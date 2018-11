Vagabond korar: Världens 25 bästa stränder

Vagabond har rest jorden runt på jakt efter världens bästa stränder. Här är våra 25 favoriter – från romantiska och avlägsna till äventyrliga och urbana.

Rawa Island, Malaysia. Foto: Jamesteohart/Adobestock

5 stränder för äventyraren

Vissa stränder är svåra att ta sig till, men väl värda mödan. Belöningen är mäktiga naturupplevelser på platser du i bästa fall får ha helt för dig själv.

Butterfly Valley, Fethiye, Turkiet

1. Turkisk flower power

Tänk landet Narnia. Men istället för en garderob, är det en kort båtresa från stranden Ölu Deniz som leder från en värld till en annan. Runt hörnet från stojig massturism väntar en tyst och dold dalgång. Vilda berg med 300 meter höga stup skyddar från insyn. Vid kanjonens mynning når blågrönt vatten och salta bränningar en lågmäld klapperstensstrand. Just här blandas turkiska studenter och hippiewannabes med ryggsäcksresenärer från hela världen. Många stannar länge. Tonläget går mot sommarkollo för vuxna. Organisk mat äts från långbord, tältnätter och morgondopp i Medelhavet är ett faktum.. Längre upp längs dalen väntar dessutom vattenfall, fjärilsgrönska och skarpa klätterleder.

Butterfly Valley. Foto: Selcuk Arslan/Adobe Stock

Wineglass Bay, Tasmanien

2. Vild fullpoängare

Trots sin blygsamma storlek har Tasmanien ett fantastiskt utbud av naturupplevelser, och nationalparken Freycinet är utan tvivel en av höjdpunkterna. Udden tar två till tre dagar att vandra runt – det finns inga hyddor, så det är tält som gäller – men Wineglass Bay, format som en perfekt halvmåne (en del av ett vinglas), tar inte mer än en timme att nå från parkeringsplatserna vid parkens början. Det går också att ta sig hit med havskajak (eller segelbåt om man har en sådan till förfogande). Wineglass Bay är en strand som har allt. Förutom behagliga vattentemperaturer, här blir det dessvärre sällan mer än 20 grader i havet.

Wineglass Bay. Foto: Julian Peters/Adobe Stock

3. Rustik och isolerad

Korsika är ett verkligt strandmecka, med vita stränder och klart turkost vatten. Många stränder har skyddats från exploatering, och därför lyckats behålla den oförstörda känslan. Inte sällan är rustika campingplatser det enda strandnära boendet. En favorit är lilla Bodri, som man når efter en kort hajk (eller med rälsbuss) från staden L'Ile Rousse. En annan är Ostriconi, som är ännu ett snäpp vildare. Den ligger i närheten av naturområdet Désert de Agriates. Till stranden kommer man via en brant vandring från bilvägen. Ibland måste man vada en kort bit genom floden som rinner ut precis bredvid stranden, men vattnet är sällan särskilt högt. Efter den lilla strapatsen så blir det desto skönare att ta ett bad!

Ostriconi. Foto: Jon Ingall/Adobe Stock

Lucky Bay, Australien – Karins favorit

4. Äventyr vid världens ände

Till Lucky Bay gör man ingen kort avstickare. Det tar en stund att ta sig till stranden med den finkorniga, vita sanden strax utanför småstaden Esperance i sydvästra Australien. Mångfalden av stränder längs kustvägen Great Ocean Drive får en att tappa hakan. Men vackrast är nog ändå Lucky Bay i nationalparken Cape Le Grand. Sanden gnisslar som potatismjöl när man promenerar ner till vattenbrynet. Havsvattnet är turkost och kängurur hoppar i strandkanten när solen är väg ner. De få turister som tar sig hit stannar länge. Precis som lokalborna tar de jeepen, sänker däcktrycket för att kunna ta sig fram i den mjuka sanden och gasar på, eftersom Lucky Bay är en av få stränder i världen som man faktiskt får köra bil på.

Lucky Bay. Foto: Jens Metschura/Adobe Stock

Waipio Valley, Hawaii – Fredriks favorit

5. Kolsvart idyll

Waipio Valley på Big Island är inte den mest kända av Hawaiis otaliga stränder, kanske för att den är så otillgänglig. Vattnet är också fullt av strömmar och höga vågor som gör att man bör bada med försiktighet här. Bland surfare är dock Waipio Valley ett välkänt stopp. Allra vackrast är stranden när man ser den från utkikspunkten som ligger där väg 240 slutar. En vackert kurvad svart lavastrand omgiven av höga, grönskande bergsmassiv. Vägen som leder ner till stranden är extremt brant, och vi rekommenderar inte att du tar bilen ner (endast fyrhjulsdrivna fordon är tillåtna). Men att gå upp och ner funkar fint, om du har hyfsad fysik och välfylld vattenflaska. Missa inte chansen att upptäcka en av de mest isolerade platserna på Hawaii. Bortom stranden väntar tropisk natur, vattenfall och vilda hästar.

Waipio Valley. Foto: Png Studio/Adobe Stock

5 stränder för den urbana

Kombinera strandliv och stadspuls på samma resa. Vi åker gärna till Hongkong för lyx och glamour, men också till avslappnade Rio de Janeiro och hippa Tel Aviv.

Tel Aviv beach, Tel Aviv, Israel

6. Stranden som aldrig sover

Ett av världens bästa exempel på kombinationen hög stadspuls och sköna havsbad. Tel Avivs nästan fem kilometer långa strandremsa är en urban naturupplevelse. Sanden är ljus och len och havsvattnet klart som vid en grekisk ö. Dessutom är stranden belägen bara ett olivkast från stans livligaste kafé-, krog- och shoppingstråk och kantas av schysta cykelbanor, beachvolleybollplaner, gratis utegym och strandbarer som har öppet dygnet runt. Vi älskar blandningen av olika typer av strandbesökare. En del av stranden är vikt för hundägare, en annan för homosexuella och en tredje för ortodoxa judar och konservativa muslimer. Däremellan samlas alla sorter. Undvik lördagar, sabbatsdagen, då trängseln tilltar.

Tel Aviv beach. Foto: LevT/Adobe Stock

Repulse bay, Hongkong, Kina

7. Glamour och bad

Kanske tänker du inte på stränder när du föreställer dig mångmiljonstaden Hongkong. Men faktum är att Asiens finansiella mittpunkt omges av långa sandstränder, badvänliga bukter och lummiga vandringsleder. Och när man tänker på att Hongkong fördelas över ett 20-tal öar är det kanske inte så märkligt. Glamourösa Repulse Bay på huvudön går att nå enkelt genom att ta en minibuss från SoHo – stadens nöjesdistrikt. Viken kantas av lyxiga bostadsområden, designbutiker, hotell och strandbarer. Vill du surfa tar du istället sikte mot Big Wave Bay, döpt efter sina stora vågor.

Repulse bay. Foto: Chingyunsong/Adobe Stock

Ipanema, Rio de Janeiro, Brasilien

8. Strandliv i brasiliansk storstad

I Rio de Janeiro används ofta hälsningsfrasen "Tenha uma boa praia", det vill säga "Ha en bra strand". Här tar man med andra ord strandlivet på största allvar. Copacabana är en klassiker, men Ipanema har mest karaktär. Hit kommer såväl turister som lokalbor för att sola, bada, festa, sporta och koppla av. Välj sektion sju för att hänga med surfarna, soledgångsdyrkarna och romantikerna, och sektion åtta eller nio om du söker sköna dagsfester bland hipsters, regnbågsflaggor och gaybarer. På strandpromenaden intill sektion tio rullar stilmedvetna skateboardåkare, och längst bort i sektion tolv glider kändisar runt i skuggan från den ikoniska Sockertoppen.

Ipanema. Foto: Lazyllama/Adobe Stock

Waikiki, Honolulu, Hawaii

9. Där allt och inget händer

Välkommen till sinnebilden av paradiset! Bilder på Waikikis brunbrända surfpojkar och hulahula-dansöser med blomkransar kring halsarna har lockat turister till Hawaii i ett halvt sekel. Det är verkligen ett behagligt ställe, där man bor precis bredvid stranden och vaknar upp med vajande palmer och turkost vatten. Skulle inte utbudet i Waikiki räcka till så finns huvudstaden Honolulu på bekvämt avstånd. På senare år har Honolulu utvecklats mycket, inte minst på matfronten. Visst är Waikiki turistig, med stora hotellkomplex som radar upp sig längs stranden. Men trots detta är känslan av sorglöst paradis fortfarande intakt, och vill man ha något mer avskilt är det bara att ge sig av och upptäcka resten av ön.

Waikiki. Foto: Syuji Honda/Adobe Stock

Clifton och Camps Bay, Kapstaden, Sydafrika – Pernillas favorit

10. Trendiga vita vikar

Den slingrande kustvägen från city ut på Kaphalvön kantas av vik efter vik med vit sand och släta klipphällar, dramatiskt inramade av Taffelberget och Atlantens isblå vågor. Närmast ligger trendiga Clifton och Camps Bay, som trots att de ligger jämte varandra har helt olika karaktär. Clifton består av fyra mindre stränder med mer avskilt solande och oslagbart läge för romantiska solnedgångspicknickar. Camps Bay är bredare med beachvolleybollnät, restauranger och glassiga strandbarer. Här samsas aktiva familjer med de som gillar att "se och synas". För den som önskar en mer avskild sandplätt är det bara att fortsätta till det obemannade surfparadiset Llandudno.

Clifton och Camps Bay. Foto: Estivillm/Adobe Stock

5 stränder för romantikern

Klyschigt, romantiskt och underbart! Detta är stränderna som vi drömmer om och förknippar med paradiset. De flesta hittar man i Asien och Karibien.

11. Seven Commando Beach, Palawan, Filippinerna

Skönast i lugnet efter stormen

Gnistrande ljus sand och turkost hav. Har du hört det förut? Det är ju så gott om paradisstränder i Sydostasien. Men det som får Seven Commando Beach i Bacuit Bay att sticka ut är att den är relativt orörd trots att den bara ligger ett par kilometer från staden El Nido på nordspetsen av den avlånga ön Palawan. Hemligheten bakom avskildheten är bergsryggen med tät djungel som spärrar landvägen hit. Besökare måste antingen skogsvandra genom den kuperade terrängen (jobbigt) eller ta sig hit med båt (enklare). På för- och eftermiddagarna kryllar det av dagsturister, men andra tider på dygnet får du ha stranden (nästan) för dig själv. Här finns en enkel strandrestaurang och ett hotell med bara fem rum. Stanna därför över natten och njut av stillheten när turisthorderna lämnat.

Seven Commando Beach. Foto: Richard Whitcomb/Adobe Stock

Bottom Bay, Barbados

12. Orörd katalogstrand

Barbados tar täten bland Karibiens paradisöar med stränder som ser ut som charterkatalogomslag. Många av dem är fullproppade med parasoller, strandförsäljare och alltinkluderathotell. Andra är vackert vilsamma och lämnade ifred, som stranden Bottom Bay på öns sydöstkust. Här är det naturens lagar som styr. Havet är vildare, vindarna starkare och kitesurfarna ivrigare. Bottom Bay är ingen strand för badälskande barnfamiljer. Men för den som hellre lyssnar till havets brus och palmernas frasande än gastande strandförsäljare som nöter "coco bello, coco bello" är Bottom Bay rätt val.

Bottom Bay. Foto: Simon Dannhauer/Adobe Stock

Pulau Rawa, Malaysia

13. Lågmäld skönhet

Om Robinson själv fick välja, borde han välja något som ser ut ungefär så här: curaçaofärgat vatten, kritvit strand och skuggande djungelgrönska. Det enda som skaver en smula är några sandkorn som fastnat mellan tårna. Pulau Rawa är så litet att ön nätt och jämnt motsvarar en anständig lunchpromenad. Måtten betyder även att både boende och ljud är begränsat. Ingen trafik, inga affärer eller barer. Här vaknar du till korallrevssnorkling och gungar bort middagshettan i en dåsig hängmatta. Även boendet är lågmält skönt och maten fulladdad med malaysiska smaker. Vädermässigt funkar ön bäst mars–september. Undvik monsunen december–februari.

Pulau Rawa. Foto: Jamesteohart/Adobe Stock

Beach no 7, Andamanerna, Indien – Pers favorit

14. Djungel och korallrev

Visst finns det fina stränder på indiska fastlandet, men de är aldrig så ljusa och havet aldrig så transparent som man är van vid från Sydostasien. Stränderna på indiska ögruppen Andamanerna är undantaget. Här är korallstränderna vita som på Maldiverna och havet så klart att man får svindel när man tar på sig cyklopet och tar en titt under ytan. Beach no 7, eller Radha Nagar Beach som den också kallas, på ön Havelock har fördelen att den tack vare ett strikt strandskydd dessutom är relativt oexploaterad. Som Thailand på åttiotalet. Härligt är att vandra i sanden, finkornig som potatismjöl, och känna att man på ena sidan har ett hav fullt av fiskar och krabbor och på den andra en svirrande och surrande regnskog.

Beach no 7. Foto: s4sanchita/Adobe Stock

Tulum, Mexiko

15. Bohemisk hotspot

Tulum är strandmeckat som under de senaste åren snabbt blivit omåttligt populärt. Hit kommer hippiewannabes från hela världen för att låta sig inneslutas i en romantisk bubbla som visserligen inte känns särskilt mexikansk, men som är magiskt vacker. Ta vägen norrut i vägkorsningen på Tulum Beach Road för att hänga med lokalborna på den allmänna, lite mer orörda stranden. Sträckan söderut är privatägd, välskött och full av designhotell och hälsotrendiga strandrestauranger. Därför kan det vara svårt att få komma ner till stranden om man inte bor på något av hotellen. Men en lunch eller drink löser smidigt entrén till det palmkantade, milslånga paradiset.

Tulum. Foto: Froland83/Adobe Stock

5 stränder för den aktiva

När strandlivet är allt annat än slappa timmar under ett parasoll. Surfa, snorkla, rid! Eller slira runt i en fyrhjulsdriven jeep på jättelika sanddyner.

Montego Bay, Jamaica

16. Till havs på häst

Kokosnötstyngda palmkronor och vit sand där endast hästhovar lämnat sina spår. Ett drömskt scenario, som är verklighet på Jamaica. Välskötta Half Moon Equestrian Centre har insett att även hästar gillar att bada, och dessutom är skickliga simmare. Äventyret går barbacka och till en början trevande ut över revet, men snart pumpas Karibiska havet vertikalt av hästkrafterna. Den vågade släpper manen, glider bak, tar tag om svansen och surfar med bland svallvågorna. Avrunda det adrenalinstinna äventyret med den folieinpackade specialiteten jerk chicken på genuina Scotchies. Om stranden fortfarande lockar väntar azurblått hav och eftermiddagsstämning på strandklubben Doctors Cave Beach.

Montego Bay. Foto: Pernilla Sjöholm

Genipabu beach, Brasilien

17. Fartfyllt äventyr

I nordöstra Brasilien är sandstränderna varken korta eller få. Här kan man köra i sanden med sin beach-buggy, en fyrhjulsdriven strandjeep, ända från Natal i söder till Fortaleza i norr, en sträcka på 75 mil. På stranden Genipabu strax norr om Natal reser sig sanddynerna höga som höghus. Vissa dyner sluttar rakt ner i havet, andra sträcker ut sig på bredden. Ett besök i Genipabu är lika med ett äventyr i en beach-buggy. Bokar du någon av de många guidade turerna får du oftast frågan "Com emocao?" eller "Sem emocao?" det vill säga: med eller utan känslor? Här sätts nivån på äventyret utifrån om de kommande timmarna ska vara galet fartiga eller måttligt lugna. Spänn fast dig, ta ett djupt andetag och göra dig redo för ett sandigt äventyr.

Genipabu beach. Foto: Chris Schmid/Adobe Stock

Anse Source d'Argent, Seychellerna

18. Idyllisk semesterdröm

Undersköna Anse Source d'Argent på sydvästra La Digue är en av Seychellernas mest ikoniska stränder. Stenformationerna är som gjorda för läckra bilder till semesteralbumet och i det varma kristallklara vattnet väntar välmående korallrev som lockar till upptäcktsfärder med cyklop och snorkel. Lejonfiskar, sköldpaddor, klarröda eremitkräftor, taggiga blåsfiskar och muränor är bara några av de marina krabaterna du kan stöta på. Tack vare att turismen är reglerad i önationen, som ligger öster om Kenya, finns det goda chanser till ostördhet och barfotaidyll.

Anse Source d'Argent. Foto: Tobias Hägg/Adobe Stock

Playa Hermosa, Costa Rica – Johannas favorit

19. Surfarnas strand

Namnet säger det mesta. Playa Hermosa, "den vackra stranden" utanför bohembyn Santa Teresa, är den förkroppsligade drömmen av en öde paradisstrand. Här finns inga glasskiosker eller solstolar så långt ögat kan nå. Istället väntar kilometer av sandstrand, surfare och en och annan glad hund som leker i vågorna. När man är klar med surfingsessionen kan man med fördel ta en lång barfotapromenad in mot Santa Teresa. Ju närmare byn man kommer, desto mer bebyggelse. Stanna till för en färsk kokosnöt och en siesta i en hängmatta på någon av strandbarerna eller slå dig ner på The Bakery för en iskall frappé och en bit cheesecake.

Playa Hermosa. Foto: Johanna Jackson

20. Vindsurfarmeckat

Hamnstaden Tarifa är synonym med vindar som ibland är så pass starka att folk blir tokiga på det ständiga vinandet och susandet. Men vindsurfarna älskar blåsten. Sedan 1980-talet har de sökt sig ner till Spaniens sydligaste spets och den andalusiska hamnstaden Tarifa. När kitesurfingen blev populär var det som att Tarifa exploderade. Idag finns det över 40 surfskolor i området och strandlivet handlar mer eller mindre om en enda sak: vattensporter. Som ett färgglatt lapptäcke fyller kiteseglen himlen mellan Tarifa i öst och El Palmar i väst. Säsongen pågår året om. Vinden viner och surfarna leker.

Tarifa. Foto: Freefly/Adobe Stock

5 stränder för den som sett allt

Ta fram kameran och gör dig redo för kolsvarta vidder, prunkande oaser och solbadande sjölejon. Här är stränderna som får dig att tappa hakan.

Hamilton Pool, Texas

21. Gömd oas

Smaragdgrönt vatten, prunkande grönska och ett porlande vattenfall – Hamilton Pool är en av Texas bäst välbevarade hemligheter. Poolen som ligger cirka 40 minuter utanför centrala Austin skapades för tusentals år sedan när taket på en underjordisk flod kollapsade. Vid ingången finns fina klippor att hoppa från och simmar man över till andra sidan finns en liten strandremsa att slå sig ner på. För en perfekt avslutning på dagen kör du tillbaka till Austin för ett besök på någon av stadens honkytonkbarer, dansar two-step och sänker en kall öl. Under högsäsongen mars–oktober behöver man boka inträde till Hamilton Pool på nätet.

Hamilton Pool. Foto: Jason Stitt/Adobe Stock

Röda stranden, Galápagos

22. Djurens favorit

Miljoner järnhaltiga vulkanstenar formar tillsammans den lilla ön Rábidas röda naturstrand. Så vacker att beskåda med solbadande sjölejon, blåhägrar, fregattfåglar och flamingor. Den naturliga skönheten fortsätter under vattenytan. Havet utanför röda stranden bjuder på Galápagosarkipelagens bästa snorklingsvatten med tropiska fiskar i alla regnbågens färger. Har du tur får du syn på en dykande pingvin, en prickig örnrocka, ett stim vitmenade revhajar – och får leka tafatt med unga sjölejon. Solstolar eller paraplydrinkar? Glöm det!

Röda stranden. Foto: DonMammoser/Adobe Stock

Leba & Slowinski, Polen

23. Vandrande dyner

Sanddyner höga som höghus och uppfriskande Östersjövatten. Nordvästra Polen bjuder på en häpnadsväckande korsbefruktning. Natur som ser ut som var som helst med skog och sjöar, men också miljöer som påminner om både Gobiöknen och Sahara. Nationalparken Slowinskis mäktiga sanddyner formas dessutom ständigt om av väder och vind och förflyttar sig upp till tio meter per år. Besök dem med cykel eller båt från den polska sommarfavoriten Leba. Vid byn väntar sköna pensionat, klart vatten och ändlösa sandstränder. Fiskhaket Ryb Stawros frestar dessutom med allt från hemmagjord fish & chips till hälleflundra och fisksoppa.

Leba & Slowinski. Foto: Mikolajn/Adobe Stock

El Golfo, Lanzarote

24. Illgrönt & svart

Denna strand på Lanzarotes klippiga sydvästkust är inget man åker till för sköna bad. Snarare är det ett naturfenomen som avnjuts bäst på avstånd, med kikare eller kamera. Synen av den halvmåneformade illgröna lagunen i kontrast mot den svarta lavastranden och det vilda blå havet är något speciellt. I närheten finns den lilla byn, som också heter El Golfo. Här hittar du några av öns bästa fiskrestauranger uppradade längs strandpromenaden. En enkel dagsutflykt med hyrbil, om du till exempel bor på den populära turistorten Playa Blanca.

El Golfo. Foto: Mrks_v/Adobe Stock

Jökulsárlón, Island

25. Stranden full av is

Svart sand – bara det är en sevärdhet. Men svarta stränder finns lite här och var i världen, och det är inte sanden som gör just den här så unik. Nej, det är alla isflaken. Jökulsárlón är egentligen inte namnet på en strand utan på den glaciärsjö som ligger bara något stenkast från havet. Is från Breiðamerkurjökull, glaciären vars vitklädda yta dominerar landskapet, faller ner i sjön. En del av isflaken förs ut till havet via floden Jökulsá, och av dem hamnar många på den svarta sanden. Det här är knappast en strand för sol och bad – det är trots allt Island vi pratar om – men det är en oförglömlig upplevelse, framförallt i kombination med en båttur på Jökulsárlón. Det är lätt att ta sig hit med bil eller buss då Islands "ringväg" passerar mellan sjön och havet. Det finns flera svarta sandstränder längs den södra kusten, ett resultat av all vulkanisk aktivitet på ön. Dock utan isflak.