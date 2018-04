48 timmar i Vilnius – hantverksöl, illusioner och gatukonst

Kaxig, konstnärlig och fortfarande lite ruffig i kanterna. Vilnius är ingen destination för turister som vill ha upplevelser serverade på ett silverfat, men bjuder på guldkorn för den med kunskap om rätt adresser.

Prisvärd weekenddestination på andra sidan Östersjön. Foto: yegorov_nick - stock.adobe.com

Fredag

Vi tar en Ubertaxi till trendiga Hotel Artagonist (Pilies gatvè 34) som ligger i hjärtat av den världsarvsskyddade nyklassicistiska gamla stadskärnan och på gränsen till bohemiska konstnärskvarteret Uzupis. Boutiquehotellet har 36 rum smyckade med moderna verk från litauiska konstnärer och huserar också den hyllade restaurangen Amandus som öppnade 2016.

Coola Artagonist – moderna Vilnius i ett nötskal. Foto: Hotel Artagonist.

Innan vi ger oss ut i det nya och moderna Vilnius som vänt öst ryggen vill vi först göra en tillbakablick i landets mörka förflutna. Under och efter andra världskriget hamnade Litauen i korselden mellan Nazityskland och Sovjetunionen med flera hundratusentals dödsoffer som följd. Först deporterades intelligentian till arbetsläger i Sibirien, sedan mördades den judiska befolkningen. Två skrämmande men viktiga museum att besöka är därför Museet för folkmordssoffer(som huserar i ett gammalt KGB-fängelse, Aukų gatvè 2 A) och Förintelseutställningen på Vilnius judiska statsmuseum (Pamėnkalnio gatvè 12).

På kvällen promenerar vi till det traditionella medeltidshaket Leičiai (Stiklių gatvè 5) som brygger sin egen hantverksöl och visar riddarturneringar på storskärmar. Vi beställer in en dignande ost- och charkuteriplatta med råvaror från närliggande gårdar som ackompanjeras av rågbröd och friterat vitlöksbröd. Grisöronen skippar vi, men resten sköljer vi ner med hjälp av en ölprovningsbricka som bjuder på allt från lager till stout och den mer udda cannabisölen.

Bläckfisk på Somm.

Lokalt småplock på Leičiai. Foto: Johanna Jackson

Hade vi varit i ett större sällskap hade vi kanske vandrat tvärs över gatan till bryggeriet Leičiais(Stiklių gatvè 5) där varje bord har en privat ölkran, men istället fortsätter vi vidare till den mycket trevliga vinbaren Somm(Pylimo gatvè 21) som lockar med en gedigen champagnelista och kunniga sommelierer.

Kvällen fortsätter på undergroundklubben Peronas (Gelezinkelio gatvè 6) som ligger dold bakom tågstationen. Där tumlar vi runt på dansgolvet till en blandning av baltpunk och arabisk popmusik, duckar för överförfriskade ynglingar som dansar på bardisken och shottar den traditionella honungslikören Krupnikas. Vill man ha mindre stök och en något högre medelålder rekommenderar vi istället Kablys (Kauno gatvè 5).

Trevliga priser och stämning på Peronas. Foto: Johanna Jackson

Lördag

Efter att vi stannat till på gatukonstprojektet vid Literatų gatvė som hyllar litauiska författare är det dags för en kaloristinn frukost med munkar, freakshakes och gudomliga bagels på Holy Donut (Vokiečių gatvè 9). Därefter beger vi oss till rådhuset för en rundtur med Vilnius with locals, som bjuder på roliga anekdoter från det historiska och moderna Vilnius, tar två timmar och är gratis, men vi dricksar naturligtvis den kunniga guiden.

Sockerchock på Holy Donuts. Foto: Johanna Jackson.

Vi rullar vidare mot det lekfulla konstnärs-kvarteret Uzupis som är en självutnämnd självständig republik. I republikens konstitution som finns uppsatt på ett 20-tal språk kan man bland annat utläsa att "Alla har rätt att älska och ta hand om en katt". Här hittar vi antikvariatet Keistoteka (Paupio gatvè 2) och sockersöta kaféet Liu Desertinè (Užupio gatvè 20) för kaffe och bakelse.

Liu Desterinè huserar i ett gammalt apotek. Foto: Liu Desterinè

I excentriska Uzupis finns gott om små trevliga fik och konstgallerier. Foto: Istock.

Senamiestis – Nya stan – ligger vid tågstationen och är summan av kardemumman av det hippa Vilnius. I klarspråk: det är här det händer. På stadens äldsta matmarknad Hales Turgus (Pylimo gatvè 58) hittar vi billiga kinesiska underkläder, kött, fisk och färska grönsaker under höga takbjälkar. Mest lockar däremot ostdelikatessen Roots och nya thaihaket Spoon Out som utnämnts till "Vilnius bästa asiat". Men vi äter inte där. Inte heller på det populära burgar- och barbequehaket Keulė Rūkė (Pylimo gatvè 66), känt för sina revbensspjäll. Och heller inte i den charmiga baren Vijokliai Beer Garden (Pylimo gatvè 65), men vi stannar till vid den omtalade muralmålningen utanför som visar Putin och Trump ifärd med att blåsa haschrök in i varandras munnar.

"Make everything great again" går det att läsa vid den kända gatumålningen. Foto: Johanna Jackson

Foto: Keulė Rūkės arkiv.

En sen lunch inmundigas istället på den ännu nyare matmarknaden Uptown Bazaar (Kauno gatvè 16). Här finns ett tjugotal olika matstånd. Välj mellan pizza i Neapelstil, veganska böntacos och japanska ramennudlar.

Uptown Bazaar. Foto: Johanna Jackson

Hologram, optiska illusioner och synvillor. På underbart finurliga Museum of Illusions (Vokiečių gatvè 6) får vi inte bara byta perspektiv och utmana vår perceptionsförmåga utan vi får oss även ett par goda skratt. Sedan beger vi oss till chica House of Naive (Didžioji gatvè 38) som satsar på "slow fashion". Butiken drivs av ett par och säljer bland annat organiska kläder och accessoarer. Köper deras prisbelönta hantverkschoklad med litauiska smaker.

Fördrink på nyöppnade El Mercado.

Vänd upp och ner på världen på Museum of Illusion.

Grundaren till chica El Mercado(Didžioji gatvè 3) kom hem till Vilnius efter sju år i Spanien och öppnade en tjusig restaurang tillika delikatessbutik. Här blir det aperitif med cava, gin och tonic och några tapas.

Avskalat på White Guide-restaurangen Sweet Root. Foto: Pressbild.

Grand final blir middag på jord-till-bord-restaurangen Sweet Root (Užupio gatvè 22). Allt på vår veganska avsmakningsmeny (går att få med animalier också) är baserad på råvaror som är hämtade från deras egen trädgård eller från gårdar i närområdet. Menyn varierar beroende på säsong och utbud. Allt är avskalat, naturligt och utan krusiduller.

Söndag

Frukost på populära bargatan Vilniaus gatvè som lockar med det traditionella bakverket kibinai, som liknar en sorts pirog och tros ha ursprung i den mystiska judiska minoritetsreligionen karaism. Bakverket går att fylla både med söta och salta ingredienser och har precis som bagels fått ett trendigt tempel i staden. På det kitschigt rosafärgade bageriet Pinavija Bakery (Vilniaus gatvè 21) köper vi kaffe och söta björnbärsfyllda piroger att ta med, innan vi gnuggar den lilla bronsmagen på husfasaden utanför som sägs bringa tur.

Johanna Jackson, digital redaktör

Därför valde jag Vilnius: Ingen på redaktionen hade varit här, synd tyckte jag och drog hit. Stadens konstnärliga sida och billig hantverksöl tillsammans med det faktum att Litauen firar 100 årsjubileum som självständig stat lockade också.

Missa inte:

Europas Parkas är ett stort friluftsmuseum med intressanta konst-skulpturer i en skog 20 minuters buss- eller taxiresa utanför stan.

Bra att veta:

I Vilnius går det utmärkt att ta sig runt med olika taxi-appar, en genom-snittlig resa är löjligt billig och kostar på sin höjd 19 kr.

Fakta:

Valuta: 1 euro = drygt 10 kr.

Så tar du dig dit: Färja Karlshamn–Klaipeda och där-ifrån buss (30 mil, 4 tim) till Vilnius. Direktflyg från Stock-holm, Norwegian, SAS och Wizz Air, från Göte-borg med Wizz Air. Från Köpenhamn med SAS.