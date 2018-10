12 klassiska krogar i New York

I New York öppnar det drygt tusen nya krogar varje år. Nästan lika många stänger varje år.

Därför finns det en trygghet i att besöka stadens verkliga klassiker, där man får uppleva en atmosfär som är unik för New York. Vagabonds Martin Gelin tipsar om tidlösa favoriter i sin hemstad.

Det vimlar av klassiska steak houses i New York men Keen’s (nummer 10) är den bästa. Foto: Karin Wimark

Emilio's Ballato

1. Rustikt och hjärtligt

Anrik kvarterskrog som där man fortfarande får en känsla av att ha klivit in på en småhemlig italiensk klubb. Ägaren Emilio Vitolo sitter och räknar pengar vid entrén, med uppknäppt skjorta, och det är kanske först när man ser de inramade fotografierna som sitter på väggen bakom honom, där Emilio hänger med Barack Obama och David Bowie, som man förstår att det här är en krog som varit med om en del.

Emilios pappa, som växte upp utanför Neapel, öppnade krogen 1956 och den har varit i drift sedan dess, med en meny präglad av hjärtlig, rustik syditaliensk mat utan krusiduller. Se till att ge Emilio ett rejält tack och handslag på vägen ut, så kommer han över till ditt bord vid nästa besök och bjuder på ett glas barolo.

Ägaren Emilio Vitolos hjärtliga bemötande sprider sig snabbt till både personal och gäster.

55 East Houston Street, SoHo

Grand Central Oyster Bar

2. Ostronfavorit i tågmiljö

Finns det en vackrare tågstation än Grand Central, denna gigantiska oas mitt i det myllrande kaoset i Manhattans Midtown? Grand Centrals egen Oyster Bar har serverat ostron, fisk och skaldjur under valven här sedan 1913. Ostron är både lyx och vardag i New York – mat som vi som bor här gärna äter när vi firar något, men lika gärna beställer in som tilltugg till ett par öl vid bardisken, eftersom priserna ofta är ganska rimliga.

Till Grand Central Oyster Bar går man mest för atmosfären och det tidlösa nöjet i att sörpla i sig iskalla östkustostron med ett glas champagne eller en Brooklyn Lager, men prova för all del även de mer ambitiösa fisk- och skaldjursrätterna. Dessutom en allt mer sofistikerad vinlista på senare år, där det nu går att fynda udda naturviner och experimentella bubbligheter från Kalifornien.

Välj bland 25 sorters fisk och upp till 30 varianter av ostron och andra delikatesser.

I över 100 år har Grand Central Oyster Bar serverat färsk fisk och skaldjur på tågstationen Grand Central.

Grand Central Terminal, Midtown

Nom Wah Tea Parlor

3. Kinesisk klassiker

Chinatown är en av New Yorks äldsta stadsdelar och många av butikerna och restaurangerna som ligger här har gått i arv i tre, fyra generationer. Nom Wah Tea Parlor öppnade redan på 1920-talet, men byggdes om från grunden för ett par år sedan. Nu är det en perfekt kombination av Chinatowns anrika historia och de yngre generationernas fingertoppskänsla för kinesisk matkultur.

I en vacker, medvetet nostalgisk lokal serveras klassisk, kantonesisk dim sum, kinesiska smårätter, med mer finess än många av de mer pompösa matpalatsen häromkring. Gatan Doyers Street, med sin berömda sväng, var länge ökänd som platsen där man löpte störst risk att bli rånad på Manhattan, eftersom tjuvarna gömde sig bakom kröken. Numera är området extremt tryggt och den största faran idag är att springa rakt in i den långa kön av foodies som alltid samlas utanför Nom Wah på helgerna.

Kantonesisk dim sum –kinesiska smårätter.

13 Doyers Street, Chinatown

River Café

4. Magisk utsikt

En bra tumregel i New York är att undvika restauranger med bra utsikt. Gå för all del och ta en drink på Rainbow Room eller någon annan skybar, men ät hellre någon annanstans. River Café är undantaget, med sin glimrande utsikt över Manhattans skyline och Brooklyn Bridge eviga silhuett, som speglar sig i East River precis utanför fönstret.

Under översvämningarna vid orkanen Sandy 2012 ödelades stora delar av den anrika restaurangen, men när de öppnade på nytt passade de på att uppdatera sin meny, samtidigt som de behöll den vackra lokalen. På 1900-talet var River Café en av USA:s viktigaste finkrogar, med berömda kockar som Larry Forgione och Charlie Palmer.

Idag är menyn tidlös snarare än nyskapande, men nivån är chockerande hög och rummet är förmodligen det mest romantiska i New York. En underskattad upplevelse är att äta frukost här en tidig vardagsmorgon, när dimman lättar över floden utanför och de ambitiösa blomsteruppsättningarna fortfarande doftar som en hel trädgård.

Klassiska River Café ligger innästlad under Brooklyn Bridge med oslagbar utsikt över Manhattans skyline. Foto: Julienne Schaer/nyc&company

1 Water Street, Dumbo, Brooklyn

La Grenouille

5. Franskt matpalats

Av 1900-talets berömda franska flaggskeppsrestauranger är det få som har överlevt. New Yorks mest kräsna kroggäster äter numera betydligt hellre i lyxiga sushikällare, eller på Brooklyns alla nyskapande Michelinkrogar. La Grenouille känns som en vacker dinosaurie, en utrotningshotad art som mirakulöst nog överlevt från en svunnen tid. Det är ett formellt gammalt franskt matpalats där tiden tycks ha stått stilla sedan 1962. Atmosfären är intim och dekadent, med möbler klädda i röd sammet, gigantiska blomsteruppsättningar, mat serverad under silverkupoler och kypare med nästan ogenomträngliga franska accenter, trots att de bott på Manhattan i ett halvsekel.

Klientelet är lika tjusigt och Aretha Franklin brukade tillhöra stamgästerna här. De flesta äter avsmakningsmenyn, med tonvikt på traditionella franska fisk- och skaldjursrätter – sjötunga, gädda, gräddiga såser och den berömda sufflén.

Suffléer är en specialitet på La Grenouille, inte minst ostsufflén.

3 East 52nd Street, Midtown

Delmonico's

6. "More is more"

En av de krogar som gör anspråk på att vara äldst i New York, med anor sedan 1837. Mycket av menyn tycks ha överlevt sedan dess. Det var på sin tid en stilbildande institution för amerikansk fine dining, med en "more is more"-inställning till smaker och anrättningar, som Lobster Newberg och Baked Alaska. Den biff som i dag är känd som Rib Eye etablerades här på 1800-talet som Delmonico Steak och serveras fortfarande, som då, med ostgratinerat potatismos. Den klassiska förrätten Diamond Jim Brady Oysters, döpt efter en gammal stammis, består av ostron inbakade med bacon och hollandaise. Restaurangen sägs även ha uppfunnit egg benedict.

Den ståtliga miljön har lockat många berömda gäster, som presidenten Abraham Lincoln och författaren Charles Dickens och otaliga filminspelningar har gjorts här (Gordon Gekko i filmen Wall Street gillade att dricka martinis här). Delar av inredningen sägs ha kommit från ruinerna i Pompeji och den som äter middag här kan ibland fångas av den dekadenta känslan av att befinna sig i ett långsamt kollapsande imperium.

Dinera till ekot av flera celebriteter.

Anrik dessert. Den klassiska glassbomben har funnits på Delmonico's sedan öppningen 1837.

56 Beaver Street, Financial District

Barney Greengrass

7. Judiska influenser

Det är omöjligt att tala om New Yorks matkultur utan att nämna stadens influenser av judiska och östeuropeiska mattraditioner. Institutionen Barney Greengrass firade precis 100 år på Upper West Side, där de serverar magnifika tallrikar med rökt fisk, bagels och en gedigen meny av amerikanska kosherklassiker.

Larry David brukar gå hit och författaren Philip Roth har beskrivit restaurangen i flera böcker. De var en av New Yorks pionjärer med att servera brunch, ett koncept som sedan länge spårat ur och nu mest förknippas med dåliga omeletter och vattniga mimosas. Men den som går hit en helgmorgon får istället en påminnelse om att det faktiskt är en utmärkt idé att samla ett gäng vänner och bekanta över ett gigantisk fat med rökt forell en söndagförmiddag. Även en pålitlig butik för fisk, kaviar och andra delikatesser.

Barney Greengras – institution på Upper West Side.

541 Amsterdam Avenue, Upper West Side

Arthur Avenue Market

8. Det riktiga Little Italy

Det första man lär sig som besökare i New York är att undvika Little Italy. Det kan vara trevligt att strosa igenom området under ett första besök i New York, men restaurangerna är med få undantag turistfällor med hopplös mat till hutlösa priser. New Yorks riktiga Little Italy ligger i området Belmont i The Bronx, där det fortfarande bor tusentals amerikanska familjer med rötter i Sicilien och i Syditalien.

Arthur Avenue är den stora paradgatan i området, med ett trettiotal anrika trattorior och espressobarer där det hänger italienska fotbollströjor i fönstren. Arthur Avenue Market är hjärtat i området, en underbar liten matmarknad för genuina italienska delikatesser och ett dussintal enklare restauranger. Ett säkert kort är Mike's Deli, som serverar rejäla pastarätter, överfyllda smörgåsar och focaccia. Råvarorna och kvaliteten är italiensk – portionerna däremot amerikanska. Stället drivs, likt det mesta på marknaden, av en charmig italiensk familj och de flesta kunderna verkar vara sicilianska tanter och farbröder från kvarteret.

På Arthur Avenue Market dignar det av delikatesser.

2344 Arthur Avenue, The Bronx

Bemelman's

9. Tidlös cocktailbar

Den mest tidlöst eleganta baren i New York, inne i anrika Carlyle Hotel. Åldrade bartendrar i fluga och väst blandar stilsäkra cocktails utan nymodigheter. Behaglig livemusik varje kväll, med tonvikt på lågmäld pianojazz och vemodiga standards. I angränsande Café Carlyle gästar Woody Allen regelbundet med sin klarinett och jazzorkester och det går även att äta trerättersmiddag.

Servitörerna, lika tidlösa som interiören och drinkarna.

The Carlyle Hotel, 35 East 76th Street, Upper East Side

Keen's Steak House

10. Gigantiska kotletter

En stor del av den oändliga samlingen av pipor som hänger i taket tillhörde en gång president Teddy Roosevelt, eller åtminstone hans generationskamrater. Keen's har legat här sedan 1885 och lokalen känns ofta som en tidsmaskin, med mörka träpaneler, udda kuriosa och en meny med gedigna steak house-klassiker. Deras porterhouse för två personer, som rullas ut på en rejäl silvervagn, är ett självklart val, men paradrätten är deras mutton chop, en gigantisk lammkotlett.

Det vimlar av klassiska steak houses i New York och Peter Luger i Brooklyn är förstås ett acceptabelt alternativ, men Keen's är faktiskt bäst. Missa inte i de privata rummen på övervåningen, eller den mörka bakfickan där det går att runda av med ett par glas bourbon efter middagen.

Färdas tillbaka i tiden på Keen's Steak House. Här pryds väggar och tak av antika föremål, menyer och fotografier

72 West 36th Street, Midtown

Amy Ruth's

11. Soul food i Harlem

Amerikansk mat är oskiljaktlig från invandringen som skapade landet, men USA är även ett land med historiska inhemska migrationsvågor. En stor del av Harlems svarta befolkning anlände hit från dem amerikanska Södern under den första hälften av 1900-talet, då de flydde från segregation och förtryck. De tog med sig recept och mattraditioner från delstater som Alabama och Georgia och förfinade dem i Harlems urbana miljö. Amy Ruth's skryter helt befogat om att servera New Yorks bästa kyckling med våfflor, en soul food-klassiker från dem amerikanska Södern som bäst avnjuts med rikliga mängder sirap. Medan många andra Harleminstitutioner idag fylls av busslaster med turister bibehåller Amy Ruth's en mer genuin atmosfär med gott om lokala stammisar.

Friterad kyckling i otaliga varianter langas ut genom köksluckan. Servitören Jamie tar lunchruschen med ro.

113 West 116th Street, Harlem

B&H Dairy

12. Diner från 1940-talet

Ett underbart litet krypin med vinylklädda barstolar och ett par små bord, i en avlång diner-lokal som sett likadan ut sedan 1940-talet. Namnet står för "better health" men det kanske inte är nyttigheten som är det allra främsta skälet att uppskatta den här tidlösa, enkla New York-maten. Det är en kosher-diner i den gamla ukrainska delen av East Village, där det serveras borscht, piroger och rejäl French toast på challah-bröd. Populärt bland den nyvakna lokalbefolkningen på helgmorgnarna, men bäst är att komma hit för lunch eller tidiga vardagskvällar för en fridfull middag vid bardisken.

Slink in för en spontan lunch eller boka hela restaurangen. Födelsedags- och bröllopsfester är inget ovanligt på B&H Dairy.

Det judiska brödet challah bakas färskt varje dag för att pressas till en french toast, fyllas med tonfisk och ägg eller serveras till rödbetssoppa.