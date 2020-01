7 exklusiva lyxklubbar i London

Följ med rockstjärnor, konstnärer och kungligheter in på stadens mest hedonistiska häng. Medlemsklubbarna upplever en ny vår, och de bästa har alltid funnits i London.

Här är barerna i London så exklusiva att man måste bli medlem. Foto: Dimore Studio Londra/Shoreditch House

Annabel's

- Planetens lyxigaste källare -

Nattklubbar blir inte mer legendariska än Annabel's – "the poshest basement on the planet". Mayfair-klubben drog igång 1963 och utvecklades i takt med popkulturen: plötsligt hängde blåblodiga dukes och lords med popstjärnor, hårfrisörer och fotomodeller.

Självklart går det att räkna upp vilka som brukade frekventera Annabel's. Förutom Diana Ross, Kate Moss och Grace Jones är det här den enda nattklubb som drottning Elizabeth någonsin har besökt. Men lika gärna kan man beskriva vilka som inte kommit in. Beatles nekades i dörren på grund av att medlemmarna inte bar skor, Shirley Bassey åkte ut efter att ha sparkat hovmästaren i baken, medan Mick Jagger är den enda som tillåtits komma in utan slips.

Medlemsklubben dokumenterades 2014 i dokumentären A String of Naked Lightbulbs av Ridley Scott men flyttade häromåret några kvarter för en stor återinvigning. Här finns Picasso-tavlor, fluffigt överdådiga toaletter i puderrosa och guld och en matsal upplyst av två meter höga palmer i mässing och glas.

46 Berkeley Square, Mayfair, annabels.co.uk

Annabel's – den enda nattklubb som drottning Elizabeth någonsin har besökt (vad man vet). Foto: James McDonald photography

Groucho Club

- Den kreativa överklassen -

I Alex James självbiografi berättar Blur-basisten om det 90-tal då han enligt egen utsago spenderade över en miljon pund på champagne och kokain. Mycket av hans vilda leverne utspelade sig på The Groucho tillsammans med konstnären Damien Hirst och Keith Allen (popsångerskan Lilys pappa) levde James rövare.

Det yttersta tecknet på att London var hela världens metropol, och Groucho Club dess bultande hjärta, bör ha varit när skådespelaren Al Pacino blev nekad i dörren för att vakterna misstog honom för hemlös. Idag lever Alex James ute på landet där han ystar sin egen ost, men Groucho kan du fortfarande besöka för att få en smak av det kreativa och välmående London.

45 Dean Street, Soho, thegrouchoclub.com

Groucho Club - här kan man vissa spendera en miljon på en kväll. Foto: Groucho Club

House of St Barnabas

- Mick Jaggers stamställe -

Mer anrikt än denna välgörenhets- och medlemsklubb på Greek Street blir det inte. Sedan 1697 har byggnaden tronat vid hörnet av Soho Square, rummen och trädgården hade en liten roll i Charles Dickens Två städer – och sedan 1862 har huset drivits som en välgörenhetsinrättning för att motverka hemlöshet.

Idag är huset medlemsklubb med målet att hjälpa hemlösa människor i London, allt under ledning av den karismatiska vd:n Sandra Schembri som tidigare drivit bland annat det legendariska jazzstället Ronnie Scott's. Inte konstigt, kanske, att man bland stammisarna hittar sångaren Jarvis Cocker (som också varit med och grundat medlemsklubben), Primal Scream-producenten Andrew Weatherall, Mick Jagger och Gilles Peterson, Europas hippaste skivsamlare. Rokokointeriören skakar regelbundet under de talrika konserterna och spelningarna.

1 Greek Street, Soho, hosb.org.uk

House of St Barnabas – fint ska det vara när man går på konsert i London. Foto: House of St Barnabas

Shoreditch House

- Takpool och bowling -

Den globala kedjan av lyxiga Soho House-klubbar har naturligtvis utposter även i London. Shoreditch House är en utmärkt symbol för det nya östra London. Avantgardekonstnärerna och de högljudda UK garage-klubbarna har flyttat längre österut, medan Shoreditch lever vidare som en europeisk motsvarighet till hipsterområdet Williamsburg i New York: en ruffig yta, men med hög nivå på alltifrån pubar till klädbutiker.

I den före detta kakfabriken gömmer du dig från Dalstons och Brick Lanes sus och dus med utmärkt mat, takpool, cocktailbar – och en bowlingbana. Här hänger David Beckham och Aaron Paul, och om det mot förmodan inte sitter en Hollywoodskådis i baren så kommer du att gnugga axlar med mode- och medievärldens skarpaste pennor. Precis som på de andra filialerna är nämligen Londonklubben inriktad på kreativa personer, där konstnärlighet och goda värderingar trumfar feta plånböcker. Flera företagsledare har fått medlemskapet indraget då de behandlat sina assistenter illa.

1 Ebor Street, Shoreditch, shoreditchhouse.com

Shoreditch House – här kan man kanske stöta på paret Beckham eller bowla på taket. Foto: Shoreditch House

Upstairs at L'Escargo

- Franskt som i en Disneyfilm -

Sohos äldsta franska restaurang har i över 90 år varit en favorit för snigelsugna celebriteter som Coco Chanel, prinsessan Diana och Elton John. L'Escargot ser ut som om man skulle rita en fransk restaurang till en Disneyfilm: stolar i djupröd sammet, spygröna väggar, kandelabrar och palmer. På väggarna hänger Matisse och Beryl Cook. Inte konstigt då att Francis Bacon och Lucien Freud spenderade långa, hedonistiska luncher här.

På övervåningen har man nyligen dragit igång medlemsklubben Upstairs Club, där sex kalejdoskopiskt inredda rum med en djärv konstsamling hyses och där indieartister som Jess Glynne festar på restaurangens ankor, krabbor och tunga rödviner.

48 Greek Street, Soho, lescargot.co.uk

Upstairs at L'Escargo – som att vara i Paris, fast i London. Foto: L'Escargo

The Ladder Shed

- Hetaste baren sedan 1890 -

Ända sedan öppnandet för fem år sedan har en brandstation från 1890 varit stans hetaste bar, restaurang och hotell. Om du är lycklig nog att lyckas boka en tallrik eller ett rum på Chiltern Firehouse i Marylebone så är du garanterad en glittrande upplevelse: vid ett bord sitter Kate Moss och Naomi Campbell och skrattar hest och vid ett annat sitter ett gäng blåblodiga odågor och försöker få rapparen Wiz Khalifas uppmärksamhet.

Den riktiga festen utspelar sig dock på medlemsklubben The Ladder Shed. För att komma in måste du bo på hotellet eller vara vän med hotellets grundare, André Balazs. Eller ta rygg på någon du misstänker är Någon. Bakom de tunga sammetsgardinerna hittar du Salvador Dalí-tavlor, gardiner gjorda av brandslangar och, mycket möjligt, en av världens absolut bästa barer.

1 Chiltern Street, Marylebone, chilternfirehouse.com

The Ladder Shed – här måste du bo på hotellet känna ägaren för att komma in. Foto: The Ladder Shed

The Arts Club

- Då Dickens, nu Ozzy Osbourne -

Hollywoodskådisar och rockstjärnor i all ära, Mayfairs The Arts Clubs medlemslista hade fått Groucho Marx att ångra sitt klassiska citat: "Jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som jag som medlemmar." Tidigare gäster inkluderar namn som Charles Dickens, Franz Liszt, Claude Monet och Auguste Rodin. Idag fungerar popkonstnären Sir Peter Blake som ordförande, med ett betydligt tajtare medlemsurval än hans klassiska omslag till Beatles Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Klubben grundades 1863 av bland andra Dickens, och i en av Londons mest vördade byggnader. 2011 renoverades klubben, och idag finns här 16 sovrum, en nattklubb, bar och restaurang och, naturligtvis, ett cigarrum.

Vissa dagar går det att besöka klubben som ickemedlem, och ofta dyker hippa konstnärer och fotografer upp, som den hyllade Wolfgang Tillmans, för att hålla föreläsningar och delta i samtal framför bland andra Ozzy Osbournes uppspärrade ögon.

40 Dover Street, Mayfair, theartsclub.co.uk

The Arts Club – här kan man ta en stöta på Ozzy Osborn och hänga i cigarrummet. Foto: Dimore Studio Londra

Hur blir jag medlem?

Frågan alla ställer sig nu är, "jah, hur blir jag medlem"? För att få access till klubbarna behöver du ansöka om ett medlemskap. Det sker via klubbarnas hemsidor där du fyller i information om dig själv, skriver ett personligt brev samt i vissa fall skickar med rekommendationsbrev från redan existerande medlemmar. Respektive klubb har sina kriterier för att du ska bli antagen. Årsavgifter varierar från 5 000 kr/år till det fyrdubbla.