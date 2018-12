Dublins bästa barer – 11 favoriter

Matkulturen är ganska trist. Sevärdheterna mediokra. Vädret är inget att skriva hem om. Ändå är Dublin en utmärkt weekendstad. Här förklarar vi varför.

Foto: Bartkowski - stock.adobe.com

Dublinborna är sympatiska som få och man känner sig genast hemma här. Kulturlivet är imponerande och man bär stolt arvet av stadens ovanligt stora andel nobelpristagare. En annan sak som håller världsklass är stadens utbud av pubar.

Puben, en förkortning av The Public House, har länge varit den sociala mötesplatsen. I sorlet bland vänner och nyfunna bekanta gör dublinborna det de är bäst på: umgås och berätta historier om hemstaden, hemlandet och också om världen. Stadens många nobelpristagare har nog både de utmärkta anrika utbildningsinstitutionerna och The Public House att tacka, liksom det faktum att man alltid gjort precis som man velat här och inte ängsligt sneglat på vad omvärlden sysslar med.

Vi drog dit en långhelg för att ringa in de elva bästa barerna, allt från trendiga lönnkrogar till historiska pubar. Här är våra elva favoriter.

1. The Long Hall

Hårdrockarens favorit

En lång, smal lokal som söker sig bort från gatan, in i en värld fylld av mörk mahogny och sparsamt med ljus. Phil Lynott i hårdrocksgruppen Thin Lizzy hängde på The Long Hall och tyckte så mycket om sitt vattenhål att han valde att här spela in videon till låten "Old Town" här inne.

Foto: Jonas Henningsson

51 South Great George's Street

2. The Swan

Viktorianska anor

The Swan har några år på nacken. Puben öppnade första gången 1661.

– Svanen sitter utanför på väggen för att folk ju inte kunde läsa förut, men att hitta till en stor vit svan var ju väldigt enkelt, berättar bartendern när jag beställer en pint och slår mig ner i den glänsande fina baren.

The Swan är en av stadens tolv viktorianska pubar, en verklig arkitektonisk skatt som är minnesmärkt. Missa inte det lilla förmaket med en egen lucka in till baren. Hit var kvinnor förpassade tidigare, de små lådorna på väggen användes för att gömma sherryn om någon råkade dyka upp.

Foto: Jonas Henningsson

58 York Street, theswanbar.com

3. Vintage Cocktail Club

Elegant lönnkrog

Tryck på den lilla ringklockan vid den skinande svarta dörren som inte avslöjar någonting alls. Jo, vet du vad VCB står för har du förstås fattat galoppen. Men för alla andra är det bara en svårtydd förkortning på en anonym dörr. Väl inne möts du av glasljusstakar, en elegant bar i viktoriansk stil med bartendrar som uppmärksamt leder dig rätt när det gäller utbudet av cocktails. Man kan behöva hjälp för menyn är diger och tar besökaren genom stora delar av cocktailens historia. Vintage Cocktail Club har dessutom väldigt populära bruncher på helgerna.

Foto via Vintage Cocktail Club

15 Crown Alley, Temple Bar, vintagecocktailclub.com

4. Against the Grain

Istället för Guinness

Känner du dig mätt på Guiness säger du inte det högt, för då tycker dublinborna du är snobbig. Istället lommar du bort till Wexford Street och glider in på Against the Grain. Här har man Dublins bästa utbud av hantverksöl och det känns ganska befriande att kunna beställa in en sour saison från Crooked Stave eller en dubbel-ipa som Of foam and fury från Galway Bay Brewery. Dessutom ofta bra musik ur högtalarna. Allra bäst är Against the Grain en regnig eftermiddag, då känns stället som den perfekta oasen i den här delen av stan. Många studenter och ortsbor hänger här.

Foto: Jonas Henningsson

11 Wexford Street, galwaybaybrewery.com/againstthegrain

5. The Sidecar

Lite som i Amerika

Även om du inte tilltalas av flådiga lyxhotell tycker jag du ska glida igenom den eleganta salongen på The Westbury mitt i stan. Därinne bakom några lika eleganta dörrar, och ett par vakter som noggrant synar dig, ligger The Sidecar. Cocktailbaren som andas New York och gamla tider är helt perfekt att slinka in på under seneftermiddagen när man traskat alldeles för länge runt på stan. Gänget bakom utmärkta Dead Rabbit NYC har gästspelat och inspirerat. Ganska mycket annat känns också hämtat från andra sidan Atlanten. Favoritcocktail? Martini, old fashioned – eller The Sidecars signaturcocktail emerald som bartendern Adrian McFadden blandar till perfektion.

Foto: Jonas Henningsson

6. Stag's Head

Underbart otidsenlig

Stag's Head ligger i ett hörn av det turisttäta kvarteret Temple Bar och känns som en skön motvikt till alla trendiga barer och restauranger i området. Inne i baren ser det ut som det alltid har gjort, puben är helt oemottaglig för samtida stilgrepp. Och det är i baren man ska sitta för att spana på folk, småsnacka med bartendern eller kolla in det stora hjorthuvud som pryder väggen och förstås gett puben dess namn. Eller förresten, övervåningen är riktigt grym den också. På Stag's Head är det Guinness som gäller.

Foto: Jonas Henningsson

1 dame court, louisfitzgerald.com/stagshead

7. The Library Bar

Undangömt pubmys

Liten undangömd, varm och ombonad pub. Ta med dagstidningen och slå dig ner i en av de mjuka rubinröda fåtöljerna och glöm under några timmar bort stimmet och ståhejet utanför. The Library Bar är inte helt enkel att hitta, du springer inte på den direkt och väldigt få av stammisarna vill avslöja att den finns. Men gå in på Central Hotel och fråga i receptionen så leder de dig rätt.

Foto: Jonas Henningsson

8. Farrier and Draper

Cocktailnördens favorit

Ännu en cocktailbar som satsar på överdådig interiör med mycket art déco. Ingången till det fashionabla Powerscourt Townhouse är egentligen sidoingången till det utrymme där hästar och vagnar förvarades. Nu är det en av stadens trendigaste adresser för cocktailnördar och urbana rävar. Underbar belyst marmorbardisk som man lätt fastnar vid. Fin ginlista, inte minst.

Foto via Farrier and Draper

Unit 1, 24, 24a, Powerscourt Townhouse Centre, farrieranddraper.ie

9. Peruke & Periwig

Fluffig sammetsbar

Är cocktails din grej ska du spana in Peruke & Periwig, en av de trendigaste cocktailbarerna i stan, skönt inredd med rosa fluffig sammet och en mjuk känsla av fin de siècle. Peruke & Periwig är restaurang (bra fisk- och skaldjur) men framförallt bar – inte minst den fina cocktailmenyn är värd din uppmärksamhet. Min favoritcocktail? Romdrinken put the lime in the coconut.

Foto via Peruke & Periwig

31 Dawson Street, peruke.ie

10. Zozimus

Designbar med signaturcocktails

Den lilla gränden utanför är smyckad med ett femtiotal färgglada paraplyer som blir till ett transparent tak. Väl inne möts man av Zozimus eleganta mjukt formade bar i koppar och marmor, designmöbler och speglar. Baren är uppkallad efter den blinde sångaren och poeten Michael Moran alias Zozimus som var verksam i början av förra seklet. Tycker du om whiskydrinken sazerac är det givna valet the best damn sazerac in Ireland, som är baserad på rågwhisky.

Foto via Zozimus

Centenary House, Anne's Lane, Anne Street South, zozimusbar.ie

11. Palace Bar

Lugnet på övervåningen

Alla tycks sugas in i den fina baren på gatuplan på Fleet Street mitt i området Temple Bar. Men jag traskar alltid in lite vid sidan, tar de knirrande trapporna upp och slår mig ner framför övervåningens bartender. Bartendern som kommer från Tipperary på södra Irland har alltid en liten historia att berätta om hemorten som han övergav i övre tonåren. Guinness häller man upp på helt rätt sätt här. Lugnt och andäktigt, precis som stämningen i baren. Dessutom väldigt bra whiskyutbud.

Foto via Palace Bar