48 timmar i Kraków – två dygn med judisk kultur och klassisk musik

Krakow är kanske Europas bäst bevarade medeltidstad. Här njuter du av källarvalv, slitna 1800-talsfasader, mustig öl, surkålspiroger, klassiska pianokonserter och återupplivad polsk-judisk kultur.

Foto: art08 - stock.adobe.com

Fredag

Krakow har 700 000 invånare, en hyfsat stor stad alltså. Ändå känns de centrala delarna överskådliga. Allt man vill uppleva finns på promenadavstånd. Centralt vill jag bo, inte minst för att ingjuta en atmosfär av svunna tider. Därför väljer jag anrika Hotel Royal (Swietej Gertrudy 26–29) som ligger i utkanten av gamla stan, Stare Miasto, och har utsikt mot slottet Wawel och före detta vallgraven, som idag är park. Ett närmast perfekt läge. Det känns som att kliva in i en äldre släktings hem. Väldigt krakowskt.

Första kvällen börjar jag med att traska ner till Kazimierz, den judiska stadsdelen som nazisterna 1939 tömde på sin befolkning, och som idag är ett slags friluftsmuseum över den polsk-judiska mellankrigs-kulturen. Runt kullerstenstorget Szeroka ligger de judiska krogarna tätt. På Hamsa äter du magnifik falafel och på Ariel lyssnar du på klezmerorkester medan du intar en gefillte fisch (hackad karp i gelé).

En judisk marknadsgata från förr? Nej, restaurang Once upon a time in Kazimierz.

Men just ikväll får det bli Once upon a time in Kazimierz (Szeroka 1), den nyöppnade judiska krogen som känns som att stiga in i en kombo av kök, vardagsrum och lanthandel. Sliten fiskbensparkett, tjugotalsmöbler, kläder på galgar från taket, kulram, antika hushållsredskap, trampsymaskiner och en meny utformad som en dagstidning från förr. Äter underbara pierogi med surkål och kött och efter det supermört kokt lammben med honung och stekt kål. Till det ett glas israeliskt rödvin och efteråt varm äppelpaj med grädde och vaniljglass. Om min mormor varit polsk judinna hade nog söndagsmiddagen hon bjöd på smakat precis så här.

På väg tillbaka till hotellet blir det också ett värmande glas vodka (till det rimliga priset 9 kr) och en öl på populära och mysiga Pijalnia Wódki i Piwa(Plac Nowy 7) på det intilliggande marknadstorget Plac Nowy där det på lördags- och fredagsmorgnar för övrigt pågår en livlig loppmarknad med kläder, parfymer och smycken.

Foto: Pijalnia Wódki i Piwa

Lördag

Börjar dagen med att knalla upp på Wawelkullen där slottet och katedralen (entré 28 kr) ligger. Går uppför trätrapporna i kyrktornet och får milsvid utsikt över landsbygden runtomkring och beger mig sedan ner i kryptan till graven som rymmer Sigismund III, Gustav Vasas sonson och tillika gemensam kung för Polen och Sverige åren 1592–99.

Sedan dags för fika på klassiska wienerkaféet Noworolski i marknaden på Rynek Glowny (Stora torget). Det öppnade redan 1910 och har haft såväl den unge revolutionären Lenin som Hans Frank, ståthållaren i Generalguvernementet, alltså det polska territorium som nazi-Tyskland ockuperade, som gäster. Dricker en espresso och en kupa Courvoisier VS och lyssnar på kafépianisten som lite för hårdhänt spelar Beethovens "Månskenssonaten".

Wawelkatedralen, sista viloplats för kungar. Foto: Istock.

När jag ändå är i krokarna passar jag på att köpa en polsk julkrubba placerad i en folieglänsande kyrka i ett av marknadsstånden i världsarvsklassade medeltida tygmarknaden Sukiennice och sedan gå nerför trapporna till Underground Rynek (entré 42 kr). Då hamnar jag under Stora torget, där man efter de massiva arkeologiska utgrävningarna som började 2005 har byggt ett häftigt underjordiskt museum som visar upp det allra äldsta Krakow med marknadsstånd, handelsbodar, murar och vallgravar.

Dags för en skummande öl och en mustig grönsakssoppa serverad i bröd med brödlock på Europejska(Rynet Glowny 35). Randiga tapeter, trattgrammofoner, svartvita fotografier och blommig heltäckningsmatta. Svårt att inte älska denna ingrodda Krakowinstitution.

Underground Rynek. Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

När solen gått ner blir det klassisk kultur. Frédéric Chopin växte upp i Krakow innan han flydde landet för att leva i Paris (och ett tag också på Mallorca). Varje kväll klockan sju spelas hans ballader, mazurkor, valser och nocturner på flygel av unga lokala lovande musiker i Bonerowskipalatsen (Slawkowska 14, biljetten kostar 150 kr). Just ikväll är det 30-åriga Witold Wilscek som går loss på Yamaha-flygeln. Ett glas mousserande vin ingår.

Sen middag i de medeltida källarvalven med stenbumlingsväggar på Pod Aniolami (Grodzka 35). Väldigt krakowskt. Grillat kött till mig och ugnsstekt bäckforell i folie till resvännen, och till båda rätterna serveras bakad potatis och stekt äpple med tranbärssylt. Känns väldigt medeltida. Häftig atmosfär.

Lammfärsbullar med potatis­ravioli på Miodova.

Söndag

En halvtimmes promenad från gamla stan, genom judiska kvarteren och på bron över floden Wisla till Fabryka Emalia Oskara Schindlera(Ul Lipowa 4), alltså Oskar Schindlers Emaljvarufabrik, känd inte minst från Steven Spielbergs film Schindlers List från 1993. Här räddade den tyske nazisten många dödsdömda judar från arbetslägret Plaszow genom att anställa dem i fabriken och därmed göra dem oundgängliga för det tyska krigsmaskineriet.

Idag finns här moderna konstmuseet Mocak(entré 32 kr) och minnesmuseet Krakow Czas Okupacji1939–45 (entré 65 kr) som levandegör de fasansfulla åren. Schindler är en av få icke-judiska tyskar från denna tid som Israel postumt gett utmärkelsen "rättfärdig bland folken".

Ruskiga minnen i Oskar Schindlers fabrik.

Dags för förmiddagsfika, som vi intar i stans engelska bokkafé,Massolit Books & Café(Ul Felicjanek 4). Gröna blommiga väggar, en brun kakelugn, skomakarlampor, espresso-maskin, hemlagad äppelpaj och ett brett utbud av nya och antikvariska engelskspråkiga böcker.

I skymningen går jag tillbaka till judiska kvarteren och äter på ett av få ställen som inte har typiskt judisk meny, nämligen modernt inredda Miodova på Szeroka 3 (miodova.pl). Ljuvliga lammfärsbullar i senapssås med potatisravioli, serverat i en gjutjärnswok. Resvännen väljer kopytka, det vill säga polska potatisgnocchi, fyllda med ost, kött och kål och smaksatta med färsk dill. Till det en flaska Krak, en hantverks-IPA från ett av stans nya småbryggerier.

Går sedan sakta hem genom stan på kullriga gatstenar och andas in den söta stenkolsdoftande kvällsluften – till bedagade Hotel Royal nedanför kungliga slottet på Wawelkullen.

Foto: Johan Marklund

Per J Andersson, redaktör

Därför valde jag Krakow: För att få uppleva en kombination av traditionell polsk kultur, europeisk-judisk historia och Chopins musik. Dessutom till en prislapp som är en av världsdelens lägsta.

Missa inte:

23 juni till 1 juli är det dags för den 28:e upplagan av Judiska kulturfestivalen med massor av klezmermusik, filmvisningar, bokreleaser och utställningar och en hel del party med goda israeliska viner (jewishfestival.pl).

Bra att veta:

Stadshustornet på Rynek Glowny i gamla stan ser så ensamt ut. Det finns en förklaring. Tidigare satt det ihop med ett stadshus. Vart tog det vägen? "Det plundrades och revs av svenskarna 1655", som en av guiderna på historiska museet sa, inte utan undertryckt ilska inför denna historiska oförrätt.

Snabbfakta:

Valuta: 1 zloty = 2,38 kr.

Så tar du dig dit: Tåg från Köpenhamn via Hamburg, Berlin och Poznan (boka på bahn.de) eller nattfärjan Nynäshamn–Gdansk eller Karlskrona–Gdynia (polferries.se och stenaline.se) och sedan tåg vidare till Krakow (polrail.com). Annars direktflyg från Stockholm Skavsta med Ryanair och från Köpenhamn med Norwegian. Wizzair flyger direkt från Stockholm och Malmö till Katowice, tio mil från Krakow, medan LOT flyger från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn via Warszawa.