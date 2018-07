Guide: Bukarest

Vagabonds guide till Bukarest. Tips på saker att se, göra och äta.

Bästa vyn får du från Intercontinental Hotel. Foto: Karin Wimark.

Fakta Bukarest:

Invånare: 1,9 miljoner.

Språk: rumänska, ungerska och romani.

Tidsskillnad: +1 timme.

Valuta: 1 lei = ca 2 kr.

Religion: ca 82 % är rumänskt ortodoxa.

Bäst tid att åka hit: vår och höst.

Resa hit:

Direktflyg till Bukarest från Stockholm Arlanda med Tarom och Blue Air. Från Stockholm Skavsta flyger du direkt med Wizz Air och från Köpenhamn med Blue Air.

Foto: Karin Wimark.

Äta och dricka

Bukarest har många nya trendiga restauranger som poppat upp över hela staden under de senaste åren. Innan dess låg fokus på det traditionella, medan allt fler idag experimenterar med all världens kök i kombination med det rumänska.

Pâine si Vin, painesivin.ro, som rakt av översätts bröd och vin, serverar rumänska delikatesser och stenugnsbakad pizza med inspiration från hela världen. Vid sidan erbjuder de ett imponerande vinsortiment med rumänska viner många aldrig hört talas om.

Origoär kaféet som har Bukarests bästa kaffe. Minimal lokal, charmigt och med eget rosteri. Var beredd på att trängas i den trånga, gemytliga baren som på kvällen byter meny och serverar läckra drinkar. origocoffee.ro

La Mamanära Piazza Amzei serverar klassisk rumänsk lunch. Helst vill Bukarestborna äta den populära soppan varje dag, eller ciorbansom det kallas på rumänska. Prisvärt och god rumänsk upplevelse. lamama.ro

Dianei 4. Beställ en svalkande eftermiddagsdrink på en av Bukarests många charmiga innergårdar. Kanske iskaffe med fläder och tonicvatten. Skeptisk? Du kommer inte bli besviken, varken på drinken eller atmosfären. dianei4.translucid.ro

Doppa bröd i röror gjorda på vita bönor och inlagda grönsaker. Foto: Karin Wimark

Uteliv

Expirat Club ligger i sektor fyra i den gamla pistolfabriken. Skön afterworkatmosfär som senare på kvällen förvandlas till energisk klubbmiljö. expirat.org

Control Club. Brooklynhipp klubblokal med undergroundstämning och livemusik. Grönskande terrass med avslappnat barhäng, lite house, lite pop och en massa slingrande vägar där emellan. control-club.ro

Fabbrica club. Postindustriell klubb, pub och terrass inhyst i en gammal övergiven sockfabrik. Rymmer det mesta från kulturevent och kafé till alternativa konserter och skatebutiker. fabrica-club.ro

Linea/Closer to the moon är takterrassen med en av stadens bästa solnedgångar. Ligger gömt på ett tak i en anonym port med neontexten "To the moon and back" strax innanför dörren. Hippt, mysigt, perfekt en ljummen sommarkväll. facebook.com/Linea-Closer-To-The-Moon

Beraria H, en före detta konsthall, shoppingcenter och numer Europas största ölhall. Även känt under namnet "The Lively City". Baserat intill Bukarests största park, Herastrau. berariah.ro

Tips: Bokkarusellen

Bokaffären Carturesti Carusel är en upplevelse du inte får missa. I en sex våningar hög 1800-talsbyggnad radar 10 000 böcker upp sig som konstverk på ett museum. Hög wow-faktor! carturesticarusel.ro

Carturesti Carusel. Foto: Karin Wimark

Bo:

Pura Vida Sky Bar & Hostel. Centralt hostel i gamla stan med populär takbar där en mix av turister och lokalbor samlas på kvällarna. Säng i sovsal kostar från 65 kr/natt. sky.puravidahostels.ro

Podstel Bucharest. Tre charmiga engelsmän driver vandrarhemmet som känns som ett enda stort vardagsrum. Perfekt för dig som reser ensam och vill få både sällskap, skön hemmamiljö och bra tips i staden. Säng i sovsal kostar från 98 kr/natt. Dubbelrum från 325 kr/natt. podstel-doors-hostel.bucharest-hotel.com

Grand Hotel Continental. Belle époque-nostalgi på 5-stjärniga Grand Hotel Continental, dessutom till ett med europeiska mått lågt pris. Dubbelrum från 1 160 kr/natt. grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en

Intercontinental Hotel Bucharest. Värt att bo på enbart för utsikten. Njut av bubbelpool eller kör ett spinningpass med utsikt över stadskärnan genom stora glasfönster. Dubbelrum från 1 360 kr/natt. intercontinental.bucharest-hotel.com