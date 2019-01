Vagabond listar: 5 bästa budgetresorna 2019

I få andra världsstäder bor du så bra och äter du så gott för så lite pengar som i Istanbul. Prisvärt är det också på polska östersjökusten och i norra Thailand.

I år har vi utsett Istanbul till bästa budgetstaden. Istanbul har sällan varit så billigt som nu. Foto: Getty Images

1. Istanbul

Megastad till extrapris

Istanbul har sällan varit så billigt som nu. Svajig, turkisk valuta betyder sensationellt fördelaktiga priser för den som anländer i sällskap av en svensk plånbok. Med 15 miljoner invånare är Istanbul dessutom ett sjudande hopkok av två världsdelar och två hav. Tidlöst och beständigt med Bosporensträndernas imperiemoskéer och bysantinska kyrkor. Febrigt sökande och föränderligt med skyskrapornas Maslak och en nyinvigd jätteflygplats, även om vi hellre tar tåget hit på klassiska Orientexpressjärnvägen.

Njut av kulinariskt finlir på restaurang Mikla med svindlande utsikt över Gyllene hornet eller gå på kebabladdad street food-safari i Karaköy. Undersök också avslappnade stadsdelen Cihangirs kaféer och barer eller strosa genom antikviteternas Çukurcuma, som är ett slags östligt Portobello Road. Och ta båten till snudd på bilfria prinsön Büyükada och du promenerar längs gamla, stämningsfulla träkåkar och skuggande pinje. Ät gärna lunch på den lilla serveringen intill klostret Agios Georgios.

Foto: Fatih Yurur

2. Gdansk, Gdynia och Sopot, Polen

Goda grannar

Tung historia och somrigt kaféskrammel. Ta tåget eller färjan till Gdansk eller Gdynia och du bjuds på en intensivkurs i europeisk historia, men också tre städer som i mångt och mycket summerar vår kontinent. Här inleddes andra världskriget. Här påbörjade fackföreningen Solidaritet nedmonteringen av järnridån. Här väntar Shakespeareteater, eleganta konditorier och likören Goldwasser med små flingor av 23-karatigt guld.

Under kriget hamnade Gdansks föregångare Danzig i eldstormens öga. Stan bombades till grus, men återuppbyggdes efter freden bit för bit. Idag följer praktfulla gavelhus gamla stans torg, gränder och kanaler. I grannen Sopot väntar dessutom sofistikerat badliv och kvällsmingel som leder tankarna till Rivieran.

Mikaels bästa tips: Vidsynt krigsmuseum

Ljuset och friheten som torn mot himlen. Våld och ondska nerdrivet i underjordiskt källarmörker. I Gdansk måste du besöka Museum of the Second World War som berättar krigets historia både framåt och bakåt i tiden.

– Mikael Persson, reporter

Foto: Adobe Stock

Kultur i kubik och mat i kvadrat

För inte så många år sedan var Málaga en plats med bullrig biltrafik och ruffiga hamnkvarter som man snabbt lämnade för Marbella, Nerja och andra pärlor på Costa del Sol. Idag är allt så annorlunda. Idag stannar vi i Málaga. De mörka hamnkvarteren har förvandlats till en bred, ljus strandpromenad med butiker, barer och krogar. Gamla stan har gjorts bilfri. Och alla fantastiska konstmuseer som poppat upp – Carmen Thyssen, Picassomuseet och Centre Pompidou med flera – gör tillsammans med alla flamencobarer och den moriska borgen Alcazaba att Málaga övertrumfar de flesta europeiska huvudstäder i kulturellt kapital.

Med europeiska mått är det billigt att leva gott här. Ett glas vino fino (torr vit sherry) och ett fat ansjovisfyllda oliver och därefter rikligt med tapas, som avnjuts med ett mörkrött spansk rödvin, gör dig bara marginellt fattigare.

Foto: Adobe Stock

4. Norra Thailand

Frodiga berg & starka smaker

Prata med munkar och vandra i djungeln. Skippa havet i söder och hoppa istället på tåget från Bangkoks Hua Lamphong Station mot lika moderna, men mindre och mer genuina, Chiang Mai i norr. Dessutom smidigt med nattåg som tar 12 timmar och erbjuder förstaklassbiljett i liggvagn för bara 200 kr (boka i tid). Vakna upp i en myllrande stad omringad av frodiga berg och porlande vatten. Utmana smaklökarna på de nattliga marknaderna eller unna dig en pratstund med munkarna i ett av stadens många tempel. Ett win-win-utbyte som ger dig nya insikter samtidigt som munkarna får öva sin engelska.

Men lämna inte Chiang Mai utan att ha utforskat djungelstigarna runtomkring med orkidéer, vattenfall, flodfärder på bambuflottar, risfält och vänliga själar i avlägsna bergsbyar. Vid sidan av rälsen tillbaka mot Bangkok finns gott om relativt outforskade naturområden och städer som inom en snar framtid spås bli destinationer för resenärer som jagar det oexploaterade.

Pernillas bästa tips: Bli masserad av ex-fångar

I Chiang Mai finns flera massagecenter där kvinnliga ex-fångar sköter behandlingarna och på så sätt hjälps tillbaka ut i arbetslivet. Ett udda budgetalternativ med en extra dimension som gör nytta på köpet. Läs mer på dignitynetwork.org och chiangmaithaimassage.com.

– Pernilla Sjöholm, reporter och fotograf

Foto: Adobe Stock

5. Peru

Sydamerikanskt kap

En trerätters för några kronor, ett hotellrum för en hundring. Peru är ett budgetmecka med kulturskatter i överflöd. Ja, det vill säga om du upptäcker landet på lokalbornas vis. Om du däremot väljer att vandra den klassiska Inkaleden, flyga helikopter över de spektakulära Nazscalinjerna och bo på lyxhotell i Lima kostar det en rejäl slant.

Vid sidan av backpackertäta Cusco och mytomspunna Machu Picchu finns en ökenartad kustslätt och okända bergstoppar i Anderna. Längs den 100 mil långa kusten samlas adrenalinstinna surfare och ceviche-suktande matälskare, och i norr ligger Amazonas isolerade djungelvärld, nästintill orörd. Peru är ett stort äventyr insvept i en fascinerande och rik historia. Bada i Mancora, matfrossa i Lima och beundra Titicacasjön i Llachón. Låt resan ta tid. Peru är värt det.