Kalamata som erbjuder Jaffas bästa utsikt. Har lunch, middag och brunch.

Minaret i Gamla Jaffa. Foto: Istock

6. Promenera genom Carmel Market

Carmelmarknaden är lagom kaotiskt, så till den gräns att det mest blir charmigt. Gatan går som ett myrstråk bakom Allenby street och är alltid fylld av människor. Här kan man köpa allt från blommor, krimskrams och elektronik till kryddor, kläder, kippor och sesamgodiset helva. På tisdagar och fredagar ställer lokala konstnärer ut sina verk på de angränsande gatorna. I shuken finns även intressanta restauranger som Arepa's, som säljer de venezuelanska kaloribomberna med samma namn och Irit – ett sött café bakom en blå dörr vars ägare delar med sig av sitt jemenitiska arv i matväg.

Färska grönsaker på HaCarmel. Foto: Johanna Jackson

12 x barer och trevliga restauranger

1. Johnnys – världens bästa falafel

Det lilla gatuköket (Tchernihovsky 2) som ligger nära Allenby-torget ser inte mycket ut för världen. Vi hade blivit tipsade om att gå hit men vände nästan i dörren. Jag är så glad att vi inte gjorde det! Johnnys levererar nämligen den godaste falafeln jag ätit i hela mitt liv. Frasiga kikärtsbollar, kålsallad, tomat och krispig gurka, len hummus, smakrik starksås och som kronan på verket: lövtunna friterade potatisskivor. Jag får fortfarande starka cravings när jag tänker på det.

På Johnnys har man friterat falafel på samma plats sedan 1955. Foto: Johanna Jackson.

2. Salon Romano – hipsterklubb på innergård

Coola Salon Romano (Derech Jaffa 9) ligger på gränsen till de trendiga kvarteren Florentin och Neve Tzedek. Det finns inga fönster eller skyltar, i alla fall inte på engelska som vittnar om ställets existens. Du vet att du kommit rätt när du hittar en stor vit port som det sipprar ut dämpad dansmusik ifrån. På andra våningen finns en restaurang inredd med eklektiska möbler som drivs av den israeliske kändiskrögare Eyal Shani.

Salon Romano ligger på innergården av ett sorts köpcenter och har ofta livemusik och dj:s. Foto: Johanna Jackson

3. Bellboy bar – galna drinkar och hemliga rum

Det bästa sättet att beskriva Bellboy, som är ett verk av exentriska bargeniet Ariel Leizgold är att tänka sig ett scenario där den galne hattmakaren från "Alice i underlandet" rest bak i tiden till 1920-talet, blivit mixolog och öppnat en bar. Drinkarna ihop med den sköna atmosfären är det största dragplåstret – bland annat kan du beställa in ett badkar komplett med en badanka och ätbart bubbelskum – men även maten håller hög nivå. Missa inte att boka bord. (Berdichevsky St 14)

Drinkvagn. Foto: Bellboy Bar

4. Bicicletta – Tel Avivs charmigaste restaurang

Romantiskt, hippt och med en underbar trädgård som påminner om en sagoskog tack vare den mjuka belysningen från glödlamporna som hänger på rad under trädkronorna. Lummiga Bicicletta (Nahalat Binyamin 29) erbjuder inte bara en fantastisk avslappnad atmosfär utan även bra priser och god mat som varierar efter säsong. Främst specialiserar de sig på fisk och skaldjur, men det finns även gott om alternativ för vegetarianer.

Bicicletta rymmer en romantisk trädgård.

Kom ihåg att lämna plats för dessert! Foto: Johanna Jackson.

5. Hotel Montefiore – tjusig bistro i boutiquehotell

Elegant och med en air av glamour. Restaurangen ligger i det pampiga hotellet Montefiore med 12 rum som öppnade upp sina portar 2008 efter en noggrann restaurering. Lokalerna är intima och välkomnande, här finns djupa skinnfåtöljer, mörka träpaneler, gröna växter och väggar som täcks av välsorterade bokhyllor.

Montefiore serverar frukost, lunch, middag och brunch med smaker från Vietnam och Frankrike. Foto: Johanna Jackson

6. The Prince – drinkar på taket

Från välputsad elegans till ruffig charm. Det finns ett tiotal takbarer i Tel Aviv men min favorit är The Prince (Nahalat Binyamin 18), som ligger mitt i stadskärnan på ett mycket angenämt avstånd till Bicicletta (100 meter på en höft). Bakom en anonym entré gömmer sig ett slitet och nerklottrat trapphus som leder upp till terassen. Väl där väntar goda drinkar, skön stämning och opretentiösa trämöbler. Andra takbarer värda att nämna är barerna på hotellen Poli House och Brown TLV samt Esperanto som tillhör Carlton Hotell och erbjuder fin utsikt över havet.

Cool trappa leder upp till The Prince's takterass. Foto: Johanna Jackson

7. Arte – jazzig glass från Italien

Arte Glideria (Nahalat Binyamin 11) drivs av ett par som flyttade hit från Italien på grund av den ekonomiska krisen. Sedan de öppnade 2015 har glasserian varit en succé och de har bland annat blivit utnämnda till Israels bästa glasställe av nättidskriften Secret Tel Aviv. Förutom fantastisk glass annordnas här jazzkvällar med jämna mellanrum.

8. Beer Bazaar – israelisk hantverksöl

Ett mysigt ställe på två våningar som på kvällarna flyter ut långt ut på gatan. Beer Bazaar (Yishkon 36) ligger strax bakom Carmelmarknaden och erbjuder olika lokalproducerade ölsorter. Här finns allt från IPA, lager och pilsner till port, stout, ales och allt emellan. Ett tips är att komma sent.

Beer Bazaar finns på totalt fem platser i Tel Aviv. Foto: Johanna Jackson.

9. Jeremiah – populär kvarterskrog

Jeremiah är belägen inte långt från hamnområdet Namal och är, i kontrast till många restauranger i staden, icke-koscher (perfekt för den som suktar efter en ceasarsallad). Stället har en trevlig liten uteplats och serverar fräscha sallader, mackor och världens godaste ölfriterade blomkål. Passar för köttätaren såväl som veganen.

10. Bana – vegansk nykomling

Färgglada Bana (Nahmani Street 36) ligger på gränsen av Montefiore och Neve Tzedek och är en riktig pärla för de med plantbaserade dieter. Stället öppnade 2017 och erbjuder goda smoothies, mumsiga förrätter och läckra pajer.

Ljust och fräscht på Bana. Foto: Bana/Facebook.

11. Benedict & Arcaffé – schyssta frukostställen

Är två frukostkedjor som finns utspridda på ett flertal ställen runt om i staden. På Rothschilboulevarden ligger de båda ställena ett stenkast från varandra (Rothschild Blvd 29 och 31). På Arcaffé kan du beställa in generösa mackor och bagels eller gå på stort för frukostbrickan som kommer med ett gäng olika röror, pålägg, bröd och marmelader. Benedict är snäppet dyrare, lite finare i kanten och erbjuder frukost hela dagen.

3 x stränder

Tel Aviv kantas av stränder och det finns en som passar alla. Här är några av de mest populära.

1. Metzitzim Beach – den barnvänliga

Nyligen uppiffade Metzitzim Beach ligger strax söder om Namal och är välanpassat för barnfamiljer. Vattnet är grunt och det finns alltid badvakter. Har även en restaurang, lekplatser och duschar. Strax söder om Metzitzim ligger även Hilton Beach som är populär bland hbtq-personer och surfare.

2. Gordon Beach – bäst för fest

Gordon Beach ligger i mitten av Tel Aviv och är en av de mest populära. Här finns flera restauranger och volleyboll-planer. Hit kommer folk för att synas, så ta på din fina bikini. På kvällen lever stranden upp och förvandlas till ett partymecka.

Gordon Beach. Foto: Getty Images.

3. Alma Beach – bäst för solnedgångar

Ligger på Tellans södra ände nära det gamla delfinariet och erbjuder fina utsikter över Jaffa. Stranden lockar stadens bohemer och hundägare och har en avslappnad atmosfär. Saknar dock bekvämligheter som solstolar och badvakter.

Sådana här solnedgångar kan man få från Alma. Foto: Istock.

Fakta:

Prisläget i Israel är högre än i Sverige och särkskilt alkohol är dyrt. Även taxi lämnar ett stort hål i plånboken. Ofta funkar det bra att gå eller cykla då staden inte är särskilt stor. Ett bra tips är även att använda Googles reseplanerare för bussar, om du inte kan hebreiska alltså.

Säkerhetsläget då? Som turist i Tel Aviv kommer du knapppast att märka av eventuella konflikter eller oroligheter i landet. Rör du dig utanför Tel Aviv kan det dock vara bra att klä på dig lite mer modest än om du befinner dig i Tel Aviv, som är en enorm kontrast mot traditionella Jerusalem. Offentlig affektion mellan par kan också vara en bra grej att strunta i, så länge du inte befinner dig i Tel Aviv.

Kolla UD:s hemsida för uppdaterad reseinformation.