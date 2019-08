10 heta tips till aktiva resor i Europa

Sommar i Europa är betydligt mer än storstäder, sol och bad. För den som vill ha något mer ut av semestern väntar både häftiga äventyr och avslappnande övningar för kropp och själ. Här är våra bästa tips på aktiva resor!

Foto: Getty Images

Njutning i blått hav

Kroatien är känt för sina storslagna skärgårdar med kristallklart vatten och pittoreska byar med olivlundar och vinrankor. Men den som åker ut med vanlig passagerarbåt missar det fina i att låta humör och dagsform styra färdriktning, att stryka längs med kalkstensgrottor och klippor, och lägga till för spontana dopp när andan faller på.

Med segelbåt kan du navigera bland öarna på egen hand. Men vänta nu, du kanske inte ens kan segla? Inga problem. Det finns svenska arrangörer som gör det möjligt för dig hänga med på en segelbåt, med skeppare ombord. Du och kompisgänget eller familjen kan naturligtvis hjälpa till och lära er det mesta om att skota, styra eller slå en pålstek – om ni vill. Men här går det även att bara slappna av, ta det lugnt och njuta av färden.

Arrangörer och mer info: moresailing.se, croatiayachtclub.se, dreamyachtcharter.nu

Foto: Getty Images

Hitta din inre yogi

Andas in. Andas ut. Släpp ner axlarna och jobba dig igenom både kropp och själ på en ö som blivit en riktig favorit för yogisar. På Mallorca finns en mängd olika alternativ för den som vill kombinera soltimmar, strandhäng och vandring i vackra bergsomgivningar med en mer introspektiv resa med kroppen som instrument.

Från Vinyasa Flow till Yin, Hatha och Kundalini – här finns något för alla. En del arrangörer erbjuder retreat där du går in i tystnad eller äter enbart veganskt, medan andra tycker att ett glas vin eller två till maten är en bra avslutning på dagen. Kika in för ett enstaka pass på Zunray i Palma, eller boka in dig för en hel vecka på Earth Yoga. Valmöjligheterna är många.

Arrangörer och mer info: earthyoga.es, balearicretreats.com, zunray.com, tramuntanaflow.com.

Foto: Balearic Retreats

Klättra vid havet

Den som gillar klättring får garanterat ett kärlekspirr i magen av den grekiska ön Kalymnos. Här reser sig spektakulära klippformationer mot en knallblå himmel, och bergsväggarna bjuder på mängder av alternativ, både för den som är ny inom klättring och den som behöver en riktig utmaning. Här finns bultade leder med graderingar från 3 till 9A+. Och det fina i kråksången är att du skaffar dina valkar i handflatorna och skrapmärken på knäna med utsikt över ett turkost hav och med en doft av timjan och oregano i näsborrarna.

De flesta klättrare bor i Massouri eftersom det är en bra utgångspunkt, men ska du åka hit under högsommaren bör du boka boende i god tid.

Arrangörer och mer info: climbkalymnos.com, mountain-spirit-guides.com, climbingfestival.kalymnos-isl.gr.

Foto: Getty Images

4. Ridning, Albanien

Rid i orörd natur

Balansera på stigar i bergen, galoppera över ängarna, skritta över gamla stenbroar och pausa vid medeltida ruiner. Att rida i Albanien är att smyga sig nära inpå orörd natur som ses bäst från hästryggen, och under en veckas äventyrsritt brukar det också dyka upp en chans att ta ett dopp i havet på fyra hovar. Terrängen är krävande så det krävs viss ridvana.

Genom arrangerade ridresor får du chansen att bo hos familjer i byar på landsbygden och lära känna deras historia samtidigt du njuter av färden. De traditionella albanska hästarna är starka och uthålliga, en korsning mellan raserna tarpan och arabiskt fullblod. De är vana vid bergig terräng men är av lite mindre typ, så som ryttare får du inte väga över 90 kilo.

Arrangörer och mer info: hippotours.se, horsexplore.se, dirtyhooves.com

Foto: Getty Images

5. Surfing, Portugal

Fånga vågen

Säg Portugal, och de som lever för vågorna får genast något förälskat i blicken. Där Atlantens vågor slår in mot ödsliga kuststräckor hittar du det som många anser vara den bästa surfen i Europa.

Har du aldrig stått på en bräda förut? Inga problem. Här finns gott om surfskolor, och flera svenska arrangörer som ordnar allt åt dig på plats. Utanför Ericeira ligger svenskgrundade Lapoint Surfcamp som håller surfskola för alla nivåer. I Baleal finns Magnus & Friends som också ger dig precis den peppning och de instruktioner du behöver för att nå nya nivåer.

Arrangörer och mer info: lapoint.se, magnusandfriends.se

Foto: Getty Images

6. Dykning, Island

Oslagbar sikt

Att åka på dykresa är för de flesta förknippat med tropisk värme. Men den som verkligen vill uppleva något unikt beger sig till kyligare vatten, på Island.

Att dyka i Silfrasprickan, mellan de europeiska och amerikanska kontinentalplattorna, låter häftigt redan på papperet, men på köpet får du den klaraste sikten som förmodligen går att uppbringa på den här planeten. Runt 80 meters sikt är inte ovanligt, att jämföra med ungefär hälften i tropiska vatten. Och ja – det går även att snorkla för den som hellre gör det. Bästa tid för dykning är maj till september, som är de varmare månaderna. Du får ändå räkna med en kylig upplevelse, i Silfrasprickan är det ständigt mellan två och fyra grader i vattnet.

Arrangörer och mer info: escapetravel.se, islandia.se

Foto: Getty Images

Löpning med belöning

Det finns förutsättningar som underlättar när man ska springa långt och övernatta längs vägen. En är att det finns bra stigar. En annan är att det finns bra boende, med god mat i slutet av varje löpardag. Sedan är det ingen nackdel att ha så mycket spetsiga toppar, dramatiska sluttningar och undersköna alpängar omkring sig att fokus förflyttas från krävande flås och svidande muskler, till ren och skär lycka.

Allt det där kan du få i de italienska Dolomiterna. Din lilla trailryggsäck rymmer vatten, lite snacks, extrakläder och mobiltelefon. Sedan springer du från refugi till refugi, på stigar i löjligt vackra omgivningar.

Svenska Team Nordic Trail arrangerar varje sommar ett par löparresor till Dolomiterna, där du får allt serverat, inklusive transport av bagage, peppning och gott kamratskap.

Arrangörer och mer info: teamnordictrail.se

Foto: Team Nordic Trail

8. Forskajak, Voss, Norge

Paddling med puls

Paddling på slätvatten och hav är trevligt, men vill du ha adrenalinpåslag och en extra utmaning är forspaddling nästa steg. För att behärska den lilla forskajaken, virvlar, valsar och vågor behöver du lära dig både teknik och att läsa vattnet. Vill du göra detta i några av de bästa forsarna i Europa behöver du inte åka längre än till vårt grannland i väst. Voss är Norges metropol för forspaddling, och här finns helgkurser som lär dig grunder eller fortsättningskunskaper i de populära forspaddlingsälvarna Raundalselva, Strandaelva och Myrkdalselva. Omgivningarna bjuder dessutom på fjordar, fjäll och många andra upplevelser – från vandring till zipline och skärmflyg.

Arrangörer och mer info: vossrafting.no, vattogvilt.no.

Foto: Rune Haugseng

9. Mountainbike, Wales, Storbritannien

Mecka för MTB

Norra Wales var först i Storbritannien med att skapa ett organiserat område för mountainbikecykling. Nu är det hit alla MTB-älskare vill åka. Inte minst Snowdonia och Coed Llandegla har blivit kända som riktiga dragplåster för den som vill susa fram på två hjul i vackra miljöer. Här väntar slingrande stigar genom skogar i kuperad terräng – från härligt böljande kullar till tekniskt utmanande utförsbackar. Allt i vacker och vild natur.

Vill du resa med arrangör finns flera alternativ där du får hjälp av en lokal guide på plats. Det finns kurser på olika nivåer – där även du som är van cyklist kan få det där extra ögat på tekniken, för att bli lite vassare i branterna.

Arrangörer och mer info: adventurelovers.se, mbwales.com, oneplanetadventures.com

Foto: Laurence Crossman-Emms

10. Skärmflygning, Les Arcs, Frankrike

Sväva som en örn

I Frankrike kallas det parapente, på engelska paragliding – och på svenska säger vi skärmflygning. Det handlar förstås om att flyga, glida i luften, så likt en fågel vi någonsin kan komma. Och att njuta av färden på ett säkert sätt. I franska Les Arcs finns flera arrangörer – bland annat svensk-franska organisationen UCPA, som har prisvärda resor och kurser, inklusive boende. Här får du lära dig att läsa väder och vind. Moln och vindriktning, hur termiker uppför sig och hur du planerar och styr din flygning.

Under fem heldagar lär du dig grunderna i skärmflygning under kontrollerade former, under en kurs som ska resultera i dina första, egna flygturer. Vill någon i sällskapet bara testa att flyga tandem med hjälp av en erfaren pilot går det naturligtvis också bra. Medan den som blir biten på riktigt kan komma tillbaka på fortsättningskurs.

Arrangörer och mer info: ucpa.se