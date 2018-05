San Francisco – 25 sköna favoriter

Här är sakerna du inte får missa i USA:s mest avslappnade stad, från klassiska turistaktiviteter till outforskade smultronställen.

Foto: Adobe Stock.

1. Vesuvio Café

Historiskt och bohemiskt

Strax intill den världskända bokaffären City Lights Bookstore ligger vattenhålet Vesuvio Café. En historisk bar som ofta huserade de litterära genierna i vad som kom att kallas beat generation, en amerikansk social och litterär rörelse som startades i början av femtiotalet i konstnärskretsarna i San Francisco. Både in- och utsidan av baren är lika artistisk som rörelsen blivit ihågkommen som. Vackert sunkig och bohemisk.

• 255 Columbus Avenue, vesuvio.com

Historiskt vattenhål. Foto: IBL

2. Golden Gate Park

Skönt tidsfördriv

Den stora parken ligger inte alls så nära Golden Gate Bridge som man kan tro, utan i slutet av Haight Street i västra delen av staden. Parken som är konstgjord och byggdes under 1870-talet är fem kilometer lång och man kan enkelt tillbringa en hel dag i grönskan. Glid runt på en guidad segway-tur, besök den botaniska eller den Japaninspirerade trädgården, konstmuseet de Young eller paddla runt i sjön Stow Lake.

• Goldengatepark.com

Golden Gate Park.

3. Kabelspårvagnstur

Långsam berg-och-dalbana

Lämna inte San Francisco utan att ha åkt på deras unika kabel-spårvagnar. De motorlösa vagnarna greppar tag om en lina i mitten av spåren och med San Franciscos branta backar blir färden nästan till en berg-och-dalbana. Undvik att hoppa på i början eller slutet av linjerna, där är det alltid långa köer. Gå istället några kvarter bort och stig ombord i en korsning. Biljetterna kostar 190 kr per dag eller 60 kr för en enkelbiljett.

• sfmta.com/getting-around/muni/cable-cars

San Franciscos kabelspårvagnar har rullat på stadens gator sedan 1873. Idag finns endast tre av stadens tidigare 23 linjer kvar. Foto: Pius Lee/stock.adobe.com

4. Basketmatch

Ett äkta USA

Vill man uppleva ett tvättäkta USA ska man gå på en basketmatch. Förvänta er supportrar i färgglada lagdräkter och kepsar, halsdukar och stora pekhänder av skumgummi. Det här eventet är så mycket mer än bara matchen. Köp blaskig öl och insup den laddade atmosfären med en varmkorv i handen. Jubla och bua när spelarna slammar och var beredd på att kyssa personen bredvid dig när en kyss-kamera dras på i helbild på de stora skärmarna i pauserna. Avsluta kvällen på en sportbar, med supporterkläder på såklart.

• Oracle Arena, 7000 Coliseum Way. Under 2019–2020 planeras chasecenter.com att slå upp portarna och bli Golden State Warriors nya hemarena

Foto: REUTERS / Robert Galbraith - stock.adobe.com

5. Held Over

Charmig secondhandbutik

Haight Street kryllar av bra vintageaffärer och en av dem är Held Over, snett emot vad som en gång i tiden var Jimi Hendrix lägenhet. Belysningen är dov. Dofter av läder och rök smyger sig fram på ett behagligt sätt som det bara gör i secondhandbutiker. Gångarna kantas av rader med jackor, klänningar, utsvängda byxor, färgglada skjortor och en lång vägg av jeanstyg i alla former. Killen i kassan i bruna, utsvängda manchesterbyxor och tajt urtvättad gul t-shirt, berättar att hit kommer alla som bor i området. Det är en speciell stil i Haight Ashbury som ger känslan av att ha färdats tillbaka till sextiotalet.

• 1543 Haight Street

6. Chinatown

Lokalbornas hak

En första anblick och man möts av en nästintill elektrisk energi i ett slags parallellt universum till San Francisco. Huvudgatan Grant Avenue kryllar av typiska turistbutiker med billiga souvenirer. Men för ett mer genuint Chinatown, vik av och vandra uppåt Stockton Street. Här finner man autentiska prylar att ta med hem, och det är här som lokalbefolkningen i Chinatown handlar. Besök den stora frukt- och grönsaksmarknaden, och för den som inte är tunnhudad finns en djurmarknad där grodor och fåglar säljs för att hamna på tallriken. Enligt ryktet härstammar kinesiska lyckokakor från Kalifornien, så passa på att kika in i Fortune Cookie Factory vid Ross Alley för att se hur kakorna blir till.

• Sanfranciscochinatown.com

Botanisera bland kinesiska lyckokakor och levande grodor på marknaderna i Chinatown. Foto: IBL

7. Golden Gate Tap Room

Lekrum för sportfans

Ingången till sportbaren på Powell Street är lätt att missa, men när du väl har funnit den öppnar sig en värld av sport och spännande, lokala ölsorter. Baren som ligger på våning två kryllar av sportemblem och supporterprylar. Stora skärmar visar populära matcher och är sällskapet inte något att hänga i julgranen finns det flipperspel i både nya och äldre modeller, bordsfotboll, shuffleboard, airhockey. Ja, listan är lång.

• 449 Powell Street, ggtaproom.com

8. Magnolia Gastropub

Välsorterat mikrobryggeri

Magnolia Gastropub serverar egentillverkad och säsongsbaserad öl med kunnig personal som gärna guidar dig i dryckesdjungeln. Med ett eget mikrobryggeri erbjuder puben ett brett dryckesutbud och det är lätt att timmarna flyr. Magnolia Gastropub grundades 1997 av den passionerade ölbryggaren Dave McLean, som än idag sköter restaurangen och puben som numera finns på ytterligare ett ställe i San Francisco under namnet Smokestack. Beställ deras burgare med blåmögelost, luta dig tillbaka och släck törsten.

• 1398 Haight street, magnoliapub.com och 2505 3RD, magnoliabrewing.com/smokestack

Släck törsten på Magnolia Gastropub.

9. Lori's Diner

Dygnet runt i femtiotalet

Doften av stekt bacon och nygräddade pannkakor letar sig långt ut på gatan och lockar stammisar och turister in till Lori's Diner dygnet runt. Innanför väggarna pågår en scen hämtad från det amerikanska femtiotalet. På morgnarna är det smockfullt. Personalen springer över det schackrutiga golvet och serverar Cable Car Pancakes till poliser off duty. Mitt på golvet står en gammal Chrysler och i ett hörn blinkar ett flipperspel. Lori's Diner öppnade 1986 i San Francisco och har sedan dess utvidgat till ytterligare tre platser i staden. Här serveras aptitretande burgare, maffiga milkshakes och enorma lunchsandwichar med 15 lager skinka på varje smörgås.

• 500 Sutter Street, Lorisdiner.com

10. Golden Gatebron

Utforska på två hjul

Att ta cykeln är det bästa sättet att uppleva den prominenta bron i den lysande färgen inter-national orange. Vinden viner alltid i San Francisco och väl på Golden Gate-bron är blåsten stark. Men filen för cyklar och fotgängare är både säker och bred. Dessutom avskild från trafiken vilket är perfekt när än du vill stanna till och njuta av utsikten. De flesta cykeluthyrarna ligger vid Fisherman's Wharf, en halvtimmes cykeltur från bron. Ta dig hit innan klockan 12 en vardag för minst folk. Hyr cykel hos Blazing Saddles vid Fisherman's Wharf för 120 kr per timme eller 320 kr för ett dygn. Eller välj en guidad tur hos Bay City Bikes där priserna börjar vid 490 kr. Turen slutar i den charmiga grannstaden Sausalito på andra sidan vattnet. För den som inte vill vända och cykla tillbaka ingår en färjetur tillbaka.

• baycitybike.com, blazingsaddles.com

Cykelfärd med utsikt. Foto: sebastian_4500/stock.adobe.com

11. Fogo de Chao

Brasilianskt köttmecka

Är du vegetarian kan du sluta läsa redan nu. Fogo de Chao är ett annorlunda brasilianskt stekhus i området South Beach. Det kostar en slant, men du får tillräckligt med mat, om inte mer än vad du betalar för. Nästan som på cirkus springer servitörer fram med stora köttstycken på spett, skär av en liten bit på tallriken och in kommer nästa köttstycke. Här finns alla variationer av kött, kyckling, gris, nöt och den speciella delikatessen kycklinghjärta. Servitörerna kommer att fortsätta springa in med köttstycken tills man vänder på en lapp bredvid tallriken som visar "stopp, jag har fått nog".

• 201 3rd Street, fogodechao.com

Fogo de Chao.

12. Fairmont Sonoma Misson Inn

Avkopplande

Den som söker avkoppling och lyx bör vidga sina vyer. Fairmont Sonoma Mission Inn ligger i staden Sonoma, strax utanför San Francisco. På hotellets fasader söker sig klätterväxter upp mot himlen och stämningen är rogivande och avslappnad. På hotellet finns ett spa, utomhuspool, en utmärkt vinbar med goda smaker från gårdar runt om i Kalifornien och en restaurang prisad i Michelinguiden.

• 100 Boyes Blvd, Sonoma, Fairmont.com/sonoma/

Njutning i Sonoma.

13. Love Tours

Bohemisk rundtur

Den bohemiska bussen Volkswagen '73 är målad i alla regnbågens färger och får folket den passerar att göra fredstecknet och vinka. De blå sätena av läder är slitna men bekväma och ur högtalarna bultar musik från sextiotalet och framåt. Bussens golv täcks av en ryamatta, insidan är gul med mönster precis som utsidan.

Guiden Allan Graves och hans bröder är experter på staden och grundare av företaget. Kvarter för kvarter passerar rutorna när Allan berättar om området, dess historia, var man äter och dricker bäst och vilken som egentligen är den brantaste backen. Han skrattar och skämtar. Det här är inte bara en vanlig turistbuss, det är en tidsmaskin.

• Från 380 kr. Sanfranciscolovetours.com

14. Pier 39

Klassisker

Visserligen lite av en turistfälla. Men ett besök i San Francisco är inte fulländat utan att ha sett Pier 39. Längs med vattnet, nordöst om centrum, ligger piren med små souvenirbutiker och restauranger i knalliga färger. Det doftar saltvatten, fisk från restaurangerna och nygräddade våfflor från Waffle Cone Shop. De hyfsat höga priserna går dock att undvika om man fortsätter mot Fisherman's Wharf som inte är lika turistigt. Men atmosfären är gemytlig och hörnen kantas av gatumusikanter som bidrar till stämningen. Här jäser även de välkända sjölejonen på pontoner i hamnen. Efter den stora jordbävningen som skakade San Francisco 1989 bosatte sig mängder av de skällande djuren här och har stannat kvar sedan dess.

• Beach Street & ´Embarcadero, Pier39.com

Vid Pier 39 jäser sjölejonen på pontoner intill restauranger, gatumusikanter och souvenirbutiker. Foto: bennymarty /stock.adobe.com

15. AT&T Park

Besök i basebollvärld

Basebollarenan i klassisk design ligger vid området South Beach och från läktaren syns hela San Francisco med utsikt över staden, det böljande vattnet och Treasure Island. Ta en guidad visning av arenan och få se press-rummet, omklädningsrum, övnings-hallen i källaren bland de labyrintliknande gångarna. Eller ännu bättre, köp biljetter när stadens hyllade och älskade basebollag San Francisco Giants spelar (helst mot New York Mets). Efter matchen, sväng förbi Lucky Strike mittemot basebollparken och ta en öl eller två – om det finns plats.

• 24 Willie Mays Plaza, Sanfrancisco.giants.mlb.com

16. Haight Ashbury

Lyckan på sextiotalet

Här tog hippierörelsen ett av sina första andetag 1967 under festivalen Summer of Love och i Haight Ashbury lever sextio- och sjuttiotalens avslappnade atmosfär än idag kvar. Längs med Haight Street radar butiker upp sig i knalliga färger. Piercing- och tatueringsstudior, secondhandbutiker, batikmönstrade kläder, skivbutiker och tobaksaffärer specialiserade för marijuana (som till viss del är lagligt i Kalifornien). Lokalbefolkningen tycks leva i en egen bubbla. Utsvängda byxor och klänningar i velour. Från butikerna ljuder gitarriff och skön soul.

– Vill man vara lycklig så besöker man Haight Ashbury, säger en man som står lutad amot ingången till vintagebutiken Wasteland och tar ett bloss.

17. Intercontinental Mark Hopkins

Lyxigt och centralt

Uppe på kullen av Nob Hill i ett av de rikare områdena i San Francisco möter man stadens puls så fort man går ut genom hotellets stora glasdörrar. Utanför hotellet glider kabelspårvagnarna på California Street, en spatsertur bort ligger Chinatown och för den shoppingsugne ligger butiks-smockade Union Square några minuters promenad bort. Dessutom är utsikten slående och servicen på topp. Söker du ett centralt boende i lyxförpackning ska du checka in här.

• 999 California Street, intercontinentalmarkhopkins.com

Hotell Interkontinental Mark Hopkins sparar inte på krutet. Pressbild

18. North Beach

Amerikaniserat Italien

Vid North Beach finns det konstigt nog ingen strand. Däremot vilar en tung bohemisk atmosfär av italiensk karaktär över området. North Beach blev populärt i början av 1800-talet då San Franciscos italienska befolkning bosatte sig här och kom senare att attrahera konstnärer och författare av den kända beatnikrörelsen som lockades hit av de låga hyrorna och den europeiska stämningen på gatorna. Idag är North Beach känt som San Franciscos lilla Italien och bjuder på en uppsjö av fina kaféer och restauranger. Om nätterna ett spännande område med dunkla klubbar.

Italienskt mecka. Mellan Fisherman's Wharf och Chinatown ligger North Beach. Foto: IBL

19. The Girl and the Fig

Franskt med kvalitet

Till den gemytliga restaurangen The Girl and the Fig åker många långväga för deras franska kök med lokalproducerade ostar, läckra fikon och intressanta vinlista från vinodlare i norra Kalifornien. Beställ den närodlade ankan till lunch och toppa med chokladdoppade fikon till efterrätt. Vinlistan är hyfsat dyr men vinet håller mycket hög kvalitet och är väl värt att provas.

• 110 W Spain St, Sonoma, thegirlandthefig.com

The Girl and the Fig erbjuder franska delikatesser och en prisad vinlista. Pressbild

20. Alcatraz

Fängelseäventyr

Den lilla ön med sin mörka historia går att skymta från de flesta av stadens backiga höjder. Ta färjan från Pier 33 till det som mellan 1934 och 1963 var ett av världens mest rymningssäkra fängelser. Alcatraz var den sista anhalten för Amerikas mest oförbätterliga brottslingar där kända gangstrar som Al Capone avtjänade sitt straff. Lyssna till berättelser från forna fångar och fängelsevakter genom en ljudguide och utforska fängelset på egen hand. Gå ut på klipporna och blicka ut över San Franciscos skyline eller stig in i en mörk isoleringscell – om du vågar. Biljetterna kostar 360 kr och då ingår färjan tur och retur och ljudguiden. Se till att boka i tid då biljetterna snabbt kan ta slut.

• Pier 33, alcatrazislandtickets.com

Alcatraz är omtalat för sin mörka historia och

känt från filmduken. Foto: NAN/stock.adobe.com

21. Tony's Pizza Napoletana

Imponerande pizzor

Från utsidan ser restaurangen inte särskilt märkvärdig ut. Ett grönt viktorianskt hus likt många andra i staden. Men så ser man kön sträcka sig lång, ibland med en väntetid på upp till två timmar. Tony's har dessutom priser som ligger i det högsta laget för en pizza. Men ett besök och man inser att det är värt varenda dollar. Varje vecka importerar restaurangen de bästa råvarorna från Italien och övriga ingredienser beställer de från lokala ekologiska odlare i staden.

Tony's pizzasort Romana vann första pris i tävlingen World Champions of Pizzamakers 2011 och restaurangen har dessutom hyllats av Michelinguiden.

• 1570 Stockton Street, tonyspizzanapoletana.com

22. City Lights Bookstore

Historisk oas

Sedan 1953 har den världskända bokhandeln legat på Columbus Avenue som USA:s första försäljare av pocketböcker. Den grundades av beatnik-poeten Lawrence Ferlinghetti tillsammans med professorn Peter D Martin. Med en historia av medborgar-rättsliga frågor och politiska debatter, författarläsningar och en våning fylld av enbart poesi från kändisar som Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S Burroughs och Neal Cassady är det en oas för de litterärt törstande.

• 261 Columbus Avenue, citylights.com

City Lights Bookstore. Foto: Julia Löfquist

23. Boudin Bakery

Klassiskt vid hamnen

Vid Fisherman's Wharf ligger Boudin Bakery som grundades 1849 och besitter alla ingredienser staden kännetecknas för. Krabba, kronärtskocka och surdegsbröd. Med samma recept som för över hundra år sedan har Boudin blivit en favorit hos lokalbefolkningen såväl som hos turisterna. Det speciella surdegsbrödet är syrligt med en hård yta och en mjuk interiör. Prova deras chowder, där ett urgröpt bröd fungerar som en skål till en soppa av krabba och kronärtskocka.

• 160 Jefferson Street, boudinbakery.com

Foto: f8grapher - stock.adobe.com

24. Scoma's

Färskt från havet

Fiskrestaurangen grundades 1965 av de två bröderna Al och Joe Scoma. Sedan dess har Scomas rykte vuxit sig starkt och är idag vad lokalbefolkningen kallar en av San Franciscos bästa fiskrestauranger. Lokala fiskebåtar levererar fisk och skaldjur direkt från Stilla havet. Testa deras ostron eller krabba med tryffelpommesfrites. Priset på Scoma's är lite högre än övriga restauranger vid Pier 39 men väl värt ett besök.

• 1965 Al Scoma Way, scomas.com

Fiskelycka på Scoma's. Foto: IBL

25. Axiom Hotel

Modernt och klimatsmart

Ett udda hotell med en modern touch mitt i smeten av San Franciscos shopping-centrum Union Square. Från hotellets kafé och bar skymtar man startstationen för kabelspårvagnarna som sträcker sig ner mot Fisherman's Wharf och i området finns många restauranger att välja mellan. Axiom jobbar dessutom för att vara så klimatsmarta som möjligt vad gäller återvinning och energiförbrukning.

• 28 Cyril Magnin Street, axiomhotel.com