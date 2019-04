48 timmar i Köpenhamn

Gastronomi, design och spännande stadsdelar. Karin Wimark tog tåget till Köpenhamn för att helt enkelt ha det riktigt hygge.

Foto: Alexander Spatari/Getty Images.

Fredag

Checkar in på nyöppnade Hotel Ottilia (Bryggernes Plads 7) som omvandlat Carlsbergs historiska bryggerilokaler till ett designhotell och blivit en av Köpenhamns senaste snackisar. Detaljer från originalbyggnaden har bevarats i både hotellrum, lobby och trappgångar. Vi befinner oss i Carlsberg City. Ett nytt urbant område i Vesterbro som bubblat upp ur resterna av de gamla bryggerierna. Nästa år kommer bland annat Carlsberg Visitor Center att öppna efter en större renovering och fler projekt är på gång.

Promenerar ner till pulserande Vesterbro och tar in på tvärgatan Vaernedamsvej som också kallas för Lilla Paris med sina eleganta butiker, kaféer och restauranger. En lugn söndagsförmiddag skulle jag slagit mig ner i baren på kaféet Granola, beställt en dubbel espresso och läst tidningen i timmar. Istället inleder jag kvällen på vinbaren Ancestrale på Oehlenschlaegersgade. En genuin naturvins-gömma där man varje dag mellan 16–18 kan njuta av tre viner för 100 danska kronor i vad som känns som ett privat vardagsrum. Servitörerna är kunniga och personliga. Snart får jag tips om baren Lidkoeb några kvarter bort som enligt dem har Köpenhamns bästa drinkar och på tredje våningen en gedigen whiskybar. Men det får vänta. Nu vankas en riktig Köpenhamnsklassiker.

Sofiebadet (Sofiegade) byggdes 1909 och var länge ett populärt kallbadhus i Christianshavn. När huset var på väg att rivas protesterade lokalborna högljutt. Istället beslöt man renovera byggnaden, bevara originaldetaljer som marmorgolv och kopparbadkar, och låta badhuset leva vidare. Jag smörjer in mig med peeling och hoppar in i ångbastun, chockar kroppen med iskallt vatten och sjunker ner i ett badkar under en regndusch. När fingrarna skrumpnat tackar jag för mig.

Köpenhamn har totalt 19 Michelinstjärnor och är det någonstans man ska testa en Michelinkrog så är det här. Får en sen sittning på den mysiga stjärnkrogen Formel B (Vesterbrogade 182) i Fredriksberg inte långt från hotellet och möts av jordnära färger, rustika skinnmöbler och tända ljus. Skickliga servitörer med glimten i ögat serverar gös med musselsås som tillsammans med ett väl kylt aligote-vin smeker gommen. Därpå testar jag bland annat rökig bifftartar, kungskrabba och syrlig havtornssorbet (200 kr/rätten). Först efter midnatt promenerar jag tillbaka till hotellet.

Frossa i streetfood på den nyöppnade matmarknaden Reffen. Foto: Daniel Rasmussen

Lunchstopp på Slurp Ramen Joint. Foto: Karin Wimark

Lördag

Har man en fäbless för dansk design kan man gotta sig i timmar i allt från gamla telefonapparater till moderna stolar, lampor och klädesplagg på Designmuseum Denmark i Inre By (Bredgade 68). För övrigt en perfekt gata för den som vill kicka igång lördagen med ett besök på närliggande auktionshuset Bruun Rasmussen eller botanisera i mindre antikvitetsaffärer.

Jag strosar vidare längs Store Regnegade. Vänder i dörren på det fullspäckade, populära kaféet Atelier September inhyst i en gammal antikshop och går istället loss i inredning- och klädesbutiken Norr. Efter ett par timmars shopping står jag framför Torvehallarna (Frederiksborggade 21), de myllrande saluhallarna fyllda med delikatesser, grönsakshandlare och vinbarer. Överväger ett klassiskt smörrebröd, men bestämmer mig istället för att testa Slurp Ramen Joint som ligger några kvarter bort på Nansensgade 90. Klockan har just slagit 12 och rykten säger att kön bildas snabbt till den hajpade ramenrestaurangen med rosa lysrör på väggarna och 90-tals hits i högtalarna. Lyckas få en av de sista barplatserna och beställer en vegetarisk ramen som lätt hade räckt för två.

På eftermiddagen botaniserar jag bland design- och vintagebutiker på Jaegerborgsggade i Nörrebro. Köper pepparmintskola från Karamelleriet som sprider hejdlöst ljuva dofter ut på gatan så fort någon öppnar dörren. Slår mig sedan ner med en kaffe på The Coffee Collective. Allt på samma gata.

Brus (Guldbergsgade 29) slog upp dörrarna för tre år sedan i en stor industrihall och serverar öl på tapp med namn som "Ingen återvändo" och "Skvallerblaskan". Testar båda två och korsar sedan gatan för en vedugnsbakad pizza på restaurang Baest. Här är ölen är ekologisk, råvarorna närodlade och burratan tillverkat en trappa upp på mjölk från egen, biodynamisk gård. Hygge deluxe!

Avslappnad stämning på öl- och mathallen Brus. Foto: Pressbild

Nytt och gammalt på Designmuseum Denmark. Foto: Karin Wimark

Söndag

Söndagar i Köpenhamn bör inledas med brunch. Den som tycker att gröt hör till en medioker vardagsfrukost bör nu tänka om. På caféet Grød på Vesterbrogade 105 serveras krämig gröt toppad med äppelkompott, hemslungad dulce de leche, len kvarg, nötter och bär.

Café Grød tar gröten till en ny nivå. Foto: Malthe Milthers

Mätt och belåten tar jag bussen ut till industriella Refshalvön för att kolla in vad som under det senaste året omvandlats till ett hippt mat, design och kulturmecka. Copenhill (Vindmollevej 6) är Danmarks längsta, konstgjorda skidbacke byggd på toppen av Köpenhamns nya futuristiska sopförbränningsanläggning. Är du sugen på att åka skidor i shorts kan du titta förbi i början av sommaren då den illgröna året-runt-backen gjord av återvinningsbar plast öppnar för besökare. Här finns också löparbanor och världens högsta klättervägg.

Hoppar istället av bussen vid slutstationen på Refshalvön och strosar förbi den nyöppnade öl- och mathallen Broaden & Build grundad av den före detta Noma-kocken Matt Orlando. Vägg i vägg ligger det nya designmuseet Contemporary Copenhagen, med internationell konst i jätteformat.

Hade det varit stekande vårsol skulle jag ha frossat i streetfood på den nya matmarknaden Reffen och njutit av söndagseftermiddagen i en solstol på den konstgjorda stranden vid kajen. Istället tar jag bussen tillbaka till stan för ett hamburger-stopp på populära Gasoline Grill på Landgreven 10 i Inre By. Ett opretentiöst kök opererandes i en gammal bensinmack.

Karin Wimark, redaktör

Därför valde jag Köpenhamn: För gastronomin, barerna, den europeiska stämningen, avslappnade kvarteren och det grötiga, obegripliga men också charmiga språket.

Så tar du dig hit:

Tåg från Stockholm tar drygt 5 tim och från Göteborg 3,5 tim. SAS flyger direkt från Umeå, Stockholm och Göteborg. Norwegian flyger på en dryg timme från Stockholm och från Göteborg på 45 min.

Missa inte:

Den nya italienska restaurangen Barabba som har köket öppet ända fram till klockan 2 på natten! En favorit bland både festprissar och sent arbetande kockar som önskar en gedigen skål med pasta efter midnatt.