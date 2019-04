48 timmar i London – en av Europas megametropoler

En weekendklassiker som vimlar av trevliga stadsdelar. Fredrik Brändström blickade österut och tog en weekend i populära Shoreditch.

Foto: TangMan Photography/Getty Images.

Fredag

Efter att ha klivit av stationen vid Shoreditch High Street slinker vi direkt in på Boxpark Shoreditch, ett containerliknande shoppingcenter med fokus på street food och små pop up-butiker med lokal design och mode. Magen kurrar så jag satsar på en vegansk kebabrulle (!) från What the Pitta. Drar sedan resväskan vidare mot Ace Hotel (100 Shoreditch High Street). Den amerikanska hotellkedjan som sedan ett par år tillbaka har en filial i Shoreditch är förutom att vara ett stilfullt boende även ett utmärkt ställe för hipsterskådning. Lobbyn är dygnet runt full av unga trendsetters som knattrar frenetiskt på sina laptops, hänger i baren eller kommer för att kolla in något av alla event som ordnas på hotellet.

Beer o' clock på Boxpark Shoreditch.

Ace Hotel – utmärkt bas för en helg i Shoreditch. Foto: Ace Hotel

I slutet av 1990-talet var Shoreditch det hetaste av det heta i London, lite farligt men samtidigt en kreativ hotspot där det ständigt hände saker. Nu har undergroundkänslan tvättats bort och priserna gått upp, men det betyder inte att kvarteren tappat sin lyskraft. Här finns ett aldrig sinande utbud på kaféer, restauranger och butiker vilket gör det till en ypperlig plats att utforska under en weekend. Läget är dessutom väldigt bra om man vill ha nära till Londons högklassiga kulturutbud och sevärdheter.

Att Shoreditch har förändrats märker man inte minst om man promenerar längs mysiga Redchurch Street. Färgglad graffiti pryder fortfarande väggarna men få hade väl för 25 år sedan trott att den nedgångna gatstumpen skulle förvandlas till ett fashionabelt shoppingstråk med designbutiker och lyxhotell. Några givna stopp är restaurangen och matbutiken Albion, där man kan handla ätbara souvenirer att ta med hem och allaktivitetshuset Barber & Parlour där man kan göra allt från att klippa sig till att dricka drinkar och gå på bio.

Så småningom glider vi in på The Owl and Pussycat (34 Redchurch Street), en av få traditionella pubar som fortfarande finns kvar i Shoreditch. Här är den stimmiga afterworkstämningen redan i full blomning och folk minglar med skummande ölglas på den grönskande innergården.

Vi tar en taxi till St John Bread & Wine (94-96 Commercial Street). St Johns flaggskeppsrestaurang i London blev för några år sedan förgrundsfigur i den mattrend som kallades nose & tail och förespråkade att man skulle ta vara på alla delar av djuret, om man nu skulle äta kött. Deras lite mer intima systerrestaurang serverar enkla smårätter av hög kvalitet. Mycket vegetariskt men även typiska St Johns-ingredienser som duva, benmärg och oxhjärta (menyn uppdateras dagligen). Väl tillbaka i "vårt" kvarter så tar vi hissen upp på takbaren ovanpå Boundary Project (2 Boundary Street) för ett sista glas bubbel och fågelperspektiv över östra London.

St John Bread & Wine. Inte bara bröd och vin utan även god mat.

Lördag

Morgonsolen skiner över Shoreditch så jag tar en joggingtur längs pittoreska Regent's Canal som ligger strax norr om hotellet. Längs den smala kanalen ligger husbåtar parkerade och kajaker klyver den blanka vattenytan. Frukostsuget botas efteråt med en långsittning på Rochelle Canteen (16 Playground Gardens), en populär oas på en lummig innergård. Här dricker vi starkt kaffe och äter ägg och bacon på hemgjord toast medan kockarna slamrar hemtrevligt i det öppna köket. Promenerar senare nerför Brick Lane, den legendariska gatan som är känd för sina otaliga restauranger med mat från Indien, Pakistan och Bangladesh. Den asiatiska touchen finns kvar, även om gatan har förändrats, precis som hela Shoreditch. En klassiker är dygnet runt-öppna Beigel Bake (159 Brick Lane) som sägs ha stans bästa bagels. Vid Old Truman Brewery finns många trevliga butiker, barer och restauranger. Jag missar inte tillfället att bläddra bland skivbackarna inne på Rough Trade East, (Old Truman Brewery 91) en av stans största och bästa skivbutiker. Fortsätter promenaden mot Old Spitalfields Market, en stor inomhusmarknad med fokus på hantverk och design. Här finns också ett bra utbud på gatumat från hela världen, med stånd och food trucks som serverar allt från sicilianska bakverk till turkiska piroger och judiska delikatesser.

Annars är indisk mat en given klassiker i London, nästan lika brittiskt som fish & chips. Så när kvällen nalkas satsar vi på populära Dishoom (7 Boundary Street), en upphottad indisk restaurang i en livlig men trevlig lokal. Tyvärr tar de inte emot bordsbokningar för middagar, men vi har tur och lyckas lägga vantarna på ett bord efter bara en kort stund i kön. Missa inte deras goda drinkar!

Old Spitalfields Market. Ät, drick och shoppa under samma tak.

Shoreditch är vida känt för sin gatukonst.

Söndag

London är känt för sina marknader och många äger rum på helgerna. Söndagar hittar man till exempel blomstermarknaden på Columbia Road. Vi promenerar hit strax efter att de öppnar klockan åtta på morgonen. Tyvärr så är det svårt att resa hem med stora krukväxter på flyget men det är en upplevelse oavsett.

Frukost intas på Leila's Shop (15-17 Calvert Avenue), ett gulligt och typiskt brittiskt litet krypin med hemgjorda skyltar och rustik inredning. All mat görs på plats och man kan även köpa med sig bröd och delikatesser från butiken bredvid. Sedan lämnar vi Shoreditch och beger oss över floden för ett besök på Tate Modern. Missar aldrig ett besök på detta museum i absolut toppklass när jag besöker London. Fascinerande arkitektur och gratis inträde om man inte besöker någon av specialutställningarna. Innan vi förbereder oss för hemfärden tar vi hissen upp till baren på övervåningen för en kaffe och en sista panoramavy över megastaden. Til next time, London!

Foto: Karin Wimark



Fredrik Brändström, chefredaktör

Därför valde jag London: London är av Europas få megametropoler och en perfekt plats att insupa en dos ultraurban kosmopolitisk atmosfär och spana in de senaste trenderna inom musik, mat, mode och konst.

Så tar du dig hit:

Direktflyg med Norwegian, SAS, British Airways, Ryanair med flera. Vill man göra en annorlunda och klimatsmart resa så går det även prima att åka tåg, enklast är att ta sig till Bryssel varifrån man tar snabbtåget Eurostar direkt till London (ca 2 tim).

Missa inte:

Vegan food tours

London är ett himmelrike för den som inte äter kött, inte minst Shoreditch, där det vimlar av fashionabla raw food-restauranger och veganska fik. Här finns även en guidad stadstur med vegantema. Ett bra tips om du reser själv och är sugen att träffa andra människor, och äta god mat samtidigt.

veganfoodtours.com/london