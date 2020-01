12 festivaler i Kroatien 2020 - månad för månad

Kroatien lockar med kristallklart vatten, pittoreska öar och historiska städer. Men här arrangeras även flertalet festivaler under årets lopp. Här listar vi festivaler månad för månad med musik, ballongflygning, olivplockning och besök på vingårdar.

Njut av Kroatiens vackra miljö och landets många festivaler. Foto: GettyImages

Januari

Snow Queen Trophy

På toppen av Zagrebs Sljeme kan du se när slalomskidåkare från hela världen tävlar, bara 20 minuters biltur från stan. Du behöver inte färdas långt för att kunna åka skidor i pudersnö!

Februari

Rijeka 2020

Visste du att Rijeka är Europas kulturhuvudstad 2020? Under kulturhuvudstadsåret arrangeras ett stort antal evenemang där besökare får möjlighet att uppleva stadens kultur och historia. Festligheterna inleds med Rijeka Carnival; en av de största och äldsta kulturella traditionerna i Kvarnerregionen.

Mars

Pearl of the Sea - en internationell matfestival

Skäm bort dig själv och dina smaklökar med kulinariska läckerheter i världsklass under den årliga matfestivalen "Pearl of the Sea". Förutom en massa ätbara läckerheter arrangeras en rad aktiviteter och underhållning som matlagningsevent, gastronomiska rundturer och temakvällar med matfokus.

April

Dubrovnik FestiWine

Denna internationella vinfestival lanserades 2014 och samlar några av Kroatiens och Europas bästa vinproducenter. Under festivalen bjuds på vinutställningar och workshops, som arrangemangen Dubrovnik Wine Week och FestiWine Gala.

Maj

Croatia Hot Air Balloon Rally

I Zagorje, en kort bilresa från Zagreb, kan du njuta av en av Kroatiens mest magiska utomhusevenemang och den årliga luftballongstävlingen Croatia Hot Air Balloon Rally. Det vackra landskapet blir än mer magiskt när himlen fylls av svävande luftballonger.

Juni

Festivaler

Ingen sommar utan festivaler och Kroatien är inget undantag. Här arrangeras årligen ett antal musikfestivaler som lockar besökare från hela världen. Den största och mest högljudda av dem alla är Ultra Europe i Split - en fest där 160 000 personer fyller Kroatiens största arena för att släppa loss och dansa till det extrema. Andra kända festivaler i Kroatien är Zrće Beach, Hide Out och Love International.

Juli

Pula filmfestival

Det är inte mycket som slår möjligheten att se på film utomhus i en forntida amfiteater en sommarkväll, så varför inte utforska Pula Film Festival? Njut av åtta spektakulära filmdagar vid en av Kroatiens mest filmiska evenemang.

Augusti

Sinjska Alka

Kliv tillbaka i tiden och se riddarna vakna till liv i Sinj, knappt en timmes bilresa från Split. Här kan du njuta av den årliga riddarturneringen som hedrar de hundra soldaterna som försvarade sin stad mot 60 000 osmanska soldater år 1715.

September

Segla in i hösten

I Kroatien finns 1244 öar att upptäcka, med dolda smultronställen i nästan varje vik. Upptäck en ny ö varje dag: här kan du njuta av strandmusiker i Stiniva på ön Vis ena dagen, och segla sida vid sida med delfinerna i Lošinjs skärgård en annan.

Oktober

Världscuptävling i olivplockning

I Kroatien tas olivplockning på största allvar - oliverna är så viktiga att det till och med arrangeras ett världsmästerskap i olivplockning varje år! Tävlingen går av stapeln på ön Brač och skapades från början för att främja olivodling i regionen.

November

Mårtensafton i Međimurje

Under hela året, men särskilt under höstens skörd, besöks vingårdar i Kroatien av många människor som vill uppleva lokala höjdpunkter och festivaler, som till exempel under Mårtensafton. Ge dig ut på Međimurjes vinvägar i centrala Kroatien och upplev druvmustens dop (där den symboliskt blir till ungt vin) och utforska de vackra gårdarna.

December

Kroatien under advent

Under december månad förvandlas Kroatiens städer till magiska vinterplatser som badar i julstämning och ljus. Missa inte den prisbelönta julmarknaden i huvudstaden Zagreb, som utsetts till Europas bästa julmarknad flera år i rad (2016, 2017, 2018). En annan utsökt höjdare är chokladfestivalen i Opatija.