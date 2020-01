Stor guide: 10 trendiga stadsdelar i Tokyo

Tokyo är idag världens största stad, med totalt 37 miljoner invånare. Så var ska man börja? Vagabonds Japanexpert Erik Augustin Palm guidar till tio mindre kända favoritområden i megastaden.

Stor guide till tio trendiga favoritområden i Tokyo. Foto: GettyImages/Jonas Gratzer

Chigasaki

- Japanskt surfmecka -

Att Japan är en av världens största surfnationer märks i Tokyoförorten Chigasaki, i prefekturen Kanagawa, väster om Tokyo. En gång i tiden ett fiskesamhälle som på 1970-talet blev födelseplats för den japanska surfkulturen.

Hoppa på JR Shonan-Shinjuku Line på Shinjuku Station och kliv av efter en timme vid en japansk hybrid av en hawaiiansk strandstad och ett stillsamt Venice Beach. På tåget dit har du sannolikt sett både så kallade salarymen – kontorsarbetare som pendlar till höghusen i huvudstaden, liksom surfarkids, skejtare, punkare och andra ungdomsgrupper. Och kanske en och annan japan i hawaiiskjorta, då Chigasaki även är den japansk-hawaiianska kulturens centrum – fullt av hawaiianska butiker och restauranger.

Chigasaki kombinerar en fridfull familjevänlighet med ett rikt musik- och kulturliv samt en prunkande hippie- och surfscen. Och alla Chigasaki-bor samlas under större delen av året längs Chigasaki Nishihama ("södra stranden"), 15–20 minuters promenad från Chigasaki Station. På väg till strandsolnedgången kan du förslagsvis titta in på Japans äldsta surfbutik Goddess (3-9-20 Nakakaigan), kaféet Sportiff (2-11-15 Higashikaigan-Minami), kombinerade gastropuben och mikrobryggeriet Gold'n Bub (23-21 Saiwaicho), gourmetburgarhaket By the Way (2-10-22 Matsugaoka) samt Chigasaki City Art Museum (1-4-45 Higashikaigan Kita).

Skymning i Chigasaki Nishihama. Foto: Jonas Gratzer

Chigasakisurfare som varit med ett tag. Foto: Jonas Gratzer

Daikanyama

- Trendigt & prydligt -

När de neonbeprydda höghusen i Shibuyas larmiga myller har gjort dig mätt på intryck är det lägligt med ett besök i närliggande området Daikanyama. 20 minuters promenad från Shibuya "scramble" crossing eller två minuters tunnelbana (en station), med Tokyu Toyoko Line.

Daikanyama är Shibuyas eget lilla Brooklyn – det vill säga om Brooklyn vore prydligt, harmoniskt och skinande rent. Längs de trädkantade små gågatorna finns mängder av hypertrendiga modebutiker, kreddiga skivaffärer och gulliga kaféer i låga hus, och det är här som man kan spana in det nyaste av Tokyos mer minimalistiska gatumode (till skillnad från Harajukus skrikiga spektakelmode). Stanna vid Nanamíca (26-1 Sarugakucho), som både säljer sina egna luftiga och stilrena kläder i monokroma och jordiga färger liksom andra märken med liknande uttryck.

Både cd och vinyl säljs fortfarande i Japan som vore det 1998, så fynda klassiker eller nytt på Bonjour Records (24-1 Sarugakucho). Utställningar i gränslandet mellan mode och konst hittar man på galleriet Lift Etage (7-8 #301 Daikanyama-Cho), varefter ett besök i klädmärket Beams t-shirtbutik Beams T (2F 19-6 Sarugaku-cho) är en lämplig fortsättning – där tröjtrycken är designade av konstnärer och formgivare från hela världen. I Daikanyama finns även en glimt av det tidiga 1900-talets Tokyo, den så kallade Taisho-eran, i form av Kyu Asakura House (29-20 Sarugakucho) – ett trähus i två plan omgivet av en trädgård, byggt av en rik handelsfamilj.

Avsluta dagen på hipsternästet T-Site (16-15 Sarugakucho) – bokaffärskedjan Tsutayas neomodernistiska byggnadskomplex, proppat av bok-, tidnings- och cd/dvd-affärer, med anslutande kaféer och gallerier. Eller gå vidare och träd in i Daikanyamanatten, på den namnkunniga dansmusikklubben Unit (1-34-17 Ebisunishi).

Ingen stadsdel kan ses som avklarad om man inte provat minst ett av de lokala ramenhaken. Foto: Jonas Gratzer

Sjunk in i en svunnen tid vid Kyu Asakura House.

oh besök kafé- och tidningsbutiksmeckat Daikanyama T-Site. Foto: Jonas Gratzer

Botanisera bland vinyl, cd och kassettband på Bonjour Records. Foto: Jonas Gratzer

Nakano

- Nördarnas paradis -

Nakano i västra Tokyo är ännu en Akihabara-besläktad stadsdel, dit det vallfärdar otakus, som nördar kallas i Japan. Det som lockar mest här hittar man efter att ha gått igenom den långa butikskorridoren vid torget utanför tågstationen. Nämligen det gigantiska shoppingcentret Nakano Broadway (5-52 Nakano), där det mainstream-krimskrams som omringar mycket av stadsdelen Akihabaras varuhus har skippats till förmån för det allra mest nördiga och udda – med ett växande antal konstgallerier.

Japans största manliga popkonstnär Takashi Murakami har omfamnat nördpalatset och öppnat det kombinerade kaféet och galleriet Bar Zingaro och butiken Tonari no Zingaro, med souvenirer som olika varianter av hans karakteristiska samlarfigurer och psykedeliska blomsymboler samt litografier och andra verk från hans galleri Kaikai Kiki Gallery. Det finns till och med en Murakami-automat med mjukisfigurer.

Men främst är Nakano Broadway fullt av små unika butiker med snirkliga gångar tapetserade med allsköns otakuprylar, som manga, anime, data- och tv-spel. Retroteknik- och retrofotonördar har också mycket att hämta i flera museiliknande butiker med gamla datorer, objektiv och spelkonsoler.

Efter shoppingorgien beger man sig helst till Ai Road precis utanför, med en uppsjö av livliga barer och yakitoro-ställen. Eller varför inte gå till Nakanos bästa ramenhak Budouka, the Second (3-34-32 Nakano), med fet sojabuljong, tjocka nudlar, mört kött – och hur mycket vitt ris du än ber om. Varva sedan ner efter alla intryck på Kotobuki Yu Onsen (1-14-13 Arai), ett av Tokyos billigaste varma källor-badhus (cirka 40 kr i entré).

Portalen till nördarnas oas – Nakano Broadway. Foto: Jonas Gratzer

Samlarfigurernas mecka. Foto: Jonas Gratzer

Kiyosumi-Shirakawa

- Kaffestaden i öst -

Flera av Tokyos mest hajpade områden ligger västerut, men Kiyosumi-Shirakawa slår ett övertygande slag för östsidan – en anrik del av Tokyo med tydliga spår från både Edo- och Meiji-perioden. Som Kiyosumi Gardens (2, Kiyosumi), med minutiöst ansade träd, imponerande träbyggnader och en fridfull damm med broar. Edo-perioden kan man lära sig mer om på Fukagawa Edo Museum (1-3-28, Shirakawa), med återskapade gator och hus.

Idag är Kiyosumi-Shirakawa främst känt som Tokyos tillbakalutat hippa "kaffestad". Efter att kaliforniska snobbkaffekedjan Blue Bottle öppnade sin första japanska filial här 2016 (1-4-8 Hirano) har allt fler finkaffeställen öppnat – som Arise Coffee Roasters (1-13-8 Hirano) och Allpress Espresso Roastery (3-7-2 Hirano), intill mäktiga Kiba Park.

Här ligger även Tokyos mest solida samtidskonstupplevelse, MOT – Museum of Contemporary Art Tokyo (4-1-1 Miyoshi), som nyöppnade i år efter en lång renovering. I området hittar man därtill flera fina sento-badhus, som Tatsumiyu (1-2-3 Miyoshi). Ligg och koka i ett mineralbad en stund, innan du rundar av din dag i östra Tokyo med en obskyr IPA på mikrobryggeriölhallen Dragonfly (2-1-4 Shirakawa).

Unga par kommer till Kiyosumi Gardens för att ta bröllopsfoton. Foto: Jonas Gratzer

Ett belysande gränssnitt av japansk nutidskonst på MOT: Museum of Contemporary Art Tokyo. Foto: Jonas Gratzer

Kichijoji

- Jazz & parkhäng -

I många Tokyoguider reduceras Kichijoji till sitt välkända grönområde Inokashira Park, som förvisso är ett av Tokyos finaste söndagshäng, särskilt på våren då körsbärsträden blommar. Dessutom är parken hem åt Ghibli Museum, meckat för fans av animefilmbolaget med samma namn, grundat av den levande animelegenden Hayao Miyazaki. Men det går att göra mer här än att hälsa på Totoro och trampa svanbåt i parkdammen.

För att komma till Kichijoji tar du Chuo Line från Shinjuku, förbi hipsterbyn Koenji och fyra stationer till. Chuo Line är ryggraden i Tokyos jazzscen, med jazzhak nära de flesta stationerna – där Kichijoji är mest omtyckt och mytomspunnet. Bara två minuters gång från stationen ligger Sometime (1-11-31), en institution i Tokyos jazzscen sedan 1975, med jam och konserter varje kväll samt även lunchkonserter. Och vad passar bättre till jazz än ett glas vin? Köp med en flaska från Enoteca Kichijoji (1-1-24 Kichijoji Minamicho) och sätt dig i parken, eller gå till vinbaren Nomuno (1-12-10 Kichijojihoncho).

Och missa inte att vandra runt i gränder med röda lyktor i Harmonica Yokocho Alley (1-1 Kichijoji Honcho), en labyrint av ståbarer med traditionell izakaya-mat.

Ikoniska jazzklubben Sometime. Foto: Jonas Gratzer

Tomigaya

- Shibuyas mikrokvarter -

Tomigaya är den lugna, trendmysiga enklaven på ännu kortare gångavstånd från Shibuya än Daikanyama. Ett bra riktmärke är allt-i-allo-varuhuset Tokyu Hands (12-1-8 Udagawacho) – som ett japanskt Clas Ohlson fast coolare. Fortsätt sedan ett par minuter västerut på gatan Inokashira-Dori, och du lär snart märka hur sorlet från centrala Shibuya lägger sig, medan ett elegant lugn omsluter stadsrummet.

Att det trendbesatta jetsetmagasinet Monoclehar valt att förlägga sitt Tokyokontor och sin Tokyobutik hit (1-19-2 Tomigaya) säger något om platsen. Här finns inga tramsiga turistbutiker med skrikiga rejvkläder, utan istället en väl avvägd mix av traditionella lokaliteter som skräddaren Tailor Masumi (1-43-7 Tomigaya), den obskyra bok- och skivhandeln Rhythm and Books (1-9-15 Tomigaya) och keramikmuseet Toguri Museum of Art (1-11-3 Shoto) samt nymodiga butiker som leksaksspecialisten Project 1/6 (37-10 Udagawacho) och Sayhello/See you soon (2-19-12 Tomigaya), en blandning av grafikgalleri, screenprintworkshop och klädbutik.

Kulturbiografen Uplink (37-18 Udagawacho) är ett av Tokyos bästa vattenhål för cineaster, med ett rikt utbud av både internationell och japansk art house-film. I anslutning till Uplink ligger restaurangen Tabela, med en eklektisk meny av japanska och europeiska rätter. Just matutbudet är kanske det som Tomigaya har gjort sig mest känt för på sistone, bland annat genom gastrovinbaren Ahiru Store (1-14-13 Tomigaya), ekologiska slow food-brunchstället Path (1-44-2 Tomigaya), liksom nudelrestaurangen Kamiyama Soba (10-8 Kamiyamacho).

Känslan för minimalism och kvalitet som förenar Japan och Norden är klart märkbar på Tomigaya, genom den norska cocktailbaren och möbelbutiken Fuglen (1-16-11 Tomigaya) samt Oslo Brewings relativt nyöppnade japanska utpost – det suveräna mikrobryggeriölkaféet Øl Tokyo (37-10 Udagawacho).

Fuglen – trendig mix av kafé, cocktailbar och möbelbutik. Foto: Jonas Gratzer

Ekologisk slow food på Path. Foto: Jonas Gratzer

Ikebukuro

- Butiker & subkulturer -

Tokyos mest trafikerade tunnelbanestation efter Shinjuku är Ikebukuro, med över en miljon resenärer varje dag. Följaktligen har Ikebukuro utvecklats till ett av Tokyos största affärsdistrikt och hamnat någonstans mellan Shinjukus breda underhållning och kommers och variationsrikedomen i teknik- och nördstadsdelen Akihabara – med ett stort utbud av subkultursbutiker.

I direkt anslutning till Ikebukuros tågstation ligger två varuhus – Tobu vid västra utgången och Seibu vid östra utgången. Tio minuters promenad bort ligger ett till köpcentrum, så stort att det beskrivs som "en stad i staden": Sunshine City (1-1 Higashiikebukuro) är 60 våningar med bland annat jätteakvarium, nöjesparker (däribland en stor Pokémon-park) samt, längst upp i köpcentrets skyskrapa, utsiktspunkten Sky Circus Sunshine 60 Observatory – som dessutom erbjuder virtual reality-åkturer.

Helt unikt för Ikebukuro är gatan Otome Road (3 Higashiikebukuro), ett centrum för otaku-kultur – mangaserier, animefilmer och cosplay– främst riktad till tjejer och därmed ett välkommet distrikt i det extremt patriarkala Japan. Här finns dock serier, dataspel och anime för alla könsidentiteter och läggningar, där så kallade yaoi- eller boys love-serier är de mest omtalade. Det vill säga romantiska serier om homosexuella män, men för kvinnliga läsare!

Valfri gata i Ikebukuro blir lätt en cosplay-catwalk. Eller vad sägs om Sci-fi-anime, på riktigt? Foto: Jonas Gratzer

Fiska en Pikachu, månne? Foto: Jonas Gratzer

Odaiba

- Futuristisk ö -

Odaiba heter den konstgjorda ön i Tokyobukten som har blivit synonym med den enorma robot från animeserien Gundam som står på öns mitt – nästan 20 meter hög, och därmed större än den Frihetsgudinnan-replika som också har rests vid Odaibas kaj (som blott är tolv meter). Man tar sig lättast hit med Yurikamome Line från Shimbashi Station, som löper genom hela Odaiba med en fantastisk utsikt över Rainbow Bridge och Tokyo Bay.

Det är en märklig, futuristisk plats, som definitivt är rolig att besöka men som samtidigt ekar vagt av en suggestiv science fiction-dystopi, som hämtad från tv-serien Black Mirror. Här finns även ett stort pariserhjul på 115 meters höjd och ett bisarrt shoppingcenter – Venus Fort (1-3-15 Aomi), utformat i samma stil som en sydeuropeisk 1700-talsstad.

Man kan förlusta sig på Oedo Onsen Monogatari (2-6-3 Aomi), ett megabadhus i tempelliknande, imiterad Edo-arkitektur. Här finns ett stort antal bad både inne och ute – med vatten från en varm källa på 1 400 meters djup – liksom restauranger, spa- och massageinrättningar samt hotell. Odaiba stoltserar även med en av Tokyos maffigaste konsertlokaler, Zepp Tokyo, liksom Japans största mässcenter, Tokyo Big Sight.

Det mest spektakulära på denna lilla ö är dock Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless (1-3-8 Palette Town), ett av digitalkonstkollektivet teamLabs två permanenta museer i Tokyo och bland det häftigaste du kan uppleva i Japan. Gå vilse bland psykedeliska, surrealistiska digitalkonstinstallationer på två massiva våningsplan.

Tokyobukten med en glimrande regnbågsbro. Foto: GettyImages

Hänga lite med en jätterobot? Foto: Jonas Gratzer

Nakameguro

- Körsbärsträd & foodies -

När våren kommer till stan är en utflykt till körsbärs­träden vid Meguro-floden i Nakameguro en hög prioritet för många Tokyobor. I synnerhet unga par som springer omkring och tar gulliga selfies framför tunneln av rosa blommor. Denna bildsköna enklav på gångavstånd från Daikanyama och Ebisu, och två stationer från Shibuya på Tokyu Toyoko Line, är dock mer än en romantisk selfiedestination.

Här finns mängder av fantastiska restauranger längs floden, som exempelvis Takamitsu (1-28-2 Aobadai), en av Tokyos mest exklusiva sushirestauranger – inte billigt, men en matupplevelse du sent glömmer. Fransk-japansk fusion med betoning på fisk och skaldjur finns att inmundiga på Sourire (1-15-2 Aobadai). På Yakiyama (2-44-24 Kamimeguro) serveras det viltgrillat av det ovanligare slaget – kanin, vildsvin, anka, struts, fasan och kråka (!).

För grillat med subkulturell prägel bör man bege sig till yakitori-haket Punk Rock Izakaya (Tatemichiya, 30-8 Sarugakucho), där ens tuggor ackompanjeras av punkrock och väggarna är beprydda av klotter från japanska nutidskonstnärer som Yoshitomo Nara. En annan kultrestaurang i "Nakamegu" är Curry Station Niagara (1-21-2 Yutenji) – där japansk curry serveras i en lokal där både exteriör och interiör ser ut som en gammal japansk tågvagn.

Längs det faktiska tågspåret ligger sedan 2016 det trendiga shoppingstråket Koukashita, med en Tsutaya-bokaffär, bagerier, nudelrestauranger, kaféer och vinbarer.

Hanami kallas vårhögtiden i brytningen mellan mars och april, som kretsar runt körsbärsträdens blomning. Foto: GettyImages

Punk Rock Izakaya. Foto: Jonas Gratzer

Yanesen

- Det gamla Tokyo -

En vanlig miss i reseguider till Tokyo är att utmåla den visserligen högst sevärda tempelstaden Asakusa som det bästa exemplet på "det gamla Tokyo". Området Yanesen i shitamachi – "gamla downtown" – är ett mer intressant och framförallt autentiskt bevarat exempel.

Yanesen är en mix av kvarteren Yanaka, Nezu och Sendagi, där merparten av byggnaderna klarat sig undan både jordbävningar, bränder och andra världskrigets bombningar. Idag bevaras och underhålls husen i dessa tre områden främst av lokalbefolkningen.

Utgå från den sanslöst pittoreska gågatan Yanaka Ginza – som tar vid direkt efter Nippori Stations norra utgång. Här ligger ett sextiotal små butiker, där många fortfarande är aktiva från över ett sekel tillbaka. Allt det där du vill fånga in på dina Instagram-bilder från Tokyo kan du med lite tur hitta här. Gummor i kimono med rotfrukter i korgar, intill cyklande 90-åriga gubbar. Tempel som Daienji (1-8-5 Shimomeguro), tebutiker som Kanekichien (3-11-10 Yanaka) och filmiska sushirestauranger som Genkai Zushi (5-34-5 Nishinippori), där deras donburi (skål med ris, täckt av sashimi) rekommenderas.

Yanesen bevarar det gamla Tokyo utan att göra väsen av sig. Foto: Jonas Gratzer