Londons bästa promenader – 5 fina rutter

London är inte bara trängsel och trafik, utan också lunga bakgator och prunkande parker. Vi bad Londonexperten Bo Bjelvenstedt lista sina favoritpromenader.

En av många vackra husfasader i Knightsbridge. Foto: Istock

1. Sloane Square – Gloucester Road

Lugn pubrunda

En lugn sträcka med anrika pubar och hus, som börjar vid Sloane Square och tar dig kors och tvärs genom exklusiva stadsdelen Belgravia. Här låg träsket Five Fields före 1820-talet och floden Westbourne rann utmed Sloane Street. Via Belgrave Square, Hans Place och Cadogan Square korsar du Brompton Road och följer de förmögnas bakgator västerut i Knightsbrigde till South Kensington.

Ett av många ståtliga hus i South Kensington.

2. Hampstead Heat och Hampstead

Perfekt parkpromenad

Parken i norra London är perfekt att strosa runt i en söndag. Från 98 meter höga Parliament Hill njuter du av utsikten över London. Efter ett dopp i någon av Highgate Ponds badsjöar pausar du vid Kenwood House för te, scones, clotted cream och Sunday Times. Byn Hampstead var fashionabelt redan på 1700-talet när man drack brunn här. Exklusivt är det fortfarande fast det inte är så uppenbart längre.

Lantlig känsla i Hampstead.

3. St Jame's

Välbärgade kvarter

Denna promenad utgår från Green Parks tunnelbanestation. Stadsdelen St Jame's började byggas under 1600-talet mellan Piccadilly Street och St Jame's Palace. Här finns allt från lyxhotell som Ritz, herrklubbar och herrskrädderier till vin- och spritimportörer, konsthandlare pubar och Fortnum & Masons exklusiva mat. Området har viss likhet med Belgravia men är nästan 200 år äldre, kompaktare och mer levande.

På denna promenad går du förbi ett av Londons äldsta palats: Saint Jame's Palace som byggdes på 1500-talet.

4. Blackheath–Canary Wharf

Över nollmeridianen

Kontraster är stora i den här promenaden från heden Blackheat via nollmeridianen och utsiktspunkten i Greenwich Park, Londons äldsta kungliga park. Färden går via Greenwich under Themsen till forna träsket Isle of Dogs som förvandlades till hamndockor under 1800-talet. Numera ligger Londons finansiella centrum här i Canary Wharfs glasbeklädda höghus och platsen är döpt efter kajen där fraktfartygen från Kanarieöarna la till.

Vandra bland höghus och båtar i Canary Wharf.

5. Sloane Square–South Kensington

Soldater och konstnärer

Promenaden utgår från Sloane Square och passerar Charles II:s hem för pensionerade soldater, Royal Hospital Chelsea. Du passerar Chelsea Physic Garden anlagt för att kunna studera medicinalväxter. De vackra husen du går förbi utmed Cheyne Walk uppfördes i början av 1700-talet. Återstoden av vandringen går hit och dit via kända kulturpersoners hem i vackra Chelsea till målet i South Kensington.

Färgglatt i Chelsea.

Tips: I boken London Walks 2 guidar Bo Bjelvenstedt till fler trevliga promenader i metropolen.