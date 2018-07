Guide: Kulinarisk roadtrip på Siciliens västkust

Vagabond tips för en smakrik resa från strandpärlan Cefalu till den oupptäckta västkusten.

Foto: Linda Gren

Snabbfakta:

Invånare: 5 miljoner.

Valuta: 1 euro = ungefär 10 kr.

Språk: italienska.

Religion: katolicism.

Bästa tid att resa hit: april–juni och september–oktober.

Resa hit:

Norwegian och SAS flyger direkt till Palermo från både Köpenhamn och Stockholm. Flera researrangörer har Sicilien i programmet, bland annat TUI och Ving.

Man kan resa runt mellan Siciliens större städer och byar med buss, men att hyra en bil är bästa sättet att se mer av ön. Då kan man ta de där småvägarna som man inte planerat och köra lagom mycket vilse och stanna till på den där stranden som få tar sig till. Hyrbil kostar från knappt 2 000 kronor för sju dagar i mellanklass.

Kaféer och barer:

Café di Ruggero. Mitt på torget i Cefalu, kanske bästa stället att sitta och spana på folk. Bra espresso dessutom. Via Mandralisca 5.

Tivitte. Detta är stället om du är intresserad av hur riktig italiensk hantverksöl smakar, även menyn är spännande, en kombination av väldigt samtida och väldigt traditionella smaker. Ja, ungefär som ölen som serveras. Via Umberto Primo 34, Cefalu. ristorantetivitti.com

Santa Lucia. När du vill ha den där energigivande koppen espresso på stående fot innan du drar vidare är det till Santa Lucia du ska styra stegen. Via Porpora, Cefalu.

För en av västra Siciliens trevligaste och bästa matupplevelser – ta dig till Nangalarruni i byn Castelbouno.

Äta:

La Brace. Favorit inne i Cefalu. La Brace är välkomnande, stället är litet men matkonsten stor. Och vinlistan imponerande. Fråga efter dagens rekommendationer, kocken väljer alltid ut några paradrätter, kan vara vilt, kan vara fågel eller fisk, men aldrig mittemellan. Via XXV Novembre 10. ristorantelabrace.com

Le Chat Noir. Stimmigt och stökigt på precis rätt sätt, många lokalbor hänger här vilket alltid brukar vara ett bra tecken. Bra fisk och skaldjur. Via XXV Novembre 17, Cefalu. ristorantelechatnoir.it

Locanda del Marinaio. Ligger så fint inne i gränderna i Cefalu och det är enkelt att missa den. Men gör inte det. Många går hit för de purfärska fisk- och skaldjuren. Mycket fin vinlista. Lite dyrt men bra. Via Porpora 5.

La Terazza. Utsikten är fenomenal på La Terazza uppe i bergsbyn Scopello. Musslor och vitt vin är en fin lunchkombo på utflykten, och så ackompanjeras maten av vyerna över det stora blå Medelhavet. Via Marco Polo 5.

I Bucanieri. Ett bra lunchstopp i Marsala. Be ägaren visa upp dagens fångst och välj ut några godbitar. Bra vin från vingården som ligger runt knuten. Via Sebastiano Lipari 18. ristoranteibucanieri.it



Nangalarruni. Det här är en av mina favoriter på ön. Färska ingredienser, fantastiska pastarätter, imponerande fiskrätter och en riktigt fin vinlista gör alltid besöket minnesvärt. Långlunch eller middag. Via delle Confraternite 7. hostarianangalarruni.it

Torget vid Duomo di Cefalu, bästa mötesplatsen i stan.

6 platser du inte får missa längs vägen:

Halaesa Arconidea. Strax öster om Cefalu ligger den grekiska kolonin Halaesa Arconidea som härstammar från 403 f Kr.

Sperlinga. Fantastisk liten by strax söder om Castelbouno. Slingrande vägar tar dig hit. Utsikten är enastående men det bästa är att smyga runt på smågatorna och bara spana.

Scopello. Lilla perfekta Scopello har ett svårslaget läge med enastående utsikt över havet.

Marzamemi. Den lilla byn Marzamemi vid vattnet på sydöstra sidan av ön är ett utmärkt stopp på dagsutflykten med hyrbilen. Ta med badkläder om du åker hit, klarare vatten än så här blir det inte på ön. Naturreservatet Vendicari strax norr om Marzamemi är också värt att utforska.

Marsala. Staden längst ut på västkusten är historiskt berömd som platsen där Garibaldi 1860 landsteg när Sicilien blev del av Italien, men det är också en väldigt fin stad, känd för sina vingårdar och bra restauranger.

Piazza Duomo. Torget inne i Cefalu med 1100-talskatedralen och de höga bergen som sticker upp i fonden är en majestätisk plats fylld med historia. Missa inte att utforska kyrkan.

San Vito Lo Capo, len sand och klart vatten på en av öns bästa stränder.

3 delikatesser att köpa med hem

Olivolja. Västra sidans olivolja håller hög klass. Köp med hem!

Vin. Soligt röda, mineraligt vita eller varför inte de väldigt bra söta dessertvinerna (håll utkik efter Marsala, Moscato di Noto och Vino alla Mandorla). Sicilien har en välutvecklad och mycket lång tradition av vintillverkning och det finns mängder att upptäcka.

Bläckfiskpasta. Fisk och skaldjur är förstås nerpräntat på väldigt många menyer på den här ön. Svart bläckfiskpasta är en höjdare, liksom sardinerna som är typiska för Sicilien.

Bo:

Hotel Kalura. Ligger på en höjd alldeles vid havet med egen strand, på gångavstånd från Cefalu. Pool och bra restaurang. Dubbelrum från strax över tusenlappen. Via Vincenzo Cavallaro 13. hotel-kalura.com

Villa Dafne. Sicilien har många bra lantliga boenden, håll utkik efter agriturismo när du letar runt efter logi. Ett sådant är Villa Dafne, som ligger mitt ute på den sicilianska landsbygden nära byn Alia söder om Cefalu. Från 700 kr i juni. villadafne.it

Bergsbyn Castelbuono är ett bra utflyktsmål och vill du stanna kvar över natten finns Santa Anastasia, ett charmigt och historiskt boende, inrymt i ett 1100-talskloster. Bra mat och har en fin pool dessutom. Från 1 400 kr. abbaziasantanastasia.com