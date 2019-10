Guide till Bedford-Stuyvesant i Brooklyn, New York

I skymundan från trendiga Williamsburg hittar vi Brooklyns oupptäckta stadsdel Bedford-Stuyvesant. Under den lugna ytan bubblar det av energi. Här är 14 ställen du inte får missa.

Allt du behöver veta innan du åker till Bedford-Stuyvesant i Brooklyn, New York. Foto: Getty Images/Jonas Henningsson

1. Peaches Hothouse

Soulfood och hantverksöl

På detta på samma gång urbana och lantliga kafé får du din soulfood precis så bra som i Södern – och serveras dessutom områdets bästa brunch. Tänkmajsgrynsgröt (grits), kycklingmackor och stekta gröna tomater. Ägarens mamma, Peaches, hänger på väggen och vakar över baren och gästerna. Peaches står bakom alla recepten. Peaches Hothouse fungerar också alldeles utmärkt som vattenhål. Den lilla baren har en fin samling hantverksöl och en cocktaillista som håller gästerna sysselsatta en hel kväll.

415 Thompkins Avenue, bcrestaurantgroup.com/hothouse.

2. Harold and Maude

Kitschiga gamla prylar

Oj, vad fint det här stället är. Harold and Maude är vintagejägarens lilla högborg i hjärtat av Bed-Stuy. Passar dig som letar efter udda accessoarer som mexikanska bälten, texasboots och militärkläder från sekelskiftet. Men det är inte en oplanerad kitschkavalkad, allting är väl utvalt av ägarna Ryoma Hashimoto och flickvännen Mami Nagase. Man har lyckats samla ett enormt utbud trots den lilla lokalen. Namnet då? Jo, det är taget från Hal Ashbys filmklassiker från början av sjuttiotalet.

592 Lafayette Avenue, haroldandmaudevintage.com

Harold and Maude. Foto: Jonas Henningsson

3. Saraghina

Heldagshäng

Varför ser inte alla ställen ut och funkar så här, tänker jag alltid när jag släntrar in för en långsittning på Saraghina i hörnet av Lewis Ave och Halsey Street. På Saraghina finns en restaurangavdelning med hemgjord pasta och pizza. Favoriten coppa carfiosi har den bästa mozzarellan på den här sidan Atlanten. Degen kan man också beställa i bardelen som övergår i en tapasbistro där du kan lasta din skärbricka full med spanska delikatesser och skölja ner dem med en lokal ale eller en spansk cava. De olika avdelningarna håller öppet överlappande men också var för sig, just därför och för den trevliga stämningen blir man kvar länge på Saraghina. Bra öllista dessutom.

435 Halsey Street, saraghina.com.

4. Speedy Romeo

Anrikt och prisbelönt

Av alla klassiska krogar i Bed-Stuy är Speedy kanske det mest klassiska. Speedy är sedan sex år upptagna i Michelinguiden och har en så kallad Bib Gourmand-rekommendation för sina biffar och sina vedugnseldade pizzor (Anton Ego och Dick Dale är två favoriter). Jag gillar också den hundraåriga lokalen (här kunde man tidigare köpa reservdelar till bilen). Nu är det orange viner och grymma öl på roterande fat som gäller. Och en sorlande lokal fylld av lokalbor och tillfälliga besökare. Namnet fick Speedy Romeo efter en av ägarnas tävlingshästar. Kusen hänger porträtt bredvid vedugnen.

376 Classon Avenue, speedyromeo.com.

Speedy Romeo. Foto: Jonas Henningsson

5. Dough

Magnifika munkar

I frityrmunkstokiga USA har man tusentals och åter tusentals ställen att stilla sitt fett- och sockersug på. Enligt många är munkmagin som allra störst hos Dough i Bed-Stuy. Det hävdar i alla fall de stammisar som trängs här när jag släntrar in från hörnet av Lafayette och Franklin Avenue.

– Jag kör två timmar varje vecka för att få mina munkar, det är så värt det, säge Steve från Long Island som jag stöter på med famnen full av färgstarka kreationer.

Hemligheten då? Ja, det hör man på namnet. Dough är vansinnigt bra på att göra en oefterhärmlig deg. Favoriter? Det varierar, men senast var det hibiscus och passion fruit som smällde högst.

448 Lafayette Avenue, doughdoughnuts.com.

Munk på Dough. Foto: Jonas Henningsson

6. Fulton Street

Sjung vanlighetens lov

Även om många besökare lätt hamnar uppe på Myrtle Avenue tycker jag Fulton Street är hjärtat av Bed-Stuy och en perfekt startpunkt för att utforska området. Här pågår ett skönt otrendigt och lojt lunkande vardagsliv. Kommer man till Bed-Stuy med tunnelbanans snabba C-tåg från Manhattan slås man direkt av tystnaden. Bara vanliga butiker som riktar sig till lokalbor och så några kyrkor och syltor. Mejeributiker och blombutiker. Så befriande skönt. Du hamnar helt rätt om du går av vid någon av stationerna Kingston-Throop Avs eller Nostrand Avenue på Fulton Street. Från Fulton kan du traska norrut genom Bed-Stuy.

Fulton Street.

Fulton Street. Foto: Gett Images

7. Pilar Cuban Eatary

Kubanska mackor

Många vallfärdar hit för en cuban, en välkomponerad och oerhört smakfull macka som också är prisbelönt. Välj mellan grilled cheese med gruyère och ost från Hudson Valley och pressed cuban som innehåller rostat fläsk och skinka. Själv gillar jag deras tolkning av klassikern arroz con pollo, den välkryddade risrätten med kyckling. Vad mer? Jo, missa inte deras rom- och cocktailbar, kom inte för sent bara. Pilar Cuban Eatary slår igen redan vid elva på kvällen.

397 Greene Avenue, pilarny.com.

8. Playground Coffeeshop

Hängvänlig mötesplats

Playgrounds idé är att inte bara vara ett kafé, utan också en mötesplats för kvarteret. Det har de lyckats ganska bra med, där de ligger i hörnet av Bedford och Quincy. Man gör det genom att arrangera evenemang med lokala aktivister, sälja böcker, kläder, smycken och lokal konst och ha utställningar, föreläsningar och happenings – allt från sykurser till filmvisningar. Lokalen är också en av områdets bästa om man vill hänga kvar här länge. Många använder den som kontor och vardagsrum. Och kaffet är också bra!

1114 Bedford Avenue, playgroundcoffeeshop.com.

9. Gatukonsten

Maffiga muraler

Även om Bed-Stuy inte kan mäta sig med Bushwick när det gäller antalet målade väggar hittar man mängder av bra gatukonst i det vidsträckta området. Som den berömda målningen av rapparen Notorious B I G, känd som Biggie, i hörnet av Quincy Street och Bedford Avenue. Biggie är för övrigt en av Bed-Stuys kändaste personer. Det har varit mycket snack om att målningen ska tas bort men än så länge har den bevarats. Vill du få koll på vad mer som finns på väggarna innan du ger dig ut på måfå för att leta ska du spana in kontot @bedstuyartsstroll på Instagram. Från mars till december ordnar man så att besökare kan gå på självguidade turer som tar dem till 25 muralmålningar, men också till gallerier och studior i stadsdelen. Även föreläsningar och workshops anordnas.

Gatukonst. Foto: Jonas Henningsson

10. Brownstonehusen

Bästa boendet

En av de riktigt stora begivenheterna är att strosa upp och nerför långa gator kantade av fantastiska brownstonehus. Byggnaderna uppfördes mellan 1890-1910 för den välbeställda medelklassen. Flera årtionden senare flyttade även trångbodda Harlembor ut till Bed-Stuy, man fick mycket mer hus för pengarna här i Brooklyn än inne på Manhattan helt enkelt. Nu är det en allt mer mångkulturell samling hyresgäster som intagit de här kulturmärkta husen. Bästa sättet att bo för att uppleva stadsdelen tycker jag är att hyra en lägenhet via t ex Airbnb, helst i et brownstonehus. Då får du hela känslan av Bedford-Stuyvesant och den här delen av Brooklyn liksom på köpet.

Vackra brownstonehus. Foto: Gett Images

11. Fort Greene Flea

Skruvad loppis

Brooklyn har många bra loppisar. Fort Greene Flea är inte en av de största eller bästa – men den är rolig och lite tokig. Och trevlig. Läget mellan kyrkan Queen of Saints och frimurartemplet i norr och Bishop Loughlin Memorial High School är soligt och fint. Det är hit lokalbefolkningen drar för den där trevliga helgutflykten. Vad hittar man då här? Jo, gammal härlig vinyl, konst och hantverk – och en massa pinaler man inte visste att man ville ha.

Lafayette Avenue.

12. The Fly

Kyckling och naturvin

Självklart har de orange vinerna intagit Bed-Stuy. The Fly är en av de nya vinbarerna i de södra delarna av stadsdelen där Classon Avenue möter Fulton Street. Det är gänget bakom två välkända inrättningar i närheten, Cervos och Harts, som nu vill göra sin egen tolkning av hur en stambar ska se ut. Man kallar sig chicken and natural wine restaurant. Ett väldigt avslappnat ställe med en inredning som påminner om en kombo av en österrikisk och en skandinavisk ölstuga, fast med bohemisk Brooklynelegans. Här serveras bland annat hel kyckling som du delar med några vänner och äter med händerna. Vinerna då? Jo, en fin och spännande lista med intressanta viner från Italien och Frankrike, men också från Mexiko och Chile.

549 Classon Ave, theflybrooklyn.com.

The Fly. Foto: Heidi S Bridge

13. Hops Hill

Humlenördens högborg

Jag vet, den här lilla slitna baren med så mycket hjärta hänger precis på kanten till Bed-Stuy. Men du kommer inte att ångra det där halva steget ut ur din nya favoritstadsdel. Hops Hill är en av New Yorks bästa ölbarer, även om den ser mycket ut för världen. Men utbudet – och kunnandet – är på topp. Här finns alltid några öl från världens bästa bryggeri, Hill Farmstead. Ägaren själv kör upp till Vermont och hämtar leveranserna. Hops Hill satsar också hårt på evenemang och möten med bryggare, så håll utkik på sajten för att kolla vad som händer när du är i stan.

886 Fulton Street, hops-hill.com.

14. Natural Market

Delikatesser till picknicken

En av de allra bästa av Bed-Stuys alla hörnbutiker och färgstarka delis. Här hittar du ett suveränt utbud av ekologiskt när- och välodlat, liksom spännande delikatesser från stora delar av världen. Saknar du sug efter att köpa hem dessa svårfunna kulinariska kulturyttringar kan du ändå komma hit. Natural Market har många bra stånd med färdigmat som bagels, burgare, mackor och wraps. Perfekt för picknicken i parken.

1095 Bedford Avenue.