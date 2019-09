48 timmar i Sankt Petersburg – lyxiga ägg, ölnördar och saluhallsjazz

Mäktiga byggnader, ovärderliga konstsamlingar och fantastisk mat. Följ med på en perfekt weekend i Rysslands näst största stad.

Följ med på en perfekt weekend i Rysslands näst största stad – Sankt Petersburg. Foto: GettyImages/Karin Wallén

Fredag

15:00 Borsjtj och bakelser

Tar en sen lunch på Biblioteka – en lugn och trivsam oas på den oändligt långa och livligt trafikerade huvudgatan Nevskij. Restaurangdelen en trappa upp är inredd för att ge utomhuskänsla, med kullerstensmattor och träfasader. Lunchspecialen kostar bara lite drygt 50 kronor, och då ingår förrätt, huvudrätt och efterrätt. Det får bli en riktigt god rysk borsjtj (rödbetssoppa) och en asiatisk sallad. Och visst äter vi oss mätta, men när vi kommer ner till kafédelen på gatuplan kan vi liksom ändå inte fortsätta utan att ta en fika också. Kaféets inglasade "walk-in-closet" med bakelser och tårtor är frestande, men husets bästa är ändå den gudomligt goda mandelcroissanten. Det är klart vi ska ha den. Det gäller trots allt att ladda batterierna rejält, för snart ska sevärdheterna betas av!

Adress: Biblioteka, Nevskij Prospekt 20,

ilovenevsky.ru

16:10 Pampig kyrka

Uppståndelsekyrkan tornar upp sig som ett sagoslott intill Griboyedovkanalen. Men utsidan är bara en mjukstart. Det är på insidan som den här kyrkan, som också kallas Church of the saviour on spilt blood, exploderar i färg och glimmande mosaikbilder som täcker väggar och tak. Kyrkan byggdes för övrigt på den plats där Tsar Alexander II dödades 1881, därav det blodiga namnet. Men det är ingen aktiv kyrka där ceremonier hålls. Det här är en turistanpassad, avgiftsbelagd kyrka – men ändå väl värd att titta in i.

När vi kommer ut blir vi fast en stund i souvenirstånden, där vi är nära att börja pruta på allt från matrjosjkadockor (trägummor med ännu mindre trägummor i) och miniatyrkyrkor, till pälsmössor och sjalar. Vi håller oss från att shoppa den här gången och går istället upp till parken strax norr om kyrkan och vilar en stund i gräset inför nästa stora punkt på schemat. Det kan vi behöva.

Adress: Uppståndelsekyrkan, Griboyedov channel embankment 2A,

travelallrussia.com

Uppståndelsekyrkan är en explosion av färgstark mosaik. På den här platsen mördades Alexander II år 1881. Foto: Karin Wallén

Fräscht och gott på Biblioteka. Foto: Karin Wallén

17.20 Megamuseum

Eremitaget är stort. Väldigt, väldigt stort. Enbart Vinterpalatset, som är en av de historiska byggnaderna som ligger i fyrkant runt en enorm paradplats, rymmer över 1 000 glimrande salar och rum. Det var här tsarerna bodde, och det är inte svårt att tänka sig hur festligheter och högtidliga möten har ägt rum mellan väggar som dignar av konst och dekorationer. Här finns de ryska kronjuvelerna och andra bevarade dyrgripar – men här finns framförallt en unik konstskatt, bland annat i form av världens största Rembrandtsamling.

På fredagar har museet öppet till klockan 21, så vi behöver inte rusa genom byggnaderna, men efter ett par timmar är vi ändå så möra att vi behöver en paus.

Adress: Eremitaget, Palace Square 2

hermitagemuseum.org

19.50 Georgiskt med en twist

Inne på Kakha Bar, på bargatan Rubinsteina, går det att tjuvkika in i köket. Det gillar vi. Men mest av allt gillar vi maten. Den är georgisk, fast med en modern och påhittig twist, och efter att ha fått in ett gäng olika rätter att dela på kommer kronan på verket: Kakhas egen version av det ostfyllda nationalbrödet chatjapuri (stavas oftast khakhapuri på engelska) – här med grönmögelost och päron. Och det är då vi håller på att dö. Så gott är det. Att vi hamnar i paltkoma efteråt är det värt. Vi sköljer ner måltiden med georgiskt vin gjort på orangea druvor, innan vi trillar ut på Rubinsteina igen. Det här är en riktig bargata, och det finns en mängd alternativ för att gå vidare i kvällen.

Adress: Kakha Bar, Rubinsteina 24,

kakhabar.ru

21.30 Ölparadiset

Vi tar oss upp norrut, och hittar efter en stund in på en bakgård på höger sida av Rubinsteina, precis innan Nevskij Prospekt. Här finns en port och en trappa ner i en källare som är ölälskarnas paradis. Ett väldigt litet paradis, som snarare liknar en trång ungdomsgård, men ändå – Beergeek har mellan 500 och 600 sorters öl, i välsorterade arkivlådor som bartendern har stenkoll på. Här finns öl från ett flertal länder, men framförallt Ryssland förstås. Jag tar en IPA från Moskva och slår mig ner på ett av trappstegen inne i lokalen. Jag har sällskap av ett stort gosedjur och perfekt utsikt över ölnördar som kommer och går.

Adress: Beergeek, Rubinsteina 2/45,

vk.com

Beergeek – över 500 sorters öl i en nördig ölkällare. Foto: Karin Wallén

Lördag

09.15 Frukost på Schayste

Vissa morgnar kräver sina ägg benedict, och då är frukost på Schastye ett perfekt alternativ. Vi vaknar så sakteliga till liv med hjälp av kaffe, smoothie, äggmacka och genom att kludda på tallriksunderläggen av papper. De är till för det, och vi har fått pennor för att kunna uttrycka oss så konstnärligt vi vill eller orkar. Kaféet och restaurangen tillhör en kedja som finns på flera ställen, och säljer även sin egen choklad. Jag gör en mental notering om att testa den nästa gång. Sedan är vi på väg ut genom dörren, och upp mot lördagsflanörerna på Nevskij Prospekt.

Adress: Shastye, Rubinsteina 15/17,

schastye.com

10.30 Lokal design

På huvudgatan Nevskij Prospekt, med ingång från en tvärgata, ligger Unique Fabrique – en butik där det säljs snygga kvalitetskläder, med fokus på lokala märken. Jag blir kär i mer än en sak, men nöjer mig med ett linne av bambufiber, designat och tillverkat i Sankt Petersburg. Det är inte direkt billigt. Men när det är så pass billigt att äta och dricka kan man väl få unna sig något som kostar också, tänker den låtsasrationella shoppingdjävulen i mig.

Aress: Unique Fabric, Nevskij Prospekt 136,

uniquefabric.ru

Unique Fabrique, kvalitetskläder från flera lokala designers. Foto: Karin Wallén

11.40 Kaviar i ansiktet

Nu har shoppingtakterna tydligen kommit igång. Vi går in på Natura Siberica och skulle kunna bli kvar länge, länge bland alla hudprodukter gjorda på sibiriska örter – men också rysk kaviar! Eller ja, i alla fall fiskrom. Just det sistnämnda ska tydligen kunna släta ut rynkor. Vi får väl se hur det ligger till med den saken. Jag faller för en guldfärgad ansiktsmask, ett kaviarserum och en svart koltandkräm som trots sin färg utlovar vitare tänder. Allt är på ryska, och vi får ständigt fråga någon i personalen som kan svara på engelska. Men förpackningarna är vackra och blir perfekta presenter.

Adress: Natura Siberica, Nevskij Prospekt 108

naturasiberica.ru

I högtalarna spelas tjugotalsjazz, och jag tänker att hit ska jag tillbaka.

12.30 Anrik saluhall

Vi fortsätter västerut längs Nevskij och går in i saluhallen Eliseyev Emporium, med anor från 1903. Det är som att resa i tiden. Här har jugendstilen bevarats, både på utsidan och insidan. Jag går längs raderna av delikatessdiskar och utforskar utbudet av bakverk, pajer, bakelser och marsipanfigurer. Stryker längs hyllorna med marmelader och chokladkartonger. Personalen är klädd i gammeldags uniformer, och som inte det vore nog kommer ett gäng militärer in genom dörren, i gröna kläder som lika väl skulle kunna höra hemma i ett annat århundrade. Vi slår oss ner under palmen som står i mitten av lokalen och beställer två glas bubbel och blinier för en spottstyver. I högtalarna spelas tjugotalsjazz, och jag tänker att hit ska jag tillbaka. Jag måste köpa Putinchoklad. Bara en sån sak.

Adress: Eliseyev Emporium, Nevskij Prospekt 56

14.00 Lyxiga ägg

Fabergémuseet är precis vad det utlovar – ett museum med glimrande hantverk från den ryska juveleraren Carl Fabergé, som kom från Sankt Petersburg och verkade här under lång tid. Museet rymmer även andra ryska konsthantverk, som skålar och samovarer i tjusigt silver, men ärligt talat – det är ju för Fabergéäggen man kommer hit. De nio äggen som ståtar i egna glasmontrar utgör den största samlingen i världen av de drygt 50 dyrbara prydnadsägg som tsarfamiljen lät tillverka mellan 1885 och 1917. Det som började som ett påskägg – en gåva från tsar Alexander III till hans danska hustru Maria Fjodorovna – blev en tradition som bjöd på allt mer konst- och fantasifulla kreationer, år efter år.

I presentbutiken säljs replikor av de mest kända äggen, både i form av prydnadsägg och smycken. Vi hinner köpa en berlock och ta en kaffe i det trevliga museikaféet innan vi är på väg igen.

Adress: Fabergé museum, Fontanka River Embankment 21

fabergemuseum.ru

Bevarad jugendstil på Eliseyev Emporium som har enormt utbud av bakelser, marsipanfigurer. marmelader och chokladkartonger. Foto: Karin Wallén

Världens lyxigaste påskägg. Foto: Karin Wallén

16.25 Som på film

Precis när vi går in i den pampiga Kazankatedralen händer något. Körsång, som tagen direkt från operan, ekar genom det stora kyrkorummet, och i en ände öppnas en stor ornamenterad port. Två präster kommer ut, med varsin behållare med rökelse, som de svingar fram och tillbaka så att det bolmar över besökarna som står utspridda på golvet. Vissa tänder stearinljus framför ikoner på väggarna, andra köar för att få kyssa en bibel. Ytterligare andra står bara stilla och gör upprepade korstecken över bröstet, djupt inne i sin egen bön.

Det här är en av de autentiska kyrkorna där man inte betalar inträde, där seden påbjuder att man som kvinnlig besökare täcker håret, och där en ceremoni plötsligt kan börja, enligt en koreografi som bara de ortodoxa kyrkobesökarna förstår sig på. Det är fantastiskt att få beskåda. Som att befinna sig mitt i en filmscen.

Adress: Kazan Cathedral, Kazan Square 2,

kazansky-spb.ru

18.40 Hemma hos tsaren

Det är dags för middag på Tsar, en klassisk rysk restaurang med flera sorters vodka på menyn. Men vi satsar på bubbel i glasen istället, och delar på några rätter, bland annat en borsjtj och en rysk sallad. Lokalen är pampig, möblerna andas 1920-tal, och det är rakryggade servitörer i svartvita kläder. När klockan slår nio på kvällen sitter vi och funderar på efterrätt när en högtidlig hymn plötsligt börjar strömma ur en högtalare, och som i ett slag ställer sig alla servitörer i rak givakt. Efter någon minut bryts förtrollningen. Musiken tystnar. Servitörerna återgår till sina jobb. Och vi – tja, vi har bestämt oss för att skippa desserten och fortsätta med drinkar någon annanstans.

Adress: Tsar, Sadovaya Street 12,

tsar-project.ru

21.25 Nyår varje natt

Vi hamnar på bargatan Rubinsteina igen, och skippar drinkarna till fördel för lite vinprovning på mysiga Vinny Shkaf. Namnet betyder ungefär "vinkammaren", och deras motto "Drink wine, don't give up!" står i neonljus strax innanför entrén. Så vi ger inte upp förrän vi fastnat för en flaska Wine against the machine – ett ryskt Pinot noir-vin som gör smaklökarna lyckliga. När klockan passerat 23 börjar vi fundera på om vi är sugna på att fira nyår. På nattklubben Purga I (Fontanka River Embankment 11) är det nämligen aldrig för sent eller för tidigt att fira nytt år – det sker varje natt när klockan slår tolv, komplett med nedräkning och stort partaj. Men vi har druckit vårt vin och gett upp. Snart är det godnatt. Det är ju en dag imorgon också.

Adress: Vinny Shkaf, Rubinsteina 9,

alldaywine.ru

Restaurang Tsar är en klassiker, både vad gäller meny och inredning. Foto: Karin Wallén

Söndag

10.00 Surffrukost

Idag vill vi ta oss till ön Vasilievsky, och vi har bestämt oss för att gå dit. Men längs vägen behövs lite extra koffein, så vi surfar in på Surf Coffee på Gorokhovaya. Ett av inte mindre än fem surfinspirerade kaféer i samma kedja i stan. Visst är det lite oväntat och knasigt med surfbrädor, hängmattor och strandhängskänsla i en stad som Sankt Petersburg, och det är väl precis det som är grejen. Det blir bara en take-away-kaffe och en power bar i handen den här gången. Vi fortsätter vandra längs kanalerna, och så småningom över bron till Vasilevsky-ön.

Adress: Surf Coffee, Gorokhovaya 34,

surfcoffee.ru

11.30 Konst i kubik

Äntligen dags för en dos modern konst på museet Erarta. Här väntar fem våningar proppfyllda med utställningar – i ena änden av den stora byggnaden inryms de permanenta, i andra änden de tillfälliga. De permanenta utställningarna är ganska politiska, och präglas inte minst av arvet från Sovjetunionens totalitära regim. Men där skymtas även en del kritik mot dagens ryska samhälle och politik – något som skulle kunna ses som provokativt. Det förvånar men glädjer oss. Och när vi känner oss mätta på konst tar vi en Uber till nästa plats, för nu orkar vi inte gå längre.

Adress: Erarta, Vasilievsky Ostrov 29,

erarta.com

13.20 Högt över taken

Isakskatedralens gyllene kupol reser sig högt över hustaken. Där uppe går redan några besökare och tar in utsikten över stan. Den här katedralen är numera ett museum, och de välvda taken i kyrkorummet är dekorerade med bibliska målningar – prunkande konst i varje liten vrå. Vi strosar omkring med bakåtböjda nackar tills vi inte orkar längre.

Adress: Isakskatedralen, St Isaac's Square 4,

cathedral.ru

15.00 Afternoon tea

Hotel Astoria ligger granne med Isakskatedralen, och vi kommer in till Rotonda Lounge precis i tid till öppnandet av dagens afternoon tea. Dagligen mellan 15 och 18 dukas marmorborden upp med en buffé bestående av ryska blinier och andra tilltugg, pannkakor, bakverk och praliner. Jag måste svälja några gånger när jag ser de små dessertskålarna med chokladmousse och de saftiga bakelserna. För 280 kronor får jag en kanna ryskt te i vackert porslin, och så mycket jag kan äta från buffén. En man spelar på flygeln och de tunga kristallkronorna träffas av eftermiddagens solljus som släpps in genom höga fönster. Det är tea o'clock, och precis innan palt- och sockerkoman slår till är allt precis perfekt.

Adress: Hotel Astoria, Bol'shaya Morskaya Ulitsa 3

roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria