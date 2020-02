Lyxig lantgård i Sydafrika kryddat med det lilla extra

View this post on Instagram

Splish, splash 💦⁠⁠What could be better after some farm exploring on a hot day? The pool next to the Fynbos cottages is the perfect spot for hotel visitors to cool down and soak up the summer sun. ⁠⁠⁠#babylonstoren #franschhoek #capewinelands #farmlife #winecountry #luxurytravel #boutiquehotel #goldlist #farmhotel #meetsouthafrica #uniquehotels #smallluxuryhotels #beautifulhotel #capedutch #travelinspo #passportlife #travelbug #internationaltravel #winelands