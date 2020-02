8 tips – hit ska du resa i februari

Söker du sol och värme eller vill du bara ha ett miljöombyte? Vagabond listar åtta resmål i februari; från myllrande storstäder till kritvita stränder och skidbackar.

Sol och bad eller storstad och museum? Vi listar några resmål som sitter extra fint under februari. Foto: GettyImages

Lissabon, Portugal

Långt ner i Europas sydvästra hörn hittar man en hel del sol och varmare väder i februari. Här finns något för alla: briljant barliv, prisvärda pangmiddagar, strålande stränder och magiska miljöer. Ät på stilsäkra Bistro 100 Maneiras och bjud in natten på takbaren Park Bar.

Med ca 2 800 soltimmar per år är Lissabon Europas soligaste huvudstad. Foto: GettyImages

Jordanien

Under februari ligger temperaturerna på runt 20 grader under dagen för att sedan bli kallare på kvällen. Vare sig man är här för att se klippstaden Petra, uppleva ökenområdet Wadi Rum eller flyta i Döda havet är februari en behaglig tid för nordbor som väntar och väntar på att våren snart ska komma.

Även om det är ett litet land fascinerar Jordanien med sin rika historia, naturen och de sagolika kulturskatterna. Här finns ett stort antal antika platser från romerska, bibliska, islamiska och korsfararnas tid.

Petra upptogs på Unescos världsarvslista 1985 och 2007 blev den utsedd till ett av världens sju nya underverk. Foto: GettyImages

Många listar Venedig som ett resmål under februari på grund av Carnevale di Venezia. Och visst är karnevalen sevärd, men så lockar den också många turister. För den som vill dra nytta av den italienska lågsäsongen är en resa till Rom att rekommendera. Här är köerna till museum och attraktioner avsevärt kortare och med en jacka håller man värmen när temperaturen ligger omkring 10 till 15 grader. Njut också av mättande pizza och pasta, ett glas vin och drypande stearinljus.

Njut av färre turister och Roms många sevärdheter och arkitektur. Foto: GettyImages

New Orleans, USA

Åres festligheter i New Oreals inleds med Mardi Gras och jazz-festivalen i februari-mars. Därefter avlöser festivalerna varandra året ut. New Orleans är perfekt i februari. Vandra bland de snirkliga husen i de gamla kvarteren, häng på jazzklubbar på Frenchmen Street och prova stadens signatursmörgås po'boy, en jätte-baguette som fylls med friterade ostron eller andra godsaker.

Här hittar du mycket vacker arkitektur och gulliga kåkar målade i karibiska pastellfärger. Foto: GettyImages

Berlin, Tyskland

Precis som många andra metropoler är Berlin en utmärkt vinterstad – det gråa vädret lämnas utanför dörrar och portar till stadens många museer, gallerier, matställen, barer och påhittiga aktiviteter. I matväg finns det något för alla smaker, plånböcker och foodisar.

Missa inte heller Filmfestspiele Berlin eller kort Berlinale som är en årlig filmfestival i Berlin och tillhör världens stora filmfester. Hundratals filmer, kändisar och nattliga nöjen.

I en storstad kan man alltid hitta på något och Berlin är inget undantag. Foto: GettyImages

Berlin är en matstad med ett brett utbud. Foto: GettyImages

Costa Rica

Drömlika stränder, enastående surfing, fantastiska vilda djur och ekovänliga yoga-retreats. Det finns tusen anledningar till att älska Costa Rica och lika många anledningar att åka hit. Och februari är en perfekt månad för solsökare. Genomsnittstemperaturen ligger mellan 21 och 27 grader året runt och torrperioden är från december till april – så packa badkläderna och solkrämen.

Vad sägs om att paddla kajak i solnedgången i februari. Foto: GettyImages

Zanzibar, Tanzania

Zanzibars stränder kvalar ofta in som några av världens vackraste. I Paje sträcker den kritvita stranden ut sig som en milsvid remsa mellan vajande kokosnötspalmer och mintgrönt hav. Gå på guidad vandring i Jozani Forest med mangroveträsk och bevarad regnskog och hållutkik efter de sällsynta röda colobusaporna.

Checka in på The Manta Resort; det flytande hotellet där du sover omsluten av den Indiska oceanen och som dessutom har en takterras där man kan sola på dagarna och spana in stjärnhimlen på nätterna.

Njut av Zanzibars stränder och kristallklara vatten. Foto: GettyImages

Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

Garmisch- Partenkirchen består av två traditionella byar som mer eller mindre vuxit ihop. Det är förmodligen Sveriges närmaste alpskidort och enkelt att ta sig till med tåget. Från södra Sverige tar man sig smidigt hit på en enda dag. Perfekt resmål för skidglada resenärer och familjer som vill passa på att resa iväg på sportlovet.