Vis, Kroatien – Mamma Mia vilken ö!

Den nya Mamma Mia-filmen spelades inte in i grekiska övärlden, utan på kroatiska Vis. Vagabond begav sig dit i jakt på romantiken, glamouren – och avskildheten.

På bräda i blågrön vik. Yoga när den är som bäst. Foto: Pernilla Sjöholm

Vågorna vaggar mig sakta fram och tillbaka när jag intar de olika yogapositionerna på surfbrädan: skorpionen, barnet, nedåtgående hund. Men så tappar jag balansen. Plask! Magin bryts och jag får en kallsup när jag ramlar pladask ner i det ljumna vattnet.

– Är du okej? Neda Kocare skrattar och rättar till en hårslinga som fallit fram över ansiktet.

Neda från Makedonien spenderar sina somrar på kroatiska ön Vis med att lära ut yoga och utbilda instruktörer. Milna på öns sydvästkust rymmer inte mer än en handfull stenhus och en enklare restaurang. Här växer stora silverblåa agaveplantor, begonior, prunkande bougainvillea och vildrosor. Ovanför gräset dansar citronfjärilar och bland buskarna sitter några av de fetaste spindlarna jag någonsin sett.

Seglarfavoriten Komiza vilar i skuggan av berget Hum.

För några år sedan träffade hon den lokala företagaren Lea Vojkovic som anordnar utflykter på ön och lär ut paddelsurfing, som innebär att man står upp på brädan med en paddel i handen. Ett plus ett blev två och de gick samman för att kunna erbjuda paddelsurfingyoga.

– Det var en perfekt matchning, som om universum förde oss samman, säger Neda.

Det bästa med att göra yoga på en vippande surfbräda är att man får en djupare kontakt med sina rörelser och sinnen, menar Neda.

– Eftersom brädan rör sig hela tiden måste du vara riktigt närvarande och fokusera på att vara här och nu. Komma tillbaka till dig själv och vara i kontakt med naturen och omgivningarna.

Lavendel i alla dess former. På fälten, i doftpåsar, tvålar och oljor.

Den lugna Medelhavsön Vis ligger bara två timmar med färja från Split men ljusår från fastlandets hets. Här är det stilla lunk som gäller. Ingen skyndar sig eller gör sig till. Kanske beror lugnet på öns isolering. Fram till 1989 tjänade ön som militärbas för Jugoslavien och var därför utom räckhåll för turister.

Nu är ön aktuell som inspelningsplats för uppföljaren till musikalfilmen Mamma Mia! Den första filmen, som utspelar sig i den grekiska övärlden till tonerna av ABBA-låtar, gjorde global succé, och förväntningarna är naturligtvis skyhöga på Mamma Mia! Here We Go Again.

Reportaget fortsätter på nästa sida.