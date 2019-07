Guide till sydöstra Sardinien

Ska du resa till Sardinien? Läs Vagabonds guide till Medelhavets näst största ö.

Foto: Karin Wimark

Fakta:

Valuta: Euro.

Antal invånare: ca 1,7 milj.

Yta: Sardinien är den näst största ön i Medelhavet efter Sicilien med en kustlinje på ca 185 mil.

Tidsskillnad: Det är ingen tidsskillnad mellan Sverige och Italien.

Huvudort: Cagliari, 155 000 invånare.

Språk: Italienska, sardiska, engelska.

Resa dit:

Norwegian flyger direkt till Olbia i nordöstra Sardinien (drygt 3 tim) för från 1 500 kr (t/r). Eurowings flyger via Hamburg för från 1 900 kr (t/r) och Lufthansa via München för från 3 600 kr (t/r). Vill du hellre flyga till Cagliari på södra Sardinien flyger Ryanair via Paris till Cagliari för från 2 100 kr (t/r)

Du som vill kombinera Sardinienresan med en tågsemester kan ta tåget till Milano, Rom eller Bologna och sedan flyg till Olbia eller Cagliari med Ryanair, Alitalia eller Air Italy på dryga timmen för från 900 kr (t/r) Alternativt skippa flyget helt och ta tåg till Genua och sedan nattfärja till Olbia med Grandi Navi Veloci, Tirrenia eller Moby Lines (12 timmar), från 700 kr (t/r).

Resa runt:

Vill du resa runt på Sardinien är det enklast att hyra bil direkt på flygplatsen. En bil ger bästa frihet och möjlighet till avstickare längs vägen. Hyrbilar finns genom kända firmor som Avis, Hertz och Europcar.

Bo:

Det finns gott om hotell, pensionat och lantgårdar på Sardinien. Boka i förväg under högsäsong (juli–augusti) om du vill vara säker på att få ett rum. Men för den som vill vara spontan och är beredd på flexibilitet går det utmärkt att boka rum för natten även under den italienska högsäsongen. Det kryllar dessutom av mysiga lantgårdar (agriturismo) för den som vill uppleva den sardiska kulturen via mat, dryck och landsbygd.

Domu Antiga är en romantisk lantgård i bergsbyn Gergei, två timmar från kuststaden Santa Maria Navaresse och 45 min från Cagliari. Fantastisk mat på närproducerade råvaror, ljusa rum med trädetaljer och kurser i osttillverkning, pastakurser och vinprovningar för den som vill uppleva vardagen på landsbygden. 900 kr/natt för dubbelrum. domuantiga.it

Hotel Gologone är ett familjeägt boutiquehotell i hjärtat av Barbagia 2,5 mil från kusten, omlindat av olivträd, vingårdar och frodiga berg. Här möts du av sardisk konst, pool med solterrass och lekfullt pastellfärgade detaljer. Dessutom klassiska, sardiska måltider. 2 300 kr/natt för dubbelrum. sugologone.it

B&B Villa Erika ligger vackert belägen på kullarna ovanför San Teodoro och är en geunin och opretentiös lantgård bland grönskande kullar och ett stenkast från havet. Ca 900 kr/natt för dubbelrum. villaerika.wordpress.com

Hotel Miramare är ett designhotell i centrala Cagliari som är fullt av konstverk och kreativitet. Rummen är individuellt stylade med allt från zebramönstrade stolar till pop-art och eleganta möbler från 1900-talet. Närheten till hamnen är ett plus. Från 1 500 kr/natt för dubbelrum. hotelmiramarecagliari.it

B&B Simius Bay erbjuder fräscha, ljusa hotellrum centralt i den charmiga byn Villasimius längst nere på södra Sardinien. Parkering och balkong. Från 700 kr/natt för dubbelrum. simiusbay.it

Äta & dricka :

Sardiniens matkultur präglas av öns historia och utvecklades i de inre, bergigare regionerna dit invaderande folkslag inte tog sig. Traditionella rätter är därför präglade av lantbruk, bondgårdar och odlingar. En känd specialitet är nationalrätten porcheddu, spädgris på spett som grillas över eld. Sardinien är också storproducent av fårosten pecorino. Missa inte att äta middag på någon av öns lantgårdar. Sardisk mat när den är som bäst!

Agriturismo Li Mori, San Teodoro, serverar autentisk, robust mat där gästerna under en och samma sittning äter av en förbestämd meny. Här serveras närproducerad ost, charkuterier och kötträtter av bästa kvalitet. agriturismolimori.it

Elluso, Cagliari, har en charmig uteservering på bar- och restauranggatan Corso Vittorio Emanuele. Beställ en bricka med ost och chark och få ett glas vin eller drink på köpet. Allt för ynka 80 kronor. facebook.com/EllusuCagliari

Pizzeria Acquarius, är ett populärt och avslappnat stammishak i centrala Villasimius med stenugnsbakade pizzor av högsta klass. Här finns också rum för den som vill stanna över natten. acquariushotel.it

Bästa tid att resa:

Vår eller höst för behagligt klimat och mindre turism. Åker du hit under sommaren undviker du med fördel augusti då italienarna själva invaderar sin semesterö.