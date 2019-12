7 äventyrliga vandringsleder i Europa

Drömmer du om att ge dig ut på ett äventyr till fots? Vi tipsar om sju långa vandringsleder på hyfsat nära håll i Europa.

Upp bland molen på äventyrliga vandringar i Europa och strax utanför. Foto: GettyImages

Fjäll och hedar

West Highland Way, Skottland

Skottland som Skottland ser ut på film. Slighe na Gàidhealtachd an Iar, som vandringen heter på gaeliska, levererar ljungblommande hedar, breda dalgångar och gröna fjäll. Från Glasgows utkanter siktar West Highland Way mot norr. Spegelblanka Loch Lomond följs av Rannoch Moors ödsliga hedlandskap, som ibland kallas för Skottlands sista vildmark. Bergen är många. Bortom pyramidformade Beinn Dorain väntar berget Buachaille Etive Mor som stått som bakgrund åt Bondfilmen Skyfall. Stämningsfulla fjorden Loch Linnhe signalerar målgång i Fort William under skuggan av Ben Nevis, Storbritanniens högsta berg.

Var: Västra Skottland.

Start: Början vid obelisken på Douglas Street i Milngavie.

Mål: Gordon Square i Fort William.

Vandringen: West Highland Way är 15,4 mil lång. Dagsetapper på 14,5–24 kilometer. Finns bed & breakfast längs vägen. Boka övernattningar via westhighlandway.org. Förteckning över campingplatser i området finns på campsites.co.uk. Skottland har även allemansrätt som tillåter camping på många platser. Du kan slå upp ditt tält längs West Highland Way, bortsett från i flera områden inom nationalparkerna Loch Lomond och Trossachs. Info om allemansrätt i Skottland finns på visitscotland.com – klicka på wild camping.

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Glasgow. Tåg Köpenhamn–Glasgow, cirka 25 timmar.

Resa runt: Tåg drygt en mil från Glasgow till Milngavie. Tåg 16 mil från Glasgow till Fort William (scotrail.co.uk).

West Highland Way, Skottland. Foto: GettyImages

Vandra en hel bergskedja

GR 11, Spanska Pyrenéerna

Gran Recorrido 11 är ungefär lika högtidligt som det låter; hela spanska Pyrenéerna från Atlantkustens första höjder till den sista nedförsbacken mot Medelhavet. Vandringen når de nordspanska regionerna Navarra, Aragonien och Katalonien och utmanar med både brännande sol, snö och höghöjdskyla. Men framför allt står GR 11 för vidunderliga upplevelser till fots. Valle de Tena vecklar ut en grönsprakande dalgång med stenhusbyar och valvbroar. Vid dramatiska Ordesa Gorge väntar dessutom både kungsörn, lammgam och murmeldjur.

Var: Norra Spanien.

Start: Irun öster om San Sebastian.

Mål: Medelhavskustens Cabo de Creus norr om Barcelona.

Vandringen: GR 11 är 84 mil lång. Vandringen tar normalt 45–60 dagar. På flera platser längs trekken erbjuder bergstugorna, som här kallas refugios, mat och boende. Boka alltid övernattningarna i förväg. Kontaktuppgifter finns på travesiapirenaica.com liksom fam.es och lacentralderefugis.com.

Resa dit: Flyg från Skandinavien till San Sebastian och Barcelona. Tåg Köpenhamn–Barcelona eller San Sebastian, cirka 25–27 timmar.

Resa runt: Från San Sebastian går lokalbuss eller tåg knappt fyra mil österut till startpunkten Irun. Målet Cabo de Creus ligger knappt 20 mil nordost om Barcelona.

GR 11, Spanska Pyrenéerna. Foto: GettyImages

Snitslat mot schnitzlar

Moselhöhenweg, Tyskland

Poeter, författare och drömmare. I alla tider har de traskat längs branterna ovanför Mosel, pausat vid traktens vinstugor och vilat ögonen på floden som långt nedanför Hunsrücks och Eifels höjdryggar tycks på väg att slå knut på sig själv under saktfärdigt sökande kurvor. Idag bjuder en skön vandringsled på samma perspektiv. Vinodlingar och ölstugor följs av byar och kyrktorn. På en höjd i norr väntar Disneyperfekta sagoslottet Burg Eltz, och i vinstaden Cochem kan du äta stadiga schnitzlar på värdshuset Alte Thorschenke som mättat resenärer sedan 1332.

Var: Mellersta Tyskland.

Start: Perl intill den tysk-luxemburgska gränsen.

Mål: Deutches Eck i Koblenz.

Vandringen: 36,5 mil lång vandringsled med 24 etapper på 11–24 kilometer. Mat och boende på hotell och värdshus. Boka övernattningar på mosellandtouristik.de.

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Frankfurt och Düsseldorf. Tåg från Köpenhamn till Koblenz tar 10–11 timmar.

Resa runt: Från Perl, drygt 12 mil med tåg till Koblenz (vrt-info.de).

Moselhöhenweg, Tyskland. Foto: GettyImages

Mat & strapatser

Alta Via 1, Dolomiterna, Italien

Från rifugio till rifugio med bädd för natten, hemlagad mat och hemkört vin. Dag för dag i storslagen miljö. Alta Via 1 undersöker Dolomiternas östligaste hörn. Ikoniska berg som Monte Civetta, Tofane, Lagazuoi och Pelmo bildar en massiv bakgrund av rosatonade stenväggar och bleka tvärbranter. Gröntonade sjöar och blommande edelweiss leder tankarna mot ett sydtyrolskt Sound of Music-landskap. Färden bjuder dessutom på överraskningar både ovan och under jord. Vid första världskriget grävdes Galleria Lagazuoi till en mörk och klaustrofobisk tunnel genom bergen. På örnnästet, Rifugio Nuvolau, väntar däremot motsatsen. Här tycker du dig vakna till en morgon mitt i rymden.

Var: Nordöstligaste Italien.

Start: Sjön Pragser Wildsee (Lago di Braies).

Mål: Longarone, Belluno.

Vandringen: Alta Via 1 är 12 mil lång och tar cirka 10–12 dagar att avverka. Mat och boende i bergsstugor, rifugios. Boka övernattningar via rifugios.net och dolomiti.org.

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Venedig, Milano eller Innsbruck. Tåg Köpenhamn–Belluno, cirka 20–24 timmar.

Resa runt: Till Sjön Pragser Wildsee (Lago di Braies), tåg 12 mil från Innsbruck till Niederdorf-Prags (Villabassa-Braies) följt av lokalbuss till Pragser Wildsee (Lago di Braies). Tågtider finns på oebb.at. Till Longarone, buss 35 kilometer från Belluno (dolomitibus.it).

Alta Via 1, Dolomiterna, Italien. Foto: GettyImages

Korsikansk utmaning

GR 20, Korsika, Frankrike

Vårdslöst brant och allmänt känt som tuffast i Europa. Korsikanska vandringsleden GR 20 bär på klara Asterix och Obelix-kvaliteter. Under arton mil avverkas ungefär 10 000 höjdmeter eller, om man så vill, ett Mount Everest och ett Ben Nevis. Rasbranter, raviner, lösa stenar och stekande sol utmanar fötter och hjärna medan glaciärsjöarna Lac de Nino, Lac de Melou och Lac de Capitello smeker själen medhårs. Höjdpunkterna är många: Den surrealistiska fjällheden vid Plateau de Coscione. Vandringen inför Aiguilles de Bavellas nästan hotfulla klippvägg. Friskt doftande pinjeskogar och dramatisk utsikt mot kusten.

Var: Korsika.

Start: Calenzana, nära Calvi.

Mål: Conca intill Porto Vecchio.

Vandringen: GR 20 är 18 mil lång och tar i regel 12–15 dagar att avverka. Välj juni–början av september och du slipper att bli överraskad av snö. Mat och övernattning erbjuds i bergsstugor, le-gr20.fr. Boka boende i förväg genom Korsikas nationalparksmyndigheter, pnr.corsica.

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Ajaccio och Bastia. Tåg Köpenhamn–Nice, 25–30 timmar inklusive tre byten, följt av färja till Ajaccio eller Bastia.

Resa runt: Tåg från Ajaccio och Bastia till Calvi (cf-corse.corsica) eller buss till Porto Vecchio. Från Calvi buss knappt två mil till Calenzana. Från Conca buss till Porto Vecchio.

GR 20, Korsika, Frankrike. Foto: GettyImages

Europeisk livsnjutarvandring

Wachau World Heritage Trail, Österrike

Att hoppa över Alperna i Österrike kan låta som ett stort misstag. Men Wachau World Heritage Trail undviker höga höjder för behagligt lufsande längs en frodig Donaudalgång med milt medelhavsklimat, ropande härfåglar och värdshusserverad aprikosknödel. Vandringen når pastellfärgade byar och småstäder som ser ut ungefär som de i sagoböckerna. Vinodlingar följs av utsiktspunkter och flodbad. Mäktiga megaklostret Stift Melk tillhör höjdpunkterna liksom den stämningsfulla borgen vid Dürnstein.

Var: Norra Österrike, väster om Wien.

Start och mål: Krems, 1–1,5 timme med tåg från Wien.

Vandringen: Totalt 18 mil. Fjorton dagsetapper på 4–17 kilometer. Mat och boende erbjuds av alltifrån hotell och värdshus till vingårdar och rumsuthyrare. Boka genom donau.com (välj engelska som språk och klicka på Sleep & book).

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Wien. Tåg Köpenhamn–Krems, 17–20 timmar.

Resa runt: Från Wien, tåg drygt sju mil till Krems.

Wachau World Heritage Trail, Österrike. Foto: GettyImages

Från alper till hav

Slovenian Mountain Trail

Ett land, en vandring. Slovenian Mountain Trail är snudd på en nationell angelägenhet. Alla bör traska trekkingleden vid åtminstone ett tillfälle. Färden avverkar dessutom ett nära nog komplett "greatest hits" av Slovenien. Bortom Juliska alperna med timrade fjällstugor och snöklädda toppar väntar prunkande blomsterängar och porlande forellbäckar. På sluttningarna mot Adriatiska havet följer dessutom ett fantasieggande karstlandskap av smuliga kalkstensklippor och de 200 meter djupa Skocjangrottorna.

Var: Slovenien.

Start: Maribor, 2 timmar med tåg från Ljubljana.

Mål: Debeli Rtič intill Ankaran längs den adriatiska kusten.

Vandringen: Nästan 60 mil som tar 28–30 dagar att avverka. Drygt 50 bergstugor erbjuder boende och hemlagad husmanskost. Boka boende via en.pzs.si (klicka på huts & shelters).

Resa dit: Flyg från Skandinavien till Ljubljana eller tåg Köpenhamn–Maribor, cirka ett dygn.

Resa runt: Ljubljana–Maribor, drygt tolv mil med tåg eller buss buss. Från Debeli Rtič lokalbuss till Ankaran följt av buss drygt tio mil till Ljubljana.