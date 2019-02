Guide: Nilgiri Mountain Railway

Vagabonds guide till Nilgiri Mountain Railway. Vi listar också fyra andra indiska bergståg som du inte får missa.

Foto: Jonas Gratzer

Snabbfakta

Var? Nilgiri Mountain Railway, tåg nr 56136, går dagligen mellan Metupalayam och Ooty (Udagamandalam) i den sydindiska delstaten Tamil Nadu.

Längd, höjd och lutning: Järnvägen är 46 km lång och höjdskillnaden 1 877 meter. Rälsen börjar på 326 meters höjd och slutar på 2 203 m ö h och går genom 208 kurvor och 16 tunnlar och över 250 broar. Där det är som brantast är lutningen 8,33 procent.

Restid: Resan upp tar 4 tim och 50 min, resan ner 3 tim och 35 min.

Tidtabell: Resan upp avgår 7.10 varje morgon och anländer till sin slutdestination kl 12.00. Tåget nerför berget avgår 14.00 och anländer 17.35.

Biljettpris: En andraklassbiljett kostar 50 rupier, motsvarande 6 kr, medan första klass går på 250 rupier, det vill säga 31 kr.

Resa dit

Flyg: Flyg från Skandinavien till Chennai, Thiruvananthapuram, Kochi eller Kozhikode med Emirates, Etihad, Qatar och Jet Airways från 4 500 kr t/r.

Tåg: Från Chennai på östkusten tar du nattåget Nilgiri Express till Metupalayam. Det anländer 9 tim och 20 min senare, i god tid till morgonavgången med bergståget. Befinner du dig på västkusten i Kerala finns flera tåg från Thiruvananthapuram och Kochi till Coimbatore, där du hoppar på Nilgiri Express som avgår 5.15 och anländer till Metupalayam, bergstågets basstation, prick en timme senare. Från Kozhikode tar du buss eller taxi till Ooty, en resa på 16 mil som tar ca 5 tim.

Boka tågen på järnvägsstation eller resebyrå i Indien eller online på cleartrip.com eller

irctc.co.in. Men för internetbokning krävs att du först registrerar dig hos Indian Railways, vilket kan vara lite bökigt. Indcenresor är svensk generalagent för indiska järnvägen och kan boka alla indiska tåg mot en avgift på några hundralappar per biljett. indcen.se

Bo & äta i Ooty

Fernhills Royal Palace. Stod klart 1844 och var då en brittisk herrklubb, men köptes 1873 av maharajan av Mysore. Sedan dess är byggnaden den kungliga familjens sommarpalats. Enorma sovrum, korridorer och gemensamhetsutrymmen fullproppade med memorabilia och gamla svartvita fotografier. Dubbelrum från 900 kr inklusive frukost. Fernhills Post Nilgiris, Ooty, welcomheritagehotels.in.

King's Cliff. Ligger på en skogig kulle med utsikt över stan. Byggt av skottarna lord Reginald och lady Maybn i mitten av 1800-talet. Som ett ålderstiget brittiskt landsbygdshotell. Hotellrestaurangen Earl's Secrete serverar traditionell angloindisk mat. På väggen hänger en prislista från 1925, då ett dubbelrum gick på 8 rupier, idag motsvarande ca 1 kr. Idag får du betala ca 600 kr för ett dubbelrum, inklusive frukost och guidad bergsvandring. Havelock Road, Ooty, littlearth.in/kingscliff.

Trots långsamheten blir det aldrig riktigt tråkigt ombord på bergståget till Ooty.

4 andra indiska bergståg du inte får missa

1. Darjeeling Himalayan Railway

Ett litet näpet lok med ett gulligt leksaksaktigt tågset – som fått epitetet The Toy Train – står och hämtar andan på stationen i New Jalpaiguri på slätten i norra Västbengalen. Sedan tar det fart och kämpar sig fram på den smalspåriga järnvägen, uppför Himalaya till testaden Darjeeling på 2 042 meters höjd.

Sträcka: New Jalpaiguri–Darjeeling. Längd: 9 mil. Restid: 7 tim och 15 min.

2. Himalayan Queen

Under britternas styre flyttade kolonialregeringen varje sommar från hettan i Calcutta och New Delhi upp till svalkan i bergsorten Shimla i delstaten Himachal Pradesh i Himalaya. Himalayan Queen-banan invigdes 1903 och går fortfarande från Kalka via 102 tunnlar och 862 broar upp till Shimla på 2 276 m ö h.

Sträcka: Kalka–Shimla (Simla). Längd: 9,5 mil. Restid: 5 tim och 10 min.

3. Matheran Hill Railway

111 år gammalt bergståg som kör mellan Neral via Jummapatti, Waterpipe och Aman Lodge till bergssemesterorten Matheran på 740 meters höjd i bergen väster om Mumbai. Vanligtvis ett tåg om dagen och tre dagliga tåg under högsäsong april–juni.

Sträcka: Neral–Matheran. Längd: 2 mil. Restid: 2 tim och 40 min.

4. Kangra Valley Railway

Indiens nyaste bergsjärnväg blev klar först 1929 och går från Pathankot i delstaten Punjab via Kangra, som ligger nära Dharamsala där Dalai Lama bor, till Joginder Nagar i Himachal Pradesh. Bara två tunnlar, rälsen slingrar sig istället runt bergen på de branta sluttningarna och bjuder därför på magnifik utsikt.

Sträcka: Pathankot–Joginder Nagar. Längd: 16,4 mil. Restid: 9 tim och 10 min.