48 timmar på Isle of Skye – får, skotsk tapas och rökig whisky

Skottland har blivit ett omåttligt populärt resmål, inte minst Isle of Skye. Hyr en bil och bege dig runt på ön där berg möter hav, där det luktar tång och malt. När kylan ligger på värmer whiskyn och den goda stämningen.

Guide till vackra Isle of Skye. Foto: Helle Kikerpuu/GettyImages

Jag vrider och vänder mig i bilen för att inte missa några bergstoppar, porlande bäckar och dalar. Nackspärren är blott ett vattenfall bort. Vi har precis lämnat det skotska fastlandet och kör av färjan på Isle av Skye. Efter en och en halvtimme rullar vi in på Canowindra, ett familjeägt bed and breakfast en bit utanför öns tätort Portree. Det är ett litet ställe med fyra bekväma rum och hemlagad frukost; perfekt för några dagar på ön.

Men innan sängdags hinner vi åka in till lilla Portree för en sen middag på Antlers Bar and Grill. Stämningen är livligt trots att det är mitt i veckan. En gigantisk fish and chips serveras vid sidan av en blygsammare men krämig gnocci.

Lilla Portree är med sin omkring 1 800 invånare en mysig kuststad med överraskande bra restaurangutbud. Foto: Helle Kikerpuu

Torsdag

Efter frukost med ägg, gröt, bönor och en kanna kaffe har vi nog med energi för en dagstur. Lite proviant inhandlas på Portrees mataffär innan vi tar A87 norrut mot Uig. Väl framme stannar vi för att insupa havsvindarna. Det är från Uig färjorna går till yttre hebriderna och ön Lewis and Harris. Det är också här vägen smalnar av till en "single track road".

Vi kommer fram till ruinerna av Duntulm Castle, slottet som byggdes på 1300- och 1400-talen och var säte för klanen MacDonald of Sleat. Det är en mäktig plats där havet breder ut sig med Yttre Hebridernas berg i horisonten. På andra sidan in mot land tornar en bergsrygg upp sig. Ruinerna är inhägnade och likaså är fåren som betar gräset som växer på stenarna.

Ett av öns många många får. Foto: Helle KIkerpuu

Så tar bilvägen norrut slut och vi viker av tillbaka öster om Quiraing. Landskapet är häpnadsväckande vackert. "Bergen" och landskapet är formade av jordskred och tillhör halvöns mest dramatiska naturupplevelser – perfekt för vandringar av alla slag, korta som långa.

Vi stannar till på en liten parkering vid Flodigarry. Härifrån kan man vandra förbi två sjöar upp mellan bergsformationerna ända upp på toppen. Det är en vandring man bör avsätta en halv dag för, men jag och vänder efter andra sjön vilket tar omkring två timmar fram och tillbaka.

Två timmars vandring är lagom för den som åker på roadtrip och vill uppleva lite av varje som Isle of Skye har att erbjuda. Foto: Helle Kikerpuu

... men man vill ju till toppen. Quiraings mäktiga och udda stenformationer är riktigt coola. Foto: Aumphotography/GettyImages

Efter vandring åker vi tillbaka till Portree. När vi passerar Isle of Skyes absolut största turistmagnet, bergsformationen Old man of Storr, står det flertalet bilar parkerade på den gyttjiga parkeringsplatsen. Grävskopor och maskiner ser ut att lägga grunden för någonting nytt – kanske ett turistcenter?

Som planerat hinner vi tillbaka till Portree lagom till middag, men först en sväng in på mysiga Merchant Bar där en öl och whisky kommer lagom till pass. Efter några omgångar av spelet "Fyra i rad" är det middagsdags.

På inrådan av vår värd på Canowindra bokade vi bord. Den stadiga ökningen av turister har inte gett med sig. Så här i oktober brukade det vara lugnt men de senaste åren har turisterna kommit året om. Restaurant Rosedale ligger framför den lilla hamnen och erbjuder en version av skotsk tapas som går att få vegetarisk och med kött. Snyggt upplagt kommer rätt efter rätt från köket; rökta rödbetor, skotska ostar och inlagda morötter. Från fönsterplatsen syns fiskebåtarnas blinkande ljus i mörkret.

Rosedale hotel och restaurant stänger under vintermånader och är öppet mellan mars och oktober. Foto: Rosedale Hotel

Neist Point Lighthouse är populärt men det ytorna gör att det inte känns trångt. Foto: Helle Kikerpuu

Fredag

Efter att ha kelat med katten på vår bed and breakfast drar vi iväg på ännu en dagstur. På schemat: fantastisk fyr och rökig whisky. Vi rattar västerut på ön mot Neist Point Lighthouse. Vidderna breder ut sig som gyllene hav och vi passerar byar och krypkör kring får och når till slut kusten.

En landstunga skjuter ut i havet med en maffig klippa mitt i och längst ut bakom det skymtar en gul fyr. Det är ett stycke ögongodis. Den dramatiska kustremsan fortsätter söderut och står som en mörk mur gentemot havets vågor.

Det tar en dryg halvtimme att i sakta mak promenera bort till fyrhuset. Det är vackert väder och havet är stillsamt – tyvärr! Jag hade gärna velat uppleva havets vågor kasta sig upp på klipporna i ett yrväder, men inte ska man klaga när det är klarblåhimmel i Skottland. Stenarna längst ut blir en perfekt plats för en fikapaus med medhavda smörgåsar och chips med cheddarsmak.

Drar vidare mot Talisker. Fram till 2017 var det Isle of Skyes enda whiskydestilleri, men nu finns även Torabhaig. Väl framme är det tid för en sen lunch på The Old Inn & Waterfront Bunkhouse som ligger några meter ifrån destilleriet. Det är en urtypisk skotsk pub med terrass för svala sommardagar och en galet mastig sticky pudding.

Talisker har, precis som de flesta destillerier guidade turer, där man får en inblick i tillverkning av whiskyn. Butiken är liten men välfylld och i baren testar en av oss, den som inte kör, två olika whiskyn. Lukten av tång och måsarnas skrik lirar bra med Taliskers slogen: "Made by the sea".

Sista kvällen i Portree. På designbutiken ÒR kan man hitta diverse skotska hantverk, smycken och grafisk tryckkonst. Några minuter bort ligger hamnen där kvällens bugetmåltid är fish and chips. Det lokala haket som kort och gott heter Fish & Chips.

Bredvid haket ligger The Lower Deck Seafood Restaurant. Bakom de immiga fönstren syns middagsgäster och uppe vid vägen på andra sidan hamnen ligger lyxkrogen Scorrybreac. Men det finns inget som kan slå vinden i ansiktet och kluckandet från vattnet som slår mot båtarnas skrov. Visst är det lite kallt så här på senhösten – men det kan ett glas whisky råda bot på.

Gyllene whisky lirar bra med solnedgången. Foto: Jacek Dylag/Unsplash

Helle Kikerpuu, digital redaktör

Därför valde jag Isle of Skye: När man närmar sig skotska höglandet vill man bara fortsätta ännu längre västerut för mer berg, mäktigare vidder och coola kustremsor. Isle of Skye har allt det där plus god mat, öl, whisky och massor av ulliga gulliga får.

Så tar du dig dit: Direktflyg till Edinburgh med SAS, Norwegian och Ryanair från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Det klart enklaste sättet att komma till ön Isle of Skye är att köra bil. Om man inte stannar på vägen tar den drygt fem timmar mellan Edinburgh och Portree. Även buss och tåg finns och tar upp emot åtta till tretton timmar med byten.

Alternativ resväg för Harry Potterfans: Mellan Fort Williams och kustbyn Mallaig på skotska fastlandet går ångtåget Jacobite. Tåget har flera vackra och uppskattade sträckor men den mest kända är den över Glenfinnanviadukten som är känd från otaliga filmer, främst Harry Potter. Om man inte är med på tåget kan man åka förbi vidukten på väg till Isle of Skye och istället ta färjan från Mallaig över till Isle of Skye. Viadukten gör sig riktigt bra från marken och bilvägen och färjan bjussar på fler otroliga skotska vyer.

Gilla Vagabond på Facebook för mer resenyheter, tips och inspiration i ditt flöde.