Guide till indiska Ökenexpressen

Tåg genom Indien bjuder på fantastiska vyer, möten med människor och äventyr. Per J Andersson tog Ökenexpressen till Jaisalmer – här är guiden för tågresan. Plus tågtips från andra delar av Indien.

Ökenexpressen heter egentligen Delhi–Jaisalmer Express och avgår från huvudstaden New Delhi. Foto: GettyIages/Johan Marklund

Läs reportaget: Ökenexpressen: tåget till kameler, slott och sanddyner

Resa dit

Det är knöligt, tålamods- och tidskrävande att ta tåget hela vägen från Sverige till Indien, men det går – via Turkiet, Iran och Pakistan. Läs mer om hur du gör på The Man in Seat 61.

Air India flyger nonstop till New Delhi från både Stockholm och Köpenhamn för från drygt 4 000 kr t/r. Finnair har också en snabb förbindelse till den indiska huvudstaden från flera svenska flygplatser via Helsingfors.

Fakta Rajasthan

Vad: Delstat i nordvästra Indien.

Storlek: 338 449 km2 (lite större än Finland).

Antal invånare: 69 miljoner.

Naturtyper: Jordbruksbygder och torrskogar med bl a tiger, läppbjörn och leopard i öster, halvöken och öken i väster.

Tågförbindelser: Du kan tåget från övriga Indien till alla större städer i Rajasthan, inklusive Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Udaipur, Jaisalmer och Ajmer (nära heliga staden Pushkar och den årliga kamelfestivalen).

Bäst tid att resa: Okt–mars.

Ökenexpressen går till Jaisalmer, det tusen år gamla ökenfortet långt ute i Tharöknen. Foto: GettyImages

Boka indiska tåg

Ökenexpressen heter egentligen Delhi–Jaisalmer Express och avgår varje kväll från den indiska huvudstaden och kommer fram till Jaisalmer vid lunchtid nästa dag, en resa på 92 mil som tar drygt 18 timmar och går via Jaipur och Jodhpur. Alla indiska tåg bokas på onlineresebyrån cleartrip.com, 12go.asia eller Indian Railways egen sajt Irctc.co.in. I Indien kan du boka på nästan vilken resebyrå som helst eller på International Tourist Bureau, dvs turistbokningen på New Delhi Railwaystation. Indcenresor är svensk agent för Indian Railways och kan också boka alla indiska tåg mot en avgift.

AC first class. Sluten fyrbäddskupé med låsbar dörr mot korridoren.

AC 2-tier. Luftkonditionerad andra klass med två bäddar på höjden, läslampa och skynken att dra för mot mittgången.

AC 3-tier. Luftkonditionerad andra klass med tre bäddar på höjden men utan läslampa och skynken.

Sleeper. Liggvagn med tre bäddar på höjden och utan luftkonditionering.

Second sitting. Sittplats i öppen salong.

Samtliga dessa klasser kräver reservation. Därutöver finns vagnar där du reser oreserverat, där trängseln ofta är stor.

Vill du resa som en maharadja på räls genom Rajasthan, välj då chartertåget Palace on Wheels som i renoverade kungatåg gör en veckolång rundresa ungefär en gång i veckan. Boka på thepalaceonwheels.org.

Tåg genom Indien bjuder på fantastisk vyer. Foto: © Naufal MQ/GettyImages

5 storslagna indiska tågresor

1. Guwahati Express. Indiens längsta tågresa. 355 mil från Keralas residensstad i sydväst till teplantagen i delstaten Assam i nordöst. Resan tar 65 tim och bjuder på tre nätter ombord. Mycket tåg för pengarna.

2. Goa Sampark K Express. Hoppa på tåget på Nizamuddin-stationen i New Delhi och kliv av i södra Goa drygt 31 tim senare. Från fönstret utsikt mot ett tvärsnitt av centrala Indiens bördiga åkrar till Västra Ghats forsande vattenfall och täta djungel.

3. Shiv Ganga Express. Snabbnattåget till den heliga staden. Kliv på i huvudstaden, stig av drygt 12 tim senare i Varanasi (Benares) och ta en cykelriksha ner till den heliga Gangesfloden där hinduiska pilgrimer badar i gryningen.

4. Rameswaram Express. Från Tamil Nadus huvudstad Chennai (Madras) till pilgrimsorten Rameswaram på en sandig ö i Indiska oceanen, halvvägs till Sri Lanka. Sista biten kör tåget på Pamban Bridge, Indiens näst längsta bro.

5. Jan Shatabdi Express. Mellan Mumbai och Goa finns flera nattåg, men då missar du utsikten över den vackra Konkankusten. Ta istället morgonsnabbtåget och kliv 9 tim senare av i Thivim i norra Goa, en kort taxiresa till stränderna i Arambol, Mandrem och Calangute.

