Vagabonds drömresa – 5 veckor klassisk roadtrip genom USA

Se några av de mäktigaste naturupplevelserna och coolaste städerna. Från vilda västern-landskap i Texas till träsk i Södern. Kaliforniens stränder till New Yorks skyskrapor. Följ med Vagabond på en långresa genom USA – kust till kust.

Upplev 14 delstater på 5 veckor under en klassisk långresa genom USA. Foto: Unsplash/GettyImages

L.A. till Grand Canyon

- Första veckan -

Los Angeles är värd en resa i sig. I denna vidsträckta metropol kan man stanna i veckor utan att ens skrapa på ytan. Denna gång väljer vi dock att ganska raskt lämna kusten och bege oss med hyrbil inåt landet, genom den ödsliga Mojaveöknen. Så småningom framträder Las Vegas som en hägring i öknen. Passa på att njuta av folklivet och de blinkande neonljusen längs The Strip. De kommande dagarna kommer det att bli lite av den varan när vi ger oss ut i vildmarken. Dagen därpå lämnar vi Nevada och närmar oss Utah. I lilla Springdale slår vi läger för att utforska den übermäktiga nationalparken Zion under ett par dagar.

Att se Grand Canyon kräver en liten omväg, men det vore dumt att missa detta världskända naturfenomen när man ändå är i området. Checka in på North Rim Lodge som ligger alldeles bredvid den norra kanten på Grand Canyon. Lodgen har öppet 15 maj–15 oktober, förbokning rekommenderas!

Spektakulära vyer i nationalparken Zion. Foto: GettyImages

Puls och strandliv i sköna Los Angeles. Foto: Unsplash

Utah & New Mexico

- Andra veckan -

Från Grand Canyon slingrar sig vägen genom en spektakulär vilda västern-miljö som når sitt klimax i Monument Valley, känt för sina röda stenformationer som agerat kuliss i otaliga cowboyfilmer. Efter att ha njutit av stillheten och sladdat runt på dammiga sidovägar så gör du en gir norrut för ett par dagar i Moab, södra Utahs äventyrsmetropol. Området är världsberömt bland cykelentusiaster, så ta chansen att röra på benen efter att ha suttit still så länge i bilen. Hyr en mountainbike eller passa på att vandra runt bland de fantasifulla stenformationerna i Arches National Park.

Så småningom lämnar du Utah och stannar för ett matstopp i Durango, Colorado innan du slutligen når New Mexico och vackra Santa Fe, där du njuter av frisk bergsluft, god mat och historisk arkitektur från den spanska kolonialeran.

Ta en bensträckare i mäktiga Moab. Foto: Unsplash

Texas guldkorn

- Tredje veckan -

Om du inte känner dig mätt på naturupplevelser och strapatser så rekommenderas att stanna ett par dagar i mäktiga nationalparken Big Bend, där man bland annat kan ta en kanottur på mytomspunna floden Rio Grande. Suktar du efter lite mer urban atmosfär så stanna i Marfa, den lilla ökenstaden mitt ute i ingenstans som blivit en världskänd konstnärskoloni, där unga hipsters från Los Angeles och New York öppnat gallerier och bistroer på den dammiga huvudgatan.

Checka in på glampingen El Cosmico, där du kan bo i en airstreamad retrohusvagn från 1950-talet. Stig upp tidigt för att njuta av det magiska morgonljuset i västra Texas innan du styr västerut mot Texas huvudstad Austin. Här bor du på klassiska Austin Motel, som nyligen fått en uppfräschning. Här har du nära till några av stadens bästa restauranger, musikklubbar och barer. Missa inte heller att testa Texas världsberömda BBQ. Vilket ställe som är bäst för tillfället är en fråga som lokalbor kan debattera i evigheter men de ständiga köerna utanför Franklin's (900 E 11th St) tyder på att man har kvar sin höga status.

Utforska Austins nattliv och frossa i BBQ. Foto: Unsplash

Djupaste Södern

- Fjärde veckan -

Öken ger vika för tropiska träsk och luftfuktigheten stiger när vi närmar oss Louisiana. Stanna i Lafayette och gör utflykter i de kringliggande byarna, det som brukar kallas för Cajun country. Testa den världsberömda cajunmaten och ge dig ut på en båttur bland alligatorerna i träsket.

Snart rullar du in i Söderns juvel, New Orleans. Hyr en Airbnb-lägenhet i något av de mysiga trähusen i kvarter som Marigny, Treme, French Quarter eller Bywater och känn dig som en local för ett par dagar. New Orleans är en trevlig stad att bara strosa runt i, lyssna på gatumusiker, ta en bit mat och njuta av alla vackra husfasader. Men stadens mest kända gata Bourbon Street kan du skippa med gott samvete.

Kör sedan norrut längs mytomspunna Highway 61 som till stor del följer den långa Mississippifloden. Stanna en natt i lilla Clarksdale för ett besök på en av de sista bluesklubbarna som finns kvar i regionen, Red's Juke Joint (395 Sunflower Avenue), ett enkelt skjul med plats för bara sjuttio personer.

Fortsätt genom ett platt jordbrukslandskap upp till Memphis. Stadens mest kände son är Elvis Presley, vars luxuösa hem Graceland bör besökas, oavsett om du är ett Elvis-fan eller inte. Även Sun Studios där Elvis och många andra spelade in sina första vax är ett måste för den musikintresserade, liksom Stax Museum som berättar historien om Söderns soulmusik.

Musikaliska New Orleans dansar och ler. Foto: Unsplash

Ljuvliga cajunkräftor. Foto: Unsplash

I countryns hemtrakter

- Femte veckan -

Precis som Memphis och Austin så är Nashville en stad som lever och andas musik, en plats där livemusik hörs från i stort sett varje bar. Att slå en lov på bargatan Lower Broadway är svårt att undvika, här finns mycket turistfällor men också pärlor som Robert's Western World och ACME. Slink gärna in på Station Inn i kvarteret The Gulch, här spelar lokala bluegrassmusiker flera gånger i veckan. Bluegrass- och countrymusik föddes i bergen öster om Nashville, dit du beger dig efter ett par dagar.

Asheville i delstaten North Carolina är första stoppet, en universitetsstad på 650 meters höjd, omgiven av nationalparken Great Smoky Mountains. Strosa runt och njut av den bohemiska atmosfären innan du fortsätter färden längs Blue Ridge Parkway, som löper genom bergskedjan Appalacherna från North Carolina upp till Virginia.

Här är det konstant vacker utsikt över skogar och kulliga berg, så se till att inte ha för bråttom. Stanna till och njut av vyerna och ta en dagstur till fots. Efter ett par dagar ser du slutligen Manhattans skyskrapor torna upp sig, den långa odyssén från Stilla havet till Atlanten har nått sitt slut!