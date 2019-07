Guide till Mongoliet

Vagabonds guide till Mongoliet.

Bäst tid att resa:

Maj–okt. Extremt inlandsklimat med heta somrar, smällkalla vintrar och upp till 37 graders temperaturskillnad under ett och samma dygn. Mest regn under augusti.

Antal invånare:

3,1 miljoner.

Befolkningstäthet:

1,97 inv/km2 (Sverige 22,8 inv/km2).

Yta:

1 566 000 km2 (tre gånger så stort som Sverige).

Huvudstad:

Ulan Bator, cirka 1,5 milj.

Språk:

Mongoliska. Många yngre pratar engelska. Många äldre kan ryska

Tidsskillnad:

+ 7 timmar.

Valuta:

1 000 mongoliska tugrik (tögrög) = 3,60 kr.

Prisläge:

Billigt. 25–35 kr för lunch på enkel restaurang. 50–100 kr för middag i Ulan Bator.

Visum:

Ja. Sök via Mongoliets ambassad i Stockholm (stockholm.mfa.gov.mn).

Resa dit:

Tåg Moskva–Ulan Bator med Transsibiriska järnvägen tar drygt fyra dygn och kostar (enkel resa) 5 000–5 600 kronor i 1:a klass och 2 800–3 300 kronor i 2:a. Turkish Airlines flyger till Ulan Bator via Istanbul, Air China via Beijing och Aeroflot via Moskva för från 7 000 kr (t/r).

Resa runt:

Långfärdsbussar har oftast Ulan Bator som start och mål. Innebär att du i regel måste ta dig tillbaka till huvudstaden innan du kan påbörja nästa etapp. Många sevärdheter ligger dessutom bortom stora vägar och busslinjer. En variant för att hålla nere resekostnaderna är att åka lokalbuss till någon av provinsstäderna och hyra fordon och chaufför därifrån för upptäckter i omgivningarna.

Stäppen upplevs allra bäst med häst eller jeep med chaufför. Vägarna är ofta usla och bortom vad en vanlig bil klarar av. Fordon kan bokas genom flera lokala resebyråer och hotell, till exempel Nomadic Journeys (nomadicjourneys.com) och Danista Nomadstour (danistanomadstour.com), eller våra frilanschaufförer Gaana och Gantuleg som du når på tse4mn@gmail.com. Kostar 600–1 000 kr/dygn och fordon, exklusive bensin och ersättning för chaufförens mat.

Bo:

På den mongoliska landsbygden funkar camping utmärkt. Fritt att sätta upp tält, såvida du inte stör människor eller natur. I anslutning till nationalparker och reservat finns statliga pensionat som erbjuder övernattning med helpension för från cirka 700–800 kr/person och natt. Vår favorit är Khorgo Camp (tsolmontravel.com/our-camps/khorgo-camp) med mat och bekväma nomadtält.

I huvudstaden Ulan Bator finns allt från femstjärnigt boende till en uppsjö av budgethotell och vandrarhem. Danista Nomads Tour Hostels, knappt två kilometers promenad från centrum, är rent, lugnt och snyggt med dubbelrum inklusive frukost för cirka 230 kr/natt, sales@danistanomadstour.com.

Äta:

Mat i Mongoliet låter kanske som tjocka skivor av fett, fårskalle och jäst stomjölk. Men det är inga problem att även hitta annat. I Ulan Bator väntar allt från hamburgare och pizza till stekhus, pubmat och franskt.

Landets många vägkrogar erbjuder rejäl mongolisk husmanskost för några tior, till exempel grillat får- eller getkött (tänk kebab) med nudlar och kålsallad, buuz, ångkokta dumplings fyllda med fårkött och lök, och khuushuur, friterade degknyten.

Arrangörer:

Flera arrangörer erbjuder guidade Mongolietresor, t ex Världens Resor (varldensresor.se), Temaresor (temaresor.se), Äventyrsresor

(aventyrsresor.se), Iventus (iventustravel.se), Läs och Res (lasochres.se), Lotus Travel (lotustravel.se) och Albatros Travel (albatros.se).

Rida:

Med fler hästar än människor, levande nomadkultur och öppna vidder, tillhör Mongoliet klotets hetaste destinationer för ridresor. Svenska HorseXplore (horsexplore.se) och Penguin Travel (penguin.se) arrangerar ridresor från Skandinavien. I Mongoliet finns bland annat välrenommerade Nomadic Journeys (nomadicjourneys.com), liksom flera lokala aktörer. Mer info finns bland annat på Visit Mongolia (visitmongolia.com).

Mongoliska hästkrafter. Foto: Anders G Warne

Läs mer:

Mongolia (Lonely Planet 2018) – bra reseguide med mycket praktisk info. Hertig Larson, Axel Odelberg (Wahlström & Widstrand 2004) – spännande bok om Hertig Larson och Mongoliet. Perfekt bakgrundsläsning inför resan. Mongoliet och mitt liv bland mongolerna, Frans August Larson (1929) – hertigens egna berättelser, finns på bibliotek och antikvariat.