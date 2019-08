24 timmar i London – poolhäng, matmarknad & besök på ett ölbryggeri

Skippa de klassiska turistfällorna och sikta istället in dig på sådant som alla andra inte gör. I denna guide får du inspiration till vad du kan hitta på för att få ett så njutningsfyllt dygn som möjligt i London.

London är en fantastisk stad att resa till oavsett årstid. Men nu slår vi ett extra slag för en sensommartripp. Foto: Getty Images/Linnéa Axelsson

07.15

Morgondopp på hotellet

Det är inte alla hotell i London som erbjuder en takterrass med en uppvärmd pool – men på det femstjärniga hotellet The Curtain, som ligger i Shoreditch, kan man bada mellan 07–22. Vi föredrar att ta ett tidigt morgondopp och får därmed starta dagen på bästa möjliga sätt i vår ensamhet.

Foto: Linnéa Axelsson

Vill du komma undan lite billigare när det gäller att boka boende kan det vara smart att kolla in vad Airbnb har att erbjuda. Där finns rum och lägenheter till uthyrning i olika standarder och prisklasser.

09.00

Surdegsbröd med avokado och pocherade ägg

Till frukost finns en generös buffé att tillgå i restaurang Lido, som ligger i anslutning till takterrassen och poolen. Den som är sugen på något annat, som exempelvis en avokadomacka med pocherat ägg eller kanske Ägg Benedict, kan beställa det från frukostmenyn. Juicerna Kick ass carrot och Daily greens rekommenderas!

Foto: Linnéa Axelsson

12.00

Lunch på Polú Poké

Shoreditch är ett mycket trendigt område i östra London. När vi lämnar hotellet möts vi av affärsmänniskor överallt på gatorna, kanske är det också därför som utbudet av lunchställen är så bra. Det dröjer inte många minuter innan vi passerar Polú Poké (117 Worship Street), som ser så tilltalande ut att det får lov att bli ett lunchstopp med detsamma. Maten är fräsch, prisvärd och utbudet är så pass stort att man för ett ögonblick önskar att man bodde i London och kunde njuta av sådana här trevliga luncher lite oftare.

Lunchstopp på Polú Poké. Foto: Linnéa Axelsson

Golden Prawn Rice Bowl. Foto: Linnéa Axelsson

13.30

Camden Market

Att besöka en marknad känns som ett måste i London. De bästa marknaderna ligger utspridda över hela staden, så det kan vara lite svårt att hinna med att besöka flera. Vi väljer att ta tunnelbanan till Camden Town för att strosa runt på Camden Market. Det bästa med marknaden är helt klart maten – det finns otroligt många food trucks som erbjuder mat från världens alla hörn. Ett plus är att utbudet av vegetariska och veganska alternativ är stort.

Många hungriga besökare på Camden Market. Foto: Linnéa Axelsson

Vid varje stånd finns maten utställd för inspiration. Smart eftersom du vet vad du får. Foto: Linnéa Axelsson

Ett fruktspett till efterrätt, kanske? Foto: Getty Images

17.00

Brixton Brewery

Att dricka öl är såklart ett måste under Londonvisiten. I staden finns många pubar och bryggerier. Vi väljer att ta buss nummer 3 från en hållplats i närheten av Big Ben och hoppar av i Brixton. Därifrån är det endast ett par minuters promenad till Brixton Brewery (Arch 548 Brixton Station Road). Bryggeriet grundades år 2013 av två par som delar passionen för öl.

Smaka på inhemsk öl och köp med ett gäng burkar eller flaskor hem. Foto: Linnéa Axelsson

Presentbox från Brixton Brewery. Foto: Linnéa Axelsson

21.00

Middag på The Rooster

Väl tillbaka på hotellet har vi bokat bord på restaurangen Red Rooster, som grundats av den svenska krögaren Marcus Samuelsson. Vi möts av musik från ett liveband och stämningen på restaurangen är livfull men avslappnad. Vi kikar runt bland de övriga gästerna och väljer som så många andra att beställa in en av restaurangens signaturrätter, Bird Royale Feast, som delas på två personer. Innan maten serveras kommer servitören till bordet och spexar till det genom att ställa fram en hel kyckling med ett stort tomtebloss i. När ljuset brunnit ut försvinner han iväg med kycklingen och kommer sedan tillbaka med en stor träbricka fylld av kycklingdelar, gravy, mac 'n' greens, scones, syrad rödkål, våfflor och grädde, vilket känns som en minst sagt speciell smakkombination. Ett plus med middagen är att de erbjuder kycklingen som take away eftersom få verkar orka äta upp den.

Kvällens middag – Bird Royale Feast. Foto: Linnéa Axelsson

23.00

Drinkdags i Shoreditch

Den fullspäckade dagen avslutas bäst med en drink. I Shoreditch finns flera bra barer. Ett förslag är Nightjar (129 City Rd). Ett annat är Callooh Callay (65 Rivington St), som blivit utsedd till en av världens 50 bästa barer under flera av de senaste åren.

Missa inte!

För den som har mer än ett dygn på sig att upptäcka London finns såklart mängder av saker att hitta på. Du kan åka till South Bank, gå på musikal, ta del av kulturen på olika museum eller göra en utflykt till marknaden i Brick Lane. Sedan får vi förstås inte glömma bort att London är en av världens bästa shoppingstäder, så det går enkelt att bränna några timmar längs både Oxford Street och i varuhus som Marks & Spencer eller Selfridges & Co.

Det är inte svårt att förstå varför så många älskar London. Foto: Getty Images

Missa gärna!

De klassiska sevärdheterna och attraktionerna som Madame Tussauds, Piccadilly Circus och London Eye. Missa också Big Ben, eftersom klockan för tillfället passar bättre under namnet "Bygg Ben".

Big Ben just nu. Foto: Linnéa Axelsson

Resa hit:

Direktflyg med Norwegian, SAS, British Airways, Ryanair med flera. Med tåg är det enklast att ta sig till Bryssel och sedan åka vidare med snabbtåget Eurostar som går direkt till London.