5 smaksäkra svenskar i New York – och deras bästa tips

"Om du kan lyckas här, kan du lyckas var som helst", sjunger Sinatra om den myllrande mångmiljonstaden. Vi träffade fem svenska kockar, bartendrar och konditorer som följt sin dröm, gjort karriär och valt att kalla New York för hemma.

TV: Lax och vit sparris i perfektion på Aquavit. Foto: Signe Brick. TH: Madeleine Solo Rapp. Foto: Karin Wimark.

Kändiskocken

Marcus Samuelsson ogillar trender men inspireras av New Yorks rika mångfald. Foto: Karin Wimark.

Namn: Marcus Samuelsson. Ålder: 48 år. Bor: Harlem. Yrke: Kock, krögare, författare. Bott i New York sedan: 90-talet.

Det gyllengula majsbrödet är skuret i perfekta centimetertjocka skivor. Rostade för en frasig yta och med en söt, smörig doft som sprider sig i restaurangen. Marcus Samuelsson tar upp en skiva. Vrider och vänder på brödet, bryter en bit och tar en tugga. Varje dag i 16 år har den svenska stjärnkocken jobbat på det perfekta majsbrödet. Ändrat komponenterna, experimenterat och sökt perfektion. Idag saknas det salt. Det rycker i Marcus käkben. Här handlar det om detaljer. Om kemi och vad som egentligen händer när något inte är perfekt.

– Trender intresserar mig inte. Jag skulle bara missa dem om och om igen. Vad som däremot driver mig är att bra mat bör finnas överallt. Det var den frågan jag ställde mig när jag flyttade till Harlem och startade Red Rooster, säger Marcus Samuelsson och lutar sig tillbaka på pinnstolen i den ännu folktomma restaurangen.

Marcus Samuelsson är Sveriges internationellt mest framgångsrika kock med fler utmärkelser i bagaget än många kockar ens vågar drömma om. Idag är han chef över ett helt matimperium, lagar måltider åt Obama, designar kockskor och är ett välkänt ansikte i de amerikanska tv-rutorna. Men vardagen och hemmet finns i New York, bara några kvarter från restaurangen Red Rooster i Harlem.

Varför New York?

– Mångfald är det enklaste och kortaste svaret. Jag började hela min resa tidigt 90-tal. Med den ambitionsnivå inom matlagning som jag hade då, och fortfarande har, kändes det självklart att flytta till New York.

Vad är det som gör staden speciell?

– Framför allt intensiteten. Här finns det människor från hela världen som driver varandra, dels spirituellt men också kulturellt. Man blir inspirerad av resten av världen på ett sätt som passar mig väldigt bra.

Marcus bästa tips i New York

Fort Lee. 20 minuter från Manhattan i New Jersey finns ett område som heter Fort Lee med fantastisk koreansk mat. Testa tonfisken!

Queens. Matkulturerna i Queens är oslagbara. Sätt dig på tåget och åk till Jamaica för karibisk mat, Astoria för grekiskt och Chinatown i Flushing för en helt annan upplevelse än den i Chinatown på Manhattan.

Brooklyn. De flesta fastnar i Williamsburg vilket är synd, för Brooklyn är så mycket mer än så. Utforska! Och börja på pizzerian Robertas i området Bushwick. robertaspizza.com

Soho. Sväng in på restaurangerna Charlie Bird eller på Uncle Boons i Soho på Manhattan. Det sistnämnda är ett thaiinspirerat ställe med en fin dos av humor där det spelas allt från Elvis och hiphop till dåliga karatefilmer. Men maten är alltid på allvar. Ägarna har tänkt till.

charliebirdnyc.com, uncleboons.com

Michelinkrögaren

Fredrik Berselius drömmer om att en dag öppna restaurang i Sverige. Foto: Karin Wimark.

Namn: Fredrik Berselius. Ålder: 39 år. Bor: Williamsburg, Brooklyn. Yrke: Kock och ägare på Michelinkrogen Aska, Brooklyn. Bott i New York sedan: 1999.

En lång man med vit kockrock sticker ut huvudet från vad som ser ut som en garageport i en kolsvart, slätstruken tegelbyggnad. Utan detta tecken på liv hade jag förmodligen passerat den anonyma entrén med stora valvfönster och därmed missat den skandinaviska tvåstjärniga Michelinkrogen. Fredrik Berselius kisar ut mot ljuset. Han ställer dörren på glänt.

– Välkommen till Aska!

Möts av ett murrigt trägolv, kolsvarta bord och stolar, lika svarta väggar som smälter samman med ett svart tak fyllt av moderna spotlights. Aska lever upp till sitt namn. Så gör även mannen bakom konceptet, Fredrik Berselius, som under de senaste åren varit på allas läppar då restaurangen nylanserades för drygt två år sedan och på rekordtid fick två Michelinstjärnor.

Fredrik har just landat efter ett kockevent i Polen. Snart väntar gästspel i Sverige, kokboksläpp och middagsevent. Där emellan ska rätter finjusteras, ingredienser plockas eller lagras. Sedan är det servering fram till midnatt. Dagarna fylls från morgon till sen kväll och gränserna mellan restaurang- och privatliv flyter samman.

Förutom restaurang Aska är Fredrik också involverad i Norman, en arkitektritad, urban restaurang i Greenpoint där man morgon till kväll äter närodlad mat i en lagerlokal med jättelika helväggsfönster. Drömmen om att öppna något i Sverige finns också där. Men en flytt tycks inte finnas på kartan. New York är hemma numera. En stad som från första början fångade hans nyfikenhet.

– Jag blev snabbt förälskad. Tanken var inte att bosätta sig här, men jag ville bara inte åka härifrån, säger han och skrattar.

Vad är det som gör New York så speciellt?

– Oändligheten. Mångfalden. Restaurangerna. Alla kulturer som finns representerade här och som på små eller stora sätt har inflytande på allt som händer i staden. Jag tycker fortfarande att New York är magiskt, efter snart 20 år i staden.

Hetaste restaurangen just nu?

– Jag tror att Atomix, en ny koreansk restaurang i området NoMad på Manhattan, kan bli riktigt bra. Söker man något mer klassiskt är nya Frenchette ett tips.

Fredriks bästa tips i New York

Sunday in Brooklyn. En kul kvarterskrog i tre våningar, med en ägare och kock som under många år har jobbat på bra restauranger.

sundayinbrooklyn.com

Diner. Öppet lunch och middag, men jag föredrar att titta förbi på en lunch. Inget revolutionerande men om man är i Williamsburg och vill ha en enkel, god hamburgare eller stor sallad på bra råvaror så funkar det alltid.

dinernyc.com

Atoboy. En koreansk restaurang med små tallriksserveringar med modern twist. Sofistikerat, avslappnat och bra priser. Dessutom har de en fin vinlista.

atoboynyc.com

Nakazawa. Grym sushi på Manhattan. Här serveras en 20-rätters omakasemeny som varierar för dag till dag beroende på vad kocken Daisuke Nakazawa hittar på fiskmarknaden. Slå dig ner i baren och skåda kockarnas skickliga hantverk.

sushinakazawa.com

Flushing och Jackson Heights. Två områden i Queens för bra tibetanska dumplings, momos. Här finns allt ifrån hål-i-väggen-hak till moderna restauranger med autentisk, asiatisk mat.

Stjärnköksmästaren

Emma Bengtsson lagar fine dining med en svensk tvist. Foto: Karin Wimark.

Namn: Emma Bengtsson. Ålder: 36 år. Bor: Harlem. Yrke: Köksmästare. Bott i New York sedan: 2010

På lördagsmorgnarna botaniserar hon bland stadens blomstermarknader, veckodagar shoppar hon grönsaker på Union Square tillsammans med sina kockkollegor. När hon är ledig söker hon tystnaden i Central Park. Men för det mesta hittar man köksmästaren Emma Bengtsson i köket på restaurang Aquavit på Midtown Manhattan. Stjärnkrogen som har serverat svenskinspirerad mat i över 30 år.

Emma Bengtsson hade planerat ett, max två, år i New York när hon packade väskan och lämnade Sverige. Nu, åtta år senare, har hon skapat sig en familj både i och utanför restaurangen.

– Som kock är det en av världens bästa platser att vara på. Så snart jag flyttade hit blev jag kär i New York. Ja, jag är här för att stanna, säger hon och ler.

Emma Bengtsson tog likt många andra kockar vägen via krogarna i Stockholm. När hon en dag fick frågan om hon ville bli dessertchef på den tvåstjärniga restaurangen Aquavit i New York, packade hon väskan på stört. Idag har hon tagit över rollen som kökmästare, lagar fine dining med inspiration från Sverige och är den första svenska kvinnliga kocken med dubbelstjärna i Michelinguiden.

Vad gör New York så speciellt?

– Det är något med New York, mer än någon annanstans, som gör att du har den här känslan att du kan vara den du än vill vara. Det är också så mycket som inspirerar mig här, särskilt när jag kan hitta en tyst oas mitt i staden. Ibland när jag är ledig promenerar jag runt i Central Park eller längs Park Avenue och ser något nytt. Det gör att jag faller för staden om och om igen.

Hetaste restaurangen just nu?

– Eleven Madison Park är helt klart den hetaste restaurangen. De har just renoverat och rankas just nu nummer ett på San Pellegrinos lista över världens bästa restauranger.

Emmas bästa tips i New York

Batard. En av mina favoritrestauranger! Klassisk mat med fokus på kvalitet och säsong. Dessutom har de en vinlista med över 800 viner. batardtribeca.com

Blue Ribbon Sushi. Jag älskar att gå till Blue Ribbon nere på Sullivan Street då köket är öppet till fyra på morgonen. Perfekt efter middagsserveringen. Färska råvaror och prisad sake. blueribbonrestaurants.com

Pouring Ribbons. Grymma cocktails i ett bra område i East Village om du vill fortsätta festa efteråt.

pouringribbons.com

Union Square Green Market. Mysig marknad att besöka under sommarmånaderna. Går du dit en lördag så se till att komma i tid innan det blir fullsmockat med folk.

Blue Hill at Stone Barns. Världsberömd "farm to table"-restaurang fem mil norr om New York City. I ladorna på Blue Hill finns inga menyer. Istället väntar en fest på säsongsbaserade råvaror av högsta kvalitet. bluehillfarm.com/dine/stone-barns

Drinkdrottningen

Madeleine Solo Rapp har stenkoll bakom baren på Dead Rabbit, som flera år har hyllats bland världens 50 bästa barer. Foto: Karin Wimark.

Namn: Madeleine Solo Rapp. Ålder: 31 år. Bor: Lower East Side, Manhattan. Yrke: Bartender på baren Dead Rabbit. Bott i New York sedan: juni 2015

Mitt i finansdistriktet på södra Manhattan ligger en brokig tegelbyggnad i tre våningar fullsprängt av dryckesexpertis. Den irländska puben Dead Rabbit rankas som en av världens 50 bästa barer, med kreativa bartendrar som skapar drinkar av högsta kvalitet. För tre år sedan mästrade svenska Madeleine Solo Rapp till sig ett jobbkontrakt på Dead Rabbit och flyttade till staden hon förälskat sig i.

– New York är lika med ärlighet och kommer i ena sekunden att bjuda dig på lycka och värme för att i nästa ögonlick slå dig på käften. Men en sak som jag älskar är att New York är så förlåtande. Det finns alltid en kram och en Fernet Branca på en sylta runt hörnet, säger hon och sorterar blixtsnabbt flaskorna i baren.

Efter en sommelierutbildning jobbade hon på flera väletablerade barer i Stockholm innan hon på resande fot lärde känna ägarna till Dead Rabbit i New York och fick ett jobberbjudande.

– Ingenting är gratis. Vill du komma någonstans måste du jobba för det. Sätt upp delmål och fråga dig själv "Hur kommer jag dit?". Det låter hårt, men att sitta på soffan och säga att man vill flytta till New York, Tokyo, Göteborg eller Alaska kommer inte att ta dig dit.

Varför New York?

– Jag hade liksom många andra någon sorts Sex and the city-dröm om New York. Jag blev kär i staden när jag åkte hit första gången och beslutade mig redan då för att en dag bo här.

Bästa barupplevelsen i stan, någonsin?

– Färskt i minnet är när jag och en god vän besökte baren Old King Cole efter en lång promenad och vi drack en absolut vodka martini (som man ska dricka där). Stämningen, atmosfären, bartendern och sällskapet. Vi var trötta efter en lång dag och en 12 cl martini i en av världens mest anrika miljöer var precis det vi behövde.

Madeleines bästa tips i New York

Nomad Hotel. Ett av mina absoluta favoritställen! Jag brukar inte gilla tjusiga hotellbarer men jag älskar verkligen Nomad. Drinkarna är toppklass och maten likaså. Öppet från lunch med full drinkmeny. thenomadhotel.com

Kiki's. Riktigt bra grek med rustik mat på Lower East Side, som dessutom är snällt för plånboken. Missa inte deras goda grekiska viner och helgrillade fisk. Öppet med full meny hela dagen, så perfekt för en sen lunch.facebook.com/pages/Kikis

Loverboy. En ny favorit som ligger i East Village. Enkel och bra mat (grym pizza) med härlig stämning, dagtid (helger) som kväll. Drinkarna är enkla men bra och de kör slushies. Vem gillar inte det?

loverboynyc.com

Welcome to the Johnsons. Skön pub på Lower East Side. Billig bärs, jukebox och biljard. Kan inte bli mycket bättre. facebook.com/pages/Welcome-to-The-Johnsons

BlackTail. Grym cocktailbar med massor av olika daiquiris. Har utsetts till USA:s bästa cocktailbar. blacktailnyc.com

Chokladkreatören

Håkan Mårtensson ser inga gränser när det handlar om att skapa med choklad.Foto: Karin Wimark.

Namn: Håkan Mårtensson. Ålder: 36 år. Bor: Astoria, Queens. Yrke: Chocolatier. Bott i New York sedan: januari 2009

29 oktober 2012. Saltvattnet forsar in över Manhattan. Från 40:e gatan och neråt slås strömmen ut och på det nybyggda kaféet Fika i Tribeca är frysdörrar avslitna och väggar raserade. Chokladskulpturer flyter runt i sörjan och 800 sopsäckar fraktas till tippen. Stormen Sandy har slagit till på USA:s östkust. Under sju dagar finns det ingen el och Hudson River stiger med 4,5 meter.

Chocolatiern Håkan Mårtensson och entreprenören Lars Åkerlund vägrar se sitt kafé försvinna. I sista stund lyckas de vända mardrömmen med ett räddningslån och kort därefter prisas de i Vita huset för snabbast återhämtade företag.

– Sedan jag flyttade hit har det varit en jävla berg-och-dalbana. Men New York är som ett gift för mig. Här är jag hemma, säger Håkan Mårtensson och knuffar upp svängdörren.

Doften av mörk choklad slår emot oss då vi kliver in i chokladtillverkningslokalen intill kaféet Fika i Tribeca. Plåtar med tusentals praliner står uppradade, marmorborden är renskrapade och en stor glasvägg fungerar som ett skyltfönster mellan servering och produktion. Håkan Mårtensson går med bestämda steg genom lokalen. Envishet, hårt arbete och stora visioner tog honom från Värmland, via Stockholm och Kocklandslaget till delägarskap i kafékedjan Fika i New York. Snart är det tio år sedan flyttlasset gick över Atlanten.

– Jag var 26 bast, singel och hade alltid drömt om att flytta utomlands. Min största mardröm var att sitta därhemma när jag är 60 och känna att jag kunde ha åkt men inte gjorde det.

Ett telefonsamtal och det var bestämt. 2011 blev han delägare i kafékedjan Fika och New York-bo.

– Första året var magiskt. Då hade vi bara ett ställe. Vi jobbade två timmar per dag och satt på jazzklubbar på kvällarna. Visst, jag hade inga pengar, men det behöver man egentligen inte i New York. Ett par år senare öppnade vi två ställen till. Sedan kom Sandy och raserade allt.

Vad hände sedan?

– Vi lyckades vända allt, expanderade till 18 ställen. Sedan drog sig vår investerare ur. Det tar emot, men vi ska faktiskt stänga alla ställen utom tre. Det är storyn. Mycket stress, en jävla resa. Men yrkesmässigt en lärdom man aldrig kan plugga sig till.

Vad är det med New York som du gillar?

– Energin. Folk kommer gärna hit med en dröm vilket gör att det samlas väldigt mycket kreativt folk från hela världen på en och samma plats. Det blir en slags mångfacetterad samlingspunkt som du inte hittar någon annanstans. Jag kan åka hem till Sverige och känna hur skönt det är att slippa stressen. Men när jag landar igen i New York, sitter i taxin och ser staden resa sig framför mig känner jag mig hemma.

Håkans bästa tips i New York

Patisserie Chanson. Grymt trevlig dessert- och cocktailmeny i Flatiron District på Manhattan. Är bageri dagtid och dessertbar kvällstid. patisseriechanson.com

Supermoon Bakehouse. Innovativt bageri på Lower East Side som experimenterar med klassiska croissanter och doughnuts. Smaksättningar som rosmarin och blåbär eller yuzu, mint och peppar är inget ovanligt. supermoonbakehouse.com/menu

Sullivan Street Bakery. Bageri i Hell's Kitchen som funnits i över 20 år. Grymt surdegsbröd och rustika pizzor.

sullivanstreetbakery.com/new-york

Epicerie Boloud. Kafé med fokus på säsong och närproducerat. Här serveras smörgåsar på färskt bröd, sallader, soppor och bakverk. Bra, trevligt och välgjort. Finns tre kaféer på Manhattan. epicerieboulud.com

Doughnut Plant. Härliga och färska doughnuts. Finns på Manhattan, Queens och i Brooklyn.

doughnutplant.com