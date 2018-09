13 saker du förmodligen inte visste om London

London är ett av svenskarnas favoritresmål och en av världens största städer. Trots detta finns det många guldkorn som många turister inte känner till. Här är tretton saker du antagligen inte visste om London.

1. Man kunde köpa kokain på varuhuset Harrods fram till 1916

Och lejon, kameler, aligatorrer och till och med babyelefanter fram till 1976. Eller i alla fall minst en som Ronald Reagan inhandlade. Enligt hörsägen ska Reagan, som då var guvernör i Kalifornien, fått svaret "Afrikansk eller Indisk?" när han ringde in beställningen.

2. Du kan dricka afternoon tea på en dubbeldäckare

Kombinera två av de mest klassiska Londonföreteelserna – skölj ned små kakor med te och åk buss – samtidigt. B Bakery vid Covent Garden erbjuder dagliga bussturer runt Londons största sevärdheter med tillhörande tilltugg. Finns som veganskt, glutenfritt och halal-alternativ. Och apropå Covent Garden:

3. Covent Garden har fått sitt namn på grund av ett stavfel

Området som stadsdelen är döpt efter hette ursprungligen Convent Garden (Klosterträdgård) och fungerade som köksträdgård till klostret Westminster Abbey.

4. Och ska du ta dig från Covent Garden och Leicester Square är det nästan lättare att gå

Tunnelbanestationerna ligger nämligen bara 650 meter från varandra (270 meter under jord) och är den kortaste sträckan i hela systemet. För några år sedan släpptes dessutom en karta som visar hur lång tid det tar att gå mellan stationerna. Kolla in den här.

5. Du kan besöka ett romersk tempel

Om du tar tunnelbanan (eller går) till stationen Bank. Londons historia sträcker sig drygt 2 000 år tillbaka i tiden och staden grundades av romarna. Idag finns endast ett fåtal romerska lämningar kvar att bevittna i staden. En av de mest intressanta ur ett turistperspektiv är London Mithraeum som upptäcktes under utgrävningar 1954. 2017 öppnade ett museum kring det rekonstruerade templet upp i Bloombergs huvudkontor. Museet är gratis att besöka, ligger sju meter under jorden och rymmer över 600 objekt och artefakter.

6. Eller spendera en dag på stranden

London har ingen kust, men förtrösta ej. När du längtar bort från stadens myller kan du faktiskt ta tunnelbanan till stranden. Det finns fler alternativ för den som vill borra ner tårna i sand genom en kort transportsträcka med lokaltrafik. På bara en och en halv timme går det till exempel att ta sig till klipporna vid Botany Bay från St Pancras International. Och till familjevänliga Ruislip Lido tar du dig till exempel med antingen Metropolitan eller Piccadilly till Ruislip station på samma tid, sedan fortsätter du med buss.

7. Det är faktiskt inte så regnigt som du kanske tror

Både New York och till och med Miami har en kraftigare genomsnittlig nederbörd än London. Vill du undvika regn ska du dock satsa på att resa utanför oktober, då det vanligtvis regnar mest.

8. Höga krav för taxichaufförer

För att bli taxichaufför i London måste man memorera 25 000 gator och känna till cirka 20 000 sevärdheter och landmärken i staden. Det gamla reseknepet att fråga din taxichaffis om tips och råd är alltså högaktuellt i London.

9. London har döpts om ett flertal gånger

Tidigare namn inkluderar Londonium, Ludenwic och Ludenburg.

10. Big Ben är förmodligen inte vad du tror

Big Ben är inte namnet på klocktornet vid Westminsterpalatset utan namnet på själva klockan. Det 96,3 meter höga tornet heter istället Elizabeth Tower.

11. Du kan sova i ett kapselhotell

I början av 2018 öppnade stadens första kapselhotell upp vid London Bridge. Trenden som riktar sig mot budgetresenärer har länge funnits i Asien och innebär att hotellgästerna sover i små utrymmen som i stort sett endast rymmer en säng.

12. Och besöka Englands (förmodligaste) minsta pub

Som också öppnade under första halvåret av 2018. Pyttelilla The Brig ligger i Merchant House på pyttegatan Bow Lane i det finansiella distriket City of London. Baren som endast har plats för fyra personer behöver bokas i förväg och kostar 50 pund per person och timme att besöka, men då ingår förfriskningar och en bartender. Puben är utan tvekan den minsta i London, men har en utmanare om titeln i den lilla byn Claygate. Här finns den lilla puben Platform 3, som har plats för tre–fyra personer inomhus och ett tiotal gäster utomhus.

13. Och åka i världens längsta – och högsta – rutschkana

Susa fram genom ett plexiglasrör i 25 kilometer i timmen och känn hur det pirrar ordentligt i magen när du far fram genom korkskruvar och kurvor. Rutschbanan vid utsiktstornet Orbit Tower är inte bara världens längsta utan även den högsta, 178 meter lång och 75 meter hög för att vara exakt. Förslagsvis besöker du dock rutschkanan först och puben sen, istället för tvärtom.