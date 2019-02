Guide till Transsibiriska

Vagabonds guide till Transsibiriska. Tips på tågsträckor, visum, packning, biljetter och mycket mer.

Så reste vi

Transsibiriska-biljetter bokade och betalade via nätet och hämtade på Real Russias kontor i Moskva. Därefter tåg 136 från Kazanstationen i Moskva via den södra Transsibiriska järnvägen och Kazan till Tiumen, ungefär halvvägs mellan Moskva–Irkutsk. I stan pausade vid ett dygn inklusive hotellnatt. Därefter tåg 006 och ungefär tre dygns transsibirisk resa från Tiumen till Ulan Bator i Mongoliet.

Olika sträckor

Transsibiriska: Under sju dygn avverkar Transsibiriska järnvägens huvudspår den drygt 920 mil långa sträckan mellan Moskva och Vladivostok på sibiriska Stilla havs-kusten. Klassiska tåget Rossiya lämnar den ryska huvudstaden varannan dag. Under den 144 timmar långa färden passeras sju tidszoner, 12 regioner och 87 städer.

Transmongoliska: Förbindelsen mellan Moskva och Peking kallas ofta för Transsibiriska järnvägen och följer huvudspåret till trakten kring Bajkalsjön. Härifrån väntar två alternativ mot Peking. Kortaste och populäraste rutten följer Transmongoliska järnvägen förbi Ulan Bator och Gobiöknen. Direkttåg lämnar Moskva två gånger per vecka och avverkar under sex dygn den 762 mil långa resan till Peking via Mongoliet.

Transmanchuriska: Direkttåget Vostok avgår varje vecka från den ryska huvudstaden och tar sex dygn på sig för att avverka den nästan 900 mil långa sträckan till Peking via manchuriska mångmiljonstaden Harbin.

Sydliga Transsibiriska järnvägen leder från Moskva via miljonstaden Kazan och de ryska delrepublikerna Tatarstan, Udmurtien och Basjkirien innan tågen ansluter sig till huvudspåret i närheten av Uralbergen. I öster finns också drygt 400 mil långa BAM, Baikal Amur Mainline, som under ett nordligt lopp löper parallellt med Transsibiriska järnvägen från Bajkalsjön till Stilla havet.

Tågklasser

Första klass kallas ofta för soft class och spalny wagon eller kort och gott sv. Kupéernas två soffor förvandlas kvällstid till bäddar. Blir tidigt fullbokat trots dyra biljetter. Liksom i andra klass ingår lakan, kudde och handduk. I vissa tåg privat toalett och dusch, men oftast gäller gemensamma toaletter i varje vagnsände.

Andra klass, kupé, ger förmodligen bäst valuta på färden. Fyrbäddskupé där de nedre bäddarna dagtid förvandlas till soffor. Sänglinne ingår. Ifall du reser i andra eller tredje klass är de nedre bäddarna svalast och skönast.

Tredje klass, platzkart, erbjuds bara på tågen inom Ryssland. Öppen liggvagn med 54 bäddar. Påminner om ett rullande logement. Prisvärt, hyfsat bekvämt och mycket Ryssland för pengarna.

Tågstandard

Många tågentusiaster brukar prisa ryska Rossiya från Moskva till Vladivostok som bäst och bekvämast. Skillnaden gentemot kinesiska och mongoliska tåg är trots det hårfin. Om du ändå vill resa med Rossiya mot Kina, kan du boka tåget fram till Irkutsk där du byter till den Transmongoliska eller Transmanchuriska järnvägen för sista etappen mot Peking.

I de kinesiska och mongoliska tågen kallas första klass tvåbäddskupé för deluxe soft sleeper, medan första och andraklass fyrbäddskupé nämns som soft sleeper respektive hard sleeper.

Transsibiriska järnvägen trafikeras även av chartrade turisttåg. Konceptet påminner om upplägget för kryssningsfartyg. I priset ingår också guidade utflykter och hotellövernattningar. Vagnarna är lyxiga med salongsutrymmen och kupéer som har privat dusch och toalett. Erbjuds bland annat av Golden Eagle Luxury Train, goldeneagleluxurytrains.com, Eurasia Tours, eurasiaexpress.de och Latitude Travel, latitudetravel.se.

Hälsning från en sydsibirisk bakgård.

Kostnader

Ofta ganska stora prisskillnader mellan olika tåg och avgångar. Några prisexempel från den ryska järnvägens hemsida. Gäller enkel resa.

Moskva–Vladivostok: 1:a klass från 7 600 kr.

2:a klass från 4 150 kr. 3:e klass från 1 200 kr.

Moskva–Irkutsk: 1:a klass 3 600–5 500 kr. 2:a klass 1 800–3 000 kr. 3:e klass 800–1 000 kr.

Moskva–Ulan Bator: 1:a klass 5 000–5 600 kr. 2:a klass 2 800–3 300 kr.

Moskva–Peking: 1:a klass 8 250–10 000 kr. 2:a klass 5 000–6 500 kr.

Boka biljett

Längs Transsibiriska järnvägen gäller en biljett per sträcka. Tänker du pausa på en plats längs vägen, måste du alltså köpa två tågbiljetter. Fixa allt i förväg så undviker du att bli strandsatt.

Gör jobbet själv och boka biljetterna online på pass.rzd.ru/main-pass/public/en. Processen är lite knepig, men instruktioner finns på engelska. Pedagogiska användartips finns också på seat61.com/websites/rzd.

Smidigast är att ta hjälp av någon resebyrå. I flera fall kan dessa även skräddarsy din resa med stopp och övernattningar, till exempel Iventus, iventustravel.se, Kilroy, kilroy.se och Real Russia, realrussia.co.uk.

Flera researrangörer erbjuder även gruppresor längs Transsibiriska järnvägen, till exempel Rosa Bussarna, rosabussarna.com, Lotus Travel, lotustravel.se och Go Russia, justgorussia.co.uk. IntoRussia, into-russia.co.uk har även äventyrliga BAM, Baikal Amur Mainline, på programmet.

Tidtabeller

Ryska järnvägen RZD:s tidtabeller anger ankomst i lokal tid och hur långt uppehåll tågen gör på respektive station: pass.rzd.ru. Klicka på den engelska flaggan i menyn följt av Main long-distance timetable. Tidtabeller finns också på realrussia.co.uk/trains/trans-siberian/timetables, russianrailways.com och seat61.com/Trans-Siberian. I Ryssland kör tågen efter Moskvatid (+1 tim jämfört med svensk tid). Under resan ändå smidigast att ställa om klockan vid varje ny tidszon.

Bäst tid att åka

Maj–sep med långa dagar, gröna landskap och ljusa nätter. Eller vinter med sibirisk is, snötyngda träd och skönt uppvärmda tågkupéer.

Dit & vidare

Moskva: Nattåget från Helsingfors tar 14 tim, avgår tidig kväll och når Moskva strax efter nio på morgonen. Enkel biljett i 2:a klass kostar ca 925 kr.

Vietnam: Sugen på att fortsätta färden från Kina? Res rvå tågnätter från Peking och du når Hanoi. Direkttåg avgår två gånger i veckan från den kinesiska huvudstaden. Övriga dagar innebär tågbyte i sydkinesiska Nanning.

Kambodja & Thailand: Från Hanoi kan du på 2–3 dygn ta dig vidare med tåg och buss till Bankok. I så fall gäller följande formel: Tåg Hanoi–Ho Chi Minh-staden tar 32–35 tim. Buss Ho Chi Minh-staden–Phnom Penh tar 6 tim. Buss och tåg Phnom penh–Bankok tar 14–15 tim. Läs mer om resan på seat61.com.

Sibirien. Miljöer som hämtade från någon av Tolstojs eller Dostojevskijs miljöer.

Visum

Reser du Moskva–Peking via Mongoliet krävs tre visumansökningar som tillsammans slukar nästan lika många veckors handläggningstid.

Ryskt visum brukar ta cirka en vecka. Sök direkt via Rysk Visumservice, ifs-sweden.com, eller någon resebyrå, till exempel Sweagent, som också kan ordna en inbjudan till Ryssland ifall du saknar en sådan.

Glöm inte att bifoga särskilt försäkringsintyg för Ryssland som alltid måste ingå i ansökningshandlingarna. Du får det gratis från ditt försäkringsbolag.

Plussa gärna på någon extra dag på din vistelselängd i Ryssland. Ibland inträffar tågförseningar. Glöm inte heller att registrera dig hos Federal Migration Service flr att undvika problem vid utresan. Ska göras inom sju dagar efter din ankomst till Ryssland. Flertalet hotell utför servicen gratis – hör av dig i förväg när du bokar rum.

Mongoliskt turistvisum söker du via den mongoliska ambassaden i Stockholm, stockgolm.mfa.gov.mn. Handläggningstiden är 3–5 dagar.

Kinesiskt visum söks direkt via kinesiska ambassaden, chinaembassy.se, eller någon viseringsbyrå, till exempel mittensrike.se. Observera att du måste lämna fingeravtryck på den kinesiska ambassaden.

Packning

Bra saker att ha med sig: Trippelladdare för laddning av dator, mobil, kamera etc. Pulverkaffe, kåsa, mugg och vattenflaska för hett vatten och samovaren. Bestick till perronginköpt mat. Våtservetter och toapapper. Sandaler eller flip-flops. Kopia på ditt pass och visum, gärna även skannat och skickat till din mejladress.

Service ombord

I varje vagn finns en värd, provodnik, eller värdinna, provodnitsa, som kontrollerar biljetter, pass och passagerarlistor innan någon släpps ombord. Under resan fungerar de ungefär som hustomtar: öppnar vagnsdörrar inför perrongbesök, ser till så att det finns varmt vatten i samovaren, städar och säljer ofta även te, kaffe och godis.

Vissa förstaklasskupéer rymmer privat toalett och dusch. Några ryska expresståg erbjuder dessutom duschmöjligheter mot betalning (ca 20 kr). Fråga din vagnvärd. I övrigt gäller toalettens handfat. Ta med dig flytande tvål och vattenflaska för improviserad nöddusch.

Mobiltelefon funkar bra, åtminstone under stopp vid stationer, men även många tågsträckor.

Mat

Restaurangvagnen är ganska dyr. Räkna med 80–150 kr/måltid. Omfattande meny som långt ifrån alltid lever upp till vad den lovar. Ryska köttgrytan soljanka, rödbetssoppan borsjtj, biff stroganoff och kotlett brukar finnas liksom öl, läsk och kaffe.

Många resenärer väljer att köpa med sig mat längs resan. Perrongkioskernas sortiment spänner över nudelsoppor, fyllda piroger, till te, kaffe öl och snacks. Tågen genom Mongoliet saknar restaurangvagn mellan ryska gränsen och Ulan Baator. Köp med dig mat på järnvägsstationen i Ulan Ude.

Valuta

Ryska rubel i kontanter gäller både på tåget och i ryska perrongkiosker. Växla före avresa. Bankomater finns på större järnvägsstationer. I den mongoliska restaurangvagnen gäller mongoliska tugrik eller amerikanska dollar och i den kinesiska restaurangvagnen kinesiska yuan.