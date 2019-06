8 svenska fjällklassiker – vandra i storslagna landskap

För att vandra i storslagna landskap eller mysiga avkrokar behöver man inte alltid resa utanför landets gränser. Här tipsar vi om åtta svenska flerdagarsturer som ger dig praktfulla fjällvyer och monumental tystnad.

Foto: Martin Olson

Gammal handelsled

1. Vindelfjällen

Äventyret startar i Ammarnäs, men vi väljer den här gången att styra kursen från den välvandrade Kungsleden. I Vindelfjällen hittas nämligen också Vindelvaggileden, som förr användes som handelsled till norska Mo i Rana. En fin tur för er som söker smidiga etapper och minnesvärda dagar.

Lämna Ammarnäs och inled Vindelvaggileden med 22 kilometer till Rävfallet. Är tvåmilaren för mastig tar ni taxi till Höbäcken och sträckan till Rävfallet blir då 9 kilometer.

Fortsätt sedan längs vackra Vindelälven och ni når efter 10 kilometer Vitnjul, som ligger tjusigt beläget i fjällbjörkskog. Sugna på att avrunda etappen med maffig utsikt? Korsa bron ovanför Vitnjul västra och ni kan där knata mot topparna Slieruotjåhkka och Ruepsgájssie (1 304 möh).

Vandringen fortsätter längs Vindelälven och i fjällbjörkskogen, fram till Mankeforsen – och dagen efter till Dalavardo. Båda etapperna är 10 kilometer. Har ni mer must i benen går det givetvis utmärkt att skippa en stuga och förlänga dagen.

Efter Dalavardo står Vindelkroken, dryga milen bort, på tur. Det är också sista stoppet innan ni vänder på kängan och tar samma väg tillbaka till Ammarnäs. Vindelvaggileden tar dock inte slut, vill ni gå längre än

en vecka följer ni den över norska gränsen och till Krokstrand. För ett litet smakprov kan ni gå ett par kilometer från Vindelkroken, och ni har fötterna på norsk mark.

Distans: 100 kilometer, i regel cirka 10 kilometer mellan stugorna.

Boende: Tälta, annars finns stugor att boka in vid varje stopp. Glöm inte att ta med egen sovsäck.

Så tar du dig hit: Tåg till Vännäs och buss till Ammarnäs.

Foto: Martin Olson

Klassisk vandring

2. Abisko-Nikkaluokta

Denna fjällklassiker går mestadels på kalfjäll, samtidigt som landskapet med slätter, jokkar och fjäll bjuder på en härlig variation. Extra morot under turen är Kebnekaise, som lurar i slutet av leden.

Lämna Abisko bakom er och stega in på Kungsleden vid STF Abisko Fjällstation. Börja med en etapp på 15 kilometer till Abiskojaure, därifrån rör ni er 21 kilometer genom fjällbjörkskog och på kalfjäll fram till Alesjaure. Dagen efter väntar minst lika fin natur men snällare distans: 13 kilometer till Tjäktja. Under era 12 kilometer mot övernattningen i Sälka passerar ni Kungsledens högsta punkt, Tjäktjapasset (1 150 m ö h). Vandringen från Sälka till Singi bjuder på ytterligare 12 kilometer och leder er genom den mäktiga dalen Tjäktjavagge. Och håll ögonen vakna – nu kan ni börja skymta Kebnekaises nordtopp. Dags att säga hej då till Kungsleden när turen styr från Singi och 15 kilometer vidare till Kebnekaise. Om ni har ork kvar, stanna gärna kvar någon extra natt och bestig Sveriges högsta berg, innan turen avslutas med 19 platta kilometer till Nikkaluokta.

Distans: 108 kilometer, med dagsetapper på 13–21 kilometer.

Boende: I Abisko finns flertalet boenden, med varierande prisnivå. Ute på leden hittas fjällstuga vid varje stopp, samt fjällstation vid Kebnekaise. Tält är alltid ett bra alternativ.

Så tar du dig hit: Tåg till Abisko Turiststation – och ni har leden runt hörnet. Från Nikkaluokta kan ni ta er via buss till Kiruna och tillbaka hemåt med tåg.

Mäktiga fjälltoppar följer vandraren hela vägen från Abisko till Nikkaloukta. Foto: Getty Images

Jämtländsk doldis

3. Skäckerfjällen

Jämtländska Skäckerfjällen är en doldis med bara en markerad vandringsled som går mellan Kolåsen och Anjan. Den som vill vara ute en vecka i området kan antingen slå basläger och gå dagsturer eller följa leden och göra avstickare. Terrängen är bitvis tuff och god vandringsvana är att rekommendera. Karta och kompass är ett måste.

Startar gör ni vid Kolåsen. Därifrån väntar en vandring i orört, vilt och ensamt landskap – oavsett vilka avstickare ni väljer. En tur upp på Sockertoppen på 1 202 m ö h är ett givet val, där finns också vindskydd. Gå längs Rutsälven in i dalen och ni kommer till Sockertoppens norra sida. För toppjägaren finns fler bra toppar att ta: till exempel Steavhkere (Sandfjället), Mahkentjahke och Jorpetjahke. Ta även en vandring genom Strydalen och vila ögonen på Strynån och fantastiska vattenfall. Är det ruskväder finns också där ett vindskydd. När ni behagar viker ni in på leden igen och tar er mot Anjan. Där finns en fjällstation att ladda batterierna på, innan det bär av tillbaka till Kolåsen. Transport till Kolåsen från Anjan går att lösa via STF Kolåsen.

Distans: Mellan Kolåsen och Anjan är det 34 kilometer. Toppturerna och avstickarna från leden varierar i längd.

Boende: STF Kolåsen och Anjan fjällstation. Väl ute på turen är det tält som gäller.

Så tar du dig hit: Tåg till Järpen, vidare med buss 551 till Kallsedet. Därifrån boka hämtning från STF Kolåsen.

Passar för alla

4. Vemdalen

Den här vandringen passar alla nivåer, och för den som vill bo lite bekvämare och äta lite lyxigare finns flera alternativ. Börja långturen med en dagsetapp på sju kilometer – men desto fler höjdmeter. Traska iväg från startpunkten Klövsjö skidområde och ta grusvägen mot leden till Fettjeåfallet. Vik av vid kraftledningen där ni vandrar uppåt, fortsätt längs leden tills ni bemästrat platån. Därifrån väntar sista biten till Storhogna.

Dag två väntar en lång etapp från Storhogna till Vemdalsskalet, via Oxsjön. Gå hela sträckan på 20 kilometer eller dela upp distansen och slå läger längs vägen.

Vandra vidare drygt 12 kilometer från Vemdalsskalet till Vemdalen. Upp på högfjället och följ fjällryggen med milsvid utsikt. Gå Karl XI:s väg ner mot byn och övernatta till exempel på vandrarhemmet Gästis, om inte i tält. Fortsätt på Karl XI:s väg, men denna gången uppåt och tillbaka till Vemdalsskalet. Gå tills ni når avtagsvägen mot Varggransstugan. Väl på toppen passeras tjärnen och ni följer sedan leden ner mot Vemdalsskalet. Totalt 12 kilometer dagsverke. Vemdalsturen avslutas med en skön etapp på 16 kilometer tillbaka till Klövsjö. Följ leden mot fäbodvallen Fallmoran, vidare till Storhogna – och stutligen en sista strapats ner till målet i Klövsjö.

Distans: 67 kilometer.

Boende: Bra tältmöjligheter. Vid varje stopp finns också bekvämare boenden, till exempel Storhogna Högfjällshotell, Vemdalsskalets Högfjällshotell, Gästis och Klövsjö fjällhotell.

Så tar du dig hit: Tåg till Östersund, buss 164 till vägskälet Östbackvägen/Katrinabacken. Från hållplatsen är det lite drygt en kilometer till Klövsjöfjäll.

Vemdalen är mest känd för vintersport men funkar toppen även för vandring. Foto: Karl Vertergård, Vemdalen

Något för alla smaker

5. Kittelfjäll

Vandringen runt västerbottniska Kittelfjäll och in i Marsfjällets naturreservat bjuder på orörd, snäll terräng men också gott om toppar för den som vill svettas lite extra.

Vinka hejdå till Kittelfjäll, sätt kurs mot Marsliden och sug in riktig vildmarkskänsla. 25 kilometer på lättvandrad stig – vill ni ha mer toppturar ni upp på Marsfjället (1 589 möh) på vägen.

Ströva vidare 22 kilometer till den samiska kyrkstaden Fatmomakke. Ta er sedan tillbaka in i Marsfjällets naturreservat och gå 17 kilometer till Blerikstugan – och vidare 13 kilometer till byn Borkan.

Även den sistnämnda etappen kan förlängas med en fin topptur – ta då bron över Vojmån och ni är på stigen som leder upp på fjället Daunatjåkko (1 291 m ö h).

Äventyret avslutas med 15 kilometer finalvandring tillbaka till Kittelfjäll. Har ni fortfarande inte fått nog av toppar? Grönfjällstoppen (1 376 m ö h) väntar på att bestigas, 15 kilometer från Kittelfjäll.

Distans: 92 kilometer.

Boende: Övernatta i Blerikstugan och stugor vid Marsliden. I Fatmomakke och Borkan kan det vara krångligare att hitta boende för en natt, så se till att tältet är med på turen.

Så tar du dig hit: Tåg till Östersund, sedan inlandsbuss till Kittelfjäll via Vilhelmina.

Renskav på mourikkan. Vildmarkslyx! Foto: Carl-Johan Utsi

Sveriges största nationalpark

6. Padjelanta

Starta i Ritsem med att boka in båttransport över till Änonjalme. Gå antingen 2 kilometer och stanna vid Akkastugan, eller fortsätt 16 kilometer till Kisuris. Från Kisuris väntar turens längsta etapp – 24 kilometer till Låddejåkka. Terrängen är dock relativt platt och lättgången.

Ta er 12 kilometer till Arasluokta och njut av utsikt över sjön Virihaure. Ta med egen mat; köp rökt fisk och bröd i traktens sameviste – eller ät i fjällstugan. Nästa stopp Staloluokta är 12 kilometer bort, dagen efter promenerar ni 18 kilometer till Tuottar. Ta en vilodag om kroppen kräver och schemat tillåter.

Sedan vankas 11 kilometer till Tarraluoppal, vidare 15 kilometer över myrmark och steniga partier för att nå Såmmarlappa. Gå sedan antingen 20 kilometer från Såmmarlappa till Njunjes eller ta en övernattning vid Tarrekaise efter 13 kilometer.

Trampa era sista steg på Padjelantaleden genom att ta er 13 kilometer från Njunjes till Kvikkjokk. Är 16 mil i längsta laget går det att korta totalsträckan. Ta helikopter till eller från Staloluokta och vandringen landar på 5–8 dagsetapper. Startar ni hellre i Kvikkjokk är det bara att vända på rutten.

Distans: Cirka 160 kilometer; 9–10 dagsetapper på 7–24 kilometer.

Boende: STF-stugor utanför parken, inne i Padjelanta hyr Badjeláanda Laponia Turism ut sovplatser. Tak över huvudet hittas vid varje stopp.

Så tar du dig hit: Tåg till Gällivare och anslutande buss 93 till Ritsem. Efter avslutad vandring tar ni buss 94 till Murjek och därifrån vidare hemåt med tåg.

Padjelantaleden är känd för att vara lättvandrad. Foto: Getty Images

Böljande landskap

7. Vålådalsfyrkanten

Vålådalsfyrkanten är ett perfekt alternativ för dig som suktar efter en tur på 4–5 dagar i välkomnande och välvandrade fjälltrakter. Dagsetapperna är på 12–16 kilometer och ger breda perspektiv; du tar dig igenom ett böljande landskap med kalfjäll, gammelskog och myrar.

Starta vid Vålådalens fjällstation och ställ in siktet på Stendalsstugorna. 14 kilometer senare är du framme i Stensån, omgiven av fin fjällbjörkskog. Utvilad och redo går du nästa dag samma distans till Vålåstugorna. Har du en dag över och vill testa fiskelyckan är en avstickare till härliga Kroktjärnarna väl värd besväret.

Lämna sedan Vålåstugorna för Lunndörsstugan, med en av fjällens bästa bastuupplevelser – 16 kilometer har du dit. Fyrkanten blir komplett med en sista dagsetapp på 12–16 kilometer, tillbaka till Vålådalens fjällstation.

Distans: 55 kilometer.

Boende: Tält, förstås – eller boka in dig i STF-stugorna som finns på samtliga övernattningsplatser.

Så tar du dig hit: Vålådalens fjällstation, fyra mil sydväst om Åre, är både start och stopp för den här turen. Med bil tar du E14 och svänger sedan vänster i Undersåker (15 kilometer söder om Åre) in på Vålådalsvägen. Till Undersåker kan du också komma med tåg, för att sedan fortsätta med buss eller taxi till Vålådalen.

Trolskt så det förslår i Vålådalen. Foto: Gösta Fries

Bäddat för äventyr

8. Fulufjället

Fulufjället utanför Särna kännetecknas främst av kalfjäll och fjällhed, och när Södra Kungsleden snirklar sig igenom parken och Drevfjällen ligger granne är det som upplagt för äventyr.

Förutom härlig vandring hittar du bland annat Sveriges högsta vattenfall Njupeskär (93 meter) i området.

Inled turen i parkens södra ände, vid Björnholmsstugan. Ställ ned fötterna på Södra Kungsleden och ta er 12 kilometer till Tangåstugan.

Därefter har ni 10 kilometer till Tangsjöstugan, där det också går att förlänga dagen med en fin avstickare till stensamlingen Altarringen (8 kilometer fram och tillbaka).

Gå sedan via Särmanstugan 10 kilometer till Rosjön. Tycker ni om att fiska? Stanna då kvar och testa lyckan i Rosjön som har Sveriges sydligaste stam av vild fjällöring.

Leden tar er sedan västerut, 13 kilometer till Gördalen och utkanten av nationalparken. Räcker det med vandring sätter ni punkt här. Vill ni ha mer tar ni samma väg tillbaka – eller fortsätter norrut på konungens led med riktning mot Drevfjällens naturreservat.

Fortsätter ni till Drevfjällen äntrar ni naturreservatet via 16 kilometer stig till Drevsjön, där finns vindskydd att slå läger vid. Dagen därpå har ni 15 kilometer till Drevvägen, sedan 18 kilometer i utkanterna av Drevfjällen upp till Skarpabbortjärnen.

Ta en välförtjänt sovmorgon och avsluta med en behaglig fyrakilometerstur till Flötningen.

Distans: 106 kilometer totalt, varav ena hälften i Fulufjällen och den andra i Drevfjällen.

Boende: Stugor finns att hyra i Fulufjällets nationalpark. Ger ni er även in i Drevfjällen behöver tältet vara medpackat.

Så tar du dig hit: Smidigast är att ta bilen, från Särna går det nämligen inte någon kollektivtrafik vidare till parken. För att ta er tillbaka till starten och parkeringen vid Björnholmsstugan bokar ni transport med Fulufjället Connection.