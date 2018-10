18 heta tips till Lissabon

Billigare än Barcelona, trendigare än Paris, roligare än Berlin. Här är tipsen du inte vill missa under en weekend i Europas hetaste huvudstad.

Med ca 2 800 soltimmar per år är Lissabon Europas soligaste huvudstad. Foto: Istock.

Artikeln publicerades ursprungligen på King Magazine

Lissabon må vara en av Europas äldsta metropoler, men stan vet fortfarande hur man festar som en 17-åring med falskleg. Ett av höstens viktigaste weekendmål har något för alla: briljant barliv, prisvärda pangmiddagar, strålande stränder och magiska miljöer. Här har vi plockat russinen ur weekendkakan.

Äta:

Luncha:

Mercado da Ribeira

Lissabons historiska saluhall har rötter från 1200-talet och fick ett uppskattat ansiktslyft 2014, med lite välbehövlig draghjälp från resemagasinet Time Out. Denna spatiösa och ovanligt lyckade food court (som nyligen gått på export till USA) hyser inhemska stjärnkrögare som Alexandre Silva, Marlene Vieira och Henrique Sá Pessoa, som alla kränger lyxluncher för under hundralappen. Foodies-barrikaderat från 10.00 till midnatt.

Timeoutmarket.com/lisboa

Bairro do Avillez

Michelin-favoriten José Avillez är en av Portugals mest omhuldade, med ett dussin restauranger strategiskt utspridda i huvudstaden. Gastrohögkvarteret Bairro do Avillez (fritt översatt "Avillez kvarter") i Chiado är hans mest informella men också mest ambitiösa: en 1 000 kvm stor gourmetmathall som inhyser såväl delikatessbutiken Mercearia och charkuteritunga Taberna som fisk- och skaldjursnischade Páteo.

Bairrodoavillez.pt/en/

José Avillez stjärnkrog Belcanto är Portugals första tvåstjärniga Michelinkrog. Foto: Paulo Barata

Parlör Hej – Olá

Hej då – Tchau

God morgon – Bom dia

God kväll – Boa tarde

God natt – Boa noite

Varsågod – Aqui está!

Tack – Obrigado/a

Ingen orsak – De nada

Förlåt mig – Desculpa

Ursäkta mig – Com licença

Notan tack – A conta por favor

Talar du engelska? – Você fala inglês?

Middag:

A Cevicheria

Den peruanska nationalrätten ceviche (färsk fisk marinerad i citrus) är hett i Lissabon. Det kan man tacka stjärnkocken Kiko Martins omåttligt populära konceptkrog i Principe Real för. Bord kan inte bokas, så kom tidigt på kvällen. Är det fullt (tro oss, det är oftast det), skriv upp er på listan och beställ en Pisco sour genom restaurangfönstret i väntan på er tur. Det blir knappast kvällens sista.

Acevicheria.pt

Bistro 100 Maneiras

Stilsäker bistro, inhyst i art déco-byggnad i Chiado, som toppade ansedda Monocles lista över världens 50 bästa restauranger 2017. Köket har öppet till sent, om du skulle känna plötslig crawing efter gastrokrubb på väg hem från krogen, och i den populära cocktailbaren på nedervåningen serveras några av Lissabons bästa drinkar.

100maneiras.com

Bistro 100 Maneiras i Chiado toppar Monocles lista över världens bästa re­­stauranger. Foto: Fabrice Demoulin.

Lyxa:

Belcanto

José Avillez igen. Fine dining-institutionen Belcanto är Portugals första tvåstjärniga Michelinkrog och den tveklöst mest omskrivna restaurangen i Lissabon de senaste fem åren. Här bjuds det på konst på tallrik i smakfulla lokaler, femplusservice och rätter med namn som "the garden of the goose that laid the golden eggs". Jo, man tackar.

Belcanto.pt/en/

Alma

Kändiskocken Henrique Sá Pessoa är en storspelare i det portugisiska fine dining-segmentet, och på Alma spänner han musklerna rejält. Restaurangen belönades nyligen med en Michelin-stjärna för sina kulinariska insatser. Välförtjänt, förstås. Pröva femrättersmenyn costa a costa eller varför inte avsmakningsmenyn med ett urval av kockens personliga favoriter, allt för en fullt rimlig slutnota på mellan 700 och 900 kronor per skalle.

Almalisboa.pt/en

Portugisisk fine dining på Alma. Till ett rimligt pris dessutom.

Dricka:

Red Frog

Väluppfostrad speak-easy-bar som nyligen kvalade in på World's 50 best bars prestigefulla lista. Bättre drinkar än så här hittar du inte i Lissabon. Svårt att hitta hit? Ta en Uber till Avenida da Liberdade och håll utkik efter den röda grodan och ringklockan märkt "Press for cocktails". Är det speak-easy så är det.

@redfrogspeakeasy

Pensao Amor

En av stans mest ljusskygga barer, inhyst i en gammal sjömansbordell i nytrendiga Cais do Sodré, må vara turisttätt på gränsen till det outhärdliga, men vad gör väl det när man får dricka drinkar i murriga sammetsfåtöljer. Kärlekshotellet må vara stängt sedan länge men den småpilska stämningen lever kvar, mycket tack vare den burlesk-kitschiga inredningen och den lilla erotikbutiken inhyst i festlokalens mörkaste vrå.

Pensaoamor.pt

Festa:

Park bar

Lissabon är takbarernas stad. På sjunde våningen av ett gammalt parkeringshus i Chiado återfinns en av de bästa i kategorin. Park Bar bjuder på på svala Caipirinhas, engagerade dj:ar och lummig exteriör, men det är utsikten i solnedgång som man kommer tillbaka för. Någon utmärkt ingång finns inte, enklast är att följa gräsdoften och leta dig fram till hissen på p-husets bottenplan.

@parklisboaoffical

Lux

Ledsnar du på barhoppandet i Bairro Alto och föredrar att tillbringa natten på ett svettigt dansgolv är John Malkovich-ägda nattklubbsinstitutionen Lux Frágil ett säkert kort. Stans största dragplåster nattetid lockar en trogen festcrowd och såväl internationella som inhemska dj-förmågor. Kom sent eller inte alls.

Luxfragil.com

Se och göra:

Bairro Alto

Shabbychica Bairro Alto ("det höga kvarteret"), med föredömligt läge på toppen av en av Lissabons sju kullar, har lite Dr Jekyll och Mr Hyde-känsla över sig. Dagarna osar sävlig siesta och segdragen bakfylla. När solen gått ner börjar festen, och barlivet flyttas ut till de trånga kullerstensgatorna. Här, i en av Europas krogtätaste stadsdelar, barhoppar man in på småtimmarna med ett plastglas sangria eller caipirinha i handen. Bäst fest hittar man på gatorna Rua da Atalaia, Rua do Diário de Noticias, Rua da Barroca och grannen Príncipe Real.

Chiado

Flärdfulla Chiado lockar med sofistikerad shopping, anrika kaféer och några av Lissabons mest upplyfta restauranger. De flesta byggnaderna här är från 1700-talet men restaurerades framgångsrikt av arkitekten Álvaro Siza Vieira på 1990-talet, vilket bidrar till områdets eleganta belle époque-charm. Missa inte Café Brasileira på kändisgatan Rua Garrett 120 för en välbehövlig koffeininjektion när semesterstressen tagit ut sin rätt.

Café Brasileira har lockat intellektuella och fritänkare sedan tidigt 1900-tal. Foto: Istock.

Ginja

Att shotta Ginja på en bakgata i Rossio är ett utmärkt sätt att bli accepterad av Lissabonborna. Den potenta körsbärslikören finns att köpa lite överallt i centrum, men inmundigas bäst på stående fot utanför mini- tavernan Ginjinha Sem Rival för 1,40 € shotten.

Spårvagn 28

Gula spårvagnar är Lissabons svar på Londons röda telefonkiosker. Mest klassisk är linje 28, som i sakta mak skramlar sig igenom stadens mest intressanta delar: från Baixa via Graca, Alfama, Estral, Chiado och Bairro Alto. En inofficiell sightseeing-tur som har blivit en turistattraktion i sig, vilket inte minst avspeglar sig på panikträngseln ombord. Lider du av klaustrofobi eller turistförakt gör du bäst i att ta turen tidigt på morgonen eller under kvällen, alternativt beundra tågen på håll.

Klassiska spårvagnslinjen 28 är ett utmärkt sätt att utforska Lissabons centrala delar. Foto: Getty Images.

Två helgturer:

Surfa i Peniche

Att Portugals västkust är Europas bästkust för surf är sedan gammalt. Området mellan Sagres i söder och Espinho i norr är kantat av surfstränder i absolut världsklass. Bäst vågor hittar man i surf paradiset Peniche, drygt en timme norr om Lissabon. Stranden Supertubos är den mest mytomspunna, världsberömd för sina kraftfulla vågor och inte sällan titulerad Europas pipeline.

Strandturista i Algarve

Portugals sydkust Algarve, knappt tre timmar med hyrbil från Lissabon, har gjort storstilad comeback som ett av Europas bästa badparadis. Den 20 mil långa solkusten är packad med dramatiska drömstränder – Falésia Beach, Praia Marinha, Praia da Rocha, Praia Dona Ana… – som utan svårigheter kvalar in på vilken internationell topp tio-lista som helst. Trehundra soldagar om året kompenserar väl för de friska badtemperaturerna.

Portugals västkust bjuder på Europas bästa

surfning. Foto: Getty Images.

Bo:

Memmo Alfama

Medlemskap i Design Hotels Group lovar alltid gott, liksom den oöverträffade utsikten över Tagusfloden och Lissabons Gamla stan: Alfama. Går du i gång på sval skandinavisk inredning, röda takpooler och snygga hotellgäster är Memmo Alfama stans bästa boutiqueval. Tycker du att rumspriserna är i saftigaste laget kan du alltid trycka en flaska vinho verde i loungemöblemanget på hotellets främsta tillgång: tak-terrassen.

Memmohotels.com

The Independente

Charmoffensiv hotell/hostel-hybrid med påtagliga Wes Anderson-vibbar och krypavstånd till hippa barhopparområdet Bairro Alto. Boka en våningssäng om reskassan är skral. Bäst value for money får du dock i The Independentes dubbelrum för under tusenlappen, som både stoltserar med balkong och bohemchic inredning. Hotellets prisvärda restaurang Decadente är en av områdets mest populära, liksom välbesökta takbaren Insolito, och är båda värda både ett och två besök.

Theindependente.pt

Botiquehotellet Memmo Alfama i Alfama bjuder på lysande utsikt över Tagusfloden. Foto: Design Hotels

