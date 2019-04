Guide till Negevöknen

Vagabonds guide till Negevöknen. Här får du bland annat tips på boenden, mat och äventyr att uppleva i öknen.

Bussnätet i Israel är väl utbyggt vilket gör det enkelt för den som vill kombinera stad och landsbygd. Foto: Getty Images

Resa dit

Norwegian flyger direkt från Stockholm och Köpenhamn till Ben Gurion-flygplatsen mellan Tel Aviv och Jerusalem, 18 mil norr om Mitzpe Ramon. Räkna med 1 500 kr och uppåt för en t/r. Från flygplatsen finns minibussar till Mitzpe Ramon som tar ca 2 tim, boka på eilatshuttle.com.

Resa runt

Israel har ett väl utbyggt bussnät, kolla tider och boka biljett på egged.co.il. Järnvägsnätet täcker stora delar av landet, men gör stopp söderut i Beer Sheeva, åtta mil norr om Mitzpe Ramon, där du får byta till buss. Boka på rail.co.il. Eller hyr bil, landet har välskötta vägar och hyfsat disciplinerad trafik.

Bo

Ibex Hotel. Mysigt ställe i Spice Route Quarter med sköna gemensamhetsutrymmen. Drivs av ett trevligt par som flytt hetsen i Tel Aviv. Aldrig har frasen a home away from home känns mer sant. Efter två nätter kändes det som om jag ville emigrera dit. Hjälper till att arrangera ökenutflykter. Dubbelrum från 1 200 kr inklusive frukost. Erbjuder också lunch och middag. Har Ardon 4, ibexhotel.co.il.

Desert Estate Carmey Avdat. Provsmaka gårdens viner och gå på historisk promenad i öknen. Välutrustade nya fyrbäddsstugor med friluftskänsla, från 2 000 kr/natt. Ligger några hundra meter från väg 40, tre mil norr om Mitzpe Ramon. carmeyavdat.com.

Äta och dricka

Israel är ett land med en matkultur som fått inspiration från många håll. Visst finns inslag av östeuropeisk judisk mattradition, som hackad lever, hönssoppa och gefillte fish, men det som dominerar är läget mellan Medelhavet och öknen och den arabisk-palestinska traditionen med pitabröd, oliver, olivolja, falafel, shawarma/kebab, shakshouka (tomatröra med ägg), mycket grönsaker, lammkött och färsk fisk.

Foto: Getty Images

Äventyr i öknen

Det finns mängder av sätt att ta sig an öknen och Makhtesh Ramon-kratern. Vandra på egen hand och sov under stjärnorna, boka en arrangerad tur med lyxiga tält (glamping) och yoga i soluppgången, hyr en jeep med guide eller klättra ner för stup med hjälp av rep (rappelling). Största arrangören är Deep Desert, deepdesertisrael.com. The Green Backpackers heter en av uppstickarna, thegreenbackpackers.com.

Skåda stjärnor

Förutsättningarna för en fantastisk himlashow är 1) att det ofta är klart väder och 2) att det är minimalt med ljusnedsmutsning från städer. Båda dessa förhållanden klickar in på Makhtesh Ramon. Boka en kvällstur med rymdkunnig guide och stjärnkikare och låt dig uppslukas av kosmos oändlighet. Deep Desert arrangerar, deepdesertisrael.com.

Rundtur i Israel & Palestina

Från snöiga berg och pinjeträd via olivlundar och öken till ett tropiskt hav med korallrev. En rundresa i Israel och de palestinska områdena börjar gärna med mångkulturella Tel Aviv som har Mellanösterns bästa restaurangkultur, nattliv och strandhäng.

Fortsätt med de historiska platserna, kända från såväl Bibeln som dagens nyhetsmedier, som Jerusalem, Ramallah, Genesarets sjö, Safed, Akko, Nazaret, Betlehem och Döda havet med Masadaklippan. Den enda plats du absolut ska stryka från listan är det oroliga Gaza. Efter Mitzpe Ramon i Negevöknen fortsätter du ner till badorten Eilat för en snorkeltur i Röda havet. Israel är inte mycket större än Småland och gör sig bra att på kort tid bila runt med hyrbil.