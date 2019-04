48 timmar i München – spännande matutbud och ett levande konstliv

Kanske den mest underskattade av Europas stora städer. Visst, de flesta känner till fotbollen och ölen. Men München har så mycket mer att erbjuda!

Foto: Getty Images

Fredag

Inget besök till München utan åtminstone några härliga sittningar i en ölträdgård. Jag gör som lokalborna, firar in helgen under kastanjerna på Biergarten Augustiner (Arnulfstrasse 52). Man har bryggt öl här sedan 1300-talet och alltsedan dess tappas ölen upp på enorma enlitersglas. Jag matchar ölen med korvar och sauerkraut och de karakteristiska salta kringlorna, pretzels. Sen hinner jag med en sväng till mitt favoritmuseum. MUCA (Hotterstrasse 12) tar ett fint grepp om alla former av street art, urban och samtida konst. Missa inte den stora muralmålningen av den mexikanske konstnären Said Dokins utanför ingången.

I Roomers Hotel (Landsberger Strasse 68) ligger en av stadens bästa restauranger. Izakaya tar det bästa ur den peruanska och japanska matkulturen och resultatet blir stadens mest samtida matupplevelse. Jag avslutar kvällen på min favorit bland Münchens många cocktailbarer, mysiga lilla Barrom.

Gemytlig stämning på klassiskt värdshus. Foto: Jonas Henningsson

Rejält ska det vara! Foto: Jonas Henningsson

Lördag

Lördagen börjar med långbrunch på Ruby Lily Hotel (Munich Dachauer Strasse 37). De har en härligt luftig lobbylounge där både hotellgäster och andra hänger. Efter brunchen är det dags att utforska Altstadt, stadens gamla stadskärna som är vacker och spännande. Jag gör som alla andra besökare, hamnar på Marienplatz, torget mitt i gamla stan i tid för dagens klockspels-föreställning. Ända sedan 1158, då Henrik Lejonet grundade München, har utsocknes och lokalbor samlats här.

Vi promenerar till det enorma neoklassicistiska torget Königsplatz. Många av de stora museerna och gallerierna ligger här i Kunstareal. Det var kung Ludvig av Bayern som beställde torget och arkitekten utgick från Akropolis i Aten när han drog upp ritningarna. Under nazieran användes torget i propagandasyften med massmöten och uppvisningar. Nazisternas högkvarter, Braunes Haus (Bruna Huset), låg alldeles runt hörnet, på Brienner Strasse. Jag besöker samtliga pinakotek – Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne (Barer Strasse 40, 27 & 29). De tre olika pinakoteken innehåller allt från klassisk till modern konst.

Efter konstvandringen äter jag en enorm lunchtallrik på legendariska Wirtshaus Donisl (Weinstrasse 1) och sköljer ner maten med Hacker-Pschoor, ölet som man har man bryggt sedan början av fjortonhundratalet.

Kvällen börjar på betydligt mer moderna vinbaren Vinothek by Geisel (Schützenstrasse 1) inne i flådiga hotellet Excelsior. Jag och mitt sällskap väljer några riesling från vinlistan som har mängder av spännande tyska viner från Mosel, Baden, Rheingau och andra distrikt. Efter vinprovningen hittar vi hem till gamla favoriten Wirtshaus Hohenwart (Gietlstrasse 15). Sydtyskt kök, mängder av lokalbor och trevlig stämning gör att vi stannar till sent.

München har ett rikt och levande konstliv med mängder av museum. Foto: Jonas Henningsson

Centraleuropeisk kost när det är som bäst. Foto: Jonas Henningsson

Foto: Jonas Henningsson

Söndag

Jag hyr cykel och känner mig snart som en lokalbo, alla cyklar i München. Tar mig bort till Englischer Garten, den underbara parken i trendiga stadsdelen Schwabing. Under helgerna fylls parken av familjer och kärlekskranka par. Englischer Garten är enorm, 3,7 km², betydligt större än exempelvis Central Park i New York. Jag stannar länge och kollar på surfarna som bemästrar vågorna i Eisbach. Från parken är det nära till Maxvorstadt, som är Münchens kulturella smältdegel. Här ligger dessutom två universitet vilket alltid borgar för ett bra kaféliv. Jag botaniserar lite bland småbutikerna och tar en fika. På vägen tillbaka från Maxvorstadt svänger jag in på delikatessbutiken Dallmayr på Dienerstrasse 14–15 och handlar ostar, marmelader och bröd.

Jag avslutar helgen som vi började den, på biergarten! På Biergarten Viktualienmarkt (Viktualienmarkt 9) sitter man under stora kastanjeträd (kastanjernas rötter når inte djupt ner i jorden där ölkällarna alltid låg förr i tiden, därför ser man ofta kastanjer vid ölträdgårdar). Här finns även en matmarknad där man kan köpa med sig delikatesser som schweinshaxe, brezen eller schweinebraten och så förstås goda ostar. Här låter vi Münchenhelgen långsamt gå mot sitt slut.

Foto: Jonas Henningsson

Ölträdgårdar såklart, men lite mer otippat är att man kan surfa mitt i stan! Foto: Jonas Henningsson

Foto: Jonas Henningsson

Jonas Henningsson, reporter

Därför valde jag München: Matutbudet och shoppingen är spännande, konstlivet är levande – få städer har så många bra museer. Dessutom är den gamla stadskärnan suverän att gå vilse i.

Så tar du dig hit:

Lufthansa och Norwegian flyger direkt, en resa på ca två timmar. Tåget S-line är enklaste sättet att ta sig från flygplatsen till centrum, resan tar runt 45 minuter och det är bra skyltat för att hitta perrongen. Biljetten kostar runt hundralappen. Tåg: Tar man sig bara till Hamburg finns både dag- och nattåg direkt till Munchen.

Missa inte:

Glockenbach, ett av Munchens mest spännande kvarter. Fullt med mysiga barer, restauranger och alternativa butiker.