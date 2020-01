Upptäck Montalcino – italiensk idyll och vin i Toscana

Toscana är en välbesökt region i Italien och de vanliga resmålen som Siena, Florens, San Gimignano och Pisa dryper av turister. Men är man en vin-nörd, eller reser med en, hittar man guldklimpar bortom turiststråken. Här är en favorit!

Det finns en mängd vackra städer i Italien – Montalcino är en. Missa den inte! Foto: GettyImages

De allra flesta som är på en vinresa i Toscana beger sig till Chianti, vilket såklart är ett vackert distrikt med goda viner, men som resultat har andra resmål förblivit oupptäckta. Lite nörderi, vågar jag säga "snobberi", kan alltså komma väl till pass. I alla fall om man vill resa till pittoreska byar, njuta av goda viner och maträtter, strosa bland gränder och köra längst slingrande bilvägar med magiska vyer – utan den massiva turismen som annars är synonymt med denna italienska idyll.

Utsikten från Fortezza di Montalcino. Foto: Helle Kikerpuu

Stadsbilden med Fortezza di Montalcino som tornar upp i bakgrunden. Foto: GettyImages

I Montalcino kan man njuta av staden, maten och vinet utan att behöva armbåga sig fram. Hit kommer de flesta vinentusiasterna för de ikoniska Brunello-vinerna. Termen DOCG innebär att vinet i fråga lever upp till de höga kraven inom italiensk vintillverkning och en Brunello di Montalcino DOCG får enbart innehålla 100 % sangiovese, av klonen brunello.

Men stopp och belägg, vin-nörderi är kul men låt det inte gå för långt. "Lillebror" Rosso di Montalcino har länge levt i skuggan av Brunello och det är fel, vinet är ypperligt gott och förtjänar att stå för sig själv.

Nörderi kan ta dig till guldkorn som Montalcino. Foto: GettyImages

Folktomt – en ovanlig syn mitt under högsäsongen i Toscana. Foto: Helle Kikerpuu

Efter ett besök i stadens medeltida fort – Fortezza di Montalcino – varifrån man kan insupa traktens vyer, banar jag iväg längst gågatorna. Visst finns det turister här, men det är förvånansvärt lugnt och skönt.

Lokalbor beblandas med besökare och i skuggan på en terrass leker barn. Några vuxna sitter och diskuterar med plakat runt omkring sig. Det verkar vara en demonstration och den lokala polisen syns strax bredvid dricka en espresso, prata med förbipasserande och röka en cigarett. Klockan på torget ringer och det är dags att äta lunch.

Promenera omkring i gränder i Montalcino. Foto: Helle Kikerpuu

Passar på att äta på Vineria Le Potazzine. Vinkännare hajar kanske till vid namnet, Potazzine är nämligen en vinproducent från regionen som även har en restaurang i staden. Det är en varm sommardag och jag beställ en buffelmozzarella, sallad och bruschetta. Och ett glas vin. Och en espresso. Och en... jag skulle kunna stanna hela dagen!

Det tar inte många minuter att vandra till andra sidan byn längst huvudgatan Via Giuseppe Mazzini, varpå jag svänger ner till höger och sicksackar tillbaka till fortet. På Gelateria Artigianale e Yogurteria "WHY NOT?" beställer jag en glass och bockar av listan för en klassisk italiensk upplevelse.

Vin i centrum i Toscana. Foto: GettyImages

Mozart och vin

Fem kilometer utanför staden hittar man vingården Paradiso di Frassina. Här kan man bo eller bara besöka vingården och prova deras viner. Men det bästa är musiken som flödar mellan rankorna. Här spelas Mozart för att det sägs vara bra för vinodlingen. Säg vad du vill om detta – men vin, mat, italiensk landsbygd och musik låter väl inte så tokigt?!

Se filmen från Paradiso di Frassina!