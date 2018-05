10 okända paradisöar i Europa

Trött på Mallis och Kreta? Lugn, det finns fort­­farande en del okända paradisöar där ute. Vi tipsar om tio hemliga guldkorn i Sydeuropa.

Kroatiens övärld har många dolda guldkorn, som denna pytteö i närheten av Rab. Foto: Stock.adobe.com

1. Vis, Kroatien

Slow food & rebeller

Den som simmat runt till ekot från de branta klipporna vid Stiniva behåller upplevelsen länge i minnet: Klättringen ner till grytans botten. Havet som fångats i en grönskimrande kittel kantad av ljus klappersten.

Vis ligger drygt två timmars båtresa ut i Adriatiska havet. Fram till 1989 var ön dessutom ett militärt skyddsområde som hölls stängt för utländska besökare. Kanske är det också förklaringen till att allt går lite saktare här jämfört med på många andra kroatiska öar. Vinproduktion och slow food är stort. Sköna bad finns också: Barnvänliga sandstranden Stonica, magiska Stiniva och grannön Bisevos blå grotta. Vandringsleder siktar dessutom på Humbergen och grottan som under andra världskriget fungerade som gömställe åt Tito och hans rebeller.

• Flyg till Split följt av färja 2,5 timme till Vis. Tåg Köpenhamn–Split, cirka 35 tim

2. Pantelleria, Italien

Mirakelgörande gömställe

Närmare både Sahara och Sicilien än Rom. Pantelleria är inte bara en italiensk hemlighet, utan också den felande länken mellan två kontinenter. Här äter du couscous, dricker öns söta viner och övernattar i hus byggda av vulkanisk lava.

Giorgio Armani tillhör kändisarna som tillbringar somrarna på ön långt ut i ingenstans. Gröna berg och vildkaprisens bloms-trande sluttningar fyller ut landskapet. Havet är dess-utom så extra-ordinärt klart att både delfiner och munksäl trivs i området.

Baden däremot handlar mest om blågrönt sprakande bukter bevakade av svarta klippor. I inlandet väntar också hjärtformade kratersjön Venusspegeln, Specchio di Venere, som fungerar ungefär som en naturlig jacuzzi. På andra ställen på ön finns även ångande grottor och havsnära termalbad.

• Flyg till Palermo. Därifrån flyg till ön. Flygbåt eller färja från sicilianska Trapani (2–7 tim)

Vulkanön Pantelleria ligger närmare Tunisien än Italien, som den tillhör. Foto: IBL

3. Anafi, Grekland

Det lugna blå

Varningsklockorna borde ringa för Anafi. Med vulkan-bruna branter, intensivt blått hav och byar lika vita som nysnö är ön lika vykortsperfekt som den överansträngda grannen Santorini. Ändå lutar sig tonläget mer mot hippie än yuppie. Tempot är också lågt, värdshusen enkla och förflyttningarna sker helst till fots.

Strosa längs kompakta öhuvudstaden Choras vita gränder och njut av tavernamiddag på hemkört

strofyliatiko-vin och hummerpasta. Eller promenera mot bad vid Klisidi, Katsouni och Megalos Roukounas som tillhör Kykladernas absolut mjukaste och skönaste sand-stränder. Längst i sydost väntar dessutom stämningsfulla klostret Zoodochou Pigis och mäktiga Kalamos-klippan som reser sig 470 meter över havet och är högst i Europa.

• Flyg till Aten och färja från Pireus (15 tim) eller Santorini (2–3 tim)

Anafi. Foto: IBL

4. Gozo, Malta

Mitt i prick i Medelhavet

Röd sand, blått hav och blommande oleander. Mytologiska superhjälten Odysseus tillbringade sju år med den utsikten från ön Gozo ungefär vid Medelhavets mittpunkt. Själv påstod han sig vara i fångenskap hos nymfen Calypso. Men vi tror honom inte.

Gozo är en plats där man vill stanna länge. Avstånden är korta och innehållet rikt med alltifrån bondgårds-boende till pampiga öhuvudstaden Victoria som klättrar i sökande trappsteg mot mäktig barock-katedral och sandfärgad borg.

Öns kust är ofta skarpt skuren och bjuder in till både bad och vandringar. Den naturliga bassängen vid Blue Hole är ett givet mål för den som vill snorkla och dyka. Ramla Bay, med Odysseus grotta, är den skönaste sandstranden. På bilfria grannön Comino vecklar dessutom skimrande Blue Lagoon ut en turkos rundel kantad av vitaste sand.

• Flyg till Valetta följt av knappt 2 timmars resa med buss och färja till Gozo

5. Solta, Kroatien

Kejserligt bad

Blågrönt hav, tusenåriga olivträd och svalkande pinjeskugga. Solta behåller fortfarande ungefär samma lockelser som när den romerska kejsaren Diocletianus flydde hit från palatsvärmen i Split för att fiska, bada och koppla av.

Ön är fortfarande lugn och lågmäld. Särskilt jämfört med övriga dalmatiska skärgårdsgrannar som kapat åt sig nästan all uppmärksamhet från besökande turister. Hotellen är få och värdshusen håller sig till lokala smaker: salta sardeller, lufttorkad skinka, färska mullbär, vinet Dobricic och honungen olintio fullpumpad med nektar från rosmarin.

Promenad- och cykelvänliga vägar leder längs olivodlingar och vinstockar mot fiskelägen, byar och hus med nyfikna fönster mot havet. Stracinska, Tatinja och Senjska tillhör Soltas skönaste klappersstenstränder och badbukter.

• Flyg till Split. Tåg Köpenhamn–Split, cirka 35 tim. Båtresan från Split till Rogac på Solta tar cirka 1 timme

6. Salina, Italien

Eld och grönska

Varför filmregissörer drömmer om de Eoliska öarna är ganska uppenbart. Med branta vulkaner och pastell-färgade fiskebåtar ligger de utslängda i Tyrrenska havet norr om Sicilien. Till skillnad från kraterbleka grannar är Salina grön och frodig med citrus, palmer och naturliga källor. Dessutom finns svårtillgängliga stranden Pollara som stått som bakgrund åt kultfilmen Il Postino.

Vackra klappersstenstranden Spiaggia dello Scario och fiskeläget Rinellas vulkansvarta sand sticker också ut. Även byn Lingua där dagar på stranden följs av ett besök hos Da Alfredos för hemmagjord isglass, granita. Den som vill vandra promenerar från 1800-talskyrkan Santuario della Madonna del Terzito till toppen av den nästan tusen meter höga vulkanen Monte Fossa delle Felci med svindlande vyer över grannöarna Lipari och Vulcano.

• Flyg till Palermo eller Neapel. Båt från Messina (2,5–3 tim) och Neapel (6–11 tim). Tåg Köpenhamn–Messina, cirka 35 tim

Lilla stranden Pollara på den italienska ön Salina. Foto: IBL

7. Islas Cies, Spanien

Paradis på nära håll

Karibiskt blått vatten, mjuka sanddyner och en skyddad lagun. Att den brittiska dagstidningen the Guardian utsett Rodas till världens vackraste strand är knappast förvånande. Inte heller att Islas Cies kallas för ett nordspanskt Seychellerna. Mer otippat är kanske att den lilla nationalparksön vid Vigobuktens inlopp fort-farande är en spansk hemlighet. Antalet besökare är begränsat till 2 200 per dag. Hotell och biltrafik saknas. Istället gäller camping (campingislascies.com) och en enkel restaurang som dukar upp galiciskt vin, musslor och bläckfisk. Strövstigar når både västsidans klippiga atlantkust och östsidans sandstränder där Rodas och Figueiras tillhör höjd-punkterna. Hyr kajak eller snorkla för att kolla in den marina världen.

• Flyg till Vigo via Madrid, Barcelona eller Porto. Tåg hela vägen från Köpenhamn tar drygt 40 tim. På sommaren kort båtresa till Islas Cies från Vigo, Cangas och Baiona

Världens vackraste strand? Foto: Getty Images

8. Bozcaada, Turkiet

Badö med fikon och kebab

En grekisk ö i Turkiet. Ungefär så känns det när man strosar genom öhuvudstadens kullerstensgränder, från fiskehamnens utom-hus-dukade tavernabord till stämningsfull borg med utsikt över havet.

Ön är en spännande spegel tillbaka mot det förflutna. Knappt hundra år tillbaka hade Tenedos, som det grekiska namnet lyder, i huvudsak grekisktalande befolkning. Idag vajar den turkiska flaggan över Bozcaada. Bäst är stranden Ayazma med sidenmjuk sand och kristallklart vatten. På senare år har närheten till Istanbul försett ön med allt från hipsterkaféer till boutiquehotell med egen vinfram-ställning. Ändå är de utländska gästerna relativt få.

• Flyg till Istanbul. Tåg Köpenhamn–Istanbul tar cirka 60 tim. Se bahn.de. Från Istanbul direktbuss till Bozcaada som tar 7–8 tim. Även buss från Çanakkale följt av kort båttur

Turkiet har få öar jämfört med grannen Grekland, men Bozcaada är ett riktigt guldkorn. Foto: IBL

9. Ile de Porquerolles, Frankrike

Lugnt och lavendeldoftande

Äventyraren François Joseph Fournier gjorde ett riktigt kap då han 1912 köpte Ile de Porquerolles som bröllopsgåva åt sin fru. Dessutom försåg han ön med både vinodlingar och Hotel Langoustier vars kök än idag tillhör sydkustens mest uppskattade.

Trots att glassiga Rivieran finns i ryggen, är det här en plats som fortfarande förlitar sig på enkla förströelser; hav, vin, stränder och inte så mycket mer. Sedan något årtionde tillbaka är en stor del av Ile de Porquerolles nationalpark. Promenad- och cykelvänliga vägar följer öns pinjeskuggor mot stränderna Plage d'Argent och Notre Dame där vit sand möter azurblått vatten. Hotell, restauranger och cykeluthyrare väntar också på ön.

• Flyg till Nice eller Marseille följt av kort båtresa från La Tour Fondue strax utanför Hyéres. Tåg från Köpenhamn till Marseille tar cirka 20 tim

Cykel är det givna färdmedlet på lugna Porquerolles. Foto: IBL

10. Kea, Grekland

Bortglömd kyklad

Kea tillhör ögruppen Kykladerna med allt vad det innebär: kristallklart hav, vita stenhus och spektakulära öhuvudstaden Ioulis morotsfärgade hustak och blå fönsterluckor.

Kanske är det avsaknaden av färjeförbindelser från Pireus som håller ön utanför båtluffarradarn. Lite märk-ligt eftersom Kea tillhör Greklands bästa trekkingöar. Urgamla åsnestigar leder mot frodiga dalgångar och citruslundar för att leta sig mot havet och undangömda badbukter. Otzias, Pisses, Koundouros och Gialiskari tillhör de bästa stränderna. På To Steki i Ioulis äter du dessutom vid-underliga äggröran strapatsada med fetaost, ost och chili.

• Flyg till Aten följt av buss från flygplatsen till Lavrion och färja till Kea