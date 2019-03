Guide till Luangwa, Zambia

Vagabonds guide till Luangwa, Zambia.

Resa dit

Det går inga direktflyg mellan Skandinavien och Zambia, men det går bra att flyga med t ex Ethiopian Airlines, Emirates eller Qatar Airways – priser från 7 000 kr t/r.

Resa runt

Det finns bara ett inrikesflygbolag i Zambia, Proflight Zambia, och de är inte billiga. Flyg till t ex Mfuwe (South Luangwa) eller Livingstone (Victoriafallen) kostar från ca 2 500 kr, enkel resa. Om man flyger med Emirates till Zambia går det att boka hela vägen fram till Mfuwe eller Livingstone, något som kan ge aningen bättre priser. Alternativen till flyg är dock inte särskilt smidiga – buss mellan Lusaka och Livingstone går bra men är inte särskilt bekvämt, och Zambia är ett stort land. En annan möjlighet om man är flera personer är att hyra bil med chaufför, men man får räkna med en heldag mellan Lusaka och exempelvis Mfuwe.

South Luangwa är känt för sina elefanter.

Bo & äta

Luambe är enklast, för här finns bara ett alternativ: fantastiska Luambe Camp (luambe.com, 4 200 kr per person).

I South Luangwa är valmöjligheterna större, men priserna också vanligtvis högre. Flatdogs (flatdogscamp.com, från 3 400 kr per person) och Track & Trails (trackandtrailrivercamp.com, 3 600 kr per person) ligger båda precis vid Luangwafloden utanför parken – längre in finns exempelvis Norman Carr Safaris (timeandtideafrica.com, 8 600 kr per person).

I Livingstone ligger de flesta häftigare boendena längs Zambezifloden – exempelvis Wilderness Safaris Toka Leya (wilderness-safaris.com, 7 000 kr per person). Alla priser inkluderar mat, parkavgifter och safariaktiviteter och avser högsäsongen 2019. Även om Lusaka inte är särskilt mycket att se blir det ofta nödvändigt att övernatta här. För att slippa ta sig in till stan är Pioneer Camp (pioneercampzambia.com, chalets från 600 kr per person, b&b) ett bra alternativ.

Safari vid soluppgången: zebror ute på savannen.

Action utanför tälten i Luambe Camp.

Sevärdheter

Zambia är framförallt en safaridestination. South Luangwa och Luambe ligger båda i Luangwadalen i östra Zambia, ett av Afrikas bästa viltområden, och norr om Luambe finns avlägsna North Luangwa. Utanför Mfuwe är textilfabriken Tribal Textiles definitivt värt ett besök, och likaså Chipembele (chipembele.org, 200 kr donation per person). I västra Zambia finns Liuwa Plains, med kontinentens största gnumigration efter Kenya och Tanzania, och Kafue, och i sydöst hittar du Lower Zambezi. I Kasanka samlas miljontals fladdermöss varje november och december, och längst söderut ligger världens största vattenfall, de mäktiga Victoriafallen. Även med tio dagar är det klokast att begränsa resa till max tre parker för att undvika alltför mycket tid på resande fot.

Arrangörer

Kontakta Zambiaexperterna Hidden Gems of Zambia för hjälp med rutter och bokningar (hiddengemsofzambia.com). De erbjuder till exempel ett 8-dagarspaket som kombinerar South Luangwa och Luambe för 29 000 kr, exklusive flyg. Ett par svenska researrangörer har också Zambia på sitt program, bland annat Tour Africa, Jambo Tours och Kon-Tiki-resor.

Marcus och Per spanar efter elefanter på andra sidan floden.

Följ med Vagabond på fotosafari i Zambia

Hösten 2019 har du chansen att förverkliga drömmen om att åka på safari i ett av världens häftigaste vildmarksområden. Resan leds av Marcus Westberg, Vagabondmedarbetare och prisbelönt fotograf med lång erfarenhet från Afrika. Resan kulminerar med fyra nätter i South Luangwa, landets juvel och ett fotografiskt sagoland. Resans mål är både att du ska uppleva så mycket som möjligt och att du ska bli en bättre fotograf och komma hem med en riktigt häftig samling bilder.

Läs mer om resan här och boka här.