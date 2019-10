10 bästa platserna du måste besöka på Sri Lanka

Berg med gröna teplantage och sköna vandringar. Stränder med vit sand och slingrande kokospalmer och kolonialstäder med historisk atmosfär. Vagabonds Per J Andersson har rest till ett otal gånger sedan tidigt åttiotal. Här är hans bästa tips.

Stränder, fiskare, teodlingar och tåg – det här är 10 platser du inte får missa på Sri Lanka. Foto: Getty Images

1. Mirissa Beach

En av Sydkustens skönaste ständer i en bukt med avslappande strandserveringar, vindlande kokospalmer och djungeln i ryggen. Här slipper du stora hotellschabraken och kan njuta av någorlunda stillhet på mindre familjepensionat och homestays. Från Colombo tar du tåget till Welligama och taxi eller tuk-tuk de sista 7 kilometerna.

Ta det lugnt på Mirissa Beach. Foto: Getty Images

2. Unawatuna Beach

Ljus sand och styltfiskare. Unawatuna var länge ett favoritställe bland backpackers där det ligger strax söder om den historiska staden Galle. En gång i tiden en väl bevarad hemlighet. Idag mer exploaterat. Hotellen och restaurangerna ligger tätt intill stranden i den mjukt rundade bukten. Schyst snorkling, även om en del av korallreven förstördes av tsunamin 2004.

Inte lika hemligt längre men fortfarande vackert. Foto: Getty Images

3. Galle

Muromgärdad stad med sömniga gränder mellan patinerade stenhus. Byggd på 1600-talet på en halvö i Indiska oceanen av holländska kolonialister. Skön historisk atmosfär. Många bra homestays och familjehotell. Men en middag eller en drink på något av de lyxiga kolonialhotellen är ett måste. Cykelavstånd till stränderna i Unawatuna.

Vykortsvackra Galle. Foto: Getty Images

Styltfiskare i Galle. Foto: Getty Images

4. Nuwara Eliya

De brittiska kolonialisternas favorit-rekreationsort i Sri Lankas bergstrakter. Hästkapplöpningsbana, golfbana, klubbhus och ett storstilat hotell. Det är underbart att strosa runt i grönskan med hus i brittisk tudorstil mellan teplantagen och molnn. Missa inte att besöka The Hill Club där du dricker en kanna te sittande i blommiga fåtöljer under det inramade fotot från brittiska drottningen Elisabeth II:s besök här på femtiotalet. Om andan faller på kan du en morgon härifrån vandra upp på öns högsta berg, Pidurutalagala, och njuta av utsikten tebuskar och skogar.

Böljande grönska. Perfekt för en kopp te och avkoppling. Foto: Getty Images

5. Adam's Peak

Sri Lankas Matterhorn är en spetsig bergstopp som du tar dig upp på ordentliga trappor med räcken. Det gör också dagligen hundratals pilgrimer från alla religioner – mest buddister, men också hinduer, muslimer och kristna. Sympatiskt nog är alla religioner överens om att besegrandet av berget ger andlig styrka, även om mytologierna går isär: för buddisterna är fotavtrycket på toppen Buddhas, för hinduerna är det Shivas och enligt de kristna och muslimerna tillhör det Adam, den första människan på jorden.

Vandring kring Adam's Peak. Foto: Getty Images

6. Ella

Ta bergståget från Colombo genom teplantagen till bergsstaden Ella. Den resan kan mycket väl bli ditt bästa minne från besöket på ön. Själva byn är en blandning av stugor, bungalower och blomsterfyllda trädgårdar med lågmäld atmosfär, trots det stora antal turister som besöker platsen varje år. Men stanna inte i stan, utan bege dig ut på vandringar på stigarna på kullarna runtomkring och njut av den spektakulära utsikten.

Grönskande vackert i Ella. Foto: Getty Images

Missa inte att ta ta tåget på Sri Lanka. Otroligt vackra sträckor och utsikter att ta del av. Foto: Getty Images

7. Kandy

Kungariket Kandys huvudstad som erövrades av britterna 1815. En sjö som du kan promenera runt och ett buddisttempel som sägs rymma en tand från Buddha och varje kväll iscensätter en ljudlig och spännande ceremoni. Och så det underbart bedagade kolonialhotellet Queen's där klockan verkar ha stannat på 1948. Även hit kan du ta bergståget direkt från Colombo.

Foto: Getty Images

8. Arugam Bay

Sri Lankas kanske coolaste strand. Hit hittar vågsurfare för att njuta av de pålitligt långa och sköna vågorna. Inte så höga, men uthålliga – för "Its not the size of the waves, its the motion of the ocean" som räknas. Många enkla serveringar i rangliga träskjul med grillad nyfångad fisk. Elefantreservat på dagsutflyktsavstånd. Besökarna är en blandning av lankesiska familjer, en del överfriskade män från Colombo och västerländska surfare och backpackers.

Foto: Getty Images

9. Pasekudah

Kanske öns vackraste strand. Ligger på östkusten strax norr om staden Batticaloa och alldeles intill systerstranden Kalkudah. En del lokala fiskare på stranden men få andra turister. Avslappnad atmosfär. Ljudet av havets vågor och palmernas sus. Annars tyst. En paus i tillvaron. Före inbördeskriget, som rasade 1983–2009, var den här delen av östkusten ett populärt backpacker-hangout. Idag finns bara ett tiotal lite finare resorts här och serveringar utanför hotellen. Inget för dig som vill ha fart och fläkt, men perfekt för dig som vill koppla av efter hektiska larmet i städerna.

Foto: Getty Images

10. Colombo

Sri Lankas huvudstad ligger vid havet. Ständigt en salt bris. Mest historisk känsla får man i den äldsta delen som kallas Fort och ligger intill hamnen. Här finns flagnande vita kolonialhus med arkader och murriga varuhus som känns som från en annan tidsålder. Och så det vackert renoverade Dutch Hospital Complex med butiker, kaféer, innergårdar och inte minst Ministry of Crabs, öns bästa skaldjursrestaurang med gudomliga räk-, havskräft- och krabbrätter. Promenera också i skymningen mellan matstånden på strandpromenaden vid Galle Face och ta en solnedgångsdrink på det anrika Galle Face Hotel där mängder av berömdheter bott sedan öppnandet för över 100 år sedan.