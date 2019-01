Ryssland: Tiumen genom en locals ögon

Vad gör man i sibiriska Tiumen? En stad som knappt är omnämnd i reseguiderna. Vi testade nätbaserade tjänsten Showaround som sammanför resenärer och lokalbefolkning.

Foto: Anders G Warne

– Här är jag född och här bor jag, hälsar 24-åriga Anastasia Pavlyuk.

En obesvarad fråga har fört oss samman. Vad gör man i Tiumen? Den Göteborgsstora staden trillade oväntat in som en extra hotellövernattning när vi reste längs Transsibiriska järnvägen. Varken Lonely Planet eller Google kunde ge några tillfredsställande svar på vad man hittar på där. Istället bollades frågan vidare till nätbaserade tjänsten Showaround, som finns i drygt 200 länder och omfattar över 65 000 personer som guidar gäster i sina hemorter.

Anastasia är en av dem. Efter någon veckas kontakt via nätet träffas vi till slut ansikte mot ansikte framför stadens pariserhjul. Anastasias jobb som geofysiker på ett oljebolag är just slut för dagen. Till en början rör sig samtalet trevande, när vi går förbi kulturparkens utomhusspelade schackpartier och kiosken som säljer sötkvalmig kvass i vita plastmuggar.

– I mitt föräldrahem har dörren alltid stått öppen för gäster. Så vill jag också ha det, berättar Anastasia som förklaring till att hon anmält sig till Showaround och, till skillnad från många andra som anslutit sig till tjänsten, valt att visa sin hemstad gratis.

Vår guide Anastasia med pojkvännen Andrej på De älskandes bro. Foto: Anders G Warne

Ursprungligen var det tänkt att vi skulle träffas kring lunch. Men jobbet tillät henne inte någon extra ledighet. Ändå har jag och fotografen Anders följt Anastasias fotspår under större delen av dagen. En e-postad kartapp följdes av små, personliga noteringar. Med dem tog vi oss först till den georgiska favoritrestaurangen Sameva där vi åt ostbrödet kachapuri i sällskap av koriandermild kalkonsallad. Därefter gick stegen mot Teatertorgets gejserliknande fontän, sval parkgrönska och utomhusserverad caffé americano.

Nu promenerar vi tillsammans längs ett annat av Anastasias favoritstråk, förbi gamla timmerkåkar och äppelträdgårdar som gömmer sig bland anonyma höghuskvarter, vidare mot den himmelsblå Znamenskykatedralen och Turafloden, där folk samlas på helgerna för att dansa tango och salsa.

Får det lov att vara lite Space Shit? Vagnar med dryck och snacks står uppradade längs flodstranden. Foto: Anders G Warne

Under tiden delar Anastasia med sig av minnen från uppväxten. Hur hon som barn ville börja åka snowboard men hölls tillbaka av en omgivning som sa nej, eftersom det ansågs opassande för tjejer.

– När jag fyllde 18 köpte min far inte bara en snowboard till mig i födelsedagspresent, utan också en till sig själv, så att vi kunde ge oss ut och åka tillsammans.

Sedan dess handlar mycket av Anastasias liv om extremsport och aktivt friluftsliv. Sandboardi arabiska öknar och inomhussnowboard i Dubai har följts av vinterresor till ryska skidbackar. Om någon vecka far hon och pojkvännen Andrej till Kaukasus via Georgien, Armenien och kanske vidare till Azerbajdzjan.

Den terrasserade strandpromenaden längs Turafloden är Tiumens träffpunkt nummer ett. Foto: Anders G Warne

Vi har just nått den Heliga Treenighetens kloster. Vita murar sluter sig kring gyllene spiror. En munk i fotsid rock vandrar sakta genom den äppelsyrliga sensommarkvällen. Strax bortanför börjar kvarteren sjunka ihop. Husen tappar höjd, trädgårdarna blir oborstade. Om jag hade vandrat här ensam, hade jag redan vänt tillbaka mot stan. Men Anastasia utlovar en hemlighet runt hörnet.

Byggnaden som en kompis nyligen visade henne påminner med sina svulstiga friser och joniska kapitäler om ett förkrympt sagoslott, alternativt traktens bidrag till världsmästerskapet i kitsch.

– Kanske är det en konstnär eller hantverkare som bor här, funderar Anastasia samtidigt som det ringer i mobilen.

Andrejs klädinköp inför ett kommande bröllop är avslutat. Vi bestämmer träff på favoritpizzerian. Över mikrobryggd honungsale formas planerna för resten av kvällen. Tillsammans knölar vi in oss i Andrejs lilla bil och far mot solnedgången över Turafloden. Luften doftar vanilj från uppställda vattenpipor. Lite längre bort dricker ett motorcykelgäng pappmuggskaffe. Laserupplysta gångbron "De älskandes bro" har just skiftat från blått till rosa neon. Från motsatta stranden hörs ljudet av tung technomusik.

Någon timme senare har Tiumen lagt sig till ro i sibiriskt augustimörker. För bara någon dag sedan så stannade staden vid Googleberättelser om ett förväxt miljonprogram rikt på rysk olja. Nu är den något helt annat, livligare och roligare tack vare Anastasia och Andrej.

Den Heliga Treenighetens kloster har blickat ut över Turafloden sedan början av 1600-talet. Foto: Anders G Warne

Tiumen anses vara den stad i Ryssland där befolkningen har högst livskvalitet. Foto: Anders G Warne

Nätverk som sammanför resenärer och lokalbefolkning

Showaround. Kontaktuppgifter till drygt 65 000 personer i 209 länder som guidar i och visar sina hemorter. Knappt 40 procent gör det gratis, medan övriga tar ut en avgift som anges per timme. För att använda Showaround fullt ut, under sökandet efter lokala kontakter, måste du betala en användaravgift.

showaround.com.

Global Greeters. Också nätverk av vanliga människor som visar upp sina hemstäder. Dessutom gratis. Finns på 200 platser runtom i världen.

globalgreeternetwork.com.

Nätverk av lokala researrangörer

TravelLocal. Knyter ihop resenärer med lokala resebyråer runtom i världen.

Är anslutet till Association of British Travel Agents.

travellocal.com.

Embark. Äventyr, natur och friluftsliv i sällskap av lokalguider. Aktiviteterna spänner från bergsbestigning i Uganda till svampplockning i USA och strövtåg i västra Australien.

embark.org.

With Locals. Erbjuder arrangemang runtom i världen, men är särskilt starka i Asien. Allt från guidad gatumatsafari i Hanoi till forsränning på Filippinerna.

withlocals.com.

CityUnscripted. Täcker 20 storstäder och erbjuder till exempel småkakssafari i London och marknader i Seoul. cityunscripted.com.