Vagabond listar: 6 bästa städerna 2019

I år lyfter vi Philadelphia som är ett spännande alternativ till haussade New York. Vi reser också gärna till indiska Varanasi, sydkoreanska Busan, partystaden Beirut och matstäderna Lyon och Mexico City.

I år korar vi Philadelphia till världens bästa stad. Foto: Joe Daniel Price/Getty Images

Amerikansk doldis

"Philly" ligger bara en timmes tågresa från New York och negligeras kanske just på grund av detta av många. Men det är på väg att förändras. Philadelphia är känt för sitt förflutna, staden var under en period landets huvudstad och här skrevs den amerikanska självständighetsförklaringen. Men även för dig som inte har ett brinnande intresse för amerikansk historia är staden värt ett besök. Här finns flera museer i världsklass, som Barnes Foundation och Philadelphia Museum of Art (känt bland annat från scenen i Rocky-filmen där Sylvester Stallone joggar uppför museets trappor). Och till skillnad från många andra amerikanska städer så tar man sig lätt fram till fots, här finns många parker och en levande och överskådlig stadskärna med många historiska hus. Vad gäller mat är staden mest känd för den kolesterolspäckade mackan philly cheese steak, men på senare år har flera namnkunniga kockar med rötter i staden förvandlat Philly till en kulinarisk pärla.

Fredriks bästa tips: Fishtown

Fishtown är stadsdelen där Phillys unga och trendiga håller hus. Så het att den knappt fanns med i reseguideböckerna för fem år sedan. Fette Sau (bbq) Frankfort Hall (ölhall), Johnny Brenda's (sunkbar), Wm Mulherins Sons (minihotell med bra restaurang) och finkaffestället La Colombe är några säkra kort för en afton i Fishtown.

– Fredrik Brändström, chefredaktör

Foto: André Benz

Äldst i världen

Varanasi, eller Benares som den kallades förr, räknas som världens äldsta kontinuerligt bebodda stad. Den brittiske författaren Mark Twain uttryckte det bäst: "Benares är äldre än historien, äldre än traditionen, äldre än legenden och ser dubbelt så gammal ut som historien, traditionen och legenden tillsammans."

Så är det. Ett besök i den heliga staden vid Gangesflodens strand är en resa till kulturens gryning, ett minne man bär med sig resten av livet. Hit kommer miljoner hinduer för att ta sina rituella bad. Det är en mäktig totalupplevelse att vandra i de smala gränderna i gryningen, höra ljudet av klingande tempelklockor, känna doften av söt rökelse och se solen gå upp på andra sidan floden. Varanasi är Shivas stad, de döendes stad, sitarspelarnas stad, sidenvävarnas stad och buddismens födelsestad. Det är egentligen allas stad. Och det är trångt, livfullt, doftrikt, färggrant, heligt, vansinnigt och obeskrivligt annorlunda.

Pers bästa tips: Bästa lassin

På Blue Lassi Shop (Kachowri Gali Chowk 12/1) dricker du Indiens bästa lassi. Den krämiga yoghurtdrycken var ursprungligen smaksatt med salt, muskot, kanel eller ingefära, men på Blue Lassi Shop är den söt och innehåller kardemummakapslar, hela syltade äppelbitar och hackade pistagenötter.

– Per j Andersson, redaktör

Foto: Adobe Stock

3. Mexico City

Bästa matstaden

Mexico City är Latinamerikas Rom. Var du än gräver hittar du en tidigare civilisation. Det mesta finns samlat på ett av världens bästa antropologiska museum i parken Chapultepec. Det finns ytterligare ett förhållande som gör att Mexico City liknar den italienska huvudstaden: maten. Var än du går hittar du fräscha gatustånd som serverar äkta tacos. Det finns så många varianter att du behöver flera dagar för att ta dig genom menyn. Min favorit är taco al pastor med fläskkött, koriander och ananas. Det finns också goda räktostadas och klassiska tamales, inlindade i bananblad.

En favorit är fisk- och skaldjurskrogen Contramar i stadsdelen Roma Norte. Här kan man sitta i timmar på uteserveringen. Även grannstadsdelen Condesa kryllar av bra krogar. Att det dessutom är billigt gör det inte sämre. Minst halva priset jämfört med New York. Och ändå samma eller bättre kvalité.

Henriks bästa tips: Bästa kaffet

Bästa kaffet i Mexico City får du på Blend Station i Condesa (blendstation.com.mx). Här kan du både jobba ostört och spana in omgivningen. Är du ny i stan är det här du får tipsen om vad som är på gång.

– Henrik Brandão Jönsson, reporter

Foto: Adobe Stock

4. Busan, Sydkorea

Okänd metropol

I Busan möter anrika tempel vid havet växande stadsdelar där glittrande skyskrapor tycks skjuta upp på en enda natt. Här finns långa sandstränder, kulinariska upplevelser och böljande gröna berg med vandringsleder. På Jagalchi, landets största fiskmarknad bubblar hundratals akvarier med glosögda figurer och obskyra varelser från djupet i väntan på sina öden. Det är bara att peka på vad du hungrar efter för att få det tillagat i en av restaurangerna på våningen ovanför.

Ta också bussen till Gamcheon Culture Village. Den före detta kåkstaden huserade ursprungligen flyktingar från Koreakriget men gjordes nyligen om till en färgsprakande konstnärsby. Byn ligger på en höjd med huller om buller-gränder och har kallats för Sydkoreas Santorini.

Johannas bästa tips: 360-graders utsikt

Ta en tur i en av Busans senaste turistattraktioner – Songdo Cabin Car – vid populära Songdo Beach. Den 1,6 kilometer långa färden bjuder på fantastiska vyer över havet och omgivningarna. För extra effekt köper ni biljetter till en av kabinerna med glasgolv.

– Johanna Jackson, webbredaktör

Foto: Adobe Stock

Matglad fransos

Staden där floderna Saône och Rhône möts har länge varit motvalls. Redan på 100-talet f.Kr var Lyon huvudort i en romersk koloni och knutpunkt i de upproriska Galliens romerska landsvägsnät. Och i samband med tyska ockupationen under andra världskriget var staden huvudfäste för den franska motståndsrörelsen.

Även när det gäller njutningar har Lyon valt en egen linje. Stjärnkocken Paul Bocuse satte staden på den globala matkartan. Mounsieur Bocuse lever inte längre, men det gör hans signum, nouvelle cuisine, som innebar en rejäl omdaning av det franska köket från det tunga och köttiga mot fräschare och lättare mat med renare smaker. Läget mellan Beaujolais i norr och Côtes du Rhône i söder bäddar för att maten får sällskap av goda viner. Frankrikes gastronomiska huvudstad, som den kallats sedan trettiotalet, är därtill full av vågad arkitektur, ett brokigt utbud av kaféer, spännande avantgardeutställningar, myllrande matmarknader och breda promenader på flodstränderna. Att snabbtåget TGV dessutom tar dig hit på ett kick från både Marseille och Paris är ju knappast en nackdel.

Foto: Adobe Stock

6. Beirut, Libanon

Mellanöstern dansar och ler

Rörigt, stökigt, vaket och levande. Beirut har det som framförallt städer som varit med om krig har: en förmåga att leva i nuet och ta tillvara på varje minut, oavsett om det är natt eller dag. Och nu är staden tillbaka på turistkartan. Sommaren 2018 började SAS att åter flyga direkt från Sverige till Libanons huvudstad. I sociala medier dansar och ler Mellanösterns mesta partystad med ett ökande antal besökare. Även om du inte planerar att partaja hela natten har du alltid något att göra i Beirut, vare sig du känner för att shoppa, gå på museum, sola och bada och kanske ägna kvällarna åt att strosa på strandspromenaden, cornichen. För att inte tala om maten! Libanon är litet, så missa inte att ta en tur ut i landet – varför inte till någon av vingårdarna, de gamla tempelruinerna i Baalbek, eller den mysiga kuststaden Byblos.