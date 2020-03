Guide: så tar du tåget genom vilda västern i USA

Drömmer du om att resa med tåg genom USA? Vi tipsar om sträckor, bra stopp och boenden längst spåret genom vilda västern.

Dags för avgång. Vi guidar dig genom USA med tåg. Foto: GettyImages

Läs tillhörande reportaget: Tågresan genom USA och vilda västern!

Tåg genom USA

Amtraks tåg Southwest Chief går dagligen mellan Chicago och Los Angeles via bland annat Missouri, Kansas, New Mexico och Arizona. Restid: 43 timmar och 10 minuter.

Dessutom finns Texas Eagle Chicago–San Antonio, California Zephyr Chicago–Emeryville (i utkanten av San Francisco) och Empire Builder Chicago–Portland/Seattle. De bokas alla på amtrak.com och där kan du även hitta flera rutter genom USA!

Välj mellan sittplats (gott om utrymme, breda fällbara fåtöljer), roomette (liten 2-bäddskupé), bedroom (rymligare för 2–3 personer), family bedroom (för 2 vuxna och 2 barn) samt bedroom suite (för 4 personer, med wc och dusch i kupén).

Långdistanstågen har såväl restaurangvagn med bordsservering som utkiksvagn med kafé.

Biljettpriserna är ganska höga, ska du göra flera resor blir det billigast att köpa USA Rail Pass, tågluffarkort som finns för 15, 30 och 45 dagar för från 4 500 kr.

Bo och äta längs spåret

Här hittar du Fred Harveys och Mary Colters renoverade järnvägsrestauranger och hotell längs Santa Fe Railroad:

Castaneda Hotel. Det nyligen återupplivade hotellet på perrongen i sömniga vildavästernstaden Las Vegas, New Mexico (en namne till den betydligt mer kända kasinostaden i Nevada). I lill-Las Vegas finns också vildavästernhotellet Historic Plaza, där det känns som om man klivit rakt in i inspelningen av Den gode, den onde, den fule.

The Legal Tender Saloon i Lamy (New Mexico). Klassisk tågkrog med bar intill järnvägen strax utanför Santa Fe.

La Posada. Spektakulär arkitektur i indiansk-mexikansk stil på legendariskt järnvägshotell i lilla Winslow, Arizona.

El Tovar. Det mest stilfulla hotellet, också det designat av "järnvägsarkitekten" Mary Colter, på den berömda klippkanten i Grand Canyon Village.

Imperial Western Beer Co med Streamliner Bar. Coolaste nostalgikrogen i hela Los Angeles, belägen på nyrenoverade Union Station i downtown.

I Union Station i Los Angeles blandas stilar som art déco, mission revival och streamline moderne. Foto: Håkan Elofsson

5 bra stopp längs rälsen

Topeka

Kansas huvudstad, grundad av anti-slavaktivister. Motorsportmecka. Årlig äppelfestival. Och gallerier, teatrar, orkestrar och operasällskap. Ge dig ut på dagsturer på Landon Nature Trail, en vandringsled på en nedlagd banvall.

Las Vegas

Inte den världsberömda kasinostaden i Nevada, utan en sömnig vildavästernstad med samma namn i New Mexico. Känns som om Billy the Kid när som helst ska kliva ut genom de svängande saloondörrarna.

Santa Fe

En av USA:s märkligaste städer, med starka mexikanska drag. Husen i så kallad adobe-stil känns som en blandning mellan afrikanska hyddor och smurfhus.

Winslow

Håla i Arizona som genomkorsas av såväl South Pacific Railway som Route 66. Omsjungen i The Eagles låt Take It Easy. Bo på legendariska jänvägshotellet La Posada och gör utflykt till småstaden Sedona som är omgiven av extremt vackra sandstensformationer.

Grand Canyon

Behöver knappast någon presentation. Du kliver av Chicago–Los Angeles-tåget i Flagstaff och åker med Amtraks transferbuss till Williams, där Grand Canyon Railway tar dig till klippkanten på drygt 2 timmar. Ombord underhåller musiker och skådespelare för att ge vildavästernkänsla. Bo på El Tovar. 1–2 tåg om dagen i vardera riktning.

Biljetter bokas på thetrain.com.

Läs mer!

Vagabonds redaktör Per J Andersson är aktuell med reportageboken Ta tåget – På spåret genom historien, samtiden och framtiden (Ordfront). Beställ till specialpris på dintidning.se!