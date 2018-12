20 tips i Tulum – stränder, yoga och tacos

En gång i tiden en sömnig by med 300 invånare. Idag ett bohemiskt strandparadis med restauranger, barer och mayaruiner. Vi listar 20 heta stopp i mexikanska Tulum.

Foto: Karin Wimark

Historiska lämningar

1. Tulums mayaruiner

Tulums mayaruiner är varken vräkiga som Chichen Itza eller isolerade som Tikal i Guatemala. Ändå tar de andan ur en där de balanserar högt upp på klipporna intill Karibiska havet. Den välbevarade mayastaden ligger vid Tulum Beach Roads ena ände och bjuder på både såväl mäktig utsikt som intressant historia om handelsstadens stora inflytande under 1200- och 1300-talen. Vid gryning och skymning är ljuset över ruinerna magiskt. Då har du dessutom störst chans att slippa horder av turister som strömmar in runt lunchtid.

Öppet 8–17 alla dagar i veckan. Ca 70kr/person.

Strandhotell med stil

2. Nest Tulum

Längst bort på Tulum Beach Road ligger ett fåtal hotell utan vare sig vägskyltar eller självklara ingångar. Här vänder många på klacken i tron att Tulum tagit slut. Men letar du dig in bakom de höga staketen väntar några av strandens vackraste hotell.

Boutiquehotellet Nest har diskreta jordnära toner i både inredning och arkitektur. Här väver man skickligt samman natur och interiör och serverar helgrillad bläckfisk på bord placerade i sanden. Lägg därtill tequiladrinkar av hög kvalitet och havet ett stenkast bort så får du en hint av vad som väntar på Nest.

Från 2 500 kr/natt för dubbelrum. nesttulum.com.

Hälsoboost

3. Matcha Mama

Köksmaskinerna surrar oavbrutet på det veganska caféet Matcha Mama. Här serveras frusna knallgröna matchasmoothies, fullspäckade acaiskålar och kombuchadrycker genom stora öppna fönster. Utanför dinglar hänggungor intill handmålade skyltar. Den enkelt inredda men Instagramvänliga kiosken ligger i skuggan av några palmer på "fel" sida av Tulum Beach Road. Men trots bristen på havsutsikt är kön ofta lång till kaféet som är ett mer hälsosamt alternativ till Tulums många taquerior.

Öppet alla dagar i veckan kl 9–20. facebook.com.matchamamatulum.

Sov med havsutsikt

4. Hotelito Azul

Det är svårt att lämna Hotelito Azul med dess kingsize-sängar, havsutsikt och en avslappnad frukost-hela-dagen-restaurang. Boutiquehotellet mitt på Tulum Beach Road har ett dussin bungalows utspridda på stranden med stora panoramafönster, träverandor med hammockar och lantlig inredning. På helgerna mår man bäst på en strandbädd med en drink i handen och med dj:s som snurrar skivor och spelar instrument. Framåt kvällen är läget perfekt, med några av Tulums hippaste restauranger runt hörnet.

Från 3 500 kr/natt för dubbelrum. hotelitoazul.mx.

Strandfest med tacos

5. Taqueria Eufemia

Taqueria Eufemia är strandklubben där 15-kronorstacos flyger ut ur köket i takt med att solen går ner, musiken skruvas upp och solbäddarna knökas fulla. En handskriven skylt vid en i övrigt anonym trädörr på Tulum Beach Road är vägen in. En genväg att lägga på minnet för dig som inte bor på någon av strandens dyra lyxhotell, men ändå vill njuta av den i stort sett privata oasen. Skylten Today, relax and eat some fucking tacos ger en hint om vad som väntar på Eufemia. Men förvänta dig inte Tulums bästa tacos. Hit kommer man främst för klubbmiljön, umgänget och musiken.

Öppet 12–22 alla dagar i veckan. facebook.com/TaqueriaEufemia.

Krämigt

6. Origami glass

Är pistageglassen dassigt grågrön snarare än skrikande limegrön brukar glassen vara av högsta kvalitet. Då är essenser och kemikalier bortprioriterade för bra, färska råvaror. Pistageglassen är helt enkelt gjord på pistagenötter. Glassbaren Origami, på Tulum Beach Road, får mycket väl godkänt på mitt glasstest. Len, krämig och smakrik glass öses ur bunkar av stål. Välj bland mango, pistage, kokos och ett flertal andra smaker i den öppna träkiosken på gatan.

facebook.com/origamitulum.

Mexikos undervattensvärld

7. Cenotes

I Yucatánhalvöns regnskog gömmer sig jättelika grottsystem med lianer, klippor och turkosa sötvattenspooler. Så kallade cenotes lockar snorkel- och dykentusiaster från hela världen till bassängerna som är så kristallklara att man har fri sikt över 100 meter. En kort cykeltur från Tulum stad ligger Gran Cenote, känd för snorkling och sköldpaddor. Inte långt därifrån ligger Cenote Car Wash – en före detta biltvättstation som numera lockar besökare till djupa dyk med klar sikt.

Gran Cenote och Car Wash öppet cirka 10–17 alla dagar i veckan. Inträde från 200 kr. cenotesmexico.org/gran-cenote.

Adobe stock – Galyna Andrushko

Adrenalinkick bland vågorna

8. Kitesurfa i Karibiska havet

Att kitesurfa i Tulum är både en naturupplevelse och en adrenalinkick. Från en bräda i vattnet har du bästa utsikten över den långa, världskända stranden med historiska ruiner, palmer och arkitektritade hotell. Mellan november och maj är kitesäsongen som bäst med lätta till medelstarka vindar, perfekt för nybörjare som vill testa sina vingar. Mexican Caribbean Kitesurf och ProKite Tulum är två center för dig som är sugen på en tur. Eller för dig som kanske bara vill snacka surf.

mexicancaribbeankitesurf.com, prokitetulum.com.

Spirituellt ekohotell

9. Ahau Tulum

Ekoresorten Ahau lockar konstnärer, musiker och yogis till spirituella upplevelser och hållbart boende i naturnära omgivning. Här promenerar man runt barfota i plastfri miljö och utför yoga på en stor träveranda med utsikt över havet. Yogaläraren Chris ser ut att vara plockad från ett liv bortom civilisationen. På hans klasser existerar ingenting annat än nuet. Missa inte ett stopp i te-stugan för healingbehandlingar och på kaféet Raw Love Beach för hälsosam mat och sköna hängmattor.

Yogaklasser kl 9 och kl 15 alla dagar i veckan. Från 2 500 kr/natt för dubbelrum. ahautulum.com.

Över öppen eld

10. Hartwood

På utomhusrestaurangen Hartwood låter man regnskogen växa vilt då det varken finns väggar eller tak som stänger den ute. Här finns heller ingen elektricitet. Levande ljus smyckar bord och gångar då mörkret faller över restaurangen och all mat tillagas över öppen eld. Testa den grillade hummern, den purfärska cevichen och de sotade, helbakade rödbetorna. Kreativt, modernt och hög mysfaktor.

Öppet 17.30–22 ons–sön. hartwoodtulum.com.

Kungen av tacos

11.Taqueria Honorio

Jag hinner knappt sätta ner foten på busstationen i byn innan jag får höra talas om Honorio, taquerian med Tulums bästa tacos. Följande morgon bekräftas ryktet. En kö slingrar sig lång utanför det enkla gatuståndet. Serveringen är proppfull, stämningen uppsluppen, tempot högt.

– Tacos eller torta?

Cochinita, mört fläskkött som tillagats under jord över natten och sedan kryddats med apelsin, kummin och kanel slängs i färska tortillabröd eller baguetter. Nyvakna gäster fyller själva på med tomatsalsa, guacamole, chili, koriander och picklad rödlök. I Tulum äter man tacos till frukost eller som nattkäk. Billigt och urgott!

Öppet från kl 6 på morgonen tills maten tar slut. Vanligtvis kring 15.00. facebook.com/taqueriahonorio.

Streetart- och konstklubb

12. Tulum Art Club

Att Tulum är ett konstnärsmecka syns på väggar, murar och lyktstolpar runtom i stan. Vill du veta vem som ligger bakom alla dessa verk ska du besöka Tulum Art Club, ett kafé och en mötesplats för etablerade och unga, talangfulla konstnärer i området. Här arrangeras utställningar, workshops och pubkvällar med teman som drink and draw. Och det är härifrån stadens alla målningar beställs. Därmed har Tulum Art Club stenkoll på konstnärerna i området. Missa inte den hälsosamma brunchen på den mysiga innergården.

tulumartclub.com.

Unika badbyxor

13. Casqi

Traditionella mönster, vågade färger och kulturella symboler. Badbyxbutiken Crasqi på Tulum Beach Road är inte rädda för att ta ut svängarna när de varje säsong lanserar en ny kollektion badbyxor inspirerade av platser runtom i världen. Sommarens kollektion tog inspiration från natur, kultur och traditioner på Yucatánhalvön. Byxorna döptes till orter som Tulum, Bacalar och Holbox och såldes slut i ett nafs. Nu är kollektionen Pacifico Collection aktuell, inspirerad av den mexikanska västkusten.

crasqi.com

Tropisk träning

14. Tulum Jungle Gym

På Tulum Jungle Gym tränar man med sand mellan tårna och med havets brus som musik. Utomhusgymmet ligger nämligen mitt på stranden, bara några meter från havet. En oas för alla träningssugna som vill varva sol och bad med flås och styrka. Välj mellan fria vikter i flintsten, stänger och britsar i trä och långa rep i svajande palmer. Träningsfreaksen och ägarna Katie Davies och Ali Alastair utmanar med påhittiga klasser innan solen står som högst på himlen.

Öppet alla dagar i veckan 8–17. tulumjunglegym.com.

Udda butiker

15. Shopping längs Tulum Beach Road

Hyr cykel och utforska det tio kilometer långa shoppingstråket längs Tulum Beach Road. Ett skönt strandavbrott för den som gillar kreativa, bohemiska butiker fullspäckade med broderade plagg, exklusiva badkläder, solglasögon, spabehandlingar och krämig glass. Visserligen snäppet dyrare än på andra ställen, men utan en multinationell kedja i sikte. Får du nog av den hippa perfektionen ligger Tulum stad inom cykelavstånd. Där väntar myllrande marknader och spartanska taquerior.

Tulum Beach Road.

Lyxhotell med maffiakänsla

16. Casa Malca

Casa Malca är ett kreativt konstmuseum, en arkitektdröm och en mytomspunnen maffiakåk såväl som ett nyrenoverat lyxhotell. Rykten säger att knarkkungen Pablo Escobar en gång i tiden huserade i den storslagna villan. Om det är sant vet vi inte. Men att Casa Malca är värt ett besök råder det knappast några tvivel om. Kliv in genom en jättelik träport omgiven av vita draperier sydda av antika brudklänningar. Den persiska mattan är välsopad, konstverken noggrant utvalda och personalen välkomnande. Upptäck rum efter rum fyllda av kristallkronor, antika möbler och udda skulpturer. Takterrassen är mäktig. Stranden ligger förstås också där. Och poolen får du gärna låna om du köper något i restaurangen.

Från 5 800 kr/natt för dubbelrum. casamalca.com.

Opretentiöst kaffehak

17. Ki Bok Coffee

På ett blygsamt café mitt i El Pueblo, Tulum stad, trängs morgonpigga besökare. Familjeägda Ki Bok Coffee saknar elegansen och moderniteterna som finns på kaféerna vid strandremsan. Istället kontrar de med en hög dos gästvänlighet och Tulums bästa kaffe. Beställ en espresso med kaffe från Veracruz eller Chiapas och slå dig i slang med byborna i baren. Kolla in Ki Boks mikrohotell Rooms en trappa upp om du önskar bo med närhet till Tulums nattliv.

Öppet 07–21 alla dagar i veckan. kibokcoffee.com/tulum.

Fine dining och djungelfest

18. Casa Jaguar

Casa Jaguar är en tropisk oas där mat, dryck och musik samlas under bar himmel och frasande palmer. Dagtid serverar bartendern Ceasar kryddiga chaidrycker på urgamla recept. Kvällstid kliver du bokstavligen in i dimman då servitörerna sveper rykande hinkar mellan borden för att hålla myggorna borta. Starta kvällen med en shot mezcal ackompanjerad av myrsalt. Beställ sedan in helgrillad fisk och tacos med friterad tonfisk innan Casa Jaguar vid midnatt förvandlas till Tulums bästa djungelparty. Missa inte ett stopp i cocktailbaren där skickliga bartendrar skräddarsyr drinkar med eld, precision och naturliga ingredienser från regionen.

Chaibaren öppen hela dagen. Restaurangen har öppet 18–23 alla dagar i veckan. Torsdagar djungelfest från 22 till sent. casajaguartulum.com.

Gatutacos

19. Taqueria Antojitos La Chiapaneca

I vart och vartannat hörn står de. Taqueriorna. De anspråkslösa vagnarna som i all enkelhet snor ihop tacos som får smaklökarna att skälva. Varje region i Mexiko har sin variant, med egna fyllningar, traditioner och smaksättningar. I Tulum serveras med stolthet det möra fläskköttet cochinita och lechon som tillagats långsamt under ett jordtäcke i marken. Ät på stående fot, snacka med ägarna och släpp allt vad bordsskick heter. Taqueria Antojitos La Chiapaneca är en bra start.

Öppet från morgon till sen natt. Av. Tulum y Calle Acuario Nte.

Tulums fiskmästare

20. Pescaderia Teo

I Tulum stads nordligaste ände ligger en blå fiskbutik vid namn Pescaderia Teo. Här samlas ortsborna för att köpa med sig av Tulums färskaste fisk, äta en spartansk lunch vid butikens enda bord eller fördriva tid med vänner.

– Vilken vill du ha? frågar killen i disken och öppnar en box med dagens fångst.

Han slår på plattan, fyller en wokpanna med olja och börjar rensa. Snart kommer han ut med en plasttallrik med en friterad fisk och tre klyftor lime. Man betalar per gram. 20 kronor för en fisk som jag äter med fingrarna på en pall vid gatan. Enkelt men fantastiskt gott.

Öppet 9–18, Av. Tulum y acuario