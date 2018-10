Barcelona – 15 turistfria favoriter

I omåttligt populära Barcelona kan det ibland vara svårt att sålla agnarna från vetet, fynden från turistfällorna. Vagabonds Sara Kollberg bor i staden och guidar med lokalbons expertis till guldkornen bortom turiststråken.

Rubrikbild: Stock.adobe.com. Foto i artikeln: Sara Kollberg.

1. Laberint d'Horta

Vilse i parken

Jag är smått klaustrofobisk, och när jag för åttonde gången befinner mig i en återvändsgränd inser jag att labyrinten inte är en barnlek. Lyckligtvis är jag inte den enda som letar sig fram mellan de 750 meter långa cypressraderna. I över 200 år har denna park trollbundit människor. När man väl hittar ut ur labyrinten är det som att vara med i ett kostymdrama: formklippta häckar, rabatter som sprudlar av färger och statyer som vilar i skydd av pergolor. Parc del Laberint d'Horta är den äldsta bevarade parken i Barcelona. Den första delen, utformad på temat kärlek, började anläggas 1791, men för allmänheten har den bara varit öppen sedan 1970-talet. Hit kommer jag för att andas, för att få tänka i takt med det porlande vattnet och njuta av växternas skugga under varma dagar.

Passeig dels Castanyers 1

2. Arc Iris

Vegetarisk budgetlyx

Utbudet av lunchrestauranger i Barcelona är något extra, för en billig peng kan man äta trerätters av utsökt mat. Dock får en nordbo vänta lite och inte rusa ut vid tolv, här äter man oftast lunch framåt två tre på dagen. På sobra Arc Iris erbjuds en fyrarätters vegetarisk meny. Fylld zucchini med en klick yoghurt och några färska gräslökstrån, spenatsoppa med knapriga krutonger, svampfylld crêpe och plommonkaka. Allt för endast en hundralapp. Inte helt oväntat är det många som lockas till detta enkla och klockrena koncept, så boka bord eller var ute i god tid.

Carrer de Roger de Flor 216

3. Bunkers del Carmel

360 graders stadsvy

I skymningen är det många som samlas på Bunkers del Carmen för att njuta av utsikten.

Stadskärnan i Barcelona är platt men allt lutar försiktigt mot havet och staden är omringad av små berg. Att ta sig uppför något av dessa förändrar ens perspektiv. Häftigast upplevelse tycker jag att man får från Bunkers del Carmel. Det är en befästning, en kvarleva från spanska inbördeskriget, belägen på berget Turó de la Rovira. Hela staden breder ut sig under en, den urbana känslan är på topp. Platsen är inte direkt hemlig längre, det samlas många grupper som sitter på de gamla bunkrarna vid solnedgången. Ta med några öl och hoppas att någon annan tagit med sig gitarren.

Turó de la Rovira, Carrer de Marià Labèrnia

4. Grey Street

Guldkorn i Raval

Raval är det kvarter som har ruffigast känsla i Barcelona, men här finns underbara guldkorn om man letar runt lite. Som butiken Grey Street. Liten och fylld från topp till tå med underbara ting som jag vill ha. Det mesta som butiksägaren Amy samlat ihop är från lokala konstnärer. En kopp med en valfena som öra, krukor med ansikten, kläder, illustrationer, tarotkort, smycken, allt du inte visste att du behövde. Det finns även annorlunda Barcelonasouvenirer, som den vackra planschen över olika kvarter i staden, eller illustrerade vykort med recept på den spanska matklassikerngazpacho. På väggen hänger en månkalender med titeln Blame it on the moon, den kommer hänga på min vägg snart.

Carrer del Peu de la Creu 25

5. CatBar

Öl och burgare

Hit vill jag gå minst en gång i veckan. Det är helt enkelt så gott. För maten och den varma och gemytliga känslan. Med en burgare i handen och ett utmärkt sortiment öl att släcka törsten med är jag glad. Hit bjuder jag med mig alla jag känner, det finns ingen som inte gillar det. Detta är veganhaket som känns långt ifrån nyttigt och "pekfingervegan". Det är så populärt att man kan få köa men det är det värt. Jag drömmer om deras Black Cat Burger perfekt ackompanjerad av patatas bravas, friterad potatis i het sås. Många kvällar är det någon klåfingrig person som klinkar på pianot, ofta förvånansvärt bra. Se till att gå hit rätt dag, då de bara har öppet torsdag till söndag.

Carrer de la Bòria 17

6. Recinte Modernista de Sant Pau

Färgglad arkitekturskatt

Kanske blir man lite friskare om man omges av vacker Art Noveau-artitektur? Sjukhuset Sant Pau listas som ett världsarv av Unesco.

Barcelona är vida känt för sin magnifika arkitektur. Jag älskar lekfullheten, färgerna och formerna i stjärnarkitekten Gaudis byggnader, men att behöva trängas med tusentals andra för att få njuta av dem är mindre skoj. När jag upptäckte Sant Pau kändes det som ett under av stillhet i jämförelse. Bara ett stenkast från Sagrada Família ligger Hospital de Sant Pau som en liten by i staden. När detta sjukhus byggdes i början av 1900-talet låg det utanför stadsgränsen, nu är det omringat av bebyggelse. Bakom murarna ligger en otrolig skatt, som färgglada bakverk poppar paviljongerna upp bland små trädgårdar. Lavendel finns i överflöd och vår guide berättar om hur allt kring sjukhuset är tänkt att bidra till bättre hälsa, även i trädgårdarna.

Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167

7. Café Mescladís

Favoritfik i Born

Mellan svala stenväggar mitt i självaste Born ligger mitt favoritfik, Mescladís. Det är en underbar plats för en kaffe, något sött eller en bit mat. Med färgglada bord och hyllor fyllda med diverse loppisfynd är det en inspirerande miljö. Jag älskar att titta på porträtten på invånare i kvarteret som är tapetserade på väggen utanför. Själva torget som gränsar till Mescladís känns genuint, med trädgård och fotbollsplan. När jag fick veta att maten på Mescladís tillagas av ungdomar som får utbildning i ett socialt projekt, känns det ju extra lockande att ta en kaka till. Mescladís betyder ungefär mix it up, ungefär som Barcelona känns, en stor blandning.

Carrer dels Carders 35

8. Placa de la Virreina

Torgliv i Gràcia

Torgen i Gràcia är det bästa ställena att spana på barcelonabor och deras vardagsbestyr. Jag älskar att sitta på trappan till kyrkan Sant Joan de Gràcia på torget Placa de la Virreina och bara följa livet. När solen står lågt fylls torget med barn som leker och hundar som nosande hälsar på varandra. På uteserveringarna är det svårt att hitta bord och snabbt fylls bänkar och trappor med de som vill ta en öl eller bara njuta av den tidiga kvällen. Det finns många torg i Gràcia, alla med sin egen karaktär. Precis bredvid Virreina hittar man Placa del Diamant, bara några gator längre bort ligger Placa del Sol, där unga och några gamla samlas i grupper sittande på marken mitt på torget för att dela en öl eller två. Alla hittar sin egen favorit, och jag har fastnat för Virreina.

Placa de la Virreina

9. Fet gatukonst

Utsmyckningar i världsklass

Det finns många konstmuseer i Barcelona, som visar allt från Goya till Picasso. Själv tycker jag att det mest spännande är den konst som finns på gatorna, på de mest oväntade platser i staden. Barcelona är fyllt av statyer, väggmålningar och gatuutsmyckningar i världsklass. Bland guldkornen finns Fernando BoterosEl Gato de Raval, katten som står på Rambla del Raval. Första gången jag sprang på den var mellan en dansklass och ett barhäng. Där mitt framför mig stod denna överdimensionerade feta katt, i sann Boteroanda.El mundo nace en cada beso som kan översättas med "världen föds i varje kyss" är ett annat verk som är värt att stanna till vid. På torget Plaza d'Isidre Nonell ser man denna kyss, som när man närmar sig visar sig vara en bild bestående av 4 000 fotografier inskickade av Barcelonas invånare på temat "stunder av frihet".

Rambla de Raval och Placa d'Isidre Nonell

10. El Canalla

Genuin kvarterskrog i Sarrià

Jag fick ett pålitligt tips om att Barcelonas bästa patatas bravas hittas i Sarrià. Sarrià var en stadsdel jag inte hade besökt innan, lite för långt bort för att bara svänga förbi. Men tipset kändes hett och jag tog tåget två stationer för att testa. Det är som att komma till en by med gränder där man lugnt strosar fram. Inte så konstigt med tanke på att det är det sista området att inkluderas i Barcelona, 1921. El Canalla är kvarterskrogen med lite mer gnista, mysigt inredd med tapeter av gamla tidningar, vinflaskor och varm belysning. Här serveras de utsökta friterade potatisklyftorna och annan tapas av hög kvalitet. Auberginechips med honung och lime imponerar. Till det viner med karaktär och citronpaj till efterrätt.

Carrer Major de Sarrià 95

11. Dalt de Tot

Favorit för tapas

Burrata, färska tomater och ett glas rioja. Himmelsk tapas på Dalt de Tot.

Kanske är det för att jag bor ett kvarter bort, men sedan jag klev in på Dalt de Tot första gången en fullsatt fredag, fann plats i baren och blev serverad en tortilla de patata, potatisomelett, med lagom rinnig mitt och stark sås ringlad över, är det mitt favorittapasställe. På gatan kan man inte ana sig till vad som döljer sig bakom den anspråkslösa entrén, men det är så här tapas ska smaka! Prova burrata (buffelmozzarella) med tomater, soltorkade och färska, serverad med en nötpesto, för en riktig smakbomb. Eller marinerad lax med avokadokräm.

Carrer de Saragossa 66

12. Placa de Sant Felip Neri

Gripande historia

På denna fridfulla plats regnade bomberna 1938.

Bara några steg från den stora katedralen i Barrio Gotico finns ett litet gulligt torg med en historia som berör. När man tittar närmare ser man fortfarande förödelsen efter bomberna som föll över Placa Sant Felip Neri 1938, på ena fasaden har man låtit såren vara kvar. Det var nationalisterna och Francos trupper som bombade under inbördeskriget, 42 personer miste livet, de flesta av dem barn som gömt sig i kyrkan. Det är en fridfull plats, kanske för att den är lite snårig att finna. Om man letar sig ut via Carrer de Sant Felip Neri så hamnar man i de gamla judiska kvarteren, bara några gator stora, men också fyllda med ett sobert lugn som är ovanligt för de gotiska kvarteren. Stanna en stund och lyssna till staden.

Placa de Sant Felip Neri

13. Altaïr

Klassisk resebokhandel

När det mot förmodan regnar och jag befinner mig i centrum så går jag till Gran Vía och Altaïr och gömmer mig. Här kan jag få andas resor, kultur och drömmar en stund. Det är en enorm resebokaffär, värdigt inredd med gamla kartor, tyger och masker från all världens hörn som de också säljer. En läshörna är inredd med skinnfåtöljer och marockanska mattor. Här finns också hyllmeter med böcker från hela världen, reselitteratur, kartor, skönlitterärt, fotoböcker, över 60 000 titlar. Men även små ting som man kan behöva på färden, som tidsfördriv i form av ett pussel av Barcelona så som staden såg ut 1859. På nedre plan finns även ett kafé där grupper ofta samlas för att utbyta språkkunskaper och reseerfarenheter.

Gran Via de les Corts Catalanes 616

14. Tibidabo

Äventyr på berget

Har du likt mig blickat upp mot den där kyrkan som tronar över Barcelona och undrat vad det är för spännande som händer där uppe? Från berget Tibidabo ser man ut över hela Barcelona. Förutom kyrkan finns här den äldsta nöjesparken i Spanien, öppnad 1910. Här hittar man inte de vildaste åkattraktionerna, många är anpassade till mindre barn, men det finns även moderna karuseller som bjuder på fyra dimensioner och virtuella spel. Ta en tur i flygplanet vars propeller snurrat sedan 1928 eller med bergochdalbanan som tar dig 500 meter över havsnivån.

Plaza del Tibidabo 3–4

15. Bodega La Riera

Smutta på vermouth

Gör som katalanerna, ta en vermouth på söndagen.

Som traditionen bjuder sällar jag mig till massorna och smuttar på min vermouth på söndagseftermiddagen, efter mässan så klart. Det kryddade starkvinet serveras med is och en skiva apelsin och svalkar härligt varma dagar. Strunta i att be om sangria, i Katalonien dricks det vermouth. Drycken har de senaste åren fått ett uppsving på allt fler bodegor, där den gärna serveras innan den sena lunchen vid tretiden. Min favoritbodega är kanske inte den soligaste platsen, men när de där sena eftermiddagstimmarna går mot kväll så passar Bodega La Riera väldigt bra. Tunnor staplade på varandra ger lokalen sin karaktär. Baren har ett spännande sortiment av lokal öl och vin. Hit kommer inte många turister, men det är populärt bland invånarna i Vallcarca, den norra delen av Gràcia. På helgerna blir det fullt när lokala band drar igång kvällen.

Avinguda de Vallcarca 81