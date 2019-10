Sköna Bedford-Stuyvesant – en oupptäckt stadsdel i Brooklyn

I skymundan från trendiga Williamsburg och exhibitionistiska Bushwick flyter livet på till synes stillsamt och sömnigt i Bedford-Stuyvesant. Men under ytan bubblar det av energi. Följ med till Brooklyns skönaste stadsdel!

Bedford-Stuyvesant, eller Bed-Stuy som lokalbefolkningen säger, är otrendigt men superskönt. Foto: GettyImages/Jonas Henningsson

Tar man C Train från Manhattan till Fulton Street lämnar man hetsen och stressen bakom sig och kommer till en stadsdel där tempot är lågt och livet lunkar på i maklig takt. Jag spankulerar nyfiket längs Fulton och korsar Bedford Avenue. Hade jag följt den fyrtiofem minuter norrut hade jag kommit till hjärtat av Williamsburg. Men istället fortsätter jag österut. Bort från Brooklyns epicentrum. Snart är kakafonin och sorlet borta, utbytt mot en småstad där lokalbor lever sina vardagsliv i lugn och ro.

I Bedford-Stuyvesant, eller Bed-Stuy som lokalbefolkningen säger, finns livsmedelsbutiker, kyrkor, ett karibiskt bageri, en dominikansk frisörsalong, en chilensk tatuerare, ett litet krypin som säljer grillade kycklingvingar southern style, en jamaicansk restaurang, en butik som utlovar kungliga sneakers, lågprisboden Dollar Tree och skönhetssalongen Princess Nail bredvid United House of Prayer for All. Någonting för alla!

Området är mångkulturellt på ett sätt som nästan bara existerar i New York. Och inkluderande på ett sätt som bara otrendiga stadsdelar kan vara.

Legendariska rapparen Notorious B.I.G bodde i Bed-Stuy och syns på många muralmålningar i området. Foto: Getty Images

Ambulanssirener avbryter mina tankar, hög musik strömmar ur en skraltig Ford. En blomförsäljare försöker övertyga en dam om förträffligheten i just den här buketten, på ett annat ställe predikar en förkunnare för förbipasserande som slagit dövörat till. Allt ackompanjeras av tunnelbanegnisslet som tränger upp genom gallren i marken.

Som resten av Bedford-Stuyvesant domineras stadsbilden av långa gator kantade av brownstonehus, bostadshusen med trappa upp till entrén som finns på så många ställen i New York. Men mest gillar jag vanligheten som känns befriande efter Williamsburg och Bushwick där allting måste vara, eller bli, trendigt.

Min vanliga morgonpromenad tar mig upp till Peaches Hothouse. Ingenstans får man en bättre start på dagen, i alla fall inte om man är svag för mat från amerikanska södern. Här serveras soulfood i rykande het tappning, signerad mamma Peaches som står för alla recepten. Och hänger porträtt i baren.

Jag äter Peaches kycklingsandwich, stekta gröna tomater och enorma bacon medan jag pratar med bartendern Renéé LaMay.

– Det finns en nybyggaranda här som jag gillar jättemycket, men det är inte så att man tappar andan, allting går lagom fort. Jag tror inte det finns någon bättre plats att bo på i Brooklyn just nu, säger hon.

Fulton Street är hjärtat av Bed-Styu. Foto: GettyImages

Kliv av på Fulton Street för att njuta av ett skönt vardagslunk. Foto: Getty Images?

Jag drar vidare på Hancock Street. Stannar till vid den offentliga trädgården som börjar vakna till liv för säsongen. När jag kom hit för några dagar sedan var träden fortfarande i vila, men snart slår magnolior och körsbärsträd ut.

Just väntan är en del av de här kvarteren. På Manhattan ser man aldrig så många människor stå så till synes sysslolösa i gathörnen. Visst handlar det här till viss del om arbetslöshet, de som gör karriär är förstås upptagna med det någon annanstans. Men det känns också som om man bestämt sig för att livet ska levas ute, på gatan, utan alltför mycket aktiviteter. Dra ut en stol och en gitarr och spela, eller langa fram den där basketbollen så kör vi!

I hörnet av Halsey och Throop står en gigantisk stadsjeep parkerad utan att bry sig om att den är i vägen där i korsningen. Andra bilar får snällt ta en lov runt den. Ur de nervevade fönsterrutorna strömmar benhård rap. Bilens ägare och hans kompisar har parkerat sig själva på huk på trottoaren vid den skuggiga husväggen. De sitter och småpratar, dividerar, spanar ut över korsningen.

Bed Stuy har mängder av muralmålningar men många är hotade. Foto: Jonas Henningsson

Många av brownstonehusen är försedda med skyltar som förkunnar att de är till salu – ett tecken på att området håller på att omvandlas. De flesta av husen byggdes mellan 1890 och 1910 och var tänkta för den välbeställda medelklassen. Flera årtionden senare flyttade även trångbodda och mindre välbeställda Harlembor ut till Bed-Stuy, eftersom man upptäckt att man fick mer hus för pengarna här ute i Brooklyn än inne på Manhattan.

Nu är det en allt mer mångkulturell samling hyresgäster som intagit de här kulturtunga huslängorna, och de är snarare övre medelklass. Vurmen för brownstonearkitektur är en av bakgrunderna till gentrifieringen som förstås inte Bed-Stuy kan undkomma.

Munkmagasinet Dough i Bed-Stuy gör landets bästa donuts. Foto: Getty images

Bedford-Stuyvesant är vidsträckt och ju närmare de norra delarna man kommer desto fler trendriktiga restauranger och rogivande tebodar och vinylmånglare som gärna använder ord som organic och sustainable. Här finns vintagebutiken Harold and Maude där Ryoma Hashimoto skapat sin dröm tillsammans med flickvännen Mami Nagase.

– Mami kom hit från Osaka. Vi har mycket saker från Japan, men också mycket annat från femtio- sextio- och sjuttiotalen, berättar han.

Harold and Maude är litet, gör du en piruett har du varit i hela butiken. Jag dröjer mig dock kvar, inte minst för den svala jazzen som strömmar ur högtalarna.

Myrtle Ave är områdets sista utpost i norr. Där tar South Williamsburg vid, då är man tillbaka i storstaden. Men kanske finns det urbana också här. Jag slinker in på Project Parlor, ett skönt lite avigt bar som gör drinken old fashioned på trendriktig mezcal från den mexikanska regionen Oaxaca istället för på bourbon. Bartendern Tom bekräftar min misstanke, här har Bed-Stuys förvandling pågått en tid. Jag inser att den riktiga New York-pulsen är på väg att också inta Bed-Stuy.

Tom har precis återvänt från sin semester på landet i Catskillsbergen norr om New York och njuter av att vara tillbaka i vardagen i staden.

– Det blev för långsamt där uppe, jag saknade stadstempot. It´s nice to be wired and tired again.