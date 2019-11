Miniguide till Austin – musik, boots och retro-motell

Austin får man bara inte missa om man gillar mat, öl och musik. Nyligen renoverades stadens bästa motell så att stället är så där underbart retro. Kolla in bilderna och tre klassiska tips från Texas huvudstad.

Austins retro motell med svalkande pool får man bara inte missa om man är i Texas.Foto:Nick Simonite

Den som kör söderut från downtown i Austin kommer snart att få syn på en rödvit, penisformad neonskylt som kaxigt sticker upp intill vägkanten. Då är man framme vid Austin Motel – ett ikoniskt motorhotell med historia i väggarna och lekfullhet i sinnet.

Det klassiska motellet har nyligen totalrenoverats och fräschats upp, samtidigt som man valt att behålla detaljer från förr. Skylten är bevarad från 30-talet, då motellet byggdes, och inredningens klatschiga färger inspirerades av det framstegsoptimistiska 50-talet, medan de poppiga konstverken som pryder väggarna på hotellet är hämtade från 80-talet. Resultatet är ett läckert retrohotell med randiga parasoll, röda skinnsängar, analoga telefoner och turkosa bäddsoffor. Missa inte en måltid på den mexikanskinspirerade restaurangen Joann's Fine Foods, där hemgjorda tacos lockar stam­misar från hela bygden.

Från 1 300 kr/natt för dubbelrum.

austinmotel.com

Receptionen är retro och färgglad. Foto:Nick Simonite

Foto:Nick Simonite

Foto:Nick Simonite

Den coola poolen komm svalka i hettan. Foto:Nick Simonite

Foto:Nick Simonite

Motellets skylt som enligt ryktet ska föreställa en kaktus men mer än något liknar en gigantisk fallos i neon. Foto:Nick Simonite

3 klassiker i Austin

1. The Continental club

Austin kallar sig stolt "live music capital of the world", ett epitet som det definitivt finns fog för. Utbudet på klubbar är enormt, och behövs. Särskilt under South by South-west, en av världens största musikfestivaler då över 1 000 artister från hela världen kommer till Austin för att uppträda under en dryg vecka i mars varje år.

Här finns klubbar för alla smaker. Continental är en av de mest ärevördiga. Läget mitt på nöjesstråket South Congress gör att det är lätt att glida förbi här närsomhelst och kolla in en konsert. Ofta bjuds det på flera framträdanden per dag och dörrarna står inte sällan öppna så att musiken ljuder ut på gatan. Fokus är på country, blues och rockabilly. Miljön är klassisk, med ett rött sammetsdraperi bakom scenen som för tankarna till någon David Lynch-film.

continentalclub.com

2. Allens Boots

Är man turist i Goa köper man batik, är man dito i Sverige åker man inte hem utan en dalahäst i bagaget. Och har man vägarna förbi Texas så är såklart ett par äkta cowboyboots den ultimata souveniren. Allens Boots är stans största och mest kända bootsaffär och har legat på South Congress sedan 1977. Jag letar och provar.

Men nej. Jag har nog trots allt lite svårt att se mig själv knata till jobbet i ett par höga stövlar i alligatorskinn en vanlig måndag i februari. Men visst är det kul att slå ihjäl en halvtimme med att klä ut sig till cowboy.

allensboots.com

3. Ginny's Little Longhorn

Tänk ett fallfärdigt kyffe med enklast möjliga interiör, dit folk kommer för att dricka öl, lyssna på country och kanske ta en svängom på dansgolvet. Där har du konceptet för en honkytonk-bar i Texas.

Texas har en lång tradition av honkytonks, och fortfarande finns det ställen som håller stilen. Som Ginny's i norra Austin. Här blandas det klassiska honkytonket med den excentriska och bohemiska atmosfär som Austin gjort sig känt för.

Kvällens höjdpunkt är chicken shit bingo, som är precis vad det låter som. En stackars brunspräcklig höna släpps in i en bur vars golv är en gigantisk bingobricka. "Poo! Poo! Poo!"Högljudda hejakörer manar på den stackars fågeln. Tycka vad man vill om denna "sport", men turistanpassat känns det inte.

Efter nästan en halvtimme stegrar sig plötsligt ropen. En liten lort hamnar på nummer 42. Bingo!

thelittlelonghornsaloon.com

Läs hela listan på Austins måsten här!