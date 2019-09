Vinguide: De bästa ekogårdarna att upptäcka i Nya Zeeland

Nya Zeelands ekologiska och biodynamiska vingårdar är många och bra. Följ med på cykeltur mellan pittoreska gårdar i landets två populäraste vindistrikt, Marlborough och Martinborough.

Nya Zeeland har aktiviteter, makalös natur, kultur och riktigt bra vin. Från syd till nord finns en mängd vindistrikt att upptäcka. Vi hyrde cyklar och trampade iväg mot några av landets bästa ekologiska och biodynamiska vingårdar.

Jag hade sett fram emot en stilla cykeltur på gulliga grusvägar mellan rader av vinrankor och böljande fält. Istället stod vi inför ett grönt industrilandskap med milslånga raksträckor av asfalterad motorväg, och till vårt förfogande bara en smal vägren. Jag kollar kartan och konstaterar att vingården högst upp på prioriteringslistan – den biodynamiska gården Seresin Estate – såklart ligger längst bort.

Trots bilvägens mindre charmiga betong är landskapet omkring slående vackert. Efter första stoppet på Rock Ferry Wines börjar värmen stiga till enorma 31 grader. Ibland blir vi omkörda av minibussar med berusade turister och då känns det ändå friskt och sunt att cykla mellan destinationerna.

Mängder av vingårdar breder ut sig åt alla håll Marlborough där man hela tiden har bergen i fjärran som fond. Här finns giganterna inom Nya Zeelands tillverkning, de som satte landet på vinkartan. Vi trampar förbi kända tillverkare som Ara Wines, Cloudy Bay Vineyards och Saint Clair Family Estate.

Vi slirar in på den lilla familjeägda gården Te Whare Ra.

– Vi brukar jorden efter såväl ekologiska som biodynamiska metoder, med handarbete som utgångspunkt i såväl plockandet som sorteringen av druvorna, berättar tjejen bakom disken när vi snurrar glas efter glas av Gewürztraminer, Pinot Noir, Riesling, Pinot Gris och Chardonnay.

Det är en undangömd pärla i myllret av vingårdar. De är inte stora nog att sälja några större volymer av sitt vin utomlands, men några har florerat på svenska Systembolaget genom åren. När vi åter svänger ut på vägen klirrar cykelväskan i takt med trampandet.

Sista sträckan är tuff. Jag står på pedalerna och försöker undvika alla kringspringande kalkoner på gården utanför Seresin. När den 30-gradiga värmen bytts ut till en kylande vintemperatur inomhus skakar det i benen, trodde jag, men det är de facto en jordbävning som ruckar på omgivningen. Seresins välbalanserade Pinot Noir guppar runt i glaset en aning och sen är det över. Hunden under bordet verkar oberörd och ligger kvar och dåsar.

– Efter det här måste ni prova lite frisk Chardonnay, säger damen som med skakande händer fyller på våra glas. Hon är märkbart stressad.

– Jag flyttade hit från Christchurch efter jordbävningen 2011. Jag hade en butik mitt i stadskärnan och var nära på att dö. Mina nerver höll på att kollapsa efter den händelsen och därför flyttade jag hit för några år sedan, berättar hon och andas ut.

Vi fortsätter prata om annat, om biodynamisk odling och deras Sauvignon Blanc och mousserande rosé. Seresin är en välkänd biodynamisk gård, men jag får även veta att de haft en svensk vinmakare vid namn Richard Gabrielsson. Jag köper en flaska Sauvignon Blanc och en bok om Marlboroughs "vinhundar", med Seresins egen jycke poserande på framsidan.

Nästa vindistrikt, Martinborough, skulle visa sig vara det jag hade hoppats av Marlborough: pittoreska grusvägar, ett stillsamt samhälle och ännu mer ekoviner.

Porten till Poppies vinkällare står på vid gavel. Bakom bardisken står Poppy Hammond och häller upp två välkomstdrinkar med friskt bubblande rosé. Martinborough är en populär bröllopsdestination och det brukar skålas för fullt i kärlekens namn, men idag är det bara några gladlynta vinentusiaster som flockas kring baren. Precis som många andra mindre gårdar i Martinborough finns Poppies viner endast i den egna källaren.

– Jag gör bara de viner som jag själv tycker om och vill dela med mig. Varje flaska har sin filosofi och historia, berättar Poppy och häller upp Riesling till två nyanlända gäster som, att döma av deras rosiga kinder, antigen spurtat hit eller redan besökt flera andra vinkällare.

Poppies är inte en 100 procent ekologisk vingård men försöker använda så lite gifter som möjligt. Vid nästa stopp, den världsberömda vingården Martinborough Vineyard, får jag dessvärre veta att de går åt motsatt håll. De är i färd med att avveckla sin ekologiska odling enligt den buttra mannen i vinkällare. Tråkigt tycker jag och deras Chardonnay smakar bio-popcorn med smörsmak. En överdrivna sötman sitter i länge, men inte intresset. Vi drar vidare.

Undan för undan fylls raderna av vinrankor i med vildblomster – ett tecken på att gifterna avtar. Till slut når vi gården Ata Rangi.

– Biologisk mångfald och hänsynsfull odling är otroligt viktigt för oss, berättar Nakhesa Hammat som tar hand om vinkällaren.

2014 försågs Ata Rangi med ekologisk märkning och intresset är stort för omkringliggande fauna och djurliv. På den uppköpta marken Buch Block har ägarna planterat det ikoniska Rataträdet och blivit delaktiga i Project Crimson vars uppgift är att skydda den biologiska mångfalden i Nya Zeeland, speciellt Rataträdet. Ata Rangis Pinot Noir Crimson har uppkallats efter projektet och en viss procent av försäljningen går direkt till projektet.

Gruset knastrar under hjulen upp till Cambridge Road Vineyard. Framme vid vinkällaren vankar ankor fram och tillbaka med tufsiga ankungar i släptåg, ännu fler vita fjäderfän svalkar sig i vinrankornas skugga. Solen står högt på himlen och de bruna fjädrarna på tuppen, som patrullerar kring traktorn, glimmar och glänser. Inne i vinkällaren är temperaturen däremot behaglig.

På Cambridge Road Vineyard planterades Martinboroughs första vinstockar av Pinot Noir och Syrah. Gården som ägs av Lance och Bridie Redgwell kö med biodynamisk odling, vilket betyder att de bara använder sig av naturliga preparat. Och som andra biodynamiska odlare är även astrologi en viktig del av verksamheten, där månens position är betydelsefull när vinrankorna besprutas med naturliga preparat.

– Vill du prova Transit Of Venus? undrar den unga kvinnan bakom disken.

Jag blir pepp på bara namnet och tackar gladeligen ja. Det är en Pinor Noir från 2012 som toppar alla jag provat hittills under dagen.

– Den är vegansk, tillägger hon och berättar att vin ofta bereds med diverse animaliska produkter under jäsningsprocessen.

Lance och Bridie är antagligen Martinboroughs mest innovativa vinmakare. De provar sig fram mellan olika smaker, kombinationer och tillverkningsmetoder. I vinkällaren har de en trycktank i rostfritt stål samt en ovalformad i keramik – allt för att testa sig fram till olika samker på vinerna.

"My commitment is to making fine, handcrafted wines through meticulous viticulture and traditional winemaking techniques and I look forward to seeing the legacy of our land improve over my life and handing off something much richer to my son when the time comes". – Lance Redgwell